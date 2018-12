Lego, TV, Xiaomi: Schnäppchen-Countdown vor Weihnachten

Bei Amazon und Co. sind viele potenzielle Weihnachtsgeschenke im Preis reduziert. Wir prüfen im Schnäppchen-Check, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Bei den mit *gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer ändert sich dadurch nichts am Preis.

Jetzt wo Weihnachten in greifbare Nähe rückt, holen viele Händler für kurzentschlossene Geschenkekäufer nochmal ihre Angebote raus. Noch bis zum 21.12.2018 zeigt Amazon täglich wechselnd ihre Last-Minute-Angebote. Auch Ebay gibt auf viele Produkte teilweise beachtliche Nachlässe. Beachtenswert auch die *Aktion Weihnachtsgeschenkt. Media Markt legt hier bei ausgewählten Produkte ein weiteres hinzu.

Fernseher

Die TV-Angebote heute auf Amazon kosten zwar allesamt weniger als bei der Konkurrenz. Allerdings waren die Geräte zur Cyber-Monday-Week schon günstiger. Die ist jedoch vorbei. Wer also kurz vor Weihnachten noch einen neuen Fernseher will, könnte hier fündig werden.

Den Anfang macht der 65-Zoll-Fernseher *Thomson 65UD6326. Das 4K-Gerät mit HDR und Dolby Digital Plus kostet 759,99 statt sonst 860 Euro (minus 12 Prozent) und wird so nur auf Amazon verkauft. Ebenfalls 65 Zoll groß und mit 4K sowie HDR10 kommt der *JVC LT-65V95LU. Er kostet 829,99 statt 1100 Euro (minus 25 Prozent). Jedoch kostete der JVC-Fernseher vor wenigen Tagen erst 650 Euro. Hier könnte es sich lohnen mit einem Kauf zu warten. Ein gutes Angebot ist dagegen der *Medion Life X18122. Das 55-Zoll-Full-HD-Gerät kostet 379,99 statt 470 Euro (minus 19 Prozent) und war bisher nur einmal so günstig.

Lego

Lego gehört wohl zu den begehrtesten Geschenken unter dem Weihnachtsbaum. Allerdings sind die Klötzchen vergleichsweise teuer und selten im Angebot. Derzeit besteht jedoch die Möglichkeit, die *Lego Ninjago 70655 Drachengrube bei Amazon und bei Toyrus für 89,99 statt 108 Euro (minus 17 Prozent) zu kaufen. Das Set war bisher nur einmal so günstig.

AUSVERKAUFT: Der *Lego Star Wars Todesstern 75159 ist heute bei Ebay im Angebot. Wer beim Bezahlen den Gutscheincode PREISWERT3 eingibt, zahlt inklusive Versand 385,82 statt 450 Euro (minus 14 Prozent). Bisher war das große Lego-Set nur selten so günstig. Von dem Produkt sind jedoch nur noch wenige Teile verfügbar.

Anki Overdrive

Das Carrera-ähnliche Rennspiel Anki Overdrive schnitt bei uns im Test sehr gut ab. Heute ist das *Anki Overdrive Starter Kit bei Amazon für 89,99 Euro im Angebot. Ein sehr gutes Angebot, bisher unterschritt das Set nur einmal vor über einem Jahr diese Preismarke. Bei anderen Händlern fallen dafür derzeit mindestens 110 Euro (minus 18 Prozent) an. Supertrucks sind langsam, dafür schwer gepanzert und bis auf die Zähne bewaffnet. Wer Anki Overdrive mit dem *Supertruck X-52 erweitern will, erhält das Fahrzeug heute für 39,99 statt 52 Euro (minus 23 Prozent). Es war bisher nie günstiger.

Smarte Steckdosen

Die WLAN-Steckdose *Blitzwolf Smart Stecker kostet auf Amazon 12,63 statt sonst 16,99 Euro (minus 26 Prozent). Amazon hat den Smart Plug auch im Bundle im Angebot. So kosten *zwei Blitzwolf Smart Stecker 24,74 Euro. Auch die *smarte Steckdosenleiste Koogeek ist im Preis reduziert. Sie kostet 45,52 statt 66 Euro (minus 31 Prozent). All diese Produkte können über Alexa und Google Home gesteuert werden, die Koogeek Steckdosenleiste zusätzlich mit Siri.

Brettspiele

Galeria Kaufhof hat viele Brettspiele derzeit reduziert. Mit dabei auch einige, die noch nie so günstig waren. Wer richtig sparen will, kauft in einer Filiale, denn online kommen 3,95 Euro Versandkosten hinzu. Dazu gehören Monopoli Deutschland für 9,99 statt 19 Euro (minus 47 Prozent) und Activity in der Alles-ist-möglich-Edition für 19,99 statt 36,90 Euro (minus 46 Prozent). Auch die Alhambra Big Box kostet heute mit 29,99 statt 35,99 Euro (minus 17 Prozent) weniger als bei der Konkurrenz, war aber laut Preisverlauf schon günstiger.

