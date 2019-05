Schnäppchen-Check: Black Weekend bei Notebooksbilliger

Notebooksbilliger reduziert zum Black Weekend ordentlich seine Preise. Aber auch Saturn, Amazon & Co. locken mit Deals. Wir zeigen die Angebote, die sich wirklich lohnen.

Black Weekend bei Notebooksbilliger

Das *Black Weekend ist die größte regelmäßige Aktion von Notebooksbilliger und geht von Freitag bis Montag. Dieses Mal hat sich Notebooksbilliger einiges von Amazon abgeschaut und bietet neben Angeboten, die den gesamten Aktionszeitraum umfassen, auch Tages-Deals an. Diese Angebote gelten dann nur 24 Stunden.

Außerdem gibt es dieses Mal neben den bereits bekannten Landing-Pages für Marken auch Kategorien. Das Angebot ist sehr groß und in den meisten Fällen unterbieten die Preise den jeweils aktuelle Straßenpreis. Deswegen empfehlen wir, auch *selbst bei Notebooksbilliger zu stöbern. Wir verlinken hier eine Auswahl der wichtigsten Kategorien und Marken. Dann gehen wir auf einzelne Angebote ein, die uns besonders in Auge gefallen sind. Wir beschränken uns jedoch auf Angebote, die das ganze Wochenende gelten und klammern die Tages-Deals aus.

Für den Preisnachlass müssen Käufer das Produkt in den Warenkorb legen und beim Bezahlvorgang den zuvor angezeigten Rabatt-Code eingeben. Auch deswegen sind die rabattierten Preise nicht im hier eingebundenen Preisvergleich zu sehen. Zum Angebot geht es jeweils über die mit * markierten Links.

Marken

Kategorien

AVM Fritzbox

*AVM-Produkte sind in der Regel sehr preisstabil. Zum Black Weekend lässt sich aber mit dem Rabattcode AVMBW dennoch einiges sparen. So kostet der *AVM Fritzbox-Repeater 1750E zum Black Weekend 52,70 statt beim nächstgünstigen Händler knapp 61 Euro. Der *AVM Fritzbox 7530 WLAN Router kostet 99,87 statt sonst mindestens 115 Euro. Der *AVM Fritzbox 6590 Router mit Kabelanschluss ist das Topmodell des Herstellers. Es kostet auf Notebooksbilliger 169,15 statt sonst mindestens 194 Euro. Der *AVM Router Fritzbox 7490 kostet 148,74 statt 156,50 Euro und der *AVM Fritzbox 6490 135,06 statt 151 Euro.

AVM hat auch smarte Heizkörperthermostate im Angebot, die sich via DECT ULE direkt mit der kompatiblem Fritzbox verbinden. In unserem Vergleichstest sechs smarter Heizthermostate landete das AVM-Thermostat Fritzdect 301 (Einzeltest) auf einen der vorderen Plätze. Zum Black Weekend kosten *zwei Fritzdect 301 77,30 statt sonst 90 Euro (2x 45 Euro). Mehr Angebote zum AVM-Produkte *sammelt Notebooksbilliger hier.

Smartphones

Das *Xiaomi Pocophone F1 128 GByte (Testbericht) gilt als eines der Smartphones mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kostet mit Rabattcode BLACKXIAOMI 271,15 statt 290 Euro. Auch das beliebte *Samsung Galaxy A9 (2018) 128 GByte (Testbericht) ist heute deutlich günstiger als sonst. Es kostet mit Rabattcode BLACKSAMSUNG1 283,05 statt 326 Euro. Das *Huawei P20 Lite (Testbericht) kostet mit Rabattcode HUAWEI2BW 186,15 statt 198 Euro und das *Huawei P Smart (2019) (Testbericht) ebenfalls mit Rabattcode HUAWEI2BW 169,15 statt 186 Euro. Deutlich günstiger als üblich ist heute auch das *Xiaomi Mi Mix 3 mit 128 GByte (Testbericht). Es kostet mit Rabattcode BLACKXIAOMI 381,65 statt sonst mindestens 420 Euro. Zum Stöbern *in der Kategorie Smartphones geht es hier entlang.

