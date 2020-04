Mondfotografie mit dem Smartphone: So gelingt es

Selbst mit einem Smartphone bekommt man den Mond abgelichtet. Wir verraten, was für ein gutes Mondfoto notwendig ist.

Bei der Fotografie unseres nächsten Himmelskörpers gibt es viele Möglichkeiten. Der Versuch lohnt sich, denn der Mond ist ein dankbares Fotomotiv und liefert selbst Anfängern rasch eindrucksvolle Ergebnisse, zumindest wenn ihr Smartphone gewisse Kriterien erfüllt. Wenn man zusätzlich ein Teleskop verwendet reichen auch Mittelklasse-Smartphones (Ratgeber). Wir erklären, was es dabei alles zu beachten gibt.

Standort: Stadt, Land oder vollkommene Dunkelheit

Der Mond ist hell, ja. Entsprechend kann man ihn eigentlich in fast jeder Umgebung fotografieren. Dennoch: in Städten sorgt beispielsweise ein hoher Streulichtanteil der Stadtbeleuchtung für ungünstige Bedingungen. Die eine oder andere Straßenlaterne stört die Mondfotografie nicht unmittelbar, dennoch ist ein möglichst dunkler Ort für die nächtliche Mondjagd besser geeignet. Selbst der Feldweg am Stadtrand kann hier schon dienen.

Ein hilfreiches Tool zur Standortsuche ist The Photographers Ephemeris, welches für den eigenen Standort nicht nur Sonnen- und Mondstand angibt, sondern auch den Winkel über dem Horizont. Wer das Tool einsetzt, kann im Zweifelsfall auch von der Terrasse oder dem Balkon ein gutes Mondfoto schießen.

Unserer Erfahrung nach gelingen erste gute Bilder, wenn man den Mond hoch am Himmel fotografiert. Dann ist er ein leichtes Ziel. Wer hingegen schon etwas Erfahrung hat, sollte sich den Mond mal bei Auf- oder Untergang vornehmen und ihn beispielsweise mit einem Gebäude oder Wald im Vordergrund ablichten.

Smartphone

Selbst eine Smartphone-Kamera schafft es den Mond mit einzelnen Kratern und Konturen abzulichten. Hierzu braucht man unserer Erfahrung nach nur eine Smartphone-Kamera, die drei Kriterien erfüllt: Erstens mindestens ein 10-facher Hybrid-Zoom – eine Kombination aus optischen und digitalen Zoom. Das sorgt für die nötige Schärfe. Zweitens ein Pro-Modus, also ein Modus der Kamera mit dem man Fokus, ISO-Wert, Belichtungszeit & Co. manuell einstellt. Der digitale Zoom sollte zudem mindestens bei 30-facher Vergrößerung liegen, damit man den Mond auch nah genug heranbekommt.

Freihändig und mit 30-facher Vergrößerung bekommt man den Mond auch mit dem Huawei P30 Pro einigermaßen detailliert vor die Linse.

Smartphones, die diese Kriterien erfüllen, sind beispielsweise das 2019er Huawei P30 Pro (Testbericht) oder die 2020er Huawei P40 Pro (Testbericht) und Samsung Galaxy S20 Ultra (Testbericht). Weitere Modelle wie das Xiaomi Mi Note 10 (Testbericht) oder Oppo Reno 2 bieten ebenfalls Hybrid-Zoom und Pro-Modus. Das neue Oneplus 8 Pro hat einen 8-fachen Hybrid-Zoom. Ob dieser ausreicht, testen wir zeitnah. Das Google Pixel 4 XL (Testbericht) macht zwar tolle Nachtaufnahmen vom Sternenhimmel, der Zoom reicht aus unserer Sicht allerdings nicht, um den Mond vernünftig abzulichten.

Wer mit Smartphone oder Kamera fotografiert, braucht zudem ein stabiles Stativ. Kann man bei Mondaufgang wegen des hohen Restlichts theoretisch auch noch Fotos aus der Hand machen, sind Bilder mit Stativ einfach schärfer. Zugunsten der Verwacklungsfreiheit empfehlen wir zudem die Timer-Funktion von Smartphones. Unserer Erfahrung nach sollte der Timer mindestens auf 10 Sekunden eingestellt sein. Das reicht in aller Regel, um grobe Wackler im Bild zu vermeiden.

Mit ein bisschen Bildbearbeitung wird das Ergebnis dann auch vorzeigbar.

Um den Mond gut abzulichten, sollte man ISO-Wert auf 50 oder 100, Blende auf f/1.8 und Belichtungszeit auf 1/1000 einstellen. Auch im Pro-Modus kann der Autofokus gut funktionieren – im Zweifelsfall stellt man aber auf manuellen Fokus und die weiteste mögliche Entfernung. Bei einigen Smartphones hilft zudem die künstliche Intelligenz etwas nach. Sobald die Kamera den Mond erkennt, schaltet sie in einen Mondmodus für detailliertere Aufnahmen. Für einen freihändigen Schnappschuss lässt sich das Ergebnis bei 30-fachem Zoom sehen. Mit Stativ wäre das Bild noch schärfer.