Playstation

Media Markt verkauft am 12.12.2018 ab etwa 20 Uhr die Playstation 4 Pro mit 1 TByte Speicher für 297 Euro. In den Filialen ruft der Händler den Preis am darauffolgenden Tag aus. Bei anderen Händlern kostet die PS4 Pro mindestens 390 Euro (minus 23 Prozent). Der Preisverlauf zeigt, dass die Playstation 4 Pro sehr selten derart günstig ist und bisher nie weniger gekostet hat.

Ebay

Ebay vergibt bis zu 12.12.2018 23:59 Uhr einen Rabatt von 20 Prozent auf über *3000 Produkte der Heimsicherheit. Dafür müssen Käufer den Gutscheincode PERFEKTESHEIM bei der Kaufabwicklung angeben. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Der Maximalrabatt liegt bei 50 Euro, macht deswegen bei Produkten bis zu 250 Euro besonders viel Sinn. Hier geht es zu den *Teilnahmebediengungen.

Bei dem Angebot fällt auf, dass überwiegend Produkte aus Fernost angeboten werden. Markenprodukte? Fehlanzeige. Zum Beispiel kostet das Überwachungsset *Zosi 8CH 1080p bestehende aus acht Außenkameras in Verbindung mit einem 2-TByte-DVR mit dem Gutscheincode knapp 260 Euro. Außerhalb von Ebay kostet das Set sonst mindestens 350 Euro (minus 26 Prozent). Gut gefällt uns auch das *Set bestehend aus fünf falschen Kameras. Die Dummys sind äußerlich kaum von echten Kameras zu unterscheiden und kosten rabattiert inklusive Versand nach Deutschland 16,63 Euro.

Außerdem erhalten alle Ebay-Plus-Bestandskunden nach Ablauf des erstes Gratis-Monats noch im gesamten Dezember 5 Euro Rabatt auf alles. Dafür aktivieren die Mitglieder die Aktion auf der *Ebay-Plus-Seite, legen den Artikel der Wahl in den Warenkorb und kopieren beim Bezahlen den Gutscheincode MEINPLUSPUNKT in das entsprechende Feld. Das funktioniert paradoxerweise auch bei *1-Euro-Amazon-Gutscheinen. Fünf davon von verschiedenen Händlern in den Warenkorb und Plus-Bestandskunden bekommen sie für lau.

Xiaomi

Xiaomi Fans aufgepasst: Ebay vergibt bis zum 19.12.2018 23:59 Uhr 20 Prozent, maximal aber 50 Euro, auf *über 100 Xiaomi Produkte. Käufer müssen dafür beim Bezahlen den Gutscheincode PXIAOMI angeben.

Hier warten einige besonders gute Schnäppchen. Fachpresse und Nutzer loben das *Xiaomi Pocophone F1 für sein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und auch bei uns landet das Pocophone F1 ganz vorne in der Liste der Top 30 der schnellsten Smartphones. Es kostet zur Aktion 280 Euro statt 325 Euro (minus 14 Prozent).

Das *Xiaomi 8 mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicher kostet mit Rabatt 350 Euro statt sonst mindestens 424 Euro (minus 18 Prozent). Damit erreicht das Smartphone seinen Tiefstpreis, bisher zahlten Käufer meist deutlich über 400 Euro.

Das fast schon randlose *Xiaomi Mix 2S mit 6 GByte RAM und 64 GByte Speicher verzichtet auf eine Notch. Es kostet mit Rabatt bei Ebay 320 Euro statt sonst mindestens 360 Euro (minus 11 Prozent) und war nie günstiger. Ebenfalls gut ist der Preis beim *Xiaomi Redmi Note 6 Pro mit 3 GByte RAM und 32 GByte Speicher für rabattiert 144 statt 185 Euro (minus 22 Prozent). Auch dieses Handy war bisher nie annähernd so günstig.

Der Saugroboter *XiaomiS50 Roborock kostet 333 statt gut 400 Euro (minus 17 Prozent). Die GPS-Sportuhr *Xiaomi Huami Amazfit schnitt bei uns im Testbericht gut ab. Mit Rabattcode kostet sie auf Ebay 156 statt bei anderen Händlern mindestens 169 Euro (minus 8 Prozent).

Spielzeug

Von Nerf über Carrera bis Barbie: Amazon gewährt bis zum 31.12.2018 auf *viel Spiezeug 15 Prozent Rabatt. Dieser Rabatt wird nicht im Preisvergleich angezeigt, sondern erst beim tatsächlichen Kauf abgezogen.

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für kleine und große Kinder (oder für das Kind in einem selbst) ist, könnte hier fündig werden. Aber aufgepasst! Einige Angebote, die wir im Preisvergleich überprüft haben, gibt es auf anderen Seiten (oder teilweise auch von anderen Amazon-Händlern) trotz Rabatt günstiger. Hier am besten immer den aktuellen Online-Preis anderer Verkäufer checken, bevor man kauft.

