Last-Minute Geschenke: Gutscheine und Guthaben

Weihnachten steht kurz bevor und es ist Zeit, die letzten Geschenke zu besorgen. Wer jetzt kauft, bekommt Gutscheine und Guthaben-Karten noch rechtzeitig zum 24. Dezember.

Wer noch keine Geschenke in unserem Ratgeber Last-Minute-Weihnachtsgeschenke bis 50 € gefunden hat, sollte sich sputen. Die Frist für Bestellungen die noch vor Weihnachten ankommen sollten nähert sich dem Ende. Eine gute Alternative zu Sachgeschenken sind da Gutscheine und Guthabenkarten.

Geschenkgutscheine

Wer seinen Liebsten ein Erlebnis schenken möchte, ist bei Anbietern wie Mydays gut aufgehoben. Auch für die Tech-Freunde gibt es hier einige coole Geschenke unter 50 Euro.

Los geht es mit dem Drohnen-Workshop. Hier bekommt man in 90 Minuten für rund 30 Euro eine erste Einführung in die Drohnen-Welt. Den Workshop gibt es zurzeit aber nur in München. Neben einer technischen und rechtlichen Einführung gibt es Einblicke in die Flugvorbereitung und ein Schnupperfliegen mit dem Foto- und Videocopter Phantom 3 Advanced und einer Einstiegsdrohne, der Syma X5C. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen begrenzt, man wird also im eher kleinen Kreis an das Drohnenfliegen herangeführt.

Wer eher auf Simulatoren steht, findet für gut 50 Euro einen Rennsimulator in Düren. Hier kann man 40 Minuten lang Vollgas geben und bekommt noch eine Beratung zur eigenen Leistung mit Tipps zum Verbessern. Zur Auswahl stehen diverse bekannte Rennstrecken sowie Klassen wie Rallye, Kart oder Formel 1.

Für Freunde von Outdoor-Events gibt es Geocaching-Touren. Diese dauern etwa drei bis vier Stunden und können beispielsweise in Wuppertal, Clausthal-Zellerfeld, in Goslar, in Mannheim oder in Heidelberg für 30 bis 40 Euro gebucht werden.

VR-Arcades sind im asiatischen Raum bereits ein wahrer Hit. Auch in Deutschland kommen die modernen Spielhallen langsam an. Für Menschen rund um Hannover findet man beispielsweise einen Gutschein für 60 Minuten in der VR-Arcade für rund 35 Euro. Nach einer kurzen Einführung wählt man aus 750 Spielen und kann sich anschließend in virtuellen Realitäten austoben. Gleiches Programm gibt es auch in Stuttgart, in Offenbach, in Langenfeld oder Gelsenkirchen.

Nerds rund um Düsseldorf dürfen sich hingegen über Lasertag freuen. Hier geht es bei 25 Euro pro Person für zwei Stunden los. Alternativ lässt sich der Gutschein aber auch in Essen, in Manching bei München, in Bielefeld, in Heidenheim, in Kiel, in Gräfenhain, in Herne, in Stuttgart, in Hamburg, in Lauchhammer oder in Dresden einlösen.

Wer lieber im Freien moderne Technik ausprobiert, kommt vielleicht bei Segway-Touren auf den Geschmack. Je nach Stadt beziehungsweise Anbieter gibt es Touren in freier Natur oder Innenstädten. Für rund 40 Euro gibt es etwa Touren für circa zwei Stunden im Dautphetal in Hessen, in Düren, Viersen, in Dortmund, in Hattingen, in Neustadt-Pelzerhaken oder in Recklinghausen.

Wertgutscheine

Eine weitere Möglichkeit, noch kurzfristig Freude zu bereiten, sind Wertgutscheine. Diese gibt es im klassischen Scheckkartenformat und zum Teil in Papierform. Wer sich sein Geschenk nach Weihnachten selbst aussuchen soll, freut sich üblicherweise über einen Amazon-Gutschein. Wer den Gutschein zu Hause ausdruckt, kann sich für eines von zahlreichen Motiven freuen und den Gutscheinwert zwischen 35 und 5000 Euro festsetzen.

Für iPhone und iPad-Nutzer bieten sich Gutscheine für den Appstore und Itunes an. Mit dem Guthaben kann der Nutzer Apps kaufen, In-App-Zahlungen vornehmen oder sonstige Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Diese gibt es für 15, 25, 50 und 100 Euro. Für Android-Nutzer gibt es alternativ Guthaben für das Google-Konto. Die Gutscheincodes gibt es für Guthaben in einer Höhe zwischen 15 und 500 Euro. Wer mit einer Prepaid-Simkarte unterwegs ist, dürfte sich auch hier über zusätzliches Guthaben freuen. Prepaidkarten gibt es beispielsweise von Telekom, Congstar, Vodafone, E-Plus, O2 oder Blau.

Wer gerne Sport im TV sieht, wird sich über ein Jahres-Abo des Streamingdienstes Dazn freuen. Der kostet bei Amazon rund 120 Euro – allerdings gibt es derzeit einen 20 Euro Rabatt. Für Film und Serienfreunde ist Netflix-Guthaben das richtige Last-Minute-Geschenk. Die Wertschecks des Streaming-Anbieters gibt es für 25, 50 und 100 Euro.