Zum Vergleich: Für professionelle Aufnahmen braucht man freilich eine digitale Spiegelreflexkamera (DSLR) oder Systemkamera mit ausreichender Brennweite wie unsere Kaufberatung: Die Beste Systemkamera zeigt. Ab einer verfügbaren effektiven Brennweite von 300 Millimetern geht es bei Profis los. Das Huawei P30 Pro kommt etwa auf 125 Millimetern. Für den Anfänger ist das dennoch ausreichend wie unser Beispielbild zeigt.

Teleskop

Dieses Mondfoto ist mit einem iPhone XR am Teleskop entstanden.

Wer noch detaillierte Mondfotos will, aber keine teure Kamera hat, kann sich mit einem Teleskop behelfen. Für den Hobby-Mondfotografen reicht unserer Erfahrung nach bereits eine simple Smartphone-Halterung und ein Einsteigerteleskop für rund 100 Euro. Hier bekommt selbst ein iPhone XR oder gar einem iPhone 6 den Mond einigermaßen scharf – ganz ohne Pro-Modus. Wir empfehlen allerdings Smartphones, die mindestens einen zweifachen optischen Zoom besitzen. Dadurch wird der Mond auf dem Bild von der Größe eines Cent-Stücks etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze.

Entsprechende Halterungen gibt es für Teleskope bereits ab 10 Euro. Diese schraubt man an das Okular des Teleskops. Anschließend steckt man das Smartphone in eine Halterung direkt vor die Linse. Ein bisschen Gefummel ist hier nötig, dafür ist das Ergebnis dann aber auch erfreulich.

Bild 1 von 8 Fotos vom Mond mit Teleskop und Smartphone (8 Bilder) Für die Fotografie des Mondes durch ein Teleskop empfehlen wir eine Smartphone-Halterung.

Für unseren Test haben wir ein Skywatcher 70/700 Refraktor-Teleskop (Linsenteleskop) verwendet. In der Anschaffung ist das in aller Regel günstiger, als etwa ein Reflektor-Teleskop (Spiegelteleskop). Unserer Erfahrung nach ist eine Öffnung von 70 Millimeter auch die Mindestanforderung für ein zufriedenstellendes Mondfoto. Weniger geht auch, qualitativ bewegt man sich dann aber ganz rasch in Richtung einfacher Smartphone-Fotografie. Als Okular verwenden wir eines mit 25 Millimeter Brennweite ohne Zoom oder Weitwinkel. Das ist ausreichend für einen blickfüllenden Mond und meist ist so ein einfaches Okular auch schon im Set mit dem Einsteiger-Teleskop dabei.

Bei vielen Refraktor-Teleskopen ist zudem ein Stativ bereits im Kaufpreis inbegriffen. Aber Achtung: Wenn man sich ein Billig-Teleskop besorgt, ist meist auch das Stativ von schlechter Qualität und entsprechend wackelig. Wir empfehlen daher aus eigener Erfahrung den Kauf in einem Fachgeschäft oder auf Empfehlungen aus der Astronomie-Community zu hören. Die Facebook-Gruppe Astronomie für Anfänger und Einsteiger ist beispielsweise sehr aktiv. Hier hilft die Community nicht nur bei der Kaufentscheidung, sondern auch wie man seine Mondfotografie-Skills verbessert.

Von links nach rechts: Der Mond mit 3-fachem optischen Zoom und ohne Zoom. Aufgenommen mit einem Huawei Mate 20 Pro.

Zuletzt funktioniert natürlich auch noch die Kombination aus Kamera und Teleskop mit einer entsprechenden Halterung. Aber Achtung: Unser Skywatcher würde die Last einer Kamera nicht tragen – dafür ist das Gewicht zu hoch. Entsprechend verzieht sich das Bild des Teleskops. Für den günstigen Einstieg empfehlen wir daher eher die Mondfotografie mit Einsteiger-Teleskop und Smartphone.

Fazit

Der Mond ist der leichteste Einstieg in die Astrofotografie. Er ist verhältnismäßig nah an der Erde dran und ist ein dankenswerter Kandidat für Anfänger. Selbst mit einem Smartphone bekommt man den Erdtrabanten ins Bild. Wer hingegen bei der Astronomie ein neues Hobby wittert, sollte sich auf jeden Fall ein Teleskop zulegen. Das ist in aller Regel günstiger als eine Kamera und bietet nicht nur den Blick auf den Mond, sondern auch auf lichtstarke Nebel. Erste nähere Blicke beziehungsweise Schnappschüsse von Venus oder Saturn sind ebenfalls möglich.

Wer hingegen bereits eine Systemkamera oder Spiegelreflex zu Hause hat, sollte sich auf heise online den Ratgeber zur Mondfotografie durchlesen. Hier wird im Detail erklärt, wie man den Mond mit solchen Kameras optimal ablichtet.

Der Autor dieses Beitrags kann zudem die Website Astronomie.info empfehlen. Rein optisch sieht die zwar aus wie aus den 1990er Jahren, dafür bekommt man hier tagesaktuelle Infos zum Stand der Himmelskörper und Uhrzeiten, wann sich ein Blick in den Himmel lohnt.

