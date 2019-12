Ratgeber: Stimmungsvolle und smarte Lichteffekte für Zuhause

Wer seine Wohnung mit stimmungsvoller Beleuchtung aufwerten möchte, hat eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir zeigen eine Reihe interessanter Varianten.

In der Vergangenheit haben wir uns zum Thema Beleuchtung bereits mit smarter Weihnachtsbeleuchtung (Ratgeber) und smarten Lichtern für den Garten (Ratgeber) beschäftigt. Nun gehen wir ins Haus und stellen effektvolle Leuchten und Leuchtmittel für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer vor.

Bei Lampen ohne WLAN-Funktion kann man diese bei Geräten mit Stromanschluss bequem mit einer smarten Steckdose nachrüsten. Mehr dazu in unserer Kaufberatung: Smarte Steckdosen für jeden Einsatzzweck.



Smarte Leuchtmittel

Eine unkomplizierte und sehr komfortable Lösung für ein stimmungsvolles Licht-Ambiente sind smarte RGB-Leuchtmittel. Diese ersetzen klassische weiße Leuchtmittel und sind in der Lage verschiedene Farben darzustellen. Mithilfe der entsprechenden Apps ist es möglich die Farbe zu wechseln, die Helligkeit zu dimmen oder automatische Ein- und Ausschaltzeiten zu hinterlegen. Auch automatische Farbwechsel oder die Integration von Bewegungsmeldern sind dank der WLAN-Steuerung schnell und problemlos möglich. Wer seine Standardleuchten mit smarten Modellen ersetzen will, sollte sich den Vergleichstest RGB-LEDs mit App-Steuerung ansehen.

Für die passive Beleuchtung von Möbeln sind LED-Streifen bestens geeignet.

Neben der Standardbauformen und Fassungsgrößen bieten sich für Farbakzente auch RGB-LED-Streifen an. Diese gibt es einfarbig oder als RGB-Version. Die selbstklebenden Streifen gibt es entweder mit WLAN-Steuerung zur Integration in eine Smart-Home-Umgebung als auch als Variante mit IR-Fernbedienung. Die schönsten Effekte erzielen LED-Stripes, wenn sie für eine indirekte Beleuchtung sorgen. Das Anbringen an oder unter Möbeln oder Zierleisten ist sehr einfach und der Effekt ist sehenswert. Wer dem warmen Licht der klassischen Glühbirne hinterher trauert, der findet in der Kaufberatung Fünf Vintage-LEDs fürs Smart Home geeignete Produkte.

Eine passive Bettleuchte zusammen mit einem Wellenprojektor.

App-gesteuerte Effekt-Leuchten

Neben den smarten Leuchtmitteln gibt es eine Reihe attraktiver Effektleuchten, die für wechselnde Lichtstimmungen sorgen. Diese sollen keine vorhandenen Leuchten ersetzen, sondern als Blickfang dienen. Ein gutes Beispiel für solche Effektleuchten sind die für LED-Panels Nanoleaf Aurora (Testbericht) und Nanoleaf Canvas (Testbericht). Die drei- oder viereckigen Kacheln werden in beliebiger Form vom Nutzer zusammengesteckt und an der Wand oder Decke befestigt. Die Steuerung von Farben und Helligkeit der Panels erfolgt per Tastendruck, über eine App oder per Sprachassistent. Auch dynamische Farbwechsel und Leuchteffekte zum Rhythmus von Musik sind mit dem System möglich. Das Stecksystem ist mit weiteren Panels fast beliebig erweiterbar, was allerdings recht teuer ist. Ein ähnliches Lichtsystem gibt es unter der Bezeichnung Hexagonal Lights vom Hersteller Quantum.

Effekt-Leuchten wie die Systeme von Nanoleaf sehen super aus, sind aber teuer.

Wer seine Lampenskulptur lieber auf dem Schreibtisch statt an der Wand nutzen möchte, findet ein vergleichbares Lichtsystem unter dem Namen Cololight. Im Gegensatz zu den Panels für die Wandmontage sitzen die sechseckigen Elemente hier auf einem Steinsockel. Der Funktionsumfang ist ansonsten mit dem von Nanoleaf vergleichbar.

Sternenhimmel

Für eine stimmungsvolle und besondere Beleuchtung in Schlaf- oder Wohnzimmer sorgt ein an Decke und Wand projizierter Sternenhimmel. Hochwertige Projektoren sind in der Lage, echte Sternkonstellationen inklusive deren Bewegung darzustellen. Die Funktionsweise ähnelt einem Diaprojektor. Wer das angezeigte Sternenbild ändern will, wechselt einfach die Projektionsscheibe. Die farbigen Folien sorgen sowohl für eine authentische Position der Sterne zueinander als auch für eine unterschiedliche Färbung und Leuchtkraft der Himmelskörper. Der Sternenhimmel im Schlafzimmer ist ein cooler Hingucker, der allerdings keine herkömmliche Lampe ersetzt.

