Ratgeber: Smartes Licht für Einsteiger

Das Licht mit dem eigenen Smartphone oder per Sprachsteuerung zu steuern. Was ist dazu notwendig und was kosten die Systeme? Dieser Ratgeber gibt einen ersten Überblick, worauf beim Kauf von smarten Beleuchtungsmitteln zu achten.

„Ok Google, Schalte das Licht in der Küche an!“ – Ein einfacher Sprachbefehl und schon gehen die Glühbirnen an. Vor 50 Jahren noch Spinnerei in Science-Fiction-Serien und heute Realität. Was sind smarte Leuchtmittel überhaupt? Wie funktionieren sie? Was soll man da kaufen? Wir stellen hier die verschiedenen Arten von vernetzten Glühbirnen und mögliche Anwendungsbereiche vor, damit der Einstieg ins Smart Home für jeden Geldbeutel möglich ist.

Dieser Ratgeber richtet sich an alle, die erste Informationen zu smarten Leuchtmitteln suchen oder sich einen groben Überblick zu dem Thema verschaffen wollen. Wem diese Informationen zu allgemein sind, dem raten wir, in unsere Themenwelt Smarte Beleuchtung zu blicken. Dort haben wir 5 Zigbee-LEDs mit E27-Sockel verglichen, zeigen Smarte Outdoor-Beleuchtung zum Nachrüsten oder stellen Vintage-LEDs vor.

Was sind smarte Leuchtmittel?

Smarte Leuchtmittel sind Lichtquellen, welche per App mit einem Smartphone (Android oder iPhone) oder per Sprachsteuerung bedient werden können. Das Licht einschalten, dimmen, automatisierte Schaltungen programmieren, die Farbe ändern oder Musik abspielen sind mögliche Funktionen, die durch smarte Leuchtmittel möglich sind. Dies ist der entscheidende Unterschied zu klassischen, nicht-smarten Leuchten, welche nur per Lichtschalter An und Aus gehen.

Garantiert Smart: RGB-taugliche LEDs von Philips und Innr

Laut EU Regulierung müssen seit September 2016 alle Leuchtmittel sogenannte LED-Lampen mit einer Energieeffizienzklasse A sein. Diese Technologie ist besonders stromsparend und erzeugt das Licht durch Halbleitertechnologie. Diese Regulierung gilt auch für die smarten Leuchtmittel.

Smarte Leuchtmittel können dabei mehr als nur Licht. Sie arbeiten beispielsweise zusätzlich als Lautsprecher, haben Bewegungssensoren oder besitzen integrierte Akkus, um bei einem Stromausfall noch weiterhin Licht zu spenden.

Unterscheidung nach Lichtstärke, Farbtemperatur und RGB

Unterschieden werden die smarten Leuchten nach Lichtstärke und darstellbaren Farben. Die Lichtstärke wird in Lumen angegeben. Je höher die Lumen-Anzahl, desto heller das Licht. Das Farbspektrum wird in Kelvin gemessen. Ein Wert von 2.000 Kelvin entspricht der warmen Farbtemperatur vergleichbar mit einem Kerzenlicht oder einem Sonnenaufgang. Bei einem Wert zwischen 2.500K bis 3.500K produziert das Leuchtmittel den warmen Ton einer regulär weißglühenden Glühbirne. Die Werte zwischen 4.000K und 5.000K entsprechen dem Tageslicht. Werte ab 5.000K bis 9.000K sind danach allmählich kühler und enthaltend zunehmend mehr Blautöne. Weiße oder Warmweiße Leuchten unterstützen meist nur ein kleines Spektrum zwischen 1.500K – 3.500K. RGB Leuchten unterstützen das komplette Farbspektrum und können zusätzlich noch Farbkombinationen aus Rot, Grün und Blau darstellen.

