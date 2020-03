Mobile elektrische Luftpumpen von Xiaomi & Co. im Vergleich

Elektrische Luftpumpen für Fahrrad- und Autoreifen sind mobil, schick und bereits ab 40 Euro erhältlich. Wir vergleichen die beliebtesten Produkte von Xiaomi und Co.

Wer seinen Fahrradreifen nicht per Hand aufpumpen möchte, kann zum Beispiel zu einer elektrischen Luftpumpe greifen. Die sind mittlerweile klein, handlich und messen zusätzlich den Reifendruck. Neben Fahrradreifen pumpen sie auch Autoreifen, Bälle, Luftballons, Luftmatratzen und vieles mehr auf. Ein weiterer Anwendungsfall ist für Rollstuhlfahrer, die mit ihnen sitzend einen platten Reifen auffüllen können. Wir haben uns fünf verschiedene Modelle von 40 bis 70 Euro besorgt und vergleichen sie miteinander. Wir beschränken uns dabei auf Modelle mit integriertem Akku.

Mobile elektrische Luftpumpen im Vergleich 29-Zoll-Fahrradreifen aufpumpen in min Maximaldruck Lärm Akkuleistung Sollwert? Lampe Gewicht Pumpkopf drehbar? Klemmhebel? Ladeport Displayqualität bis 2,5 bar bis 3,5 bar in bar in dBa aufgep. Reifen in g Xiaomi Mijia 01:35 02:30 8 82 6 ✔ ✔ 438 ✔ ✖ Micro-USB + + AGT kompakt 01:35 02:42 6,3 84 3 ✖ ✔ (hinten) 330 ✖ ✖ Rundhohlstecker - AGT Luftkompressor 00:35 00:45 10+ 81 8 ✔ ✔ 1007 ✖ ✔ Rundhohlstecker - GHB/Oasser 00:50 01:14 8,5 75 6 ✔ ✔ 430 ✖ ✔ Rundhohlstecker - Llivekit 02:32 03:40 6,8 80 4 ✔ ✔ 389 ✔ ✖ Micro-USB +

Xiaomi Mijia elektrische Luftpumpe

Die Xiaomi Mijia elektrische Luftpumpe schaut eher wie der dicke Bruder eines alten iPods aus. Sie ist ohne Schlauch 12,5 × 7 × 4,5 cm groß und damit die kompakteste Pumpe in unserem Vergleich. Auch ist sie die mit Abstand die am besten verarbeitete und hübscheste. Sie könnte auch im Wohnzimmerregal stehen, ohne negativ aufzufallen.

Auf der Vorderseite im oberen Bereich sitzt ein sehr gut ablesbares, in seiner Diagonalen 5 cm langes OLED-Display. Direkt darunter fünf Taster in der Optik des Apple iPod Click Wheels. Die linke und rechte Seite ist für die Luftansaugung perforiert, auf der unteren Seite sitzt unter einem Gummischutz ein Micro-USB-Port zu Laden. Der nicht abnehmbare, 18 cm lange Schlauch steckt mit beiden Enden auf der Oberseite und wirkt dadurch wie ein Henkel. Zieht man ein Ende heraus (nun wirkt sie wie die Antenne eines Walkie-Talkies), schaltet sich die Xiaomi Mijia an.

Die Luftpumpe kennt die vier Profile Fahrrad, Mofa, Auto und Ball. Hier kann der Nutzer jeweils einen Sollwert für den Druck in Bar oder der amerikanischen Einheit psi (pounds per sqare inch) wählen. Nur merkt sich die elektrische Luftpumpe den Wert nicht, er muss bei jeder Nutzung neu eingestellt werden. Dadurch ergibt es wenig Sinn, dass es diese Profile überhaupt gibt.

Zusätzlich zu Tasche und Ladekabel legt Xiaomi seiner Pumpe Adapter für Sclaverandventile, auch französische Ventile genannt und eine Ballnadel bei. Schraderventile, beziehungsweise Autoventile kann die Pumpe von Haus aus. Der Pumpkopf am Schlauchende ist frei gelagert. So kann man ihn auf ein Ventil drehen, ohne das ganze Gerät gleich mitdrehen zu müssen. Die Luftpumpe integriert wie alle hier getesteten eine kleine LED für den Einsatz in der Nacht.

