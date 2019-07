Ratgeber: Fritzbox als Smart-Home-Zentrale

Wer eine Fritzbox mit DECT besitzt, hat damit auch eine Smart-Home-Zentrale. Wir zeigen, welche Produkte sich schon heute mit ihr steuern lassen.

Viele Fritzbox-Modelle des Marktführers AVM verfügen über eine integrierte DECT-Basisstation. Dazu zählen unter anderem die Modelle Fritzbox 7590 (Testbericht), 7530, 7490, 6890 LTE, 5491 und 6591 Cable. Dank eines kostenlosen Software-Updates unterstützen diese Fritzboxen neben DECT-Funk auch den Ultra-Low-Energy-Standard (DECT ULE), der auf DECT-Frequenzen basiert, aber eigens fürs Smart Home entwickelt wurde. Unabhängig von der Anschlussart (DSL, LTE, Kabel, Glasfaser) können Fritzboxen nicht nur Festnetztelefone ansteuern, sondern auch ein eigenes Smart Home aufbauen. Seit kurzem auch mit Sprachsteuerung für Alexa und Google Assistant.

Fritzbox ist weit verbreiet

Hat man bereits eine Fritzbox mit DECT-Funktion, muss man also nicht erst in eine Smart-Home-Zentrale investieren. Damit unterscheidet sich das System deutlich von Amazon Echo (Testbericht), Bosch, Homematic (Testbericht) oder auch Tado (Testbericht).

Hinzu kommt: Zwar bietet AVM eigene Smart-Home-Produkte an wie schaltbare Steckdosen, smarte Heizthermostate Fritzdect 301 (Testbericht) sowie einen Taster und auch die Fritzfon-Telefone, mit denen sich das Smart Home steuern und kontrollieren lässt. Doch auch Smart-Home-Geräte anderer Hersteller – wie etwa der Deutschen Telekom – lassen sich mittels ULE-Funk in das Netzwerk integrieren. Denn seit der Einführung von Fritz OS 6.83 unterstützen entsprechende Fritzbox-Modelle das herstellerneutrale HAN-FUN-Protokoll des ULE-Standards. Damit sind aktuelle Fritzboxen prinzipiell für andere Hersteller offen.

Das Fritz-Mesh (7590 und 1750E im Testbericht) beschränkt sich nicht nur auf WLAN. Ab Fritz OS 7 unterstützen die entsprechenden Fritz-Produkte neben Mesh für WLAN auch ein DECT-Mesh für Smart Home und Telefonie. Damit lässt sich die Reichweite der Fritzbox und damit des Smart Homes deutlich ausbauen. Über den Menüpunkt „Mesh“ können alle Einstellungen für WLAN Mesh und Telefonie Mesh an der zentralen Fritzbox vorgenommen werden.

Fritzdect 200

Bild: AVM Fritzdect 200

Der Fritzdect 200 ist eine schaltbare Steckdose für den Innenbereich entwickelt. Im Prinzip lassen sich so alle Geräte über das Heimnetz an- beziehungsweise ausschalten, die sich an eine Steckdose anschließen lassen. Das kann die Kaffeemaschine sein, die morgens den Kaffee kocht, während man noch im Bett liegt. Neben dem Komfort lässt sich so auch die Sicherheit erhöhen. Etwa, indem man einen Urlaubsmodus für Lampen nutzt und sie per Zufallsrhythmus oder auch festgelegtem Zeitplan an- und ausschaltet, wenn man nicht da ist. Laut der Polizei schreckt eine mit Licht simulierte Anwesenheit Einbrecher letztlich besser ab als herkömmliche Alarmanlagen.

