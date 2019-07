Saturn: Geiz is back im Schnäppchen-Check

Bild: Saturn

Saturn verspricht bei ihrer Aktion Geiz is back die geilsten Angebote. Nur heiße Luft oder wirklich heiße Deals? Wir machen den Schnäppchen-Check und zeigen, was sich wirklich lohnt.

Läutet Saturn zu einer neuen Marketing-Aktion mit Angeboten, kann man sich fast sicher sein, dass einige wirklich gute, aber auch Fake-Schnäppchen mit dabei sind. In dem Punkt ist auch die aktuelle und noch bis zum 8. Juli 2019 gehende Aktion *Geiz is back keine Ausnahme. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, haben wir uns durch das aktuelle Prospekt gekämpft und die Saturn-Preise mit den günstigsten Preisen anderen Händler verglichen. Dabei beachten wir auch den Preisverlauf. So wissen wir sehr genau, welche Angebote sich wirklich lohnen und von welchen Pseudo-Deals man lieber die Finger lassen sollte.

Smartphones

Saturn packt beim Kauf eines Samsung Galaxy S10 in den Farben *weiß, *grün, *blau und *schwarz mit 128 GByte für 698 Euro ein zweites Smartphone dazu. Bei dem zweiten Smartphone handelt es sich um das Samsung Galaxy A20e, welches einzeln gekauft mindestens 156 Euro kostet. Laut Preisvergleich liegt der günstigste Preis für ein S10 in der Farbe *schwarz bei 610 Euro, zusammen mit dem A20e ergibt das einen Preis von 766 Euro. Wer also das Samsung-Doppelpack bei Saturn kauft, spart sich 68 Euro im Vergleich zum Einzelkauf bei anderen Händlern. Wer mit dem Kauf eines S10 in einer anderen Farbe, zum Beispiel *blau liebäugelt, spart noch mehr. Denn das S10 blau ist auch bei anderen Händlern nicht unter 698 Euro zu haben, Käufer sparen sich hier also ganze 156 Euro verglichen zu den Einzelpreisen.

Damit die Aktion zieht, müssen Käufer sowohl das Samsung Galaxy S10 als auch das Samsung Galaxy A20e in den Warenkorb legen. Der Preis des Samsung Galaxy A20e wird dann automatisch im Warenkorb abgezogen. Bei den folgenden Bundle-Angeboten von Saturn verhält es sich ähnlich.

Wer aktuell ein Huawei Mate 20 Lite (Testbericht) in den Farben *gold, *blau oder *schwarz bei Saturn kauft, bekommt eine *Huawei Bluetooth-Box dazu. Dabei kostet das Bundle bei Amazon 219 Euro. Je nach Farbe kostet das Huawei Mate 20 Lite einzeln gekauft mindestens 197 bis 209 Euro, die Huawei Bluetooth-Box 28 Euro. Das ergibt einen Gesamtpreis von 225 bis 237 Euro, beziehungsweise eine Ersparnis von 6 bis 18 Euro. Nicht viel, aber immerhin.

Fernseher

Bei Fernsehern darf man zur Geiz-is-back-Aktion nicht blind zugreifen. So bietet Saturn den Samsung-Fernseher der Reihe RU 7179 UXZG in verschiedenen Größen an. Einige davon sind Bestpreise, andere Fake-Schnäppchen, die bei Konkurrenzhändlern günstiger sind. So kostet der 65-Zöller *Samsung UE65RU7179 bei Saturn 797 Euro, bei Gamingbase aber nur 739 Euro. Auch der 55 Zoll große TV *Samsung UE55RU7179 ist bei Gamingbase mit 489 Euro statt 547 Euro bei Saturn günstiger. Erst beim 50-Zöller *Samsung UE50RU7179 hat Saturn mit 461 statt 469 Euro den besten Preis, auch wenn die Ersparnis gering ausfällt. Prozentual am meisten lässt sich beim kleinen 43-Zöller *Samsung UE43RU7179 sparen. Er kostet auf Saturn (und mittlerweile auch bei Amazon) 363 statt 429 Euro. Laut der Preisverlaufskurve auf Geizhals gab es den Fernseher in der Größe bisher nie günstiger.

