Ratgeber: Maus, Tastatur, Adapter & Co fürs Home Office

Wer zuhause arbeitet, braucht einen vernünftigen Arbeitsplatz. Wir zeigen, wie man das Büro daheim günstig mit Maus, Tastatur und Adaptern ausrüstet, um effektiver zu arbeiten.

Home Office klingt auf den ersten Blick entspannt, doch tatsächlich hat es das Arbeiten zu Hause in sich. Während sich die Kollegen von heise online im Artikel Arbeiten in Zeiten des Coronavirus dem Thema von der psychologischen und administrativen Seite nähern, blicken wir auf die praktischen Probleme: Die Ausstattung.

Denn ein Notebook als Arbeitsgerät zu Hause ist anders als der Rechner im Büro. Und wer nicht gewohnt ist, am Trackpad große Tabellen zu bearbeiten, der wird seinen Laptop schnell verfluchen. Doch keine Angst, mit wenig Aufwand und geringen Kosten kann man sich auch zu Hause einen vernünftigen Arbeitsplatz einrichten.

Im Home Office kann man mit solider Ausstattung gut arbeiten.

Tastaturen

Die meisten Tastauren von Notebooks fallen in den Bereich brauchbar, aber nicht wirklich gut. Gerade wer viel tippt und von einer Tastatur am Arbeitsplatz komplett auf das Notebook wechselt, dem wird das schnell unbequem werden. Abhilfe schafft eine externe Tastatur. Diese lassen sich per USB-Kabel, Funk-Dongle oder, am bequemsten, per Bluetooth mit dem Rechner verbinden. Bei der Wahl der Tastatur kommt es auf die eigenen Vorzüge und das Budget an. Es gibt etwa Modelle ohne Nummern-Block, die deutlich weniger Platz benötigen. Wer allerdings mit Zahlen arbeitet, der wird schnell bei der Eingabe genervt sein.

Tastaturen sind enorm hilfreich, gerade wenn die Notebook-Tastatur nicht prickelnd ist. Es müssen keine High-End-Modelle sein, vernünftige Tastaturen mit Kabel beginnen unter 10 Euro.

Die günstigsten Optionen sind kabelgebundene Tastaturen. Einfache Geräte von Dell, Cherry oder Logitech bekommt man für unter 10 Euro, daneben gibt es zahlreiche No-Name-Hersteller, die noch weniger verlangen. Wir würden empfehlen, nicht mit zu billigen Geräten zu arbeiten, aber zehn bis 15 Euro sind für eine Standard-Tastatur ein vernünftiges Budget.

Wer auf Kabel verzichten will, der hat die Wahl zwischen zwei Funkkonzepten: Entweder, der Hersteller liefert einen eigenen Dongle mit, der wahrscheinlich das 2,4 GHz-Band nutzt, oder die Tastatur verwendet Bluetooth. Wer den Platz für einen Dongle hat – etwa an einem USB-Hub – der kann bei beiden Produkten zugreifen. Bei Bluetooth braucht man keine zusätzlichen Dongles, allerdings müssen die Notebooks bestimmte Bluetooth-Standards erfüllen. Die Version steht in den technischen Daten des Geräts oder den Informationen zur verbauten Bluetooth-Hardware, Microsoft erklärt hier wie das geht. Mac-Nutzer finden ihre Bluetooth-Daten über diese Anleitung von Apple.

Wer einen Funk-Dongle nutzt, der sollte sich gleich überlegen, ob er vielleicht mehrere Geräte damit verbinden will. Logitech etwa bietet ein eigenes Protokoll namens Logi für fast alle aktuellen kabellosen Produkte. Sprich, wer Maus und Tastatur anschließen will, kommt mit einem Adapter zurecht. Vernünftige kabellose Tastaturen bekommt man ab etwa 30 Euro, wobei die Preisspanne hier enorm hoch ist. Ein Apple Magic Keyboard etwa kostet um die 125 Euro. Viele Tastaturen haben inzwischen einen integrierten Akku, der per USB-Kabel geladen wird. Dennoch sollte man das vorab prüfen und notfalls die passenden Batterien gleich als Vorrat anlegen.