Fritzdect 210

Bild: AVM Fritzdect 210

Das Smart Home beschränkt sich bei AVM nicht auf den Innenbereich. Die Outdoor-Steckdose Fritzdect 210 schnitt bei uns im Testbericht mit der Note 1 ab. Sie verfügt über einen Spritzwasserschutz und eignet sich somit für den Betrieb im Außenbereich. Neben der Gartenbeleuchtung können so auch andere elektrische Verbraucher geschaltet werden – und das sogar abhängig von der Temperatur. So kann man beispielsweise die Getränke in der Garage vor dem Einfrieren schützen indem man einen kleinen Heizlüfter an den Fritzdect 210 anschließt. Sobald die Temperatur in der Nacht unter null Grad sinkt, schaltet die intelligente Steckdose den Heizlüfter ein bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Das gleiche Anwendungsszenario funktioniert natürlich auch im Sommer mit dem Getränkekühlschrank in der Garage. Steht im Google-Kalender eine Grillparty, kann der Fritzdect 210 auf diesen Eintrag automatisch geschaltet werden, und die Getränke sind rechtzeitig gekühlt. Wie das im Detail funktioniert, erklärt AVM hier.

Fritzdect 301

Bild: AVM Fritzdect 301

An kälteren Tagen dürfte man sich zudem freuen, wenn man auf die Dienste des Fritzdect 301 (Testbericht) zugreifen kann. Der intelligente Heizkörperregler lässt sich innerhalb weniger Minuten ins Heimnetz integrieren. Die Montage an der Heizung ist leicht gemacht – auch dank beiliegender Adapter. Die Anmeldung an der Fritzbox erfolgt über die DECT-Taste.

Das Zeitprogramm lässt sich an die jeweiligen Bedürfnissen anpassen. So wird genau so viel geheizt, wie es notwendig ist, um jederzeit die Wohlfühltemperatur genießen zu können, wenn man zuhause ist beziehungsweise nach Hause kommt. Und das, ohne durchgehend heizen zu müssen. Letztlich lassen sich die Heizkosten so laut AVM bis zu 30 Prozent reduzieren. Übrigens: Öffnet man ein Fenster zur Lüftung, erkennt der Fritzdect 301 dies und schaltete den Heizkörper ab, bis das Fenster wieder geschlossen ist.

Der Heizkörperregler verfügt (wie auch die schaltbaren Steckdosen von AVM und der Fritz Repeater 100) über ein integriertes Thermometer. So lässt sich nicht nur die Temperatur im jeweiligen Zimmer ermitteln, sondern letztlich auch verschiedene Wohlfühltemperaturen wählen. Schließlich will man das Schlafzimmer in der Regel kühler haben als das Wohnzimmer.

Das sparsame E-Paper-Display mit scharfer Schrift hilft beim Ablesen und den manuellen Einstellungen. Die Temperatur lässt sich auch unabhängig vom jeweils festgelegten Zeitprogramm anpassen. Der Heizkörperregler verfügt über eine Taste zur manuellen Änderung der Raumtemperatur. Aber auch übers Heimnetz beziehungsweise Internet lässt sich die Temperatur jederzeit ändern – per Fritzfon, PC, Smartphone oder Tablet. Auch hier kann die kostenlose MyFritz-App hilfreiche Dienste leisten. Wenn man beispielsweise früher nach Hause kommt, als erwartet, kann man dennoch rechtzeitig vor der Ankunft das Haus vorwärmen. Allen die sich für das Thema Heizkörperthermostate interessieren, empfehlen wir unseren großen Thermostat-Vergleichstest mit den Produkten Wiser Heat, Tado V3+, Innogy, Eve Thermo, AVM Fritzdect 301 und Homematic IP.

Fritzdect 400

Bild: AVM Fritzdect 400

Mit dem Fritzdect 400 bietet AVM mittlerweile auch einen Taster an, über den die intelligenten Steckdosen Fritzdect 200 und Fritzdect 210 einzeln und in Reihe bedient werden können – und damit die an die Steckdosen angeschlossenen Geräte. Der Fritzdect 400-Taster kann portabel genutzt oder per mitgelieferter Wandhalterung fest montiert werden.

Sitzt man beispielsweise auf dem Sofa und es wird langsam dunkel, lässt sich das Licht über den Taster anschalten. Per Reihenschaltung können wiederum alle angeschlossenen Lampen auf einmal ausgeschaltet werden, wenn man das Haus verlässt oder zu Bett geht.

