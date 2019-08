Schnäppchen-Check:Deals bei Saturn und Cyberport

Diese Woche legt Saturn zu bestimmten Produkten ein kostenloses Zweitprodukt dazu. Außerdem lockt Cyberport mit Deals. Wir prüfen, ob man wirklich spart.

Bei den mit * gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer ändert sich dadurch nichts am Preis.

Nach dem Prime Day ist Schnäppchen-technisch saure Gurken Zeit. Die Anbieter locken zwar mit vermeintlichen Deals, diese stellen sich aber zum großen Teil als Schein-Schnäppchen heraus, mit denen man nicht wirklich spart. Eine Ausnahme ist diesmal Saturn, der Elektromarkt legt zu vielen Angeboten ein zweites Produkt dazu – und das lohnt sich teilweise wirklich.

Saturn

Bei der noch 10 Tage lang gültigen *Saturn-Aktion Geschenke für alle gibt es einige interessante Geräte-Bundles. Wie so oft gilt: Genau hinsehen lohnt sich. Wir haben die Kombinationen geprüft und diejenigen mit der größten Ersparnis gefunden.

Beim Kauf des Devolo dLan 1000 duo Starter-Kits gibt es einen dLan Wifi 500 Wifi Adapter als Zugabe. Wer bei Saturn für 69 Euro zuschlägt, spart fette 57 Euro, oder 45 Prozent gegenüber dem Einzelkauf bei anderen Händlern. Laut Preisvergleich kostet dieses Bundle normalerweise mindestens 126 Euro.

Zur *Corsair-Gaming-Tastatur K70 RGB MK.2 gibt es die kabelgebundene Gaming Maus Ironclaw als Zugabe. Bei Einzelkauf über den Preisvergleich kostet das Set 218 Euro. Wer bei der Geschenkaktion für 159 Euro zuschlägt, spart 59 Euro oder 27 Prozent.

Das Smartphone *Google Pixel 3a XL bietet Saturn zusammen mit dem Google Nest Hub für das Smarte Zuhause an. Das Set kostet in der Aktion 449 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 119 Euro, oder 21 Prozent gegenüber dem Einzelkauf mit Hilfe des Preisvergleichs. Die Mitbewerber verlangen für das Paket mindestens 568 Euro.

Ebenfalls 21 Prozent Ersparnis sind mit dem Set aus *Huawei Mediapad M5 (Wifi) mit 32 GByte und der Huawei Watch GT (Testbericht) möglich. Das Bundle geht bei Saturn für 349 Euro über die Ladentheke. Laut Preisvergleich sind sonst mindestens 440 Euro fällig.

Zum *Gaming-PC MSI Infinite S 9SC für 1099 Euro gibt es in der Aktion den 23,6-Zoll-Gaming-Monitor MSI Optix MAG241C als Dreingabe. Wer die beiden Geräte einzeln über den Preisvergleich kauft, zahlt mindestens 1370 Euro. Die Ersparnis des Bundles liegt bei ordentlichen 20 Prozent oder 271 Euro.

Wer auf der Suche nach Staubsauger- oder Wischroboter ist, sollte sich das *Kit aus Irobot Roomba 966 und Irobot Braava 390T für 589 Euro ansehen. Bei Einzelkauf kosten die beiden Roboter mindestens 715 Euro. Das Set aus Staubsauger- und Wischroboter ist somit um 126 Euro oder 18 Prozent reduziert.

Die *Kombination aus dem Surface Go mit 4 GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte Speicherplatz, dem Surface Go Type-Cover mit integrierter Tastatur und einer 1-Jahres-Lizenz von Microsoft Office 365 Home wechselt bei Saturn für rund 429 Euro den Besitzer. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, normalerweise sind mindestens 508 Euro fällig. Wer bei der Aktion zuschlägt, spart 79 Euro oder immerhin 16 Prozent.

Cyberport

Cyberport fährt aktuell mehrere Angebotskampagnen. Auf der eigenen Seite gibt es die *Sommer-Aktion, die sich unterschiedliche Kategorien aufteilt. Das Problem dabei: Kaum ein Angebot ist bei Cyberport selbst wirklich billiger. Bei den Powerbanks etwa lohnt sich zwar die *Ednet Slim Line Powerbank, sie kostet 11,90 Euro und damit vier Euro weniger als bei anderen Anbietern. Der *Anker Solar Charger dagegen ist mit 71,90 Euro ausgeschrieben. Wer bei Anker auf Amazon kauft, der zahlt knapp 56 Euro, rund 15 Euro weniger. Ähnlich sieht es beim Elektro-Scooter Xiaomi Mi M365 (Testbericht) aus. Cyberport *bepreist mit 379 Euro, andere Händler verlangen ab 358,99 Euro. Deals sehen anders aus. Action-Cam-Fans können vielleicht noch zur *Gopro Hero 7 White greifen, die gibt es samt der „Fluggeschenk“-Aktion knapp 9 Euro billiger.

Parallel zu den Angeboten auf der eigenen Seite hat *Cyberport ein Wow!-Angebot bei Ebay und verspricht dort bis zu 30 % Nachlass. Das gilt auf den UVP und der ist meist viel zu hoch. Die beworbenen Apple-Produkte kann man getrost ignorieren, mit Ausnahme des goldenen *iPhone 6S Plus, bei dem man im Endeffekt 4 Euro spart, gibt es alle Angebote woanders günstiger. Abseits von Apple gibt es aber ein paar nette Deals.

Die größte Ersparnis haben die Käufer des *Huawei P20. Im Rahmen der Aktion nimmt Cyberport 299 Euro, sonst kostet es mindestens um die 350 Euro, ein Rabatt von 15 Prozent. Fast gleich gut, immerhin mit 14 Prozent Ersparnis, ist der Deal zum Full-HD-Monitor Acer KG251Q. Der *kostet bei Ebay 111 Euro, andere Händler nehmen mindestens 129 Euro. Danach wird es aber schon eng. Musik-Fans sollten sich den netzwerktauglichen Verstärker *Onkyo TX-RZ730 ansehen. Der kostet während der Aktion 469 Euro, woanders im Web sind 499 Euro fällig. Und einen ganzen Euro sparen Käufer des JBL Link 20 (Testbericht). Der Google-Home-taugliche Lautsprecher *kostet 38,90 Euro, andere Händler nehmen knapp 40 Euro.

Fazit

Die heißen Schnäppchen kommen diese Woche von Saturn, allerdings nur, wenn man das jeweils zweite Produkt sowieso kaufen wollte. Cyberport zeigt erneut, dass alle Schnäppchen-Jäger vor allem bei Apple-Produkten aufpassen und sich nicht von hohen „Reduziert!!!“-Icons blenden lassen sollten.

Permalink: https://techstage.de/-4424429