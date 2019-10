Ratgeber: Günstigste UHD-Monitore und ihre Haken

Einen 4K- beziehungsweise UHD-Monitor bekommt man bereits für unter 200 Euro – die Enttäuschung kommt beim Ausprobieren. Für etwas mehr gibt es aber auch anständige Bildschirme.

In unserem Preisvergleich gibt es derzeit 13 unterschiedliche 4K-Monitore für unter 250 Euro. Hier und da geht es sogar noch weiter nach unten: So kostete der 28 Zoll große Samsung U28E590D im Sommer schon mal weniger als 200 Euro. Shut up and take my money könnte man da denken, aber halt: In der untersten Preisklasse sind immer noch viele Bildschirme mit TN-Panels ausgestattet.

Die gute Nachricht: Seit der ersten Veröffentlichung dieses Ratgebers im Januar 2019 hat sich einiges getan. Bildschirme mit TN-Panel sind seltener geworden – und teils kosten die besseren Alternativen nur noch ein paar Euro mehr. Um so wichtiger ist es, genau hinzusehen.

Blickwinkel

TN-Panels kennen wir alle noch und die meisten von uns dürften sie seit Jahren aus dem Alltag verbannt haben. Es ist jene LCD-Technologie, die sich durch absolut miese Blickwinkel auszeichnet; Smartphone-Hersteller trauen sich seit Jahren nicht mehr, diese Panels zu verbauen. Die Technik hat zwei große Vorteile: Sie ist billig und schnell.

Die alternativen Display-Techniken sind deutlich besser, aber eben auch teurer. Gerade beim Monitor sollte man das zusätzliche Geld auf jeden Fall ausgeben, denn die große Diagonale im Vergleich zum Smartphone-Display führt dazu, dass man noch nicht einmal gerade vorm Bildschirm sitzend ein bis in die Ecken sauberes Bild sieht.

Am besten sollte man gleich zu 4K-Monitoren mit IPS-Panel greifen. Diese Display-Technik hat sich im Alltag zu Recht durchgesetzt: Farben, Kontraste und Blickwinkel sind deutlich besser. In manchen Größenklassen gibt es noch Bildschirme mit VA-Panels. Sie sind ein Kompromiss: seitlich sind die Blickwinkel durchaus in Ordnung, von oben und unten gibt es aber schnell verfälschte Farben und miese Kontraste. Außerdem sind die Displays langsamer als TN- und IPS-Panels, was für Gamer durchaus eine Rolle spielt. Interessanterweise kommt diese Technik überwiegend bei den 31,5-Zoll-Bildschirmen noch in relevanter Stückzahl zum Einsatz.

Wo noch gespart wird

Auch an anderer Stelle sparen die Hersteller der günstigsten UHD-Monitore; meist gibt es weder eine Höhenverstellung noch eine Pivot-Funktion. HDMI haben alle Geräte, dazu gibt es oft noch Displayport und selten VGA (D-Sub).

Achtung: Manche Geräte mit mehr als einem HDMI-Eingang unterstützen nur an einem Port den HDMI-Standard 2.0. Wer den Bildschirm mit voller Auflösung betreibt, hat bei HDMI 1.4 nur eine Bildwiederholfrequenz von 30 Hz – und damit keine flüssige Darstellung mehr. Sogar die Maus ruckelt.

Wer den Bildschirm auch als (Gäste-)Fernseher betreiben möchte, sollte auf die Unterstützung von HDCP achten, damit er Fire-TV-Stick, Apple TV & Co. direkt anschließen kann. Oft gibt es auch integrierte Lautsprecher, die aber eher in die Kategorie „vorhanden“ als „klingt gut“ eingestuft werden sollten.

Im Idealfall unterstützt der neue Monitor außerdem Freesync; für Gamer ist außerdem eine flotte Reaktionszeit wichtig. Das ist zwar eine Parade-Disziplin der TN-Panels, vergleichbar flotte IPS-Panels sind deutlich teurer. Hardcore-Spieler werden uns für diese Aussage verdammen, aber alle anderen werden keinen Unterschied zwischen 2 und 5 ms Reaktionszeit wahrnehmen – und 5 ms erreichen auch die günstigsten 4K-Monitore.

Nicht kaufen!

Die folgende Liste zeigt die derzeit billigsten Monitore mit 3840 × 2160 Pixeln. Sie haben allesamt ein TN-Panel – wir würden daher die Finger davon lassen.

27,5 bis 28 Zoll

In dieser Größe haben alle Monitore, die kein TN-Panel haben, ein IPS-Panel. Der Aufpreis zu den billigen TN-Modellen ist nicht mehr groß, schon 20 Euro können den Unterschied ausmachen. Wir würden lieber keinen UHD-Monitor kaufen als einen mit TN-Panel – und empfehlen im Zweifel, lieber noch etwas zu sparen und einen der folgenden Monitore zu erwerben.

31,5 bis 32 Zoll mit VA-Panel

Eine Dimension größer sind die Bildschirme 31,5 bis 32 Zoll groß und kommen, wenn man TN-Panels auf jeden Fall ausschließen möchte, im unteren Preisbereich allesamt mit VA-Panel ausgestattet. Unsere Kollegen von c't haben in der Ausgabe 20/2018 sechs dieser Bildschirme ausführlich getestet. Für wiederum nur einen geringen Aufpreis zu einem 28-Zoller mit IPS-Panel gibt es hier deutlich mehr Bilddiagonale.

31,5 bis 32 Zoll mit IPS-Panel

Jetzt wird's teuer: Wer in der gleichen Größe ein IPS-Panel haben möchte, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Blicken öfters mehrere Personen auf den Bildschirm, ergibt die Investition Sinn – sitzt nur einer vorm Display, tun es auch die VA-Bildschirme. Oder man greift einfach bei den etwas kleineren Bildschirmen zu und spart einen Haufen Geld.

Fazit

TN-Panels haben im Jahr 2019 in Bildschirmen keine Daseinsberechtigung mehr. Der Anblick ist fast schon verstörend – wir würden auf jeden Fall den Aufpreis für IPS- oder VA-Panels berappen oder zu einer kleineren Diagonale greifen.