Fritzdect Repeater 100

Bild: AVM Fritzdect Repeater 100

Mit dem Fritzdect Repeater 100 lässt sich bei Bedarf das DECT-Signal der Fritzbox verlängern. Und nicht nur das: Auch die schaltbaren Steckdosen sowie Heizkörperregler von AVM können im Empfangsbereich des Fritzdect Repeaters eingesetzt werden, wenn auf der Fritzbox Fritz OS 6.50 oder neuer installiert ist. So reicht das Smart Home selbst in großen Häusern bis in die letzte Ecke.

Fritzfon

Bild: AVM Fritzfon

Fritzfons von AVM sind nicht nur gute Schnurlostelefone, sondern lassen sich auch zur Steuerung des Smart Homes einsetzen. So lässt sich die Heizung bei Bedarf selbst vom Bett aus steuern. Gleiches gilt für die Kaffeemaschine in der Küche, wenn diese an eine schaltbare Steckdose angeschlossen ist. Alternativ geht das mit der MyFritz-App natürlich auch über das Smartphone.

Wer möchte, kann übrigens bis zu 34 ULE- beziehungsweise DECT-Geräte mit der Fritzbox verbinden. Bei Fritzdect 200/210 liegt die Obergrenze bei zehn Stück, bei den Heizthermostaten (301, 300 und Comet DECT) sogar erst bei 12. An der Basisstation lassen sich zudem bis zu 6 DECT-Schnurlostelefone anschließen wie die verschiedenen Fritzfon-Modelle. Bei DECT-Repeatern heißt die magische Zahl ebenfalls 6.

Fritz OS

Ein Herzstück von AVM-Geräten ist das Betriebssystem Fritz OS. Dank der Updates erhalten Fritz-Produkte mitunter selbst viele Jahre nach der Anschaffung noch neue Funktionen. Mit Fritz OS unterstützt AVM beispielsweise WLAN Mesh für ein nahtloses WLAN-Vergnügen im gesamten Haus. Und auch im Smart-Home-Bereich gibt es immer wieder schöne Neuerungen. Beim Markstart ließ sich beispielsweise mit dem Fritzdect 200 noch nicht die Temperatur messen – und abhängig davon auch schalten. Damit werden ganz neue Anwendungsszenarien möglich.

Bild: AVM Fritz OS 7

ULE & HAN-FUN

AVM war das erste Unternehmen in Deutschland, das auf den ULE-Standard setzte. Seit dem Start von Fritz OS 6.83 unterstützt AVM zudem das HAN-FUN-Protokoll (Home Area Network Functional Protocol) des ULE-Standards. Somit lassen sich prinzipiell auch alle Smart-Home-Geräte anderer Hersteller in das Fritz-Heimnetz einbinden, wodurch sich ganz neue Möglichkeiten bieten.

Der ULE-Standard wurde eigens für die Hausautomation und Connected-Living-Anwendungen entwickelt. Der Funkstandard bietet dieselbe Reichweite und Stabilität wie herkömmliches DECT. Mit bis zu 50 Metern innerhalb von Gebäuden und bis zu 300 Meter im Freien bringt ULE ausreichend Reichweite für das Smart Home mit.

Viele Drahtloslösungen rund ums Haus wie beispielsweise WLAN-Produkte oder Geräte aus dem Baumarkt nutzen das 2,4 GHz- oder das 868 MHz-Frequenzband. Das bedeutet, dass sie sich diese Spektren mit anderen Technologien beziehungsweise Geräten teilen müssen. So kommt es nicht selten zu Interferenzen, beispielsweise mit vorhandenen WLAN-Produkten oder auch Mikrowellen, wodurch die Übertragung und damit das Netzwerk gestört werden. Auch Geräte in der Nachbarschaft werden schnell zu einer Störquelle. Bei ULE ist das quasi ausgeschlossen, da hier geschützte DECT-Frequenzen (1880-1900 MHz) zum Einsatz kommen. ULE zeichnet sich zudem durch ein strenges Funkprotokoll aus. Wann, wie lang und wie viel jeder einzelne Teilnehmer auf welchem Kanal funken darf, wird klar geregelt. Über 100 Sensoren und Aktoren können mittels ULE miteinander verbunden werden – und damit weitaus mehr, als die meisten Hausbesitzer jemals nutzen dürften.

