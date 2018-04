Ratgeber VR: Windows Mixed Reality atttackiert Rift & Vive

Microsoft setzt mit den Windows Mixed Reality-Headsets die Platzhirsche Oculus und HTC unter Druck. Wir zeigen aktuelle Geräte, liefern eine Einschätzung zur Leistung des Microsoft-Ansatzes und erklären, welche Hardware notwendig ist.

High-End: Oculus Rift und HTC Vive (Pro)

Die Rift von Oculus ist nach gewissen Anlaufschwierigkeiten bei der Einführung in ausreichender Stückzahl am Markt. Seitdem hat die Facebook-Tochter keine neuen Geräte aus dem High-End-Segment angekündigt. Der Fokus liegt eher auf Zubehör und günstigeren Headsets wie der Oculus Go. Sie braucht keinen PC und bietet einen Preispunkt von unter 200 US-Dollar, ist aber noch nicht erhältlich. Das Rift liegt preislich bei rund 450 Euro, neben der eigentlichen VR-Brille liegen inzwischen auch die Controller mit im Paket.

Die Konkurrenz von HTC war da aktiver. Nach der HTC Vive arbeitet das Unternehmen am Nachfolger Vive Pro. Diese soll einige Schwachstellen des Vorgängers ausbessern. Interressant ist dabei vor allem der optionale Vive Wireless Adapter. Dieser stellt nicht nur die notwendige Energie, sondern überträgt Daten per Intel WiGig vom und zum Headset, damit sich der Spieler frei im Raum bewegen kann. Das verspricht wirklich kabelloses VR und wirkt handlicher als der TPCast (Testbericht), der die aktuelle Vive als Nachrüstlösung kabellos betreibt. Ein weiterer Vorteil der Vive Pro: Schafft die Vive derzeit noch 1080 × 1200 pro Auge, so soll die Auflösung beim Pro-Modell auf 1440 × 1600 pro Auge steigen. Das Sichtfeld wächst von 100 Grad auf 110 Grad horizontal.

Oculus Rift + Touch Bundle (301-00095-01) HTC Vive (99HAHZ0xx-00) HTC Vive Pro (99HANW017-00) Auflösung 2x 1080x1200 (1080x1200 pro Auge) 2x 1080x1200 (1080x1200 pro Auge) 2x 1440x1600 (1440x1600 pro Auge) Sichtfeld gemessen : 84° (horizontal) gemessen : 100° (horizontal) 110° (horizontal) Bildwiederholfrequenz 90Hz 90Hz 90Hz Pixeldichte 456ppi – 615ppi Panel OLED OLED OLED Tracking (intern) Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer Gyroskop, Beschleunigungssensor Gyroskop, Beschleunigungssensor Tracking (extern) Infrarot Laser Laser Schnittstellen 1x HDMI 1.3, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 HDMI 1.4, 1x USB 2.0, 3.5mm-Klinke DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0, Bluetooth Gewicht 470g 561g (ohne Kabel), 468g (ohne Kabel, neue Revision), 883g (mit Kabel) 1.02kg Besonderheiten 3D-fähig, IPD-Anpassung (58-72mm), integrierte Kopfhörer (abnehmbar), inkl. Oculus Touch Controller 3D-fähig, IPD-Anpassung, integrierte Digitalkamera 3D-fähig, IPD-Anpassung, integrierte Digitalkamera, integrierte Kopfhörer (abnehmbar), integriertes Mikrofon Diagonale – – 2x 3.5" Mehr Daten Weniger Daten

Gerade die Themen Auflösung und Kabel waren in unserem Test der Vive ein Kritikpunkt. Ein Kollege der c’t konnte die Vive Pro bereits antesten. Er bestätigt, dass die höhere Auflösung die Grenze zwischen Realität und VR weiter verwischt, auch wenn immer noch Pixel zu sehen sind. Dafür ist die Vive Pro deutlich teurer. Der UVP liegt für Vorbesteller bei 879 Euro, die „normale“ Vive samt Controller hat sich aktuell auf einen Straßenpreis von knapp 600 Euro eingependelt.

Windows Mixed Reality Headsets von Microsoft

Unter dem Radar entwickelt sich Microsoft als Konkurrent zu HTC und Oculus. Mit dem „Fall Creators Update“ von Windows 10 im Herbst 2017 und der Geräteklasse der Windows Mixed Reality Headsets (Windows MR) geht Microsoft das Thema breit an. Anders als die Hololens sind die Mixed-Reality-Brillen aber geschlossene Systeme. Das heißt, man sieht nur die virtuelle Umgebung, nicht zugleich die „echte“ Welt. Der Name deutet eigentlich etwas anderes an und verwirrt unnötig. Am einfachsten merkt man sich, dass „Mixed Reality“ für Microsoft ein Marketing-Oberbegriff für Lösungen rund um VR und Augmented Reality ist. Ein weitere Unterschied zur Hololens: Microsoft produziert Windows MR nicht selbst, die einzelnen VR-Brillen kommen von Herstellern wie Acer, Medion, Asus oder Lenovo.

