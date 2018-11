SSDs, Notebooks und Co.: Der Schnäppchen-Check

Amazon lockt mit guten Angeboten zu Micro-SD-Karten, SSDs, externen Festplatten, USB-C-Hubs und Beamern. Wir zeigen im Schnäppchen-Check, welche Angebote sich lohnen.

Im November locken Händler mit vielen guten Angeboten – besonders im Technik-Bereich. Seinen Höhepunkt erreicht die Rabatte-Hatz traditionell am Black Friday, dem 23. November 2018. Die meisten Händler sparen sich ihre wirklichen Knüller-Angebote für diesen Termin auf. Amazon geht jedoch einen eigenen Weg: Sie erweitern den Black Friday auf ganze acht Tage. Vom Montag den 19. November 2018 bis zum Montag den 26. November 2018 feuert das Unternehmen so viele Schnäppchen raus, dass man leicht den Überblick verliert. Deswegen werden wir mit dem Start der Amazon Cyber Week das Event begleiten und in täglichen Updates die Schnäppchen-Spreu vom Weizen trennen.

Doch schon heute, knapp eine Woche vor dem Start der Cyber Week, gibt es Schnäppchen, die sich lohnen. Wir haben die Angebote mit dem jeweils günstigsten Online-Preis verglichen und die echten Schnäppchen rausgefiltert. Doch Vorsicht: Erfahrungsgemäß besteht die Chance, dass diese Preise nächste Woche nochmal unterboten werden.

Audio von Sony

Amazon reduziert verschiedene Audioprodukte von Sony. Den Anfang machen drei Autoradios. Das Sony DSX-A416BT kostet heute 79,99 Euro statt sonst mindestens 125 Euro. Damit sparen sich Käufer 45 Euro (minus 36 Prozent). Es unterstützt Dual-Bluetooth, NFC, Aux und USB. Für das Sony WX-920BT 2 DIN CD Autoradio mit NFC Bluetooth, USB und AUX Anschluss will Amazon heute 99,99 Euro. Bei anderen Händlern zahlen Kunden dafür sonst mindestens 129 Euro, sparen also 30 Euro (minus 23 Prozent). Beim dritten Autoradio Sony XAV-AX205DB handelt es sich um ein 2-Din-Radio mit großem Touchscreen und Android. Heute kostet es 364,99 Euro statt sonst mindestens 419,94 Euro, also 55 Euro (minus 13 Prozent) weniger.

Der Schallplattenspieler Sony PS-HX500 mit High-Resolution-Audio-Ripping-Funktion, Aufnahme Double-DSD Format, USB und A/D Wandler ist bei diversen Händlern öfter im Angebot. Dennoch hat Amazon heute den besten Internetpreis für das Gerät. Es kostet 269,99 Euro. Bei anderen Händlern werden dafür 369 Euro fällig. Damit ist es heute bei Amazon knapp 100 Euro (minus 27 Prozent) günstiger.

Die beliebten Bluetooth-Kopfhörer Sony MDRZX330BT mit NFC in der Farbe schwarz wechseln heute für 44 Euro den Besitzer. Andere Händler verlangen für sie mindesten 51 Euro. Käufer sparen sich also 7 Euro (minus 14 Prozent).

Das Sony GTK-XB5 One Box Party Soundsystem für 129 Euro war bisher laut der Preiskurve nie günstiger. Amazon verkauft das 200-Watt-System in vier verschiedenen Farben. Sonst kostet es mindstens 149,99 Euro. Damit ist es heute 21 Euro (minus 14 Prozent) günstiger.

Notebooks von HP

Beim Notebook HP Omen 17-an102ng kann man heute richtig sparen. Das 17,3 Zoll Full-HD-Gaming-Notebook mit Intel Core i5-8300H, 128 GByte SSD + 1 TByte HDD, 8 GByte RAM, Nvidia GeForce GTX 1060 6 GByte G-SYNC und Windows 10 Home 64 war noch nie so günstig wie heute. Es kostet 1099 Euro statt sonst mindestens 1280,98 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 182 Euro (minus 14 Prozent).

Das 17,3-HD+-Notebook HP 17-by0205ng mit Intel Celeron N4000, 8 GByte RAM, 256 GByte SSD, Intel UHD Grafik 600 kommt ohne Betriebssystem. Es kostet heute 299 Euro und war laut unseren Preisvergleich nie günstiger. Andere Händler verlangen dafür mindestens 349 Euro. Käufer sparen sich 50 Euro (minus 14 Prozent).

Das 14-Zoll-HD-Notebook HP 14-ck0203ng kommt mit Intel Core I5-8250U, 256 GByte SSD, 8 GByte RAM, Intel HD Graphics und Windows 10 Home. Es kostet heute 499 Euro, sonst mindestens 586 Euro, 87 Euro (minus 15 Prozent) weniger.

Das 15,6-Zoll-HD-Notebook HP 15-da0003ng mit Intel Celeron N4000, 4 GByte RAM, 1 TByte HDD, Intel HD Graphics und Windows 10 Home 64 kostet heute 289 Euro, anderswo mindestens 329 Euro. Käufer sparen sich 40 Euro (minus 12 Prozent).

Das 14-Zoll-Full-HD-Notebook HP Pavilion x360 14-cd0200ng mit Touchdisplay, Intel Core i3-8130U, 8 GByte RAM, 128 GByte SSD, 1 TByte HDD, Intel UHD Graphics 620 und Windows 10 Home 64 kostet heute 599 Euro. Andere verlangen mindestens 667 Euro. Bei Amazon zahlen Käufer heute damit 68 Euro (minus 10 Prozent) weniger.

Festplatten von Seagate

Amazon hat heute zwei 2,5-Zoll-SSDs sowie drei externe Fesplatten für Spielekonsolen im Angebot. Die interne SSD Seagate Barracuda SSD 250 GByte für PC und Mac mit bis zu 540 MB/s kostet im Angebot 43,70 Euro. Damit sparen sich Käufer im Vergleich zu anderen Händlern, die mindestens 54,94 Euro dafür verlangen, gute 11 Euro (minus 20 Prozent). Schon nicht mehr ganz so groß ist die Ersparnis bei der internen SSD Seagate Barracuda SSD 1 TByte für PC und Mac mit bis zu 540 MB/s. Sie kostet 147,70 Euro statt 154,95 Euro beim nächstgünstigsten Händler. Damit sparen sich Käufer gerade einmal 7,25 Euro (minus 5 Prozent).

Ebenfalls etwas günstiger ist die externe Festplatte Seagate STGD2000400 Game Drive 2 TByte für die PS4. Sie kostet statt 81,94 Euro heute bei Amazon 69,99 Euro und damit etwa 12 Euro (minus 15 Prozent) weniger. Käufer sparen heute auch bei der Seagate STEA2000403 Game Drive 2 TByte für Xbox und bei der Seagate STEA2000417 Game Drive 2 TByte für Xbox inklusive einem Monat Gamepass. Sie kosten beide 69,99 Euro statt sonst 78,99 Euro, beziehungsweise 75,99 Euro.

Amazon Echo

Auf die richtigen Kracher-Preise für Amazon-Hardware werden wir uns noch bis zum Start der Cyber Week am 19. November 2018 gedulden müssen. Doch schon heute schnürt Amazon interessante Pakete. So packt Amazon zum Echo Plus der 1. Generation (Testbericht) eine Philips Hue White E27 im Einzelwert von 16,99 Euro für insgesamt 94,99 Euro. Bei anderen Händlern kostet der alte Echo Plus (hier der Testbericht des neuen Echo Plus) einzeln mindestens 119 Euro, also 24 Euro (20 Prozent) mehr. Ein sehr gutes Angebot, welches zeigt, dass Amazon seine älteren Geräte nun schnell abverkaufen möchte. Um zu dem Angebot mit der Leuchte zu kommen, müssen Interessenten die Option auf der Amazon-Seite anwählen.

Doch auch die neuen Geräte hat Amazon reduziert. So kostet der 2018er Echo Show (Testbericht) heute inklusive einer Philips Hue White E27 (16,99 Euro) und einem verstellbaren Ständer (29,99 Euro) im Angebot 204,89 Euro. Bisher kostete das Gerät einzeln mindestens 324,90 Euro. Interessenten müssen für diesen Rabatt auf der Produktseite auf Amazon die Option mit Leuchte und Ständer wählen.

Kamera

Die Sony DSC-RX10M3 Premium Bridge Kamera mit 20.1 Megapixel, 25-fach optischen Zoom, 4K-Funktionalität und inklusive 24-600-mm-Objektiv kostet heute auf Amazon 999 Euro. Der nächstgünstigste Händler will für die Kamera 1068 Euro. Damit würden Käufer 69 Euro (minus 6 Prozent) sparen. Amazon hat auch ein passendes Objektiv im Angebot. Das Sony SEL-24240 Weitwinkel-Zoom-Objektiv (24-240 mm, F3.5-6.3, OSS, Vollformat, geeignet für A7, A6000, A5100, A5000 und Nex Serien, E-Mount) kostet 759 Euro, statt sonst mindestens 844,94 Euro und ist damit 86 Euro (minus 10 Prozent) günstiger.

Media Markt & Cyberport

Neben Amazon haben viele weitere Händler Angebote. Darunter Cyberport, Media Markt mit seinen breit beworbenen Männertagen und Conrad mit seiner Black Week. Bei unserer Recherche hat sich jedoch herausgestellt, dass hier nur sehr vereinzelt echte Schnäppchen zu holen sind. So lohnt sich zum Beispiel die Illy 60285 Y3 E&C Kapselmaschine in der Farbe weiß. Sie kostet bei Media Markt inklusive Versand 30 Euro statt sonst mindestens 66 Euro. Käufer sparen sich hier 36 Euro (55 Prozent).

Der Kühl/Gefrierschrank Bauknecht KGN 2043 A3+ kostet bei Media Markt 599 Euro statt sonst 615 Euro. Die 16 Euro (minus 3 Prozent) Ersparnis lohnen sich kaum. Auch das Angebot des 27-Zoll-Monitors Acer CB271H lohnt sich bei Cyberport für 184,90 Euro statt sonst 189,29 Euro kaum. Derartige minimal Ersparnisse zeigten sich bei Media Markt und Cyberport durch die Bank.

Bei Conrad konnten wir sogar kein einziges Angebot entdecken, welches sich gegenüber dem günstigsten Online-Preis lohnt. Zum Glück für alle Schnäppchen-Jäger bietet Amazon bei vielen seiner Angebote tatsächlich den derzeit günstigsten Online-Preis.

Micro-SD-Karten

Ein gutes Schnäppchen ist die Transcend R90/W40 SDHC Ultimate 32 GByte für heute 11,99 Euro. Bei anderen Händlern kostet sie sonst mindestens 14,32 Euro. Damit sparen sich Käufer 2,33 Euro, beziehungsweise 16,3 Prozent.

Dass man bei vermeintlichen Schnäppchen immer vorsichtig sein muss, zeigt die Transcend 500S R95/W60 SDXC 128 GByte. Sie kostet heute auf Amazon 59,92 Euro. Allerdings bieten andere Händler sie schon für 48,94 Euro an. Deswegen sollten Käufer die vermeintlichen Schnäppchen vor den Kauf immer auf Preisvergleichsseiten wie Geizhals.de gegenchecken.

Ähnlich verhält es sich bei der Samsung R80/W20 microSDXC EVO Select 64 GByte für 19,85 Euro statt sonst 29,90 Euro. Allerdings wird diese Ausführung der Karte so nur auf Amazon verkauft. Doch es gibt eine von den Spezifikationen vergleichbare Micro-SD-Karte von Samsung für nochmal deulich weniger Geld. Die Samsung R80/W20 microSDXC EVO+ 64 GByte wechselt bereits für 13,19 Euro den Besitzer, unabhängig vom Tagesangebot.

SSD

Sparen kann man heute auch bei SSDs von Transcend. So kostet die für Macbooks geeignete interne SSD TS240GJDM820 JetDrive 820 mit 240 GByte heute 140,15 Euro statt sonst mindestens 157,73 Euro (minus 11 Prozent). Auch die ebenfalls für Macbooks geeignete Transcend TS240GJDM850 JetDrive 850 mit 240 GByte ist mit 150 Euro statt sonst 160 Euro (minus 6 Prozent) etwas günstiger. Ebenfalls von Transcent ist die interne SSD SSD370S mit 256 GByte für 58,99 Euro statt 63,90 Euro (minus 8 Prozent).

Transcent bietet ihre Speicherriegel auch für die externe Nutzung mit Thunderbold-Schnittstelle an. Hier kostet die 480 GByte externe SSD Transcend TS480GJDM825 JetDrive 825 287,99 Euro statt sonst 330 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 42 Euro (minus 13 Prozent). Wer sich auch mit einer HDD zufrieden gibt, kann sich die externe Festplatte Transcend StoreJet 25H3P mit 2 TByte genauer anschauen. Sie kostet heute 72,99 Euro statt sonst mindestens 83,50 Euro (minus 13 Prozent)

Fazit

Der November ist der heilige Monat für alle Schnäppchenjäger. Mit dem Black Friday am 23. November 2018 erreicht er seinen Höhepunkt. Amazon läutet die heiße Phase mit der Cyber Week am 19. November 2018 ein. Doch schon heute gibt es den ein oder anderen guten Deal, wie unsere Übersicht zeigt. Trotzdem zeigt die Erfahrung, dass die wirklich geilen Angebote noch kommen.

