Marktübersicht: Smartphones mit Android 10 Q

Das nächste große Update des Android Betriebssystems steht an. Aktuell in der dritten Beta-Phase wird das neue Google-OS im dritten Quartal 2019 das Licht der Technikwelt erblicken. Ab dann heißt es für zwölf Monate Android 10 Q, bis 2020 das nächste Majo-Update ansteht.

Was steckt hinter „Q“?

Android-Betriebssysteme sind für ihre süße Namensgebung nach Zuckerwaren bekannt – Nougat, Oreo, Pie & Co. gaben bisher den Ton an. Nun steht mit Q der nächste Buchstabe im Alphabet an und Google lässt die Welt rätseln, welche Süßspeise mit den Anfangsbuchstaben Q namensgebend wird.

Einige Tech-Medien vermuten Quesito (ein Gebäck aus Puerto Rico) oder Quindim (eine Eiercreme aus Brasilien). Andere hingegen Quirks (eine britische Schokolade) oder Quince (zu Deutsch Quitte). Wenn es nach unserer Meinung geht, sollte man noch Quarktasche oder Quarkbällchen im Hinterkopf behalten.

Welche neuen Features werden bei Q erwartet?

Seit dem Release der Beta 1 (März 2019) sind nur wenige Features bekannt. Mit der aktuellen Beta 3 (Mai 2019) können etwa ein systemweiter Dark Mode, eine Multitasking-Funktion Bubbles, neue Sicherheitsstandards im Project Mainline und eine verbesserte Gestensteuerung von Entwicklern und technikaffinen Anwendern ausprobiert werden. Zudem gab Google den Support für faltbare Smartphones bekannt.

Bis zum Roll-Out im dritten Quartal 2019 werden hier deutlich mehr Funktionen bekannt werden.

Diese Smartphones werden Android Q erhalten

In der folgenden Übersicht haben wir die Smartphones zusammengefasst, die Android Q erhalten werden. Ausgenommen sind hier (aktuell) Huawei und Honor Geräte, die nach den jüngsten Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China von Google sämtliche Unterstützung gestrichen bekommen haben. Wer in Zukunft Huawei meiden will, dem empfehlen wir unseren Beitrag Huawei-Alternativen: Die Smartphones aus Europa.

Stand Mai 2019 sind 20 Smartphones von Google offiziell bestätigt. Bei den weiteren Geräten aus unserer Liste wurde seitens der Hersteller jeweils eine Kompatibilität mit Android Q angekündigt. So finden sich im Web etwa zum OnePlus 7 oder HTC U11 Life offizielle Meldungen der Hersteller.

Android Q kommt im dritten Quartal 2019 zuerst auf Pixel-Smartphones. Andere Smartphone-Hersteller haben ihren ganz eigenen Update-Rythmus, sodass es keinen eindeutigen herstellerübergreifenden Zeitpunkt für den Roll-Out von Android Q gibt. Erfahrungsgemäß zählen HTC, Nokia und Motorola zu den ersten, die das Update ihren Kunden anbieten.

Statt wie bisher nur von Entwicklern, kann Android 10 Q in seiner Beta-Phase nun auch von Endkunden ausprobiert werden. Die folgende Liste zeigt dafür kompatible Geräte. Die Dateien und eine Anleitung finden experimentierfreudige Android-Nutzer auf developers.android.com.

Hersteller Device Display Speicher RAM Update von Google bestätigt ASUS ZenFone 5Z 6,2 Zoll 64 - 256 GB 4 - 6 GB Ja Essential PH-1 5,7 Zoll 128 GB 4 GB Ja Google Pixel 3 5,5 Zoll 64, 128 GB 4 GB Ja Google Pixel 3 XL 6,3 Zoll 64, 128 GB 4 GB Ja Google Pixel 2 5,0 Zoll 64, 128 GB 4 GB Ja Google Pixel 2 XL 6,0 Zoll 64, 128 GB 4 GB Ja Google Pixel 5,0 Zoll 32, 128 GB 4 GB Ja Google Pixel XL 5,5 Zoll 32, 128 GB 4 GB Ja HTC U 11 Life 5,2 Zoll 32, 64 GB 3, 4 GB Nein LG G8 6,1 Zoll 128 GB 6 GB Ja Motorola Moto G7 6,2 Zoll 64 GB 4 GB Nein Motorola Moto G7 Play 5,7 Zoll 32 GB 2 GB Nein Motorola Moto G7 Plus 6,2 Zoll 64 GB 4 GB Nein Motorola Moto G7 Power 6,2 Zoll 64 GB 4 GB Nein Motorola One 5,9 Zoll 64 GB 4 GB Nein Motorola One Vision 6,3 Zoll 128 GB 4 GB Nein Nokia 3.1 5,2 Zoll 16 GB 2 GB Nein Nokia 6 5,5 Zoll 32 GB 3 GB Nein Nokia 6.1 5,5 Zoll 32 GB 3 GB Nein Nokia 6.1 Plus 5,5 Zoll 32 GB 3 GB Nein Nokia 7 Plus 6,0 Zoll 64 GB 4 GB Nein Nokia 7.1 5,84 Zoll 32 GB 3 GB Nein Nokia 8 Sirocco 5,5 Zoll 128 GB 6 GB Nein Nokia 8.1 6,18 Zoll 64 GB 4 GB Ja OnePlus 6T 6,41 Zoll 128, 256 GB 6, 8 GB Ja OnePlus 7 Pro 6,67 Zoll 256 GB 8 GB Nein OPPO Reno 6,4 Zoll 256 GB 8 GB Ja realme 3 Pro 6,3 Zoll 64, 128 GB 4, 6 GB Ja Samsung Galaxy S9 5,8 Zoll 64 - 256 GB 4 GB Nein Samsung Galaxy S9 Plus 6,2 Zoll 64 - 256 GB 6 GB Nein Samsung Galaxy S10+ 6,4 Zoll 512 GB 8 GB Nein Sony Xperia XZ3 6,0 Zoll 64 GB 4 GB Ja TECNO SPARK 3 Pro 6,2 Zoll 32 GB 2 GB Ja Vivo X27 6,39 Zoll 256 GB 8 GB Ja Vivo NEX S 6,59 Zoll 256 GB 8 GB Ja Vivo NEX A 6,59 Zoll 128 GB 6 GB Ja Xiaomi Mi 9 6,39 Zoll 64, 128 GB 6 GB Ja Xiaomi Mi MIX 3 5G 6,39 Zoll 64, 128 GB 6 GB Ja