Wie der Name Ultra-Low-Energy bereits verrät, ist der Standard energiesparend. Bei voller Sendeleistung liegt der Verbrauch bei maximal 250 mW. Selbst batteriebetriebene Aktoren und Sensoren laufen somit im besten Fall Jahre, bevor die Batterie gewechselt werden muss.

Ein weiterer Pluspunkt von ULE ist, dass der auf DECT basierende Standard für Sprachübertragung und damit für Sprachsteuerung prädestiniert ist – und dabei anders als Sprachassistenten wie Alexa und Siri auch offline verwendet werden kann. Mit Hilfe von entsprechenden Rauchmeldern könnte einen das System also warnen, wenn Rauchentwicklung im Haus registriert wird. Über Sprachanweisungen könnte auch gleich der Brandort sowie der beste Fluchtweg per Lautsprecher vom System kommuniziert werden, was vor allem dann hilft, wenn man nachts oder bei starker Rauchentwicklung nichts sehen kann.

Von der ULE Alliance zertifizierte Produkte lassen sich über Herstellergrenzen hinweg miteinander verknüpfen. Andere Unternehmen wie AVM und die Deutsche Telekom sorgen mit dem HAN-FUN-Protokoll ebenfalls für gute Voraussetzungen, dass das Smart Home nicht länger auf das Portfolio einzelner Anbieter beschränkt ist.

Telekom SmartHome – Bewegungsmelder

Wie gesagt ist es ab Fritz OS 6.83 und der damit verbundenen Unterstützung von HAN-FUN möglich, ULE-Produkte anderer Hersteller ins Fritz-Heimnetz einzubinden. Beispielsweise lässt sich der ULE-Bewegungsmelder der Deutschen Telekom mit der Fritzbox verbinden. Nach erfolgter Einrichtung wird einem der Bewegungsmelder über die Fritzbox-Oberfläche angezeigt. Verknüpft man den Bewegungsmelder etwa mit der schaltbaren Steckdose Fritzdect 200, an die wiederum eine Lampe angeschlossen ist, wird das Licht automatisch angeschaltet, wenn eine Bewegung registriert wird.

So muss man nicht lange durchs Dunkle tappen, wenn man nachts aufsteht oder nach Hause kommt. Auch Einbrecher lassen sich so abschrecken. Um eine entsprechende Warnung beziehungsweise Nachricht zu erhalten, muss man allerdings den Push-Service der Fritzbox nutzen, der bei jeder Aktivität im Smart Home eine Nachricht versenden kann. In diesem Fall für jeden Schaltvorgang des Fritzdect 200 oder 210. Die Bewegungsmelder der Telekom dürfen zurzeit noch keine Push-Info über die Fritzbox versenden.

Telekom SmartHome – Tür- und Fensterkontakt

Bei der Deutsche Telekom gibt es gleich zwei Tür- und Fensterkontakte, einen optischen und einen magnetischen, die beide über ULE funken und sich so einfach an die Fritzbox anschließen lassen. Der magnetische Tür- und Fensterkontakt ist etwas günstiger als der optische Sensor, dafür lässt sich der optische Tür- und Fensterkontakt flexibler einsetzen, zum Beispiel auch mitten im Raum, denn er nutzt eine Lichtschranke, die jede Bewegung wahrnimmt. So lässt sich der optische Sensor auch an Orten einsetzen, wo keine Tür oder Fenster geöffnet werden und trotzdem das Licht angehen soll, zum Beispiel, weil das Tor der Garage oder die Tür zur Werkstatt eh immer offen ist.