Dyson

Dyson ist bekannt für seine guten und praktischen, aber leider auch meist sehr hochpreisigen Produkte. Aktuell hat Saturn zwei Dyson-Produkte im Angebot. Der *Dyson Supersonic Haartrockner kostet dort 333 Euro inklusive der *Dyson Aufbewahrungsbox, die sonst einzeln mindestens 44 Euro kostet. Laut Preisvergleich ist der Preis von 333 Euro ohnehin momentan auch ohne Aufbewahrungsbox der günstigste. Wer jedoch auf die Box verzichten kann, für den könnte es sich lohnen zu warten. Denn laut der Preisverlaufskurve war der Dyson Supersonic im November 2018 schon für 220 Euro zu haben. Unserer Erfahrung nach wiederholen sich solche Angebote gerne. Hier steht zum Beispiel am 15. und 16. Juli 2019 der Amazon Prime Day an.

Außerdem reduziert Saturn den Preis des *Dyson V8 Origin auf 298 Euro. Im Preisvergleich gibt es kein besseres Angebot, was aber auch daran liegt, dass es den Dyson V8 Origin so nur bei Saturn zu kaufen gibt. Bei anderen Händlern und in etwas anderer Ausstattungsstufe kostet er jedoch konsequent mehr. Der Dyson V8 Animal 335 Euro, der Dyson V8 Fluffy+ 360 Euro und der Dyson V8 Absolut 369 Euro. Wer also mit nur einer Elektrobürste zurecht kommt, bekommt den Dyson V8 derzeit nirgends günstiger als bei Saturn. Wenn man dann merkt, dass man doch noch eine zusätzliche Bürste braucht, kann man diese auch nachkaufen, muss dann dafür aber mindestens 70 Euro auf den Tisch legen.

Google

Der Google Home Mini kostet bei Saturn in den Farben *schwarz, *weiß und *rot derzeit 19 Euro. Das ist lauf der Preisverlaufskurve auf Geizhals der mit Abstand günstigste Preis, für den der Smart Speaker je angeboten wurde. Allerding steht Saturn mit dem Angebot nicht mehr alleine da. Etlliche Online-Händler haben mitgezogen und unterbieten den Saturn-Preis des Google Home Mini sogar noch um einige Cent, um bei Preisvergleichportalen höher gelistet zu werden.

Gut ist auch das Angebot des *Google Chromecast Streaming Players der 3. Generation. Er kostet aktuell 29 Euro, bei anderen Händlern mindestens 36 Euro.

3-für-2 TV-Serien

Wer bei Saturn bis zum 8. Juli 2019 drei Blu-ray oder DVD-Titel aus den *TV-Serien und TV-Komplettboxen kauft, bekommt den Preis des günstigsten Artikels erlassen. Zurück gegeben können dann nur alle drei auf einmal. So ergeben sich häufig lohnende Angebote, da Saturn gerade bei etwas älteren Titeln auch so schon konkurrenzfähige Preis bietet. Wer zum Beispiel die Blu-rays von Game of Thrones *Staffel 1, *Staffel 2 und *Staffel 3 bei Saturn im Bundle kauft, zahlt zusammen 35,98 Euro. Einzeln gekauft kosten sie auch beim günstigsten Händler zusammen über 50 Euro. Allen an der Aktion interessierten empfehlen wir selbst das umfangreiche Saturn-Angebot *TV-Serien und TV-Komplettboxen zu durchforsten und mit den Preisen anderer Händler zu vergleichen.

Fazit

Wie immer gilt vor allem bei Aktionen von Saturn oder Media Markt, den vermeintlichen Super-Preis mit den reellen Tiefstpreisen anderer Händler zu vergleichen. Wir empfeheln dafür Geizhals. Oft wundert man sich, wie viel günstger andere Händler doch sind.