Technisch sind die Windows-MR-Produkte gute Alternativen zu den Platzhirschen. Ihr großer Vorteil sind die direkt in die Brille integrierten Sensoren. Anders als bei HTC oder Oculus müssen also keine externen Sensoren aufgestellt werden, um VR im Raum zu ermöglichen (Roomscale). Es reicht, die Brillen anzustecken und sie aufzusetzen, die kabellosen Controller für die Gamepads kommunizieren per Bluetooth. Das funktioniert in der Praxis sehr gut. Bei einer Microsoft-Veranstaltung konnten wir Spiele wie Super Hot VR und Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality ausprobieren. Einen kleinen Nachteil hat der Verzicht auf externe Sensoren: Sind die Controller außerhalb des „Blickfeldes“ der Brillen, verschwinden sie auch in der VR-Simulation. In den Tests merkten wir die Einschränkung aber kaum, in der Praxis ist man vor allem durch die Kabellänge beschränkt. Weitere Informationen, auch zur Bildqualität, stehen im Kurztest: Windows Mixed Reality überzeugt.

Lenovo Explorer Dell Visor VR118 inkl. Controller Medion Erazer X1000 MR (130023616) Acer Windows Mixed Reality Headset AH101 (VD.R05EE.003) HP VR1000-100nn Windows Mixed Reality Headset (2MJ36EA) ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102 Auflösung 2x 1440x1440 (1440x1440 pro Auge) 2x 1440x1440 (1440x1440 pro Auge) 2x 1440x1440 (1440x1440 pro Auge) 2x 1440x1440 (1440x1440 pro Auge) 2x 1440x1440 (1440x1440 pro Auge) 2x 1440x1440 (1440x1440 pro Auge) Bildwiederholfrequenz 90Hz 90Hz 90Hz 90Hz 90Hz 90Hz Pixeldichte 704ppi 704ppi 704ppi 704ppi 704ppi 704ppi Diagonale 2x 2.89" 2x 2.89" 2x 2.89" 2x 2.89" 2x 2.89" 2x 2.89" Panel LCD LCD LCD – – LCD Tracking (intern) Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer, optisch Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer, optisch Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer, optisch Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer, optisch Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer, optisch Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer, optisch Tracking (extern) nein nein nein nein nein nein Schnittstellen 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.0, 1x 3.5mm-Klinke 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.0, 1x 3.5mm-Klinke 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.0, 1x 3.5mm-Klinke Abmessungen 185.1x102.1x94.8mm 270x210x170.5mm 185.1x102.1x94.8mm 384.2x195.8x143.4 mm – – Gewicht 380g – 420g 360g – 400g Besonderheiten 3D-fähig, Digitalkamera, inkl. Controller 3D-fähig, Digitalkamera, inkl. Controller 3D-fähig, Digitalkamera, inkl. Controller 3D-fähig, Digitalkamera, inkl. Controller 3D-fähig, Digitalkamera, inkl. Controller 3D-fähig, Digitalkamera, inkl. Controller Sichtfeld – 110° – 95° (horizontal) 95° (horizontal) 95° (horizontal) Mehr Daten Weniger Daten

An den technischen Daten zeigt sich die Ähnlichkeit der Headsets. Das liegt daran, dass Microsoft den Herstellern sehr genaue Vorgaben zu Auflösung und Hardware macht. Aktuell bricht lediglich das Samsung Odyssee aus, das ist aber in Deutschland auch noch nicht offiziell erhältlich. Es gibt möglicherweise einen Ausblick auf die nächste Generation:

Technische Daten Auflösung 2x 1600x1440 (1600x1440 pro Auge) Sichtfeld 110° (horizontal) Bildwiederholfrequenz 90Hz Pixeldichte 615ppi Diagonale 2x 3.5" Panel OLED Tracking (intern) Gyroskop, Beschleunigungssensor, Magnetometer, optisch Tracking (extern) nein Schnittstellen 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 Abmessungen 202x131.5x111mm Gewicht 645g Besonderheiten 3D-fähig, IPD-Anpassung (60-72mm), Digitalkamera, integrierte Kopfhörer (abnehmbar), inkl. Controller Mehr Daten Weniger Daten

Microsoft liefert eigene VR-Inhalte über den Windows Store. Neben Spielen gibt es auch Applikationen wie die 360-Grad-Videoplattform NextVR. Erfüllt der PC die Einstufung „Windows Mixed Reality Ultra“, erhält man Zugriff auf den Katalog von SteamVR. Testen lässt sich das eigene System mit dem kostenlosen Windows Mixed Reality PC Check.