Trotzdem sind richtig coole Sachen dabei. Zum Beispiel mögen wir den *Hasbro Nerf B5577EU3 - N-Strike Tri Strike Elite Modulus Spielzeugblaster. Er kostet heute auf Amazon mit Rabatt 31,86 Euro. Interessenten sollten sich jedoch ernsthaft überlegen, ihn lieber über Ebay zu kaufen, dort kostet er nur 24,90 Euro. Die *Carrera 20062419 Disney Cars Go ist eine gute Einstiegs-Carrera-Bahn, vergleichbar mit der von uns getesteten Mario Carrera Bahn (Testbericht). Sie kostet auf Amazon und auf My Toys 31,44 statt üblicherweise um die 60 Euro (minus 47 Prozent). Ein sehr guter Preis, die Bahn war bisher nie günstiger. Ebenfalls ein gutes Angebot ist die *Carrera 20066004 - Go!!! Plus Night Chase kaufen. Sie kostet dort heute 76,49, andere Händler wollen für die Bahn etwa 85 Euro (minus 10 Prozent) an. Der Preisverlauf zeigt, dass die Bahn monatelang für 80 Euro verkauft wurde, sogar teilweise schon deutlich darunter lag.

Bock auf Laser-Tag? Dann könnte das *Goliath Toys 90515 Starter Set: Recoil das Weihnachtsgeschenk der Wahl sein. Es kostet heute auf Amazon mit 15 Prozent Rabatt 97,75 Euro. Ein guter Preis, auch wenn Hertie für das Set derzeit ebenfalls nur knapp 100 Euro will.

Sodastream

Wassersprudler von Sodastream gelten bei Amazon als besonders beliebt, gerade wenn sie im Angebot sind. Heute gibt es gleich vier davon reduziert. Allerdings zeigt unser Preis-Check, dass nur einer nie günstiger war. Die Preise bei den anderen sind zwar nicht schlecht, führen aber bei kaum einen Schnäppchen-Profi zu erhöhtem Puls.

Am höchsten ist der Rabatt noch beim *Sodastream Easy Vorteilspack mit einem Zylinder, zwei 1-l-Pet-Flaschen, zwei 0,5-l-Pet-Flaschen und sechs Sirup-Proben. Dieser kostet 59,99 auf Amazon und 59,90 Euro bei Comtech. Damit erreicht er seinen bisherigen Tiefstpreis. Zuvor kostete das Set knapp 70 Euro (minus 14 Prozent). Den Wassersprudler gibt es *auch als Promopack im Set mit zwei Gläsern statt der zwei 0,5-l-Flaschen für ebenfalls 59,99 Euro. Das ist zwar momentan sein günstigster Preis, bei anderen Händlern kostet dieses Set mindestens 65 Euro (minus 8 Prozent). Der Preisvergleich zeigt jedoch, dass es regelmäßig um die 60 Euro kostet und diese Marke sogar schon ein paar Mal unterbot.

Den gleichen *Sodastream Easy mit nur einer 1-l-Flasche und einem Zylinder verkauft Amazon im Tagesangebot für 49,99 Euro. Das ist zwar günstig, aber nicht günstiger als andere. Der Preisverlauf zeigt, dass es das Produkt schon einmal für 46 Euro gab.

Wer sein Leitungswasser lieber in Glasflaschen aufsprudeln möchte, sollte sich den *mySodapop Sharon Up Glaskaraffen Wassersprudler genauer anschauen. Er kostet heute 55,55 Euro und ist damit minimal günstiger als bei der Konkurrenz. Der Preisverlauf zeigt jedoch, dass er gerade in letzter Zeit gerne mal für knapp 50 Euro den Besitzer wechselte. Schnäppchen-Jäger sollten warten.

Media Markt

Seit Tagen bewirbt Media Markt massiv die *Aktion Weihnachtsgeschenkt. Dabei legt Media Markt zu bestimmten Produkten beim Kauf ein weiteres kostenfrei dazu. Das funktioniert auch online und führt teilweise zu beachtlichen Rabatten. So kostet der 55-Zoll-Fernseher Sony KD-55XF8505 mit 4K-Auflösung, HDR10 und HLG 999 Euro. Media Markt legt hier noch eine PS4 Slim 500 GByte im Wert von 270 Euro drauf. Für beide zusammen zahlt man sonst mindestens 1145 Euro (minus 13 Prozent).

Auch wer zwei kompakte Digitalkameras zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk sucht, macht hier einen richtig guten Deal. So kostet die Canon Ixus 185 mit 20 Megapixeln und einem achtfachen optischen Zoom 88 Euro. Beim Kauf legt Media Markt noch eine weitere dazu. Sonst kosten zwei dieser Kameras im Netz mindestens 160 Euro (minus 45 Prozent).

Für 179 Euro verkauft Media Markt die AVM Fritzbox 7490 und legt noch ein AVM Fritzfon C5 Mobilteil (55 Euro) bei. Einzeln gekauft würden die Teile sonst mindestens 220 Euro (minus 18 Prozent) kosten. *Zu den Angeboten geht es hier.

Schnäppchen-Newsletter

Wir planen einen unregelmäßigen Schnäppchen-Newsletter, indem wir die Abonnenten über wirklich gute Angebote aus dem Technik- und Gadget-Bereich informieren werden. Sie können sich jetzt schon registrieren.

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.

Permalink: https://techstage.de/-4243443