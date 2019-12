Ratgeber: Intel-Mainboards für PC-Bastler

Bild: MSI, Gigabyte

Das Mainboard ist das Herz aller PCs. Wir stellen die aktuellen Boards von Intel vor und zeigen, worauf man achten sollte.

PC Mainboards sind essentiell, aber ein wenig ins Hintertreffen geraten. Kein Wunder, tragen doch CPU und Grafikkarte die Hauptlast. Wir stellen die aktuellen Boards von Intel vor und geben Tipps, auf welche Features man auf alle Fälle achten sollte. Ein Beitrag mit AMD-Boards folgt.

ATX, Micro-ATX oder ITX? Eine Frage der Größe

Widmen wir uns zunächst einmal der äußeren Form des Mainboards: Letztere existieren sowohl für Intel als auch für AMD in diversen verschiedenen Formen, zu den gängigsten Versionen gehören aber ATX, Micro-ATX und ITX, wobei ATX die flächenmäßig größte und ITX die flächenmäßig kleinste Variante darstellt. Je nach Größe bieten die unterschiedlichen Mainboard-Typen auch verschieden viel Platz für Slots, auf denen beispielsweise RAM und GPU Platz finden.

Micro-ATX-Boards sind klein und oft aufs Mindeste beschränkt. In diesem Fall bietet es dennoch Platz für eine PCI-Express-16-Grafikkarte, zwei RAM-Module sowie einen M.2-Steckplatz. (Bildquelle: MSI)

Die meisten Slots finden sich naturgemäß auf einem ATX-Board, das sich deshalb am ehesten für Nutzer eignet, die viel RAM und möglicherweise auch mehrere Grafikkarten in einem System betreiben wollen. Wegen ihrer Größe benötigen ATX-Boards entsprechend mehr Platz im Gehäuse als Micro-ATX-Boards. Gehäuse, die Platz für ATX-Boards bieten, funktionieren immer auch mit Micro-ATX – aber nicht umgekehrt.

Die besonders kleinen und platzsparenden ITX-Boards eignen sich am ehesten für Mini-PCs und Workstations, die keinen Platz für große Grafikkarten benötigen und stattdessen auf Onboard-GPUs setzen.

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir an dieser Stelle auch noch die von Intel entwickelten BTX-Mainboards. Diese Hardware diente ursprünglich dazu, eine bessere Kühlung der CPU bei geringerem Lärmausstoß zu gewährleisten. Allerdings setzten sich die BTX-Mainboards am Markt nie wirklich durch und sind aus dem Handel weitestgehend verschwunden. Wer trotzdem mit dem Kauf eines BTX-Mainboards liebäugelt, muss unbedingt beachten, dass BTX-Hardware sich nicht mit ATX-Komponenten kombinieren lässt.

CPUs, Sockel und andere Feinheiten

Die wichtigste Rolle bei der Kaufentscheidung für ein Mainboard spielt der Sockel. Passt dieser nicht zum Prozessor, bringt auch die teuerste und leistungsfähige Hardware nichts. Intel und AMD nutzen jeweils verschiedene Sockel, ein Intel-Mainboard funktioniert also nicht mit einer AMD-CPU. Außerdem gibt es für die einzelnen Intel-CPUs auch noch einmal unterschiedliche Sockel, sodass die Wahl des jeweiligen CPU-Modells von Intel auch den Mainboard-Sockel bestimmt.

Intel bietet aktuell Prozessoren mit LGA 1151-Sockel und LGA 2066-Sockel an. Die Zahl steht für die Anzahl der Kontaktpins auf dem Prozessor. Der LGA 1151-Sockel richtet sich vor allem an Mainstream-Nutzer, während der LGA 2066-Sockel Intels High-End CPUs der Core-X-Serie unterstützt.

Neben dem Sockel spielt auch der Chipsatz des Mainboards eine wichtige Rolle bei der Wahl der zugehörigen Hardware. Dabei müssen Käufer sich entscheiden, ob sie ihren Prozessor später übertakten und dadurch dessen Leistung voll ausschöpfen möchten, oder nicht. Wer die eigene CPU nicht übertakten möchte, entscheidet sich bei Intel für Boards vom Typ H370, Q370, B360 oder H310.

Wer Intel-CPUs übertakten möchte (das funktioniert übrigens nur mit Modellen, die den Buchstaben „K“ am Ende der Produktbezeichnung besitzen), wählt ein Z370- oder Z390-Board. Weil das Z390 allerdings diverse zusätzliche Features bietet, wie zum Beispiel nativen USB 3.1 Gen2-Support, empfehlen wir diesen Chipset gegenüber dem Z370 allen, die das Meiste aus ihrem System herausholen wollen – auch wenn die Auswahl an 390er Mainboards aktuell noch recht überschaubar ausfällt. Alternativ können übertaktungsfreudige Selbstbauer auch zu Intels High-End X299-Chipsatz greifen, der für die hochpreisigen Skylake-X-Chips gedacht ist.

