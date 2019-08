Samsung 1TB SSD für 99€: Die Schnäppchen im Check

Die Samsung SSD 860 Evo 1 TByte kostet aktuell 99 Euro. Auch Fernseher, Fitness-Tracker und BT-Speaker sind reduziert. Diese und weitere Angebote im Schnäppchen-Check.



Wir durchkämmen das Netz nach Technik-Angeboten und vergleichen den Preis mit dem jeweils günstigsten im Netz. So zeigt sich schnell, welche Angebote wirklich gut sind. Die echten Kracher bringen wir hier. Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den günstigsten Preis bei Geizhals gelisteter Händler anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Häufig ziehen andere Händler nach und passen ihre Preise den Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden.

Speicher

Mediamarkt verkauft die Samsung SSD 860 Evo 1 TByte aktuell für 99 Euro. Mit dem internen SATA-SSD-Speicher sind Geschwindigkeiten beim Lesen von 550 MB/s und beim Schreiben von 520 MB/s möglich. Bei anderen Händlern kostet die SSD mindestens 130 Euro.

Ebenfalls bei Mediamarkt und ebenfalls vergünstigt gibt es den externen Speicher WD Elements Desktop External Storage mit 8 TByte. Sie ist sowohl USB 3.0 als auch USB 2.0 kompatibel und kostet aktuell 139 statt 157 Euro.

TV

Der 55 Zoll große UHD-TV Toshiba 55V5863DA kostet bei Voelkner 379 statt 429 Euro. Für den Preis bietet der Fernseher auch Bildverbesserungsmaßnahmen wie HDR10, HLG und Dolby Vision. Mit 350 cd/m² ist er dazu noch ausreichend hell. 55 Zoll sind zu wenig? Wie wäre es dann mit dem 75-Zoll-Riesen Samsung UE75RU7099UXZG. Er kostet aktuell 1180 statt 1238 Euro. Er kann neben HDR10 und HLG auch HDR10+.

Xiaomi Fitness-Tracker

Einer der wohl spannendsten Fitness-Tracker auf dem Markt ist das neue Xiaomi Mi Band 4 (Testbericht). Gutes Display, lange Laufzeit, schlaue Funktionen und das auch noch zu einem günstigen Preis. Was will man mehr? Interessanterweise ist sein Preis in den letzten Wochen kontinuierlich von 25 auf aktuell 33 Euro gestiegen. Das lässt sich mit der hohen Nachfrage erklären. Dafür ist der Preis des ebenfalls guten Vorgängers Xiaomi Mi Band 3 (Testbericht) gefallen. Aktuell kostet er zwischen 19 und 21 Euro. Wer ein echtes Schnäppchen sucht, könnte mit dem Xiaomi Mi Band 2 glücklich werden. Der Fitness-Tracker kostet derzeit nur 12 bis 14 Euro.

Gaming

Das vielleicht am meisten unterschätzte Zubehör beim Gaming? Der Sitz. Der DXRacer Formula F08 Gaming Chair will auch bei langen Gaming-Sessions für optimale Ergonomie ohne Rückenschmerzen sorgen. Dabei helfen sollen Kissen für Kopf- und Lendenbereich. Normalerweise kostet der Sitz gut 250 Euro. Aktuell ist er bei Mediamarkt und Amazon für 199 Euro erhältlich.

Das Gaming-Headset Logitech G432 schnitt bei uns im Testbericht mit der Note Gut ab. Besonders gefiel uns das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis, der ausgewogene Klang und der zuschaltbare 7.1-Effekt. Es kostet aktuell auf Amazon 49 statt sonst um die 60 Euro.

Lautsprecher

Mediamarkt reduziert den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 3. Er ist wasserdicht, bietet 20W, eine Freisprechfunktion und einen 6000-mAh-Akku, der auch als Power Bank genutzt werden kann. Er kostet aktuell 89 Euro. Amazon zieht mit und bietet den Charge 3 ebenfalls zu dem Preis an. Sonst kostet der Lautsprecher etwa 110 Euro.

Ebenfalls gut ist der Outdoor-Speaker Tronsmart Element Force (Testbericht). Er muss sich klanglich zwar hinter dem Charge 3 einordnen, kostet dafür aktuell aber mit 45 Euro auch nur die Hälfte. Zum Angebot geht es im Testbericht. Nochmal günstiger aber eben auch deutlich kleiner und mit weniger Features kommt die Sony SRS-XB0 in der Farbe blau für 18 statt sonst mindestens 23 Euro.

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

