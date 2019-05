Schnäppchen-Check: 4K-TV, 4-Bay-NAS, Xiaomi Mi 9 SE

Samsung 4K-TV (333€), 4-Bay-NAS (244€), Xiaomi Mi 9 SE (278€): Wir haben das Netz nach den besten Angeboten durchkämmt und zeigen, was sich wirklich lohnt.

Smartphones

Noch bis zum 30.05.2019 gibt Ebay *10 Prozent Rabatt auf sehr viele chinesische Smartphones (alles Neuware). Mit dabei sind die Marken Xiaomi, Huawei, Honor, Ulefone, Umiphone, Blackview und einige mehr. Um den Rabatt zu erhalten, müssen Käufer beim Bezahlen den Gutscheincode PERFEKT eingeben. Der maximale Rabatt ist auf 50 Euro gedeckelt. Exemplarisch zeigen wir hier einige besonders interessante Angebote. Wer selber stöbern will, *schaut am besten hier.

NAS

Das *NAS QNAP Systems TS-431P2-1G (zum Angebot) kommt mit vier Festplatteneinschüben für 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatten. Außerdem zwei Gigabit-Ethernet-Ports, drei USB-3.0-Ports und 1 GByte-DDR3-RAM. Es kostet *auf Notebooksbilliger 244 statt sonst mindestens 285 Euro.

Das 2-Bay-NAS *WD My Cloud Home Duo 16 TByte (zum Angebot) integriert bereits Festplatten mit einer Gesamtkapazität von 16 TByte. Es bietet zusätzlich einen Gigabit-Port und zwei USB-3.1-Port. *Bei Notebooksbilliger kostet es 449,99 Euro, bei anderen Händlern mindestens 494 Euro. Das 1-Bay-NAS *WD My Cloud Home 33 TByte (zum Angebot) bietet eine integrierte Festplatte mit einer Kapazität von 3 TByte, einen GbE-Port und zwei USB-3.1-Ports. Es kostet *auf Notebooksbilliger 119,99 statt 130 Euro.

4K-TV

Media Markt hat den 40-Zoll-Fernseher *Samsung UE40NU7189 (zum Angebot) für 333 Euro im Angebot. Sonst kostet der 4K-TV mit HLG mindestens 433 Euro.

Notebooks

Notebooksbilliger hat wieder einige Notebooks im Preis reduziert. Die Angebote sind zwar größtenteils gut, allerdings unterbieten sie den Bestpreis anderer Händler meist nur gering. Wir haben einige Highlights herausgefischt.

Den Anfang macht ein Modell der Dell-XPS-Reihe, die zu den beliebtesten Windows-Notebooks auf dem Markt gehört. Ein Grund dafür sind seine sehr guten Displays mit den schmalen Rändern. Derzeit hat Notebooksbilliger das 2019er Dell XPS 13 mit i7, 16 GByte RAM, 512 GByte Speicher, 52-Wh-Akku und Full-HD-Display für 1699 statt bei anderen Händlern mindestens 1719 Euro im Angebot.

Das Lenovo Yoga 530-14IKB empfiehlt sich mit seinem i5, 8 GByte Arbeitsspeicher, 512 GByte Festplatte und Full-HD-Display mit 14 Zoll besonders für Office-Anwendungen. Es kostet 729 statt 748 Euro. Für das 15-Zoll-Notebook HP 15-da1106ng mit i5, 8 GByte RAM, 512 GByte Speicher und Full-HD-Display will Notebooksbilliger 579 Euro. Woanders kostet es mindestens 600 Euro.

Ebenfalls leicht unter dem Bestpreis anderer Händler ist das Acer Aspire 5 (A517-51G-51MG) mit 649 statt 676 Euro. Es bietet ein 17 Zoll großes Full-HD-Displyy, Core i5, 8 GByte RAM, 128 GByte SSD und 1 TByte HDD.

Marvel-Box

Amazon stellt zum momentan laufenden Kinofilm Avengers: Endgame eine *Box mit Marvel-Fanartikeln bereit. Darin befindet sich neben der Avengers: Infinity War Blu-ray (11 Euro) außerdem eine Hasbro Avengers Titan Hero Power FX Captain America Figur ( 18 Euro), ein Ravensburger 3D-Puzzle Marvel Empire State Building (15 Euro) und ein Lego Marvel Super Heroes Spielset Outrider Dropship-Angriff (10 Euro). Die Produkte kosten einzeln gekauft 54 Euro, Amazon will für sie 39,99 Euro. Wer genau diese Produkte ohnehin gekauft hätte, spart sich also ein paar Euro. Alle anderen stellen sich lieber ihre ganz persönliche Fanbox zusammen. *Hier gibt es eine schöne Auswahl aktueller Merchandise zu Avengers: Endgame.

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