Kaufberatung: Warum sich die Entscheidung zu Android Q lohnt

Wer Android Q ausprobieren möchte, braucht dafür nicht unbedingt ein High-End-Smartphone, die ersten kompatiblen Geräte fangen bereits bei 110 Euro an.

Diese drei Smartphones sind unsere Favoriten:

1. Nokia 3.1: Das Einsteiger-Smartphone Nokia 3.1 (Testbericht) gehört zu den beliebtesten Android-One-Devices, die von Haus aus schon zwei Jahre Update-Garantie mitbringen. Mit der Stufe auf Android Q gibt es für ab etwa 110 Euro nun noch einmal ca. zwei Jahre „geschenkt“. Das Nokia 3.1 ist zudem ein grundsolides Smartphone – 5,2 Zoll Display, 13 Megapixel Hauptkamera, 16 GByte Speicher (erweiterbar um 128 GByte) sprechen bei diesem Preis für sich.

2. Samsung Galaxy S9: Einmal Flaggschiff, immer Flaggschiff? Das Samsung Galaxy S9 (Testbericht) ist zwar schon ein Jahr alt (Release Frühjahr 2018), erfreut aber noch immer mit Top-Hardware – 5,8 Zoll OLED Display, 12 Megapixel Hauptkamera, 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM sind zu nennen. Nach dem Release des Samsung Galaxy S10+ (Testbericht) in diesem Frühjahr (aktuell ab 659 Euro) ist das Galaxy S9 nun zudem stark im Preis gefallen (aktuell ab 445 Euro). Wer High-End sucht und nicht 1000 Euro ausgeben will, kauft beim S9 genau das und bekommt zudem gleich noch die Zusicherung auf Android Q.

3. Google Pixel 3a: Mehr Google geht nicht. Das neue Flaggschiff aus dem Silicon Valley (aktuell ab rund 399 Euro) verfügt über ein 5,5 Zoll OLED-Display, 12,2 Megapixel Hauptkamera, 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM. Der große Vorteil gegenüber Smartphones anderer Hersteller: Google hat bisher bei den Modellen der eigenen Pixel-Serie bewiesen, dass diese über mehrere Jahre aktuell gehalten werden. So bekommt auch das erste Pixel von 2016 noch ein Update auf Android Q. Bedeutet im Umkehrschluss, dass man das Pixel 3a noch viele Jahre aktuell halten kann.

Googles Roadmap bis zum Launch von Android Q:

Beta 1: März 2019

Beta 2: April 2019

Beta 3: Mai 2019

Beta 4: Juni 2019

Beta 5: 3. Quartal 2019

Beta 6: 3. Quartal 2019

Finaler Release: 3. Quartal 2019

Weitere Smartphones mit Android-Q-Unterstützung

Fazit

Mit Android Q sind wieder viele nützliche Funktionen zu erwarten. Besonders auf die neue Update-Lösung Project Mainline sind wir gespannt. Zusätzlich darf man sich als Anwender auf eine weiter optimierte Bildschirmdarstellung für Devices mit Notch-, Punch-Hole- oder rahmenlosem Display freuen.

Wer jetzt in ein Android-Q-kompatibles Smartphone investiert, sichert sich zudem aller Voraussicht nach mindestens zwei Jahre Updates und Systemunterstützung. Dabei sind Smartphones, um schon heute Android Q auszuprobieren, bereits ab 110 Euro zu haben.