Qualitativ unterscheiden sich billig und teure Systeme stark – der Effekt ist aber so oder so sehenswert.

Die günstigen Sternenhimmelprojektoren werfen zwar ebenfalls Lichtpunkte auf Wände und Decken, diese unterscheiden sich allerdings nicht durch Intensität oder Farbe und sind willkürlich angeordnet. Letztlich handelt es sich um eine mäßig helle LED, welche von einem zum größten Teil lichtundurchlässigen Schirm umgeben ist. Durch die wenigen durchlässigen Punkte dringt das Licht nach Außen und wird von Wand und Decke reflektiert. Diese Sternenhimmel-Leuchten gibt es auch mit RGB-Farbwechselfunktion, rotierendem Schirm und diversen, mehr oder weniger lustigen, Motiven.

Neben Sternen lassen sich so auch Dinos, Einhörner oder Herzchen an die Zimmer-Decke werfen. Diese billigen Leuchten sind für die Verwendung in Kinderzimmern prädestiniert. Aus eigener Erfahrung sind sie eine gute Alternative zu herkömmlichen Nachtlichtern. Einige dieser Leuchten haben einen Lautsprecher integriert – deren Klangqualität ist erfahrungsgemäß aber nicht zu gebrauchen. Deutlich praktischer sind da eine automatische Abschaltfunktion und die Stromversorgung über ein Netzteil. Sind diese nicht vorhanden, muss man alle paar Tage die Batterien auswechseln. Das belastet die Umwelt und kostet nur unnötig Zeit und Geld.

Wellen

Eine ähnliche Funktionsweise haben die sogenannten Wasser- oder Wellenprojektoren. Diese simulieren einen ähnlichen Lichteffekt, wie er auch bei der Spiegelung der Wasseroberfläche von Pool oder Planschbecken auftritt. Die ein- oder mehrfarbig leuchtenden Projektoren erzeugen ein ungewöhnliches Ambiente und sind angenehm günstig.

Der Wellen-Effekt sieht super aus und die Projektoren sind günstig.

Den Aufpreis für einen integrierten Lautsprecher kann man sich allerdings sparen – wie auch bei den Sternenprojektoren ist die Soundqualität nicht zu gebrauchen. Integrierte Ambiente-Sounds wie Wellenrauschen oder zirpende Grillen sind auf die Dauer nervig und somit unnötig. Hier lohnt es sich, in ein Modell mit Stromanschluss zu investieren.

Regenbogen

Vorzugsweise für abgedunkelte Kinderzimmer eignen sich Regenbogenlampen. Diese projizieren einen farbigen Regenbogen an die Wand und sorgen so für ein freundliches Ambiente. Die Projektion der meist batteriebetriebenen LEDs ist erfahrungsgemäß aber nicht besonders hell. Der Effekt kommt also nur in wirklich dunklen Räumen gut zur Geltung. Auch der Regenbogen ist eine gute Alternative zum klassischen Nachtlicht im Kinderzimmer.

Motive

Für einen echten Blickfang sorgen die mittlerweile günstig erhältlichen Motivprojektoren. Diese eignen sich allerdings nicht als alternative Beleuchtung, sondern als Gag zu besonderen Einlässen. Die hellen LED-Lampen arbeiten ebenfalls wie ein Diaprojektor und zaubern Schneeflocken, Weihnachtsmänner, Geburtstagstorten, Halloween-Symbole oder sonstige Motive an die Wand.

Die sich bewegenden Motive sehen toll aus, sind aber auf Dauer sehr unruhig.

Die meisten dieser Projektoren verfügen über verschiedene Motive, welche sich mit wenigen Handgriffen austauschen lassen. Andere Modelle haben keine austauschbaren Projektionsfolien und können beispielsweise nur Schneeflocken anzeigen. Ein echter Hingucker, der allerdings eher für die Hausfassade als für Wohnräume geeignet ist. In Innenräumen sind die tanzenden und rotierenden Motive mittelfristig eher nervig als eine echte Bereicherung.

Fazit

Wer sein Zuhause mit Lichteffekten aufwerten will, hat verschiedenste Möglichkeiten, die weder besonders aufwändig umzusetzen, noch teuer sind. Sehr verspielte Konzepte wie Wellenprojektoren oder die Nanoleaf-Panels verlieren mit der Zeit aber an Reiz. Sie eigenen sich vorzugsweise als Hingucker auf einer Party.

Als Nachtlichtersatz bieten sich erfahrungsgemäß Sternenhimmel- und Regenbogenprojektoren an. Die Wellenprojektion hinterlässt ebenfalls einen positiven Eindruck, allerdings ist der Effekt verhältnismäßig unruhig und hell.

Auf lange Sicht finden wir die passive Beleuchtung mit smarten LED-Streifen am reizvollsten. Wie oft gilt auch bei Effektbeleuchtung: Weniger ist mehr.