Wechselbare vs. Nicht Wechselbare vs. Bestehende Leuchtmittel

Unter wechselbaren Leuchtmittel versteht man Glühbirnen, welche einen Standardsockel besitzen, um diese auch in verschiedenen Fassungen nutzen zu können. Weit verbreitet sind intelligente Glühbirnen mit E27 Sockel. Diese gibt es bei allen Smart-Lighting-Herstellern. Schwieriger wird es, wenn man smarte Glühbirnen mit E14 (kleinere Kerzenlichtfassung) oder GU10 (für Deckenspots) Sockel haben will.

Nicht wechselbare Leuchtmittel sind fest verbaute LED-Leuchten ohne die Möglichkeit des Austausches bei einem Defekt. Darunter fallen beispielsweise Deckenlampen, Schreibtischleuchten, Wandbeleuchtungen, Outdoor-Beleuchtungen, LED Strips und viele andere. Diese Leuchtmittel werden direkt an den heraushängenden Kabeln an der Decke oder Steckdose angesteckt. Durch den Wegfall des standardisierten Sockels ist eine kleinere Bauform möglich.

LED-Strips kann man flexibel einsetzen und ansteuern - hier etwa beleuchten sie den Arbeitsplatz stimmungsvoll.

Bestehende Lampen und Leuchtelemente können mit kleinen Hilfsmitteln ebenfalls smart gemacht werden. Dieses wird durch smarte Steckdosen für Stehlampen (Ratgeber) oder Smart Switches für Deckenlampen ermöglicht. Dies funktioniert dann unabhängig von dem verwendeten Leuchtmittel, egal ob wechselbar oder auch nicht.

Vernetzung

Um die smarten Leuchtmittel in das lokale Netzwerk einzubinden, gibt es verschiedene Techniken. Soll die Lampe Bluetooth, WLAN oder doch einen gesonderten Smart-Home-Industriestandard wie Zigbee, Z-Wave, EnOcean oder weitere nutzen? Und wie unterscheiden sich diese ganzen Technologien in Bezug auf die intelligenten Glühbirnen?

In der Anfangszeit von Smart Home war Bluetooth der Standard für alle Gadgets. Man musste jede Glühbirne einzeln mit dem Smartphone per Bluetooth koppeln. Dies hat sich mittlerweile allerdings geändert. Mittlerweile funken viele Glühbirnen entweder mit WLAN oder eines der Smart-Home-Standards. WLAN-gestützte Leuchtmittel verbinden sich jeweils mit dem WLAN-Router und nicht direkt mit dem Smartphone. Bluetooth gibt es ebenfalls noch, er lohnt vor allem für einzelne Geräte.

Doch wann wird ein Hub für das Smart Lighting benötigt? Smart-Home-Standards wie Zigbee setzen auf eine solche Steuerzentrale. Der Vorteil von Hub gesteuerten smarten Leuchtelementen ist, dass sich diese nicht einzeln mit dem WLAN-Router verbinden müssen. Je nach Anzahl der zu verbindenden Glühbirnen und Leuchtelementen kann das einen Kollaps des Netzwerks entgegenwirken, zudem benötigt eine Kommunikation mittels Z-Wave oder Zigbee deutlich weniger Strom. Der Hub muss dabei nicht zwingend vom gleichen Hersteller der Lampen sein, der Amazon Echo Plus 2 (Testbericht) etwa unterstützt ebenfalls Zigbee.

Sprachassistenten und weitere Automatisierung

Nachdem man sich mit den Arten der Glühbirnen und der Einbindung ins eigene Netzwerk beschäftigt hat, stellt sich als Nächstes die Frage, inwieweit die neuen Leuchten mit anderen Gadgets kompatibel sein sollen. Hier wären beispielsweise Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistent oder Siri zu erwähnen. Fast jedes Android Smartphone unterstützt standardmäßig den Google Assistent und jedes iPhone unterstützt Siri.