Vielschreiber merken schlechte Tastaturen schnell in den Handgelenken. Wer im 10-Finger-System seine Texte hackt, der sollte gleich über den Kauf einer zumindest etwas ergonomischen Tastatur fürs Home Office nachdenken. Diese sind nicht gerade, sondern meist leicht gebogen, so dass es für die Hände bequemer ist. Eine Handballenauflage unterstützt die Hände. Wer von einer normalen Tastatur auf ein ergonomisches Keyboard umsteigt, der braucht wahrscheinlich eine kurze Einarbeitungszeit. Einfache ergonomische Tastaturen beginnen bei etwa 40 Euro.

Maus

Wo man mit Tastaturen am Notebook meist noch arbeiten kann, sind Trackpads für viele der absolute Horror. Sie sitzen unter der Tastatur und sind entsprechend unbequem zu erreichen. Dazu kommt, dass günstigerer Notebooks oft eine schlechte Handballenerkennung haben und man versehentlich die Maus verschiebt. Eine Maus muss her!

Mäuse sind zum Arbeiten wichtig, oft geht es damit besser als mit einem Trackpad.

Wie bei den Tastaturen gibt es auch bei den Mäusen ein breites Spektrum. Günstige Geräte kosten wenige Euro und erfüllen ihren Job meist besser als ein Trackpad. Vernünftige Geräte von Cherry, Logitech oder Speedlink kosten um die 5 Euro; wer 10 Euro in die Hand nimmt, der hat eine riesige Auswahl.

Bei kabellosen Mäusen hat man erneut die Wahl zwischen 2,4-GHz-Funk und Bluetooth. Wer bereits eine Tastatur mit Dongle hat, der sollte checken, ob der Hersteller zusätzlich eine Maus anbinden kann. Bluetooth-Mäuse und Tastaturen lassen sich problemlos parallel nutzen, ein Limit gibt es hier nicht. Preislich beginnen vernünftige Bluetooth-Mäuse um die 15 Euro. Auch hier ist das Limit nach oben fast offen.

Mäuse setzen inzwischen alle auf einen optischen Sensor. Dabei kann es allerdings bei spiegelnden oder durchsichtigen Oberflächen zu Problemen kommen. Wer etwa auf einem Glastisch arbeitet, der sollte sich ein Mauspad mit in den Einkaufswagen werfen. Alternativ geht meist auch ein Heft oder ein Blatt Papier.

Übrigens: Linkshänder haben inzwischen eine sehr gute Auswahl an Geräten. Wer also als Linkshänder schon länger mit der Anschaffung einer Maus liebäugelt, der kann die Home-Office-Zeit dafür nutzt.

Neben klassischen Mäusen gibt es ein paar alternative Eingabeformen. Der Klassiker ist der Trackball, auch wenn er etwas aus der Zeit gefallen wirkt. Wer dagegen mehr auf Ergonomie wert legt, der sollte sich die vertikalen Mäuse genauer ansehen. Diese sind in einem Winkel nach oben gerichtet und sollen Arm und Hand entspannen. Die Kollegen der c’t vergleichen im Artikel Der rechte Klickwinkel sechs verschiedene vertikale Mäuse, darunter auch die Logitech MX Vertical. Daneben gibt es noch weitere Lösungen wie die oben genannten Trackballs oder einen Stift. Mehr dazu im c't-Artikel Fühlmäuse.

USB-Hubs, Port-Replikatoren und Docks

Notebooks unterliegen einem grausamen Sparzwang, zumindest, wenn es um externe Anschlussmöglichkeiten geht. USB-A-Ports sind oft Mangelware, USB-C-Anschlüsse gibt es einen oder vielleicht zwei. HDMI und LAN? Meist komplett eingespart, ebenso wie der Cardreader. Das ist natürlich nicht immer so, zumindest die Business-Geräte sind oft etwas anschlussfreudiger. Dennoch schadet es nicht, einen USB-Hub zu Hause zu haben, um Eingabegeräte oder USB-Sticks ohne viel Umstände anstecken zu können.