Gut zu sehen sind die vier RAM-Steckplätze unten rechts. Es reichen auch zwei Steckplätze, aus der Erfahrung heraus sollte man allerdings dann zwei 8 GByte-Riegel verbauen. (Bildquelle: Gigabyte)

Die aktuellen Coffee-Lake-Prozessoren in Kombination mit dem Sockel 1151 stellen außerdem einen Spezialfall im Bereich der Intel-Mainboards dar: Coffee-Lake-CPUs wie der Intel Core i5-8400 arbeiten zwar mit einem 1151-Sockel zusammen. Allerdings funktionieren nicht alle 1151er-Mainboards mit Coffee-Lake-CPUs, sondern nur solche, die über die neuen 300er-Chipsätze verfügen. Gleichzeitig arbeiten Kaby-Lake- und Skylake-CPUs nicht mit diesen 300er-Mainboards zusammen, sondern erfordern Mainboards mit 100er- oder 200er-Chipsatz. Wer eine Intel-CPU auf ein 1151er-Mainboard setzen möchte, muss sich also vor dem Kauf genau informieren, ob Sockel, Chipsatz und CPU kompatibel sind.

Schließlich wollen wir der Vollständigkeit halber an dieser Stelle auch noch kurz auf die sogenannten Sockel-Adapter eingehen: Manche Hersteller bieten diese Adapter an, mit denen sich eigentlich inkompatible CPUs trotzdem auf einen Mainboard-Sockel setzen lassen. Allerdings garantieren diese Adapter nicht zwangsläufig, dass der Prozessor dann auch problemlos funktioniert. Der Kauf eines solchen Zusatzteils lohnt sich also nicht – PC-Selbstbauer greifen lieber gleich zum richtigen Mainboard inklusive passendem Sockel.

RAM und PCI Express für Grafikkarten

Ist die Frage nach Sockel, Chipsatz und Prozessor geklärt, dreht sich alles Weitere erst einmal um RAM und GPU. Widmen wir uns zunächst dem Arbeitsspeicher: Gängige Mini-ATX- und ATX-Mainboards besitzen heutzutage meistens vier RAM-Slots, während sich ITX-Boards oft auf zwei RAM-Slots beschränken. Lediglich High-End-ATX-Boards bieten teilweise bis zu acht RAM-Slots.

Zwischen CPU-Steckplatz und dem silbernen PCI Express Steckplatz ist auf diesem Board der Steckplatz für eine NVMe im M.2-Formfaktor. Dazu bietet dieses Board mehrere PCI Express x1 Steckplätze, die sind etwa für interne Erweiterungskarten. Im Zeitalter von USB werden diese aber immer weniger gebraucht. (Bildquelle: MSI)

Käufer sollten bei der Wahl eines Mainboards unbedingt darauf achten, wie viele Slots für RAM auf dem Mainboard sich tatsächlich gleichzeitig nutzen lassen. Nur weil ein Board vier Slots besitzt, heißt das nicht automatisch, dass es auch vier RAM-Riegel zur gleichen Zeit unterstützt. Wer einen Mainstream-PC zusammenbauen möchte, sollte zwei 8GB-Riegel für insgesamt 16GB installieren können. Wie unsere Tests im Artikel VR-Gaming-PC für 520 € bauen zeigen, bringt der Einsatz von 16 GByte RAM deutlich mehr als der Einsatz von 8 GByte. Der Sprung von 16 GByte auf 32 GByte ist dagegen minimaler. Wir raten daher allen Bastlern, auf 16 GByte RAM hinzuarbeiten.

Die Unterschiede beim RAM-Speicher machen außerdem passende Slots je nach Art des RAM-Riegels erforderlich. Manche Mainboards unterstützen bei vier RAM-Slots auch vier Riegel eines Typs, aber nur zwei Riegel eines anderen. Auch hier lohnt ein genauer Blick in die Spezifikationen des jeweiligen Mainboards.

Mainboards besitzen ergänzend zu den Slots für Arbeitsspeicher mindestens einen Steckplatz für eine dedizierte Grafikkarte. Die meisten modernen Modelle verfügen dabei über einen PCI-Express-Slot, der fast alle gängigen GPUs unterstützt. Manche Mainboards nutzen aber auch die älteren AGP-Steckplätze, die dann nicht mit PCIe-Karten kompatibel sind. Wenige Motherboards besitzen keinen Slot für eine externe Grafikkarte – diese sollten PC-Selbstbauer meiden.

Ports, Ports und noch mehr Ports?

Hardware-Hersteller statten ihre Mainboards zusätzlich zum CPU-Sockel und den Steckplätzen für Grafikkarte(n) und Arbeitsspeicher-Module außerdem mit diversen Ports aus. Hier gilt: Je teurer und hochklassiger das Mainboard, desto mehr Ports besitzt es in der Regel auch.

