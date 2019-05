Schnäppchen-Check: Apple Watch, Drohnen, Fire TV

Apple Watch (404 €), Drohnen (30 €), Fire TV (25 €) – wir haben das Internet nach Deals durchsucht und zeigen die Angebote, die sich wirklich lohnen.

Echo & Fire TV

Amazon reduziert diese Woche den Echo Dot 3 (Testbericht), den Echo 2 (Testbericht) und den Fire TV Stick (Testbericht) mit Sprachfernbedienung. So zahlen Käufer für den *Echo Dot 3 39,99 statt üblicherweise um die 45 Euro. Der *Echo 2 kostet 79,99 statt sonst etwa 90 Euro und der *Fire TV Stick 24,99 statt sonst deutlich über 30 Euro. Insgesamt sind das gute Angebote. Allerdings reduziert Amazon seinen Eigenmarken regelmäßig.

Pokémon & Avengers

Ebay verkauft die *Monopoly Pokémon Kanto Edition für 34,99 statt sonst mindestens 45 Euro. Das Spiel adaptiert das bekannte Monopoly-Prinzip auf die Pokémon Spielwelt und kommt mit den sechs Sammlerfiguren Pikachu, Bisasam, Glumanda, Shiggy, Evoli und Pummeluff. Es handelt sich um Neuware.

Amazon stellt zum momentan laufenden Kinofilm Avengers: Endgame eine Box mit Fanartikeln bereit. Darin befindet sich neben der Avengers: Infinity War Blu-ray (11 Euro) außerdem eine Hasbro Avengers Titan Hero Power FX Captain America Figur ( 18 Euro), ein Ravensburger 3D-Puzzle Marvel Empire State Building (15 Euro) und ein Lego Marvel Super Heroes Spielset Outrider Dropship-Angriff (10 Euro). Die Produkte kosten einzeln gekauft 54 Euro, Amazon will für sie 39,99 Euro. Wer genau diese Produkte ohnehin gekauft hätte, spart sich also ein paar Euro. Alle anderen stellen sich lieber ihre ganz persönliche Fanbox zusammen. *Hier gibt es eine schöne Auswahl aktueller Merchendise zu Avengers: Endgame.

Powerbank

Die Anker Powercore Powerbank 20100 mAh Schwarz (Testbericht) bietet eine sehr hohe Kapazität, wirkt gut verarbeitet und hat sowohl einen Überspannungs- als auch einen Kurzschlussschutz. Lediglich am hohen Gewicht von gut 350 g könnten sich einige Käufer stören. *Mediamarkt bietet die Powerbank (zum Angebot) derzeit für 25 Euro an. Bei anderen Händlern sind für sie mindestens 35 Euro fällig. Allerdings werden sie online nicht mehr verschickt, können aber reserviert und in einer Filiale abgeholt werden. Alternativ können Kunden die Powerbank *über Ebay bei Mediamarkt kaufen.

Drohnen

Die *Ninetec Spyforce 1 Mini HD (zum Angebot) ist eine klassische Spielzeugdrohne mit 2-Megapixel-Kamera (1280 × 720 Pixel). Das Besondere sind die montierbaren Räder. Mit zwei großen oder vier etwas kleineren Rädern wird die Drohne so zum Bodenfahrzeug. Auf Ebay zahlen Käufer für sie aktuell 29,99 statt sonst üblicherweise um die 50 Euro. Es handelt sich um Neuware. Laut der Preisverlaufskurve war sie nie günstiger.

Wer mehr Wert auf die Kamerafunktion als auf die optionalen Räder legt, kann sich die etwas größere Variante anschauen. Auch wenn die Kamera dieselbe niedrige Auflösung von 1280 × 720 Pixeln liefert, sollten die Aufnahmen besser gelingen. Denn die *Ninetec Spyforce 1 Video Drohne (zum Angebot) überträgt das Videobild per WLAN auf das Smartphone, welches an der mitgelieferten Fernbedienung eingespannt werden kann.

Wer sich intensiver mit dem Thema Drohnen auseinandersetzen will, dem empfehlen wir die Tests zu den folgenden, mit den Ninetec-Spyforce-Drohnen vergleichbare Modelle:

Apple Watch

Etwas günstiger als üblich ist die Apple Watch Series 4 Nike+, 44 mm (zum Angebot) in space-grau mit schwarzem Sportarmband. Sie kostet auf Ebay 404 Euro. Andere Händler verlangen für die Apple Watch aktuell mindestens 430 Euro. Glaubt man der Preisverlaufskurve, wechselte sie nie günstiger den Besitzer.

Mediamarkt

*Anlässlich des Muttertags legt Mediamarkt vom 08.05. bis zu 14.05.2019 bei den meisten Produkten im Sortiment einen Mydays-Rabatt-Code bei, der ab dem 16.05.2019 per Mail zum Käufer kommt. Der Gutschein kann dann auf Mydays.de für Erlebnis-Events wie einen Grill- oder Cocktailkurs, Escape Room, Tauckurs und vielem mehr eingelöst werden. Folgend eine Übersicht über die die Höhe der Rabatt-Codes.

50 Euro - 20 Euro Rabatt-Code

100 Euro - 25 Euro Rabatt-Code

300 Euro - 30 Euro Rabatt-Code

500 Euro - 50 Euro Rabatt-Code

1000 Euro - 100 Euro Rabatt-Code

Zum Stöbern eine Auswahl der Kategorien, *in denen Mediamarkt den Rabatt-Code vergibt:

Matebook + Mate 20 Lite

*Notebooksbilliger legt derzeit beim Kauf eines *Huawei Matebook 13 Zoll (i5, 8 GByte RAM, 256 GByte Speicher) und dem *Huawei Matebook 13 Zoll (i7, 8 GByte RAM, 512 GByte Speicher) das Huawei Mate 20 Lite (Testbericht) obendrauf. Tatsächlich lohnt sich der Deal für alle, die ohnehin mit der Idee spielen, sich das Matebook zuzulegen. Denn bereits ohne Smartphone-Dreingabe hat Notebooksbilliger neben einigen weiteren Händlern den günstigsten Preis für das Matebook in den beiden Ausführungen. So kostet das Matebook mit i5 899 und das Matebook mit i7 1099 Euro. Das Gratis-Smartphone Huawei Mate 20 Lite kostet sonst mindestens 225 Euro. *Cyberport bietet eine vergleichbare Aktion.

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

