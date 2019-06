Schnäppchen-Check: Kindle 2019, Speicher, Notebooks

Kindle 2019 (60€), 256-GB-USB-Stick (36€), Notebooks (ab 500€) und mehr: Wir haben das Netz nach den besten Angeboten durchsucht und zeigen, was sich wirklich lohnt.

Amazon-Geräte

Amazon reduziert zum ersten Mal seinen neuen E-Book-Reader für Einsteiger, den *Kindle 2019 (zum Angebot). Im Testbericht zum Kindle 2019 gefiel uns besonders die Hintergrundbeleuchtung, die gerade bei dem niedrigen Preispunkt ihresgleichen sucht. Nun ist der Kindle mit 59,99 statt sonst 79,99 Euro nochmal ein ganzes Stückchen günstiger im Angebot.

Regelmäßig reduziert ist der *Amazon Echo Dot (zum Angebot) und der *Amazon Echo (zum Angebot). Sie kosten 34,99 statt 40 Euro und 79,99 statt sonst knapp 90 Euro. Für mehr Informationen empfehlen wir unseren Testbericht zum Amazon Echo Dot (3. Gen) und unseren Testbericht zum Amazon Echo (2. Gen).

Deutlich günstiger als üblich ist das Tablet *Amazon Fire HD 10 (zum Angebot). Es kostet aktuell 104,99 statt sonst mindestens 145 Euro. Für seinen Preis bietet es ein 10-Zoll-Full-HD-Display, 2 GByte RAM, 32 GByte erweiterbaren Speicher und bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit.

Speicher

Die externe Festplatte *Seagate Backup Plus Portable mit 5 TByte Speicher (zum Angebot) kostet derzeit auf Amazon in den Farben Schwarz und Blau 108,08 Euro plus Versand. Bei anderen Händlern kostet sie mindestens 122 Euro. Im Gehäuse steckt eine 2,5-Zoll-HDD mit einer Datenübertragungsrate von 960 MB/s.

Die Micro-SD-Karte mit USB-A-Adapter *Lexar Professional 1000x mit 64 GByte (zum Angebot) bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s und kostet auf Amazon 25,99 Euro. Die UVP liegt bei 27,99 Euro, trotzdem verlangen andere Händler für sie mindestens 40 Euro. Laut Preisverlaufskurve näherte sich der Preis für die Micro-SD-Karte sogar schon der 80-Euro-Marke an.

Für den USB-Stick *Lexar Jumpdrive S75 (zum Angebot) mit der sehr hohen Kapazität von 256 GByte will Amazon aktuell 35,99 Euro, andere Händler verlangen dafür mindestens 65 Euro. Noch mehr passt auf die *Lexar Professional 633x (zum Angebot). Die SD-Karte bietet eine Kapazität von 1 TByte und eine Lesegeschwindigkeit von 95 MB/s. Sie kostet auf Amazon 311,99 statt sonst fast 430 Euro.

LTE-Router

Wer viel unterwegs ist und eine WLAN-Verbindung benötigt, freut sich über mobile WLAN-Router wie den *TP-Link M7650 (zum Angebot). Er versteht LTE Cat 11 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upstream. Es können sich bis zu 32 Geräte mit seinem WLAN verbinden. Der 3000-mAh-Akku soll Energie für bis zu 15 Stunden bereitstellen. Das Display zeigt Informationen wie verbrauchtes Datenvolumen, aktuelle Geschwindigkeit, Akkurestkapazität und vieles mehr an. Aktuell kostet der TP-Link M7650 auf Amazon 139,98 statt bei anderen Händlern mindestens 168 Euro.

Notebooks

Das *Asus Zenbook Pro 15 UX550GD (zum Angebot) ist ein sehr gut ausgestattetes Notebook, welches bei Amazon für 1599 Euro zu haben ist. Andere wollen dafür mindestens 1769 Euro. Dafür bietet das 15-Zoll-UHD-Ultrabook einen aktuellen i7 mit 16 GByte RAM, 512 GByte SSD, und einer Geforce GTX 1050 (4 GByte RAM).

Das *Asus Vivobook S13 S330UA (zum Angebot) bietet ein mattes 13-Zoll-Full-HD-Display, i5-Prozessor, 8 GByte RAM, 512 GByte SSD und Windows 10 Home für 749 statt bisher mindestens 800 Euro. Laut Preisverlauf war das Notebook bisher nie günstiger.