Magenta SmartHome – Rauchmelder

Der ULE Rauchmelder (EAN 4025125 534304) lässt sich ebenfalls an einer Fritzbox anmelden. Auch hier ist eine Alarmierung zurzeit nur in Kombination mit einem FRITZDECT 200/210 möglich, der beim Schalten eine Push-Nachricht sendet. Da niemand per E-Mail über einen Feueralarm informiert werden möchte, ist dieses Anwendungsszenario nicht zu empfehlen. Erst wenn solche zeitkritischen Sensoren im AVM-System einen direkten Alarm auslösen dürfen, wären diese smarten Rauchmelder empfehlenswert. Denkbar wäre neben einem Alarm der MyFritz App auch ein echter Anruf mit einer passenden Ansage, wie man es vom Anrufbeantworter der Fritzbox kennt.

Magenta SmartHome – Wandtaster

Der Wandtaster der Telekom ähnelt dem Wandtaster von AVM, nur das er zwei Tasten hat, die sich flexibel belegen lassen. Mit einem Wandtaster können also zwei unterschiedliche Aktoren (DECT 200/210) ein- und ausgeschaltet werden.

Weitere Produkte, die sich zwar anmelden lassen, aber noch nicht komplett unterstützt werden:

Immer mehr Hersteller setzen auf den intelligenten ULE-Funk und die Anzahl an ULE-fähigen Smart-Home-Aktoren und -Sensoren wächst stetig. Allerdings werden diese Produkte zurzeit nicht von der Fritzbox unterstützt. Die Anmeldung der Magenta SmartHome Sirene (innen) und von Sensoren wie Wassermelder und Glasbruchsensoren von Panasonic verläuft ohne Probleme. Nur können diese ULE-Produkte noch nicht richtig in Szenarien eingebunden werden oder werden in ihrer Funktion nur rudimentär unterstützt.

Telegärtner Elektronik – DoorLine Slim DECT

Bild: DoorLine DoorLine DECT

Die neue DoorLine Slim DECT (Kaufberatung smarte Türklingeln) von Telegärtner Elektronik lässt sich leicht an die vorhandene TK-Anlage wie eine Fritzbox anschließen, sodass man das Türgespräch fortan vom normalen Telefon oder auch Handy aus annehmen kann. Grillt man im Garten und der Besuch steht vor der Tür, reicht eine einfache Tastenkombination am Telefon oder Handy und die Tür lässt sich vom Garten aus öffnen. Über das freie Relais der DoorLine lassen sich zudem auch andere Aktoren schalten – und somit letztlich etwa das Garagentor über eine Tastenkombination für den Paketboten öffnen.

Alexa und Google Sprachsteuerung mit FB Smart Home

Raphael Pala aus Siegen hat einen Alexa Skill für die Fritzbox programmiert und stellt diesen unter www.fbsmarthome.site kostenlos zur Verfügung. Mittlerweile gibt es auch eine entsprechende Lösung für Google Assistant.

Somit lassen sich Smart-Home-Szenarien in Kombination mit einer Fritzbox nun auch per Sprachbefehl steuern. Gibt man den eingesetzten schaltbaren Fritzdect Steckdosen einen Namen, lassen sich diese mittels Voice Control ein- und ausschalten – und damit die angeschlossenen Geräte wie Lampen oder Kaffeemaschinen. Gleiches gilt für die Heizkörperregler. Diese lassen sich nicht nur gezielt an- und ausschalten, sondern beispielsweise auch per Stimme hoch- beziehungsweise runterdrehen. So kann man die Temperatur im Wohnzimmer um ein paar Grad anheben, wenn einem kalt wird, ohne dafür vom Sofa aufstehen zu müssen.

Fazit

Mit ULE-Funk und dem gemeinsamen Protokoll HAN FUN als Application-Layer gibt es nun einen vielversprechenden Hersteller-übergreifenden Standard fürs Smart Home, den nahezu alle Besitzer einer Fritzbox nutzen können. Für viele Anwendungsszenarios gibt es die passenden Produkte, doch noch gibt es Verbesserungspotenziale. So sollte die Deutsche Telekom ihre ULE-fähigen Smart-Home-Produkte auch mit ihrer Magenta SmartHome App unterstützen und so einen Weg finden wie man Updates auf diese Aktoren und Sensoren aufspielt. Alles in allem eignet sich die Fritzbox dank DECT, ULE und HAN FUN als Smart-Home-Zentrale und macht Appetit auf mehr.