Die Pumpe klingt wie alter Zweitakter und ist wie alle Pumpen in unserem Test recht laut. Wir messen bei 15 cm Entfernung 82 dBA. Für das Aufpumpen eines 29-Zoll-Fahrradreifens am Trekking-Rad von komplett leer bis 2,5 bar benötigt sie 1:35 min, bis 3,5 bar 2:30 min. Damit ist sie vergleichsweise langsam. Ihr maximaler Druck beträgt 10,3 bar, danach schaltet sie sich aus. Das ist ein sehr guter Wert und mehr als genug für die meisten Anwendungsfälle. So benötigen die Reifen von Touren- und City-Rädern zwischen 2,5 und 4,5 bar. Für Rennradreifen sind zwischen 5 und 10 bar nötig. Autoreifen geben sich meist mit etwa 2,5 bar zufrieden. Der genaue Wert findet sich üblicherweise im Rahmen der Fahrertür und in den Dokumenten.

Im Test schaffte es der 2000-mAh-Akku einen Fahrradreifen sechsmal auf 3,5 bar zu pumpen. Danach muss die Xiaomo Mijia Pumpe für etwa 90 min ans Netz. Während des Aufladens kann man sie nicht nutzen.

Die Xiaomi Luftpumpe wurde uns von Geekmaxi zur Verfügung gestellt. Dort kostet sie mit dem Rabattcode T2aJkxS8 52,99 Euro.

AGT kompakte Fahrradpumpe

Das Manometer der kompakten AGT kann man abschauben.

Die AGT kompakte Fahrradpumpe von Pearl ist mit einem Durchmesser von 3,3 cm die schmalste im Test, dafür ist sie mit 23 cm recht lang. Hier kommen nochmal gut 5 cm für das anschraubbare digitale Manometer hinzu. Sein 2,2-cm-LC-Display ist hintergrundbeleuchtet, doch aus spitzem Winkel kaum ablesbar. Der Schlauch ist 14 cm lang. Ihr liegen die wichtigsten Adapter bei, auch an einen Aufsatz für Luftmatratzen wurde gedacht. Sie kommt in einer praktischen Tasche, die dank zweier Klettverschlüsse am Fahrradrahmen hält. Sie wiegt inklusive Manometer und Schlauch 330 g. Damit ist sie die leichteste Pumpe im Test.

Als einzige im Vergleichstest kann man bei ihr keinen Drucksollwert bestimmen, bei dem sich die Pumpe abschaltet. Außerdem komisch: Ihre Taschenlampe ist zwar außergewöhnlich hell, nützt aber beim Pumpen in der Dunkelheit wenig. Denn sie befindet sich am hinteren Ende. Somit blendet sie den Nutzer und beleuchtet nicht das Ventil.

Beim Pumpen benötigt sie für einen Fahrradreifen bis 2,5 bar 1:35 min, bis 3,5 bar 2:43 min. Maximal schafft die Pumpe 6,8 bar. Wir brachten mit einer Akkuladung den Fahrradreifen dreimal von leer auf 3,5 bar. Aufgeladen wird der 1500-mAh-Akku über einen Rundholstecker, der USB-Adapter liegt bei.

Llivekit Luftpumpe

Die Llivekit und ihr mitgeliefertes Zubehör.

Die Llivekit Luftpumpe ist 15,2 cm lang, 6,1 cm breit, 3,8 cm tief und wiegt 389 g. Ihr LC-Display ist mit 3,5 cm recht groß. Auch sie kennt wie die Xiaomi-Pumpe Profile, merkt sich ihre Einstellungen aber auch nach dem Aus- und wieder Einschalten. Sie hat alle wichtigen Adapter und ihr Pumpkopf dreht sich zur einfacheren Befestigung am Ventil.

Beim Fahrradtest rödelt sie ähnlich laut wie die anderen Modelle und benötigt 2:32 min, um auf 2,5 bar zu kommen. Nach 3:40 min erreichte sie 3,5 bar. Insgesamt ist bei 6,8 bar Schluss. Nach vier aufgepumpten Fahrradreifen muss der 2000-mAh-Akku wieder ans Netz. Zum Laden steht der Micro-USB-Port bereit. Nett: Dank eines USB-Ports kann man sie auch als Powerbank (vier im Vergleichstest) nutzen.

AGT Luftkompressor

Der AGT Luftkompressor pumpt Reifen am schnellsten auf.