Des Weiteren gibt es Automatisierungsmöglichkeiten. Für diese wird weitläufig der If This Than That (IFTTT)-Standard verwendet. Möchte man eine Automatisierungseinstellung für zu Hause einrichten, in der die vernetzten Lichter zusammen mit anderen IFTTT Geräten funktionieren, sollte auf die Kompatibilität geachtet werden. Ein mögliches Szenario wäre folgendes: Der Fernseher wird eingeschaltet und über IFTTT wurde eingestellt, dass die Lichter ab einer bestimmten 20 Uhr automatisch ausgeschaltet werden. Für dieses und weitere individuell erstellbaren Szenarien ist die IFTTT Unterstützung notwendig. Mehr zu IFTTT haben die Kollegen von heise tipps + tricks im Artikel IFTTT: Was ist das? zusammengestellt.

Einordnung: Wer braucht was?

Plant man nur das Wohnzimmer oder den Küchenbereich mit ein bis zwei smarten Leuchtelementen auszustatten, sind die günstigen Xiaomi Yeelights voll ausreichend. Bei dem Einsatz von mehreren Glühbirnen kann eine WLAN-orientierte Lösung sinnvoll sein, wie beispielsweise die Glühbirnen von Lifx. Hat man eine große Wohnung und viele Leuchtmittel oder plant die ganze Wohnung auszustatten, so sollte man sich eher auf einen Hub verlassen. Philips Hue oder Ledvance (ehemals Osram) sind passende Produkte oder man nutzt Zigbee-Glühbirnen mit einem Echo Plus 2.

Bestehende nicht vernetzte Leuchtelemente können mit smarten Steckdosen oder Smart Switches in das lokale Netzwerk einbinden. Smarte Steckdosen gibt es von Herstellern wie Philips Hue, Ledvance, AVM oder auch TP-Link. Die ersten zwei genannten Hersteller bieten smarte Steckdosen mit Zigbee an, AVM setzt auf DECT. TP-Links intelligente Steckdose bietet einen Bluetooth und eine WLAN-Anschluss. Für bestehende Deckenlampen bietet beispielsweise der Hersteller Sonoff einen Smartswitch für die intelligente Einbindung.

Fazit

Smarte Leuchtmittel können nicht nur eine nette Spielerei, sondern auch praktisch sein. Per Sprachkommando oder Smartphone kann das Licht dimmen, während man einen Film anschaut oder das Licht ganz ausgeschalten, wenn man bereits im Bett liegt. Es ist wichtig, sich vorher klar zu machen, was die eigene Erwartung an die Leuchtmittel sind, da die komplette Ausstattung der Wohnung mit intelligenten Glühbirnen recht kostspielig sein kann. Ab einem Preis von elf Euro gibt es preisgünstige Einstiegsmöglichkeiten von Xiaomi oder Sengled in die Smart-Home-Welt.

Will man ein großes Sortiment an verschiedenen Glühbirnenarten, Sockeln und Sensoren haben, so bietet sich der Einstieg in das Philips Hue System an. Selbst bei einem Kauf von nur einer einzelnen Lampe bietet es durch die Bluetooth-Schnittstelle und der Option auf die Bridge eine gute Möglichkeit zur nachträglichen Aufrüstung. Mit Produkten wie Nanoleaf (Testbericht) oder Lifx Tile findet man smarte und dekorative Wandbeleuchtungspanele. Günstigere Alternativen hierzu gibt es auch bereits von diversen chinesischen Herstellern auf Amazon. Überlegt man sich nur vereinzelte Lampen zu nutzen, so kann man auch zu günstigeren Glühbirnen greifen, die nur den Bluetooth Standard unterstützen.

Lust auf mehr? Dann empfehlen wir unsere Themenwelt Smarte Beleuchtung. Dort haben wir 5 Zigbee-LEDs mit E27-Sockel verglichen, zeigen Smarte Outdoor-Beleuchtung zum Nachrüsten oder stellen Vintage-LEDs vor.

Permalink: https://techstage.de/-4871346