USB-C-Hubs bringen die gesparten Anschlüsse zurück ans Notebook.

Die gute Nachricht: Für die meisten USB-Geräte reicht ein günstiger Hub, da sie kaum große Anforderungen an den Durchsatz haben. Selbst bei einfachen USB-Sticks kann so einer ausreichen, der Datentransfer dauert dann halt etwas länger. Wer aber mit großen Daten arbeitet oder etwa RAW-Fotos von Speicherkarten übertragen möchte, der sollte zu einem vernünftigen Hub mit USB 3.0 greifen. Diese kosten um die 10 Euro.

Wer einzelne Anschlüsse, etwa Kartenleser, LAN oder HDMI per USB nachrüsten möchte, sollte checken, ob sein Notebook bereits USB-C unterstützt. Denn dann kann man einfache Portreplikatoren nutzen, die eine ganze Reihe von Anschlüssen in einem Gerät mitbringen. Wer noch keinen USB-C-Port hat, der sollte sich gezielt die Adapter holen, die er braucht.

Eine der vielseitigsten Lösungen sind Docks, die direkt mit dem Notebook verbunden sind und an denen die komplette Peripherie hängt. Business-Geräte haben meist spezielle Docking-Ports, Laptops werden einfach aufgesetzt. Dank USB-C sind solche Docks auch für viele andere Geräte brauchbar. Egal ob Surface-Tablet, Macbook oder anderes Notebooks, per USB-C kann man leicht die verfügbaren Ports multiplizieren. Der Nachteil an Docks: Sie sind meist teurer und oft unhandlich. Sie eignen sich vor allem dann, wenn man auch nach Corona mehr im Home Office bleiben möchte und sich eine feste Büroecke einrichtet. Mehr zu den USB-C-Dockingstationen erfahren Leser im Artikel „Vergleich von sechs USB-C-Dockingstationen” Hier ist zudem wichtig, dass man nicht irgendwelche USB-C-Kabel nutzt. Dadurch kann man massive Einbrüche beim Durchsatz und den Funktionen haben. Mehr dazu im Artikel „USB-C-Kabel: Nicht jedes kann alles”

Macbook-Nutzer leiden am meisten unter dem Kahlschlag bei den Anschlüssen. Da man für fast alles einen Adapter braucht, dröseln wir die Unterschiede im Artikel "Kaufberatung: Das wichtigste USB-C-Zubehör für's Macbook" genauer auf.

Headsets

Wenn ganze Abteilungen zu Hause arbeiten, schlägt die Stunde virtueller Meetings. Und jede*r sollte den anderen im Raum den Gefallen tun, ein vernünftiges Mikrofon und Headset zu nutzen. Oft sind die in den Notebooks integrierten Mikrofone gerade mal brauchbar, sie bieten aber kaum Filterfunktionen, um die Kinder oder andere Mitbewohner auszublenden. Die günstigste Lösung ist es, die kabelbasierten Headsets zu nutzen, die vielen Smartphones beiliegen oder günstige mit 3,5-mm-Klinke zu kaufen. Die meisten Notebooks haben kombinierte Stecker für Mikrofon und Kopfhörer, es reicht also, so einen Kopfhörer einfach einzustöpseln.

Headsets schotten den Nutzer im Home Office ab und sorgen für eine bessere Gesprächsqualität.

Wer etwas Besseres will, sollte auf Over-Ear-Kopfhörer wechseln. Die haben den Vorteil, dass sie nicht nur einen guten Klang bieten, sondern den Arbeiter auch von Lärm in der Umgebung isolieren. Die Königsklasse wären Bluetooth-Headsets mit ANC (Themenwelt). Wer nicht so viel ausgeben möchte, der kann nicht nur aus speziellen Business-Geräten wählen, der Geheimtipp sind aber Gaming-Headsets. Die sind darauf optimiert, dass das Mikro keine Störgeräusche auffängt, haben einen guten Sitz, guten Klang und schotten den Nutzer zudem von seiner Umwelt ab. Im Artikel "Sechs Gaming-Headsets bis 75 Euro im Vergleich" zeigen wir, dass man bereits für um die 50 Euro vernünftige Headsets bekommt.

Viele Headsets setzen auf den klassischen Klinkenstecker, bei Gaming-Geräten ist dieser aber oftmals in zwei Anschlüsse aufgesplittet. Oft liegt dann eine Kabelpeitsche bei, mit der man die beiden Anschlüsse wieder in einen bringen kann. Die Alternative ist eine USB-Soundkarte mit den richtigen Anschlüssen. Die benötigt dann aber wieder einen passenden USB-Steckplatz.

Übrigens, hier noch ein praktischer Tipp: Video-Calls benötigen deutlich mehr Bandbreite als reine Sprach-Chats. Wenn die eigene Internetleitung also bei Meetings in die Knie geht, kann es sinnvoll sein, die Videoübertragung abzuschalten.

Konferenzspinnen

Eine sehr gute Alternative zu den Headsets sind Konferenzspinnen mit Bluetooh. Die verbinden sich mit Smartphone oder Notebook, haben deutlich bessere Mikrofone und bringen einen vernünftigen Lautsprecher mit. Dazu muss man dafür keine Unsummen ausgeben, das Logitech P710e oder den Anker Powerconf (Amazon) gibt es für unter 120 Euro.

Bei beiden haben wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen in Telefonkonferenzen gemacht. Die Mikrofone erfassen einen oder mehrere Sprecher, auch wenn diese weiter entfernt sind. Klar, in der aktuellen Phase sollte man nicht zu fünft davor sitzen, aber da sich flexible Arbeitsplätze hoffentlich nach Corona weiter bestehen bleiben, sind diese Geräte eine gute Investition in künftige Calls.

Erhöhte Notebookständer

Neben der rein technischen Seite gibt es im Home Office einen ergonomischen Aspekt. Oder, kurz gesagt: Wer auf der Couch arbeitet, der macht seinen Rücken kaputt. Da sich die wenigsten einen höhenverstellbaren Tisch zu Hause leisten wollen, gibt es für Notebooks mit erhöhten Ständern eine recht einfache Lösung, um besser zu arbeiten.

Notebook-Ständer erhöhen den Blickwinkel aufs Gerät.

In Kombination mit Maus und Tastatur kann man das Display so einfach erhöhen und dann gerade draufblicken. Die Ständer gibt es in verschiedenen Modellen und Materialien. Preislich beginnen sie etwa um die 15 Euro. Im Preisvergleich unten zeigen wir die 15 beliebtesten Modelle aus dem Preisvergleich. Noch mehr Produkte gibt es hier bei Amazon.

Fazit

Home Office klingt zu Beginn einfach, doch hat tatsächlich einige Tücken. Gerade wenn man neu einsteigt, sollte man ein paar Dinge beachten. Neben einem geregelten Arbeitsalltag gehört dazu auch eine vernünftige Ausstattung. Es hat einen Grund, warum in den meisten Büros Tastaturen und Mäuse zur Verfügung stehen - Notebooks allein sind oft ein Graus für längeres Arbeiten.

Gerade externe Eingabegeräte sind unserer Meinung nach wichtig, um sich zu Hause nicht komplett die Finger zu verrenken. Es nützt nichts, wenn man von Corona verschont bleibt, um dann eine Sehnenscheidenentzündung zu entwickeln. Das Thema Ergonomie ist dabei im Home Office ebenfalls die Aufgabe des Arbeitgebers – wie auch im normalen Büro. Das gilt zumindest dann, wenn öfter zu Hause gearbeitet wird. Dazu gehören beispielsweise vernünftige Stühle.