Speichermedien

Der USB-Stick *Sandisk 32 GByte Ultra ist dank USB 3.0 sehr flott und schützt die USB-Buchse mit einem Slider. Er kostet im Geizhals-Preisvergleich beim günstigsten Händler 6,83, derzeit bei Notebooksbilliger mit dem Rabattcode SANDISKBW 5,59 Euro. Die portable externe Festplatte *WD Elements Portable mit 2 TByte Kapazität in Schwarz kostet mit Rabattcode WD2BW 57,52 Euro statt bei anderen mindestens 67,92 Euro.

Die interne NAS-Festplatte *Western Digital WD Red mit einer Kapazität von 4 TByte, einer Größe von 3,5 Zoll und der Schnittstelle SATA 6 Gb/s kostet mit dem Rabattcode WD3BW 101,92 statt sonst mindestens 114,55 Euro. Bei der *Seagate Ironwolf 4 TByte 3,5 Zoll SATA 6 Gb/s handelt es sich um eine sehr vergleichbare interne NAS-Festplatte. Auch sie kostet mit Rabattcode BLACKSEAGATE 101,92 Euro. Bei anderen Händlern sind für sie aktuell mindestens 107,30 Euro fällig.

Auch SSDs hat Notebooksbilliger vergünstigt. So kostet die interne 2,5-Zoll-SSD *WD Blue 3D NAND SATA SSD mit 500 GByte mit dem Rabattcode WD1BW 50,39 statt sonst mindestens 59,80 Euro und die interne 2,5-Zoll-SSD *Kingston A400 SSD 480GB SATA 6 Gb/s mit Rabattcode KINGSTONBW 42,39 statt 50,85 Euro.

*Hier gehts zu vielen weiteren rabattierten Festplatten.

Tablets

Bei Amazon gibt es das Windows-10-Tablet Lenovo Yoga Book YB1 mit Stifteingabe und 128 GByte Speicher in weiß und schwarz heute für 499 Euro. Das ist immerhin 5 Prozent günstiger als bei anderen Händlern, und, viel wichtiger: Das Produkt war noch nie günstiger zu haben.

Ein deutlich günstigeres Tablet ist das 7 Zoll große Lenovo Tab 7 mit HD-Display, Quad-Core-Prozessor von Mediatek und 16 GByte Speicher. Im Angebot bei Amazon kostet es heute 109 Euro und ist damit über 12 Prozent billiger als bei der Konkurrenz. Allerdings ist es auch schon etwas betagter: Das inzwischen veraltete Android 7.1 zeigt, dass hier die Priorität eindeutig auf dem Preis und nicht auf der Zukunftsfähigkeit des Geräts liegt.

Auch die Kombination aus 10-Zoll-Display und Android ist heute in Form des Lenovo Tab4 10 HD reduziert im Programm. Das Tablet kostet mit HD-Anzeige und in der großen Speicherausstattung mit 32 GByte Flash-Speicher bei Amazon heute 149 Euro – und ist damit fast 20 Euro billiger als die 16-GByte-Variante bei anderen Herstellern. Eine uneingeschränkte Kaufempfehlung gibt's dennoch nicht, denn auch hier lässt Lenovo die Updates schleifen: Software-Stand ist Android 7.0.

Saturn-Aktion

Saturn legt bis zum 27.05.2019 8 Uhr unter dem Aktionsnamen *Technikzuwachs geschenkt zu verschiedenen Produkten ein zweites ohne weitere Kosten drauf. Einen Überblick aller Aktionsartikel *gibt es hier.

Die Bundles passen thematisch zusammen. So bekommen Käufer des 55 Zoll großen *4K-TVs Sony KD-55XF8505 eine PS4 500 GByte dazu. Einzeln gekauft kosten die Geräte addiert 1093 Euro (808 + 285), bei Saturn derzeit 897 Euro. Zum Router *AVM Fritzbox 7490 legt Saturn das Fritzfon C5. Diese kosten sonst mindestens 205 Euro (156 + 49), bei Saturn 169 Euro. Das *Starterkit Devolo DLAN 1200 kommt zusammen mit der zusätzlichen Steckdose Devolo DLAN 1200. Sie kosten sonst 141 Euro (90 + 51), bei Saturn momentan 99 Euro.

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

