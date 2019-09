Schnäppchen-Check: Echte Rabatte und faule Angebote

Echte Rabatte bis zu 28 Prozent und Lockangebote mit 18 Prozent Aufpreis – wir haben das Internet nach Deals durchsucht und zeigen die Angebote, die sich heute wirklich lohnen.

Wir vergleichen den Angebotspreis immer mit dem günstigsten Preis anderer Händler und beachten die Preisentwicklung. So fällt sofort auf, wenn ein Händler kurz vor Beginn der Rabattaktion den Preis erhöht, damit die Ermäßigung höher erscheint.

Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den tatsächlich günstigsten Preis anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Häufig ziehen andere Händler nach und passen ihre Preise den Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden.

Media Markt

Media Markt feiert sein 40-jähriges Jubiläum und reduziert seine Preise noch bis zum 9. September 2019. Doch Vorsicht, unter den Angeboten haben wir neben zwei echten Schnäppchen auch einige Produkte gefunden, die deutlich teurer sind als bei der Konkurrenz. Wie so oft lohnt sich der Blick in den Preisvergleich.

Wer auf der Suche nach einem großen Fernseher ist, sollte sich den ordentlich reduzierten 75-Zoll-LED-UHD-TV von Samsung ansehen. Der Smart-TV Samsung UE75RU7099UXZG hat Receiver für DVB-T2, Kabelfernsehen und Satellitenempfang an Bord. Wer bei Mediamarkt für 999 Euro zuschlägt, spart echte 19 Prozent oder 240 Euro gegenüber den Mitbewerbern: Diese verlangen mindestens 1239 Euro.

Der 49-Zoll QLED-TV Samsung GQ49Q70RGTXZG49 für 899 Euro ist um immerhin 8 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz. Der nächstbeste Preis liegt laut Vergleich bei mindestens 979 Euro. Wer bei Media Markt kauft, spart immerhin 80 Euro.

Bei allen anderen Angeboten ist Vorsicht geboten, wie der Preisvergleich zeigt. Bei folgenden Produkten ist der Preis bei anderen Händlern deutlich günstiger:

Der 65-Zoll OLED-TV Panasonic TX-65FZW804 kostet im Angebot 1999 Euro. Wer auf dieses Lockangebot hereinfällt, zahlt 191 Euro oder 11 Prozent mehr als beim günstigsten Anbieter. Im Preisvergleich ist das Gerät bereits ab 1808 Euro erhältlich.

Beim 55-Zoll OLED-TV OLED55C97LA von LG liegt das beste Preisvergleichsangebot sogar 15 Prozent unter dem Preis von Media Markt. Wer den angeblichen Sonderpreis von 1799 Euro bezahlt, muss 230 Euro mehr auf den Tisch legen, als tatsächlich nötig. Das beste Angebot liegt bei nur 1569 Euro.

Beim 55-Zoll-QLED-TV Samsung GQ55Q60R ist Mediamarkt ebenfalls 15 Prozent teurer, als die Mitbewerber. Wer für 849 Euro zuschlägt, zahlt einen Aufpreis von 111 Euro. Laut Preisvergleich ist der Fernseher bereits ab 738 Euro erhältlich.

Bis zu 14 Prozent Aufpreis zum tatsächlich niedrigsten Angebotspreis verlangt Media Markt für den 55-Zoll-OLED-TV KD-55AG8 von Sony. Laut Angebot kostet das Gerät 1799 Euro – laut Preisvergleich ist es allerdings bereits ab 1585 Euro zu bekommen. Wer nicht bei Media Markt, sondern über den Preisvergleich kauft, spart 14 Prozent.

Das Huawei P30 Pro (Testbericht), eines der besten Foto-Smartphones derzeit, ist bei Media Markt ebenfalls reduziert. Doch auch hier sind andere Händler deutlich günstiger. Wer das P30 Pro für 799 Euro kauft, zahlt 18 Prozent mehr als nötig. Das beste Angebot liegt 124 Euro oder 18 Prozent unter dem Preis von Media Markt.

Cyberport

Auch der Reseller Cyberport hat einige Schnäppchen zu bieten – sagt er zumindest. Nach Nutzung des Preisvergleichs zeigt sich aber, dass kaum ein Produkt tatsächlich günstiger ist als bei der Konkurrenz. Das einzige nennenswerte Schnäppchen ist die GoPro Hero 7 White 2K. Der Cyberport-Preis liegt mit 169 Euro immerhin um fast 10 Prozent unter dem nächstbesten Angebot. Laut Preisvergleich sind sonst mindestens 185 Euro für die Actioncam fällig.

Notebooksbilliger

Bei Notebooksbilliger sieht es ähnlich aus. Das einzig nennenswerte Angebot des Händlers ist ein günstiger ANC-Kopfhörer der Marke Taotronics. Der Bluetooth-Kopfhörer TT-BH046 ist heute für 58 Euro erhältlich. Laut Preisvergleich verlangt die Konkurrenz mindestens 80 Euro. Der reale Rabatt liegt somit bei 22 Euro oder 28 Prozent.

Amazon

In den Amazon-Tagesangeboten finden sich eine Handvoll lohnenswerte Schnäppchen. Wer auf der Suche nach einer Powerbank ist, sollte einen Blick auf das Modell von Iposible mit einer Kapazität von 25800 mAh werfen. Bei Amazon ist diese für knapp 21 Euro erhältlich. Die Konkurrenz verlangt mindestens 28 Euro; der Rabatt liegt somit bei ordentlichen 25 Prozent.

Mit einem Rabatt von immerhin 19 Prozent lohnt sich auch ein Blick auf die Yacikos Powerbank mit einer Kapazität von ebenfalls 25800mAh. Wer heute bei Amazon kauft, zahlt 22 Euro statt der üblicherweise fälligen 27 Euro.



Auch wenn sich der Sommer dem Ende neigt, lohnt sich auch das Angebot des 21-Watt-Solar-Ladegerätes von Aukey. Das zusammenklappbare Solarpanel für 38 Euro ist heute bei Amazon um 28 Prozent günstiger als bei den Mitbewerbern. Laut Preisvergleich werden für das Ladegerät sonst mindestens 53 Euro fällig.

Der Mini-Beamer Crosstour P600 sieht mit einer unterstützten Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln und einem Angebotspreis von 54 Euro (minus 20 Prozent) auf den ersten Blick zwar spannend aus, doch die Haken finden sich – wenn überhaupt – nur im Kleingedruckten. Die effektive Auflösung beträgt gerade einmal 800 × 480 Pixel, zur Helligkeit verliert der Hersteller kein Wort. Dennoch scheinen die meisten Amazon-Rezensenten mit dem Preis-Leistungsverhältnis durchaus zufrieden zu sein – auch bei einem Kaufpreis von ansonsten unrabattierten 80 Euro.

Wer auf der Suche nach einem Rucksack mit Diebstahlschutz ist, sollte einen Blick auf das Modell von Wind Took werfen. Amazon verlangt mit rund 34 Euro gute 15 Prozent weniger als die Mitbewerber. Die Ersparnis liegt somit bei immerhin 15 Euro. Andere geeignete Modelle stellen wir in unserem Ratgeber Rucksäcke mit Diebstahlschutz – Hauptsache sicher vor.

Fazit

Wer die Angebote mit dem Preisvergleich überprüft, findet auch diese Woche einige lohnenswerte Schnäppchen. Wirkliche Hammer-Angebote im Bereich Technik und Unterhaltungselektronik sind allerdings Mangelware – diese kommen hoffentlich nächste Woche, wenn die IFA in Berlin startet.

