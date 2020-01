Schnäppchen: 60 GByte LTE-Tarif, TVs und Sportprodukte

Im Deals-Check haben wir diesmal einen monatlich kündbaren Mobilfunkvertrag mit fetten 60 GByte LTE-Datenvolumen, TVs, Speichermedien und alles für Sportler.

Willkommen beim aktuellen Schnäppchen-Check von TechStage. Wir waren im Web unterwegs, um die günstigsten Deals zu finden und vermeintliche Scheinschnäppchen aufzudecken. Zu letzteren zählen leider die von Saturn beworbenen Speicher- und Apple-Wochen. Saturn hat gute Angebote, ja, aber gerade bei Apple sind das Preise, die auch andere an- oder sogar unterbieten. Wer hier zuschlagen möchte, dem raten wir dringend, im Preisvergleich die anderen Deals anzusehen.

Handy-Tarif: 60 GByte LTE, 30 Euro, monatlich kündbar

Wer einen neuen Smartphone-Tarif sucht, für den haben wir aktuell zwei Angebote. Der fetteste kommt dabei von Mobilcom-debitel: Für knapp 30 Euro monatlich (plus einmaligem Anschlusspreis von 39,99 Euro) gibt es im Netz von O2 eine Allnet Flat. Der Clou: Sie enthält 60 GByte LTE-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload. Eine SMS-Flat sowie eine Telefonie-Flat in die Netze der Telekom, von Vodafone, E-Plus/O2 sowie ins Festnetz sind enthalten. Wer mit dem Tarif nicht zufrieden ist, der kann ihn monatlich kündigen. Achtung: Ab dem 25. Monat steigt der Preis auf 34,99 Euro, spätestens dann sollte man umsteigen. Den Deal und die weiteren Details gibt es auf dieser Seite.

Wem 4 GByte an Volumen pro Monat reichen, der sollte sich die Allnet Flat 4 bei Freenet ansehen. Der Tarif nutzt das Netz von Vodafone und kostet monatlich knapp 10 Euro (plus einmalig 29,99 Euro Anschlusspreis – dafür gibt es 25 Euro Bonus bei einer Rufnummermitnahme). Auch hier sind Flatrates für Telefonie und SMS enthalten. Ein Nachteil gegenüber dem 60-GByte-Tarif: Die Geschwindigkeit liegt bei mageren 21,6 Mbit/s im Download. Gut ist dagegen, dass sich auch dieser Tarif jeden Monat mit 14 Tagen zum Monatsende kündigen lässt. Gefällt er nicht, ist man schnell raus. Zum Deal geht es hier.

Bleibt die Frage, wie kriegt man die 60 GByte weg? Wie wäre es mit dem Streaming von HD-Musik? Amazon bietet einen 90-tägigen Test für seinen Dienst Amazon Music HD an. In diesem Zeitraum ist der Dienst gratis, danach fallen 12,99 Euro für Prime-Kunden pro Monat an. Alle anderen zahlen 14,99 Euro monatlich. Hier geht es zur Anmeldung für den Probeaccount.

Resin für SLA-3D-Drucker

Den wahrscheinlich besten Deal gibt es heute für alle, die einen Resin-3D-Drucker nutzen. Das Elegoo LCD UV 405 nm Rapid Resin in Beige kostet in der 1 kg Flasche 18,99 Euro bei Amazon. Das ist ein extrem guter Preis, der normalerweise für die 500 g Flasche fällig wird. Wer einen SLA-Drucker hat, der sollte zuschlagen. Wer noch keinen passenden Drucker hat, den sehr guten Elegoo Mars (Testbericht) gibt es aktuell für 259 Euro.

Sport

„Mehr Sport treiben“, das ist wahrscheinlich einer der häufigsten Vorsätze fürs neue Jahr. Wer noch die passende Ausstattung sucht, der sollte heute bei Ebay vorbeisurfen. Dort gibt es auf die Preise ausgewählter Sportprodukte mit dem Code POWER2020 weitere 20 Prozent. Das lohnt sich nur bei Fitness-Trackern und Sportuhren, sondern auch für Bekleidung oder Sportschuhe.

Neben den Ebay-Deals sind auch einige Sportuhren und Fitness-Tracker reduziert. Allen voran gibt es das Huawei Band 3 Pro (Testbericht) für unter 40 Euro. Die Amazfit Stratos 2 dagegen kostet 99 Euro. Wer etwas mehr Uhr und etwas weniger Sport sucht, der sollte sich die Fossil Sport ansehen, die kostet aktuell ebenfalls 99 Euro.

TVs

Bei den Fernsehern sind wir aktuell zwischen den Angeboten. Die Weihnachts-Deals sind vorbei, die nächste große Welle an Preissenkungen dürfte kurz vor der EM 2020 im Juni kommen. Dennoch, es gibt auch aktuell wieder günstige und große Fernseher. Fangen wir mit den 65-Zöllern an: Im oberen Preissegment ist der Philips 65OLED934, ein 65-Zöller mit OLED-Display und Ambilight, natürlich mit UHD-Auflösung. Er kostet erstmals 2569 Euro, so günstig war der TV noch nie. Eine Alternative ist der LG OLED 65B9PLA, den es aktuell bei einem Amazon-Händler für 1630 Euro gibt – er war noch nie günstiger. Gleich groß, ebenfalls mit 4K UHD, aber ohne OLED und damit deutlich billiger ist der Hisense H65UB. Der Edge-Lit LED-TV kostet aktuell bei Amazon 899 Euro. Für den gleichen Preis gibt es bei Otto den LG 65SM8500PLA, einen Edge-Lit UHD-TV mit 65 Zoll.

Es reichen auch 50 oder gar 43 Zoll Bildschirmdiagonale? Dann wird es deutlich billiger. Beispielsweise den Samsung UE50RU7179, den UHD-TV gibt es für 359 Euro, so günstig wie noch nie. Er ist sogar billiger als der Samsung GQ43Q60R, der nur 43 Zoll Bildschirmdiagonale, aber dafür ein Quantum Dot Display bietet. Er geht heute für 499 Euro über die virtuelle Ladentheke. Übrigens: Mehr Informationen rund um die aktuellen Techniken und Entwicklungen bei 4K- und 8K-Fernsehern haben wir im Artikel „Kaufberatung UHD-TVs: 4K-Fernseher für jeden Geldbeutel“ zusammengefasst.

Und dann braucht man natürlich noch Futter für den neuen TV. Unser Tipp: He-Man and the Masters of the Universe. Die Blu-Ray mit Staffel 1 und 2 gibt es aktuell für knapp 24 Euro. Trash? Keine Frage, aber dennoch großartig.

Speicher

Es wird eng für klassische SSD-Speicher. Denn die NVMe-Datenträger mit M.2-Anschluss fallen massiv im Preis. Das ist gut für alle, die schnelle oder besonders kompakte Systeme bauen wollen. Wer also ein Upgrade für seine alte SSD oder, noch schlimmer, seine HDD sucht, der sollte aufpassen und zugreifen. Das Highlight ist die ADATA XPG SX6000, die 512 GByte-Variante gibt es aktuell für 53 Euro, so günstig wie noch nie. Zu wenig Platz? Dann hätten wir die WD Blue SN550 NVMe mit 1 TByte Speicherplatz für 115 Euro im Angebot. Auch dieser Speicher war bislang nie günstiger zu bekommen.

Wer sein System nicht unbedingt komplett umziehen, aber deutlich beschleunigen möchte, für den ist Intel Optane vielleicht interessant. Der Preis ist zumindest unschlagbar, die 16 GByte M.2 kostet knapp 17 Euro. Optane setzt sich, vereinfacht gesagt, als schneller Zwischenspeicher zwischen das System und die klassische Festplatte. Der Vorteil ist, dass man die bestehende HDD oder SSD weiternutzen kann, Windows also nicht umziehen muss, und dennoch vom schnellen Speicher profitiert. Allerdings gibt es einige Voraussetzungen, etwa muss das Mainboard und das BIOS Optane unterstützen. Mehr dazu haben die Kollegen der c’t im Test zu Optane aufgeschrieben. In einem Fall können Flash-basierte Speicher den klassischen Festplatten aber den Rang nicht ablaufen und das ist der Speicherplatz. Beispiel gefällig? Die Western Digital WD Red mit fetten 14 TByte Speicher gibt es für 470 Euro bei Cyberport, so günstig wie nie. Das sind 33 Euro – pro Terabyte. Bis Flash-Speicher auf diesem Niveau ankommen, dauert es wohl noch etwas. Sprich, wer viel Platz braucht, sollte auf HDDs setzen..

Zubehör

Wer über zu wenig Schnittstellen an seinem neuen Notebook oder Macbook flucht, der sollte sich das Icy Box USB-C-Dock von Raidsonic (Testbericht) ansehen. Das kostet derzeit 59 Euro und ist damit in den letzten Wochen deutlich nach unten gegangen. Sie erweitert den USB-C-Anschluss um 3 × USB-A, 1 × HDMI, 1× DisplayPort sowie 1× VGA und einen Ethernet-Port. Für Gamer interessant sind drei Tastaturen. Die HyperX Alloy Elite von Kingston gibt es gerade mit Blue oder Red Switches für jeweils 85 Euro. Die Logitech Pro Gaming mit GX-Blue-Schaltern dagegen kostet 96 Euro, rund 26 Prozent weniger.

Und zuletzt haben wir ein richtiges Nischenprodukt. Der Jetson Nano von Nvidia ist ein Einplatinencomputer, der sich besonders gut für Projekte rund um KI und Deep Learning eignet. Das Board ist erstmals unter 100 Euro zu bekommen. Auf heise+ gibt es den passenden Einsteigerartikel dazu.

Fazit

Schnäppchen gibt es vor allem abseits der großen Aktionen. Verständlich, denn für Saturn und Co sind die Angebote vor allem ein Lockmittel, um sich gegen die Konkurrenz abzusetzen. Doch wer etwas Zeit investiert, der findet anderswo oft bessere Angebote.

Wer gezielte Angebote für bestimmte Produkte sucht, dem empfehlen wir unseren Preisalarm. Die Bilderstrecke zeigt, wie man ihn einrichtet.

