Media Markt, Saturn und Co: Die besten Deals zu Ostern 2020

Xbox One X mit vier Games für 289 Euro, Honor Notebook plus Smartwatch für 600 Euro – die Oster-Deals 2020 sind gestartet. Wir haben die besten Angebote herausgesucht.

Amazon verhält sich zu Ostern dieses Jahr sehr ruhig. Das ruft andere Händler auf den Schirm. Media Markt, Notebooksbilliger und Saturn bieten mitunter richtig gute Deals. Wir zeigen, welche Angebote sich lohnen und was man lieber nicht kaufen sollte.

Media Markt

Medi Markt hat bis zum 14. April 2020 die Aktion Unglaubliche Oster-Angebote ausgerufen. Hier findet man täglich neue Deals. Wir haben uns die Kategorien Smartphone & Wearable, TV & Audio sowie Gaming & Freizeit angesehen.

Wer eine Smartwatch sucht, findet bei Media Markt drei Modelle. Die Samsung Galaxy Watch (Testbericht) mit 42 mm Größe gibt es ohne LTE für knapp 200 Euro und damit wieder zum bisherigen Tiefstpreis aus November 2019. 215 Euro will der Händler für die Huawei Watch GT 2 (Testbericht) 46 mm haben. Hier sind diverse andere Shops aber günstiger und verlangen nur 205 Euro.

Die Fitness-Uhr Garmin Venu (Testbericht) bekommt man für 315 Euro. Der Preis ist aktuell der Günstigste, aber die Uhr gab es auch schon für 300 und sogar 280 Euro im Angebot.

Im Bereich TV & Audio finden sich heute ein Samsung Fernseher UE65RU7099UXZG mit 65 Zoll. Für 599 Euro wechselt das TV den Eigentümer, es gab es aber auch schon für 560 Euro. Alternativ findet man den Sony KD-55XF9005 mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale für 599 Euro. Der Deal ist okay, aber auch dieses TV gab es schon einmal günstiger – 668 Euro waren es Mitte März 2020.

Die Nintendo 2DS XL mit dem Game Fossil Fighters Frontier kostet 99 Euro. Somit spart man sich auf die Einzelpreise rund 10 Euro.

Wer auf grafisch anspruchsvolleres Gaming steht, bekommt heute die Xbox One X mit 1 TByte Speicher und vier Games für 289 Euro. Zur Auswahl steht das Set mit Star Wars Jedi Fallen Order oder Forza 4 sowie Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 und GTA V obendrauf. Die Konsole mit Star War oder Forza gab es bisher nur einmal für 250 Euro, für die drei weiteren Games zahlt man mindestens 85 Euro. Um den Bundle-Preis zu erhalten, muss man Konsole und die drei Games in den Warenkorb legen. Der Preis wird bei der Zahlung angepasst.

Notebooksbilliger

Noch bis Mitternacht hat Notebooksbilliger seine Oster-Deals online. Heute stehen vier Produkte im Fokus. Das Honor Magic Book 14 mit AMD Ryzen 5 3500U Prozessor, 256 GByte Speicher und 8 GByte RAM vertreibt der Händler im Bundle mit der Honor-Smartwatch Magicwatch 2. Zusammen will Notebooksbilliger 600 Euro haben. Der Deal ist gut und bisher das günstigste Angebot – die Uhr kostet einzeln regulär 170 Euro, das Notebook 600 Euro. Somit spart man sich 170 Euro.

Wer einen externen Monitor sucht, findet einen Gaming-Monitor von Samsung mit 32 Zoll Displaydiagonale und 144 Hertz. Für 180 Euro wechselt der Bildschirm den Besitzer, ein neuer Tiefstpreis. Bisher gab es das Modell C32JG51FDU nur einmal für 195 Euro.

Für 320 Euro verkauft Notebooksbilliger das Smartphone Xiaomi Mi Mix 3. Das Smartphone gab es bisher nur einmal für 359 Euro. Es ist 5G-fähig, hat eine Slider-Funktion für die Frontkamera und bietet mit Snapdragon 855 Prozessor, 6 GByte RAM und 128 GByte internen Speicher alles, was man von einem Flaggschiff erwarten kann. Weitere 5G-Smartphones haben wir in unserem Ratgeber: 5G jetzt nutzen zusammengefasst.

Saturn

Bis zum 5. April 2020 läuft bei Saturn die Aktion Zeit für die Liebsten. Hier gibt es Brettspiele, Lernspielzeug und diverse Games sowie Zubehör für Konsolen. Das Problem: Saturn verlangt deutlich zu hohe Preise für die Spiele. Für den Kosmos Roboter Master will der Händler 89 Euro, man findet ihn bei anderen Händlern aber schon für 59 Euro. Für Super Mario Party für die Switch will Saturn 60 Euro, andere Shops bieten das Game für 50 Euro an. Immerhin: Den mechanischen Coding-Roboter Kodi von Kosmos gibt es zum bisherigen Tiefstpreis. Hier will Saturn 32 Euro, sonst zahlt man knapp 40 Euro.

Streaming

Nachdem Disney+ sein Angebot für das Jahresabo für 60 statt 70 Euro eingestellt hat, gibt es nur noch eine kostenfreie Probewoche. Die verlängert sich dann automatisch in ein Monatsabo für 7 Euro, sollte man nicht rechtzeitig kündigen.

Dafür gibt es Freenet Video wieder für 3 Monate für 1 Euro. Zudem bekommt man einen Amazon-Gutschein mit 5 Euro. Der Dienst umfasst rund 1000 Filme und Serien, neu dazugekommen sind Joker, Avengers: Endgame und Maleficent.

Wer TV-Streaming bevorzugt, findet bei Waipu.tv einen guten Deal. Neukunden zahlen im ersten Jahr 6,70 pro Monat statt 10 Euro.

Das Angebot von Maxdome wird langsam aber sicher durch Joyn Plus ersetzt. Der Dienst bietet eine große Film-Bibliothek mit aktuellen Blockbustern, kompletten Serien und Originals gegenüber der kostenlosen Joyn-Version. Dazu gibt es rund 60 TV-Sender in HD-Qualität. Den Plus-Dienst gibt es aktuell für drei Monate kostenfrei. Danach verlangt Joyn 7 Euro pro Monat – monatlich kündbar.

Fazit

Dieses Jahr starten die Oster-Deals eher schwach. Das ist wohl auch eine der Auswirkungen der aktuellen Corona-Problematik. Dennoch gibt es den einen oder anderen Schnapp, der einen Blick lohnt.

Affiliate-Information Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Permalink: https://techstage.de/-4693345