Obwohl die nötige Anzahl und die Art der Ports bei Mainboards ganz wesentlich von persönlichen Vorlieben abhängen, gibt es eine Reihe von Anschlüssen, auf die kein Käufer eines aktuellen Mainboards verzichten sollte. Dazu gehören:

mindestens vier USB 3.0 Ports, besser sind sechs oder acht

mindestens ein USB 3.1 Port

mindestens 1 PCIe x1 Slots für SATA/M.2 Festplatten (kompakte SSDs sollten per PCIe und nicht per SATA an das System angebunden sein, damit sie maximal schnell Daten übertragen). Oft sind diese Ports direkt am Mainboard integriert.

Ergänzend dazu besitzen Mainboards mittlerweile durchaus brauchbare integrierte Adapter für Audio, Video und LAN. Für ein durchschnittliches Mittelklasse-System reichen diese Anschlüsse vollkommen aus und ersparen Nutzern den Kauf externer Hardware wie Netzwerk- oder Soundkarten. Anschlüsse für HDMI, DVI und VGA, die an den meisten Mainboards verbaut sind, funktionieren übrigens nur, wenn die genutzte CPU über eine integrierte Grafikeinheit (zum Beispiel Intel HD Graphics) verfügt.

Anschlüsse für externe Komponenten: Es sollten mindestens vier USB-Ports sowie ein Netzwerkanschluss vorhanden sein. Audio ist ebenfalls nett, wobei es kein 5.1 sein muss. Viele Boards haben zudem auf dem Board selbst weitere Anschlüsse für USB, die sich etwa ans Gehäuse anschließen lassen. (Bildquelle: Asrock)

Wer übrigens später merkt, dass bestimmte benötigte Anschlüsse am Mainboard fehlen, kann diese notfalls auch mit einer separaten PCIe-Karte nachrüsten.

Die meisten Mainboards bieten zudem vier oder mehr SATA-6-Anschlüsse für Festplatten oder optische Laufwerke.

Zusätzliche Features für mehr Bequemlichkeit

Viele Mainboards besitzen neben den genannten essentiellen Features auch eine Reihe von Funktionen, die die Bedienung des Systems erleichtern können, die aber niemand unbedingt braucht. Dazu gehören beispielsweise die auf dem Board verbauten Ein-/Aus-Schalter für das System, die vor allem für Übertakter interessant sind.

Manche Mainboards besitzen zusätzlich zur Netzwerk- auch eine WiFi-Karte. Wer seinen Computer außerhalb der Reichweite eines kabelgebundenen Netzwerks aufbauen möchte, profitiert von dieser Funktion und kann auf separate WLAN-Sticks oder -Karten verzichten. Oft ist hier auch gleich ein Bluetooth-Adapter integriert.

Außerdem gibt es kleine LED-Displays auf manchen Mainboards, die den kleinen diagnostischen Lautsprecher auf älteren Boards ersetzen. Diese Displays geben alphanumerische Codes aus, falls das Mainboard einen Fehler feststellt. Wer beim Zusammenbau des PCs auf Probleme stößt, kann sich mit diesem kleinen Feature bei der Ursachenforschung behelfen.

Zu guter Letzt befinden sich auf einigen Mainboards duale Ethernet-Ports. Diese Anschlüsse sind für Mainstream-Nutzer eher wenig interessant, eignen sich aber vor allem für Server-Systeme.

Mainboards Intel Sockel 1151 Chipsatz H370 und B360

Es gibt zahlreiche Mainboards verschiedenster Hersteller. Dabei müssen sie nicht zwingend teuer sein. Hier sind vier Vorschläge für Mainbards für den Intel Sockel 1151 auf Basis der Chipsätze H370 und B360

Intel Sockel 1151 Chipsatz Z390

Wer übertakten möchte oder eher die Creme de la Creme sucht, der sollte sich die Z390 Boards genauer ansehen.

Intel Sockel 2066 Chipsatz X299

Ganz oben sind die Boards mit X299-Chipsatz. Die sind für die meisten Anwendungsfälle aber overkill, da sie zudem spezielle CPUs benötigen.

Fazit

Fest steht: Das Mainboard bildet das Herzstück jedes PCs. Es beheimatet fast alle essentiellen Komponenten und sorgt dafür, dass der Prozessor im Idealfall bei maximal möglicher Kapazität laufen kann. Wer sich für ein spezifisches Mainboard entscheidet, muss zwischen verschiedenen Faktoren abwägen und neben Chipsatz, Slots und Anschlüssen auch den Preis berücksichtigen.

Günstige Einsteiger-Mainboards, die über die wichtigsten Funktionen verfügen, gibt es bereits für unter 100 Euro. Wer die eigene CPU übertakten möchte, muss für Intels Z370-Chipset hingegen mindestens 150 Euro anlegen, um brauchbare Hardware zu bekommen. Mainboards in der Preisklasse zwischen 150 und 200 Euro bieten meistens mehr USB-Ports sowie zusätzliche Features, die ebenfalls vor allem für Übertakter von Interesse sind. Wer auf High-End-CPUs wie Intel Core X Prozessoren setzen möchte, muss für ein entsprechendes Mainboard rund 200 Euro auf den Tisch legen.