Der AGT Luftkompressor ist dank seiner Maße von 25 × 15 × 7,5 cm und einem Gewicht von 1007 g mit Abstand das größte Gerät unseres Tests. Allein sein wechselbarer und nachkaufbarer Akku ist etwa so groß wie die Xiaomi-Luftpumpe. Er wirkt wie ein klassischer Akkuschrauber, der jedoch anstelle des Bohrfutters einen knapp 40 cm langen Rüssel hat, an dessen Ende ein Pumpkopf mit Klemmhebel sitzt.

Ihm liegen alle wichtigen Adapter bei. Außerdem bringt er einen Adapter für den Anschluss an den Zigarettenanzünder im Auto mit. Das beleuchtete LC-Display ist klein. Seine starke Blickwinkelabhängigkeit stört in den Fall weniger als bei der kompakten AGT Pumpe mit dem gleichen Display. Trotz seiner Größe findet er sich bezüglich seiner Geräuschentwicklung im Mittelfeld der Testkandidaten wieder.

Nach dem Bestimmen des Solldrucks startet er mit dem Betätigen des Zeigefingerabzugs, der nach dem Drücken des Feststellknopfes auch losgelassen werden kann. Um den Fahrradreifen auf 2,5 bar zu bringen, braucht er 0:35 min. Rekord! Nach 0:45 min erreicht er 3,5 bar. Der Hersteller gibt einen maximal erreichbaren Druck von 8 bar an. Im Test schalten wir den AGT Luftkompressor bei 10 bar ab, mehr wollen wir dem Fahrradreifen nicht zumuten.

Insgesamt schafft es der Akku den Fahrradreifen achtmal auf 3,5 bar zu bringen, bevor der 1500-mAh-Akku aufgeladen werden will.

GHB/Oasser Luftpumpe

Das doppelte Luftpumpen-Lottchen: Oasser und GHB drucken ihre Händlernamen auf das baugleiche Produkt.

Der Luftpumpe, die in unserem Fall den Händleraufdruck GHB und Oasser trägt, begegnen wir während unserer Recherche häufig. Sie gehört zu den günstigsten, aber auch zu den beliebtesten. Sie ist oval mit einer Länge von 20 cm einer Breite von 5,2 cm und einer Tiefe von 4,2 cm. Mit Schlauch kommen nochmal 14 cm dazu. Sie hat ein Gewicht von 430 g. Ihr kleinen 2-cm-LC-Display kann aus spitzen Winkeln nicht mehr abgelesen werden. Es ist das gleich wie bei den AGT-Modellen. Neben den üblichen Adaptern hat sie außerdem einen Pumpenkopf mit Klemmheben und einen 12-V-Adapter für den Betrieb am Zigarettenzünder des Autos.

Im Aufpumptest benötigt sie für 2,5 bar 0:50 min, für 3,5 bar 1:20 min. Damit ist sie die schnellste der kompakten getesteten Luftpumpen. Ihr maximal erreichter Druck liegt bei 8,5 bar. Auch das ist nach Xiaomi der beste Wert der kleinen elektrischen Luftpumpen. Nach sechs aufgepumpten Fahrradreifen muss sie über den Rundhohlstecker ans Netz, um den 2000-mAh-Akku wieder aufzuladen.

Fazit

Mobile elektrische Luftpumpen sind extrem praktisch, um ohne Muskelkraft einen exakten Druck im Reifen aufzubauen, aber auch um Reifendruck zu prüfen. Dabei präsentieren sich alle Modelle flexibel: Egal ob Fahrrad-, Mofa, Autoreifen oder Ball – die entsprechenden Adapter liegen bei. Auch bezüglich der Akkuleistung gibt es abgesehen vielleicht von der kompakten AGT Pumpe keine Ausreißer nach unten.

Große Unterschiede gibt es bei Optik, Handling und den Maßen. Bei allen drei Punkten liegt die Xiaomi Luftpumpe vorne. Sie ist klein und leicht, sieht edel aus, wirkt sehr gut verarbeitet, hat das beste Display und lässt sich kinderleicht nutzen. Noch dazu ist sie die einzige elektrische Luftpumpe eines Markenherstellers. Alle anderen sind für Händler bedruckte No-Name-Geräte. Die Xiaomi Mijia erhält unsere volle Kaufempfehlung. Wem es nicht auf die Größe der Pumpe ankommt, kann auch zum AGT Luftkompressor greifen. Er bietet sich dank hoher Leistung und 12-V-Adapter an, um ihn für den Notfall dauerhaft im Auto zu haben.

