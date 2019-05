Schnäppchen-Check: Fritzbox 7490, iPhone XR, Huawei P20

Fritzbox 7490 (140€), iPhone XR 128GB (700€), Huawei P20 128GB (340€) – wir haben das Internet nach Deals durchsucht und zeigen die Angebote, die sich wirklich lohnen.

Fritzbox 7490

Die AVM Fritzbox 7490 ist ein WLAN-Mesh-Router mit VDSL-Anschluss. In unserem Test des AVM Fritzbox 7490 schnitt der mittlerweile fast sechs Jahre alte Router mit der Note gut ab. Heute ist er bei Notebooksbilliger für 140 statt sonst mindestens 159 Euro (minus 12 Prozent) im Angebot.

Smartphones

Auf Ebay kostet das *Apple iPhone XR mit 128 GByte (zum Angebot) Speicher in den Farben gelb, blau und koralle als Neuware heute 699 Euro. Andere Händler rufen für das iPhone XR 128 GByte mindestens 820 Euro auf. Das entspricht einer Ersparnis von fast 15 Prozent. Laut dem Preisverlauf war das Apple-Smartphone noch nie so günstig.

Auch das *Huawei P20 mit 128 GByte (zum Angebot) Speicher ist heute auf Ebay reduziert. Bei anderen Händlern kostet es in der Farbe schwarz mindestens 375 Euro und in der Farbe twilight 394 Euro. Heute zahlen Käufer für beide Farbvarianten je 339,90 Euro.

Notebooks

Das *HP 250 G7 (zum Angebot) ist ein Einstiegs-Notebook mit Intel Core i3, 8 GByte RAM und 256 GByte SSD. Es kostet üblicherweise 400 Euro, heute auf Ebay 339 Euro (minus 17 Prozent). Der Haken: Es kommt ohne vorinstalliertem Betriebssystem.

Deutlich mehr Power hat das *Asus ROG FX705GE-EW074T (zum Angebot). Das Notebook mit i5-Prozessor, GTX 1050Ti, 8 GByte RAM, 1 TByte HDD, 128 GByte SSD und Windows 10 Home richtet sich an Gamer. Es kostet heute auf Ebay 819 Euro, sonst mindestens 900 Euro (minus 9 Prozent).

Audio

Der *Harman Kardon Citation One ist ein Multiroom-Lautsprecher mit Google Assistant. Er kostet bei Saturn 189 statt 199 Euro (minus 5 Prozent).Ebenfalls bei Saturn gibt es den Bluetooth-Lautsprecher *Ultimate Ears Boom 3 inklusive dem Ladegerät Ultimate Ears Power Up (zum Angebot) für zusammen 99,99 Euro. Sonst kostet der Lautsprecher einzeln mindestens 89 Euro und das Ladeteil mindestens 21 Euro. Käufer sparen sich also im Vergleich zum Einzelkauf 10 Euro, etwa 10 Prozent.

Die Soundbar HW-N550 (zum Angebot) mit kabellosem Subwoofer ist bei ibood.com ordentlich reduziert. Wer heute für 179,95 Euro zuschlägt, spart über 23 Prozent gegenüber dem nächstbesten Preis von 234 Euro. Die Soundbar mit 3.1-Kanal-System lässt sich digital mit TV und über Bluetooth sowie USB mit weiteren Audio-Quellen verbinden. So ist einfaches Musik-Streaming und Filmgenuss mit sattem Sound dank 6,5-Zoll-Subwoofer und sechs integrierten Lautsprechern möglich.

Der wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher JBL Harman Clip 2(zum Angebot) ist bei Conrad für 24,99 Euro im Angebot. Der Rabatt liegt bei immerhin 16 Prozent gegenüber der Konkurrenz im Preisvergleich. Normalerweise sind mindestens 30 Euro für den Speaker mit Freisprechfunktion fällig.



TV

Mediamarkt bewirbt in seinem aktuellen Prospekt den 55-Zoll-Fernseher *Philips 55PUS7363 (zum Angebot) mit UHD-Auflösung, Android TV und dreiseitigem Ambilight. Er kostet im Angebot 644 Euro statt sonst 680 Euro (minus 5 Prozent).

Smart Plug

Wer auf der Suche nach smarten Steckdosen inklusive Stromverbrauchsanzeige und Alexa-Anbindung ist, sollte heute bei ibood zugreifen. Zwei WLAN-Steckdosen TP-Link HS110 (zum Angebot) kosten dort 39,95 Euro. Laut Preisvergleich kosten zwei Stück normalerweise 53,98 Euro. Wer heute kauft, bekommt einen Rabatt von über 26 Prozent. Im Testbericht der TP-Link HS110 schnitt der Smart Plug mit der Note gut ab.





Samsung Galaxy S10, S9 & S8

Seit dem 20.2.2019 sind die aktuellen Samsung Galaxy S10, S10+ und S10e auf dem Markt. Nun sind die Modelle massiv im Preis gefallen. Das Samsung Galaxy S10 mit 128 GByte Speicher kostete zum Marktstart 900 Euro. Mittlerweile wollen Händler dafür nur noch 709 Euro (minus 21 Prozent). Wir gehen davon aus, dass sein Preis in den nächsten Wochen weiter nachgibt. Wer es nicht eilig hat, kann noch mehr sparen.

Auch das Samsung Galaxy S10+ (Testbericht) ist bereits im Preis gefallen. Es kostete zum Start in der Ausführung mit 512 GByte Speicher 1250 Euro, aktuell rufen Händler dafür 1005 Euro (minus 20 Prozent) auf, teilweise wechselte es schon für 930 Euro den Besitzer. Das Galaxy S10e kostete 750 Euro und aktuell 565 Euro (minus 33 Prozent).

Wer sich mit dem ebenfalls sehr guten Vorgänger Galaxy S9+ (Testbericht) mit 64 GByte Speicher zufrieden gibt, bekommt es aktuell für 516 Euro. Auch dessen Vorgänger Samsung Galaxy S8 (Testbericht) ist dauerhaft günstig. Es kostet aktuell 398 Euro. Aufmerksame Käufer konnten es im Angebot aber auch schon für unter 300 Euro schießen.

Die besten günstigen Android-Smartphones haben wir in unserer Bestenliste zusammengefasst: Top-10: Die besten Android-9-Smartphones bis 250 Euro

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