Eine Ecke größer ist das *Asus Vivobook S14 S430UF (zum Angebot). Hier wächst das matte Full-HD-Display auf 14 Zoll. Angetrieben wird das Vivobook von einem i5-Prozessor mit 8 GByte RAM und einer Nvidia MX130. Die SSD fasst 256 GByte. Das Asus Vivobook S14 S430UF kostet auf Amazon 699 Euro. Der einzige andere Händler ist laut Geizhals Otto, der allerdings einen überzogenen Preis von 1046 Euro verlangt.

Auch die folgenden zwei Notebook-Empfehlungen kommen von Asus, diesmal allerdings mit einer Displaydiagonale von 15 Zoll. So bietet das *Asus S15 S530UF (zum Angebot) neben einen i5-Prozessor, dem 8 GByte RAM und eine Nvidia MX130 zur Seite stehen außerdem eine 512 GByte SSD und eine 1 TByte HDD. Es kostet auf Amazon 799 statt bisher mindestens 850 Euro. Das *Asus Vivobook 15 F507UA (zum Angebot) kommt ebenfalls mit einem i5, 8 GByte RAM und 1 TByte HD. Allerdings hat es mit 256 GByte eine etwas kleinere SSD und mit der Intel UHD-Grafik 620 einen etwas schwächeren Grafikbeschleuniger. Es kostet auf Amazon 519 statt wie bisher 650 Euro.

Auch Notebooks von Acer sind auf Amazon reduziert. Wir haben drei besonders spannende Angebote herausgefiltert, wer selber stöbern will, *findet hier die Übersichtsseite. Den Anfang macht das 13 Zoll große *Acer Spin 5 SP513 (zum Angebot). Angetrieben wird das Convertible mit 360-Grad-Scharnier von einem i7 mit 8 GByte RAM, 512 GByte SSD und Intel UHD 620. Es kostet auf Amazon 799 statt 946 Euro.

Das *Acer Aspire 5 A515 (zum Angebot) bietet ein mattes 15-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, einen i7-Prozessor, 8 GByte RAM, 512 GByte SSD und eine Nvidia MX150. Es kostet 799 statt bisher mindestens 900 Euro und erreicht damit seinen bisherigen Tiefstpreis.

Das *Acer Aspire 5 A517 (zum Angebot) ist mit seinem 17-Zoll-Display nochmal eine Ecke größer. Es setzt auf einen i5 mit 8 GByte RAM und 256 GByte SSD. Mit 579 Euro ist es deutlich günstiger als bei Konkurrenzhändlern, die für das Gerät aktuell mindestens 686 Euro verlangen.

Das *Lenovo Yoga 520 (zum Angebot) mit 14-Zoll-Touch-Display ist ein Convertible mit 360-Grad-Scharnier. In seinem Inneren taktet ein i5-Prozessor unterstützt von 8 GByte RAM und einer Nvidia Geforce 940MX (2 GByte). Daten speichert es auf seiner 256 GByte SSD.

Das 15 Zoll große *Lenovo Ideapad 330s (zum Angebot) integriert ebenfalls einen i5-Prozessor mit 8 GByte RAM und Intel UHD 620. Außerdem kommt es mit einer recht kleinen 128 GByte SSD, die allerdings von einer wiederum recht großen 1 TByte HDD unterstützt wird. Es kostet aktuell auf Amazon 599 statt bei anderen mindestens 699 Euro.

Mit einer ähnlichen, aber im Detail etwas schwächeren Ausstattung kommt das 15-Zoll-Notebook *Lenovo Ideapad 330 (zum Angebot). Es kommt i5-Prozessor, 8 GByte RAM, Intel UHD 620, 256 GByte SSD und kostet auf Amazon 499 statt bei anderen Händlern mindestens 540 Euro.

Zu weiteren reduzierten Lenovo-Notebooks *geht es hier entlang. Wer noch mehr Notebook-Angebote will, kann sich auch die *Amazon-Angebotsseite von Medion-Notebooks anschauen.

Amazon Musik

Wer sich für *Amazon Music Unlimited entscheidet, hat Zugriff auf 50 Millionen Songs, viele Hörspiele und alle Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga live. Das ganze werbefrei und es gibt einem Offline-Modus, in dem die Songs zuvor heruntergeladen werden. *Die ersten 30 Tage sind kostenlos und Amazon Music Unlimited kann jederzeit gekündigt werden.

Kostenübersicht:

Prime-Mitglieder: 7,99 Euro/Monat oder 79 Euro/Jahr

Non-Prime Mitglieder: 9,99 Euro/Monat

Studenten: 4,99 Euro/Monat

Familien bis zu 6 Personen: 14,99 Euro/Monat oder 149 Euro/Jahr

Limitiert auf ein Echo Gerät: 3,99 Euro/Monat

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