Hardware-Hunger

Eins hat sich nicht geändert: Virtual Reality braucht ordentliche Hardware. Je flüssiger die Anwendung laufen soll, je realistischer die Spielewelt ist, desto besser muss die Ausstattung des PCs sein. Das bedeutet in erster Linie eine leistungsstarke Grafikkarte.

Die Mixed Reality Check App drückt es zu freundlich aus: Mit der Geforce 750TI von 2015 macht VR keinen Spaß.

Die Mindestempfehlungen der Hersteller könnt ihr getrost ignorieren. Ist die Leistung der Grafikkarte zu gering, dann macht auch VR keinen Spaß. Stottern und Ruckeln können zu Übelkeit führen, das will keiner. Wer eine Nvidia-Karte nutzt, sollte eine Geforce GTX 1060 mit 6 GByte oder besser verbauen, AMD-Nutzer sollten nicht unter eine RX580 mit 8 GByte gehen.

Eine entsprechende Ausstattung an sich schon teuer, derzeit gibt es aber noch ein anderes Problem. Durch den Erfolg von Cryptowährungen wie Bitcoin kaufen Crypto-Schürfer die High-End-Karten auf und lassen sie Digitalwährung berechnen. Das verknappt den Markt und treibt die Preise.

Eine Alternative sind Gaming-Notebooks. Die meisten Hersteller bieten VR-fähige Modelle an. Eine Kooperation von Intel und AMD könnte hier bald für einen kräftigen Leistungsschub sorgen: Intel plant, die AMD-Vega-Grafikchips in einzelnen Modellen künftig zusätzlich zur eigenen GPU zu integrieren. Das soll für deutlich mehr Gaming-Leistung im Bereich 4K und VR sorgen. Die ersten beiden Geräte, das NUC8i7HNK und NUC8i7HVK, tragen den Spitznamen Hades Canyon sind unter 900 Euro erhältlich.

Playstation VR: Günstige Alternative von Sony

Bei den Konsolen ist Sony mit Playstation VR der einzige Anbieter für VR. Wer einfach nur in virtuelle Realitäten eintauchen möchte, ohne sich um Hardware oder zu hohe Kosten Gedanken zu machen, der ist dabei richtig. In der zweiten Revision kostet das Headset nach einem Preissturz unter 300 Euro, nutzen lässt sich das Head Mounted Display mit jeder PS4.

Technische Daten Auflösung 1x 1920x1080 (960x1080 pro Auge) Sichtfeld 100° Bildwiederholfrequenz 120Hz Pixeldichte 386ppi Diagonale 1x 5.7" Panel OLED Tracking (intern) Gyroskop, Beschleunigungssensor Tracking (extern) optisch Schnittstellen 1x HDMI, 1x USB Abmessungen 277x187x185mm Gewicht 610g (ohne Kabel) Besonderheiten 3D-fähig, integriertes Mikrofon Mehr Daten Weniger Daten

Sony will weiter in VR investieren. Aus den aktuell knapp 100 Spieletiteln sollen insgesamt 400 werden. Bereits jetzt gibt es interessante Titel, etwa das Horror-Spiel Resident Evil 7 oder die VR-Varianten des Rollenspiels Skyrim. Das VR-Set gibt es mit mehreren Bundles. Es lohnt sich, hier ein wenig zu recherchieren – etwa in unserem Preisvergleich.

Bastler können mittels Trinus VR die Sony-Lösung auch am PC zum Laufen bringen und damit SteamVR-Spiele zocken. Auch hier hängt das Erlebnis aber von der Leistung des Computers ab. Verglichen mit Rift oder Mixed Reality von Microsoft hat die Sony-Lösung mit 960 × 1080 Pixeln die niedrigste Auflösung. Wie sich PSVR gegen Rift und Vive schlägt, haben unsere Kollegen der c’t bereits 2016 ausprobiert.

Fazit: Wer braucht VR?

Virtual Reality macht Spaß, ist aber aufgrund der Inhalte, des Preises und der notwendigen Hardware in Nischenprodukt für Enthusiasten. Dank der guten Geräte unter der Windows Mixed Reality Marke gibt es aber endlich vernünftige Konkurenz zur Oculus Rift oder der HTC Vive. Spaß machen alle Geräte. Wer mit dem Kauf liebäugelt, sollte vorab möglichst viele Geräte ausprobieren, um den eigenen Favoriten zu finden. Einfacher ist es für PS4-Besitzer: Playstation VR ist die einzige kompatible Lösung.

Besonders interessant finden wir die die Strategie von Microsoft. Die Mixed Reality Headsets und die VR-Funktionen in Windows 10 machen VR potentiell fit für die breite Masse. Mit den Headsets gibt es für klassische PC-Hersteller interessante Optionen, etwa ein Bundle aus Notebook und VR-Brille. Als VR-Fan wünschen wir uns, dass Microsoft am Ball bleibt und diesen Bereich nicht wie Windows Phone oder Zune schnell wieder einstellt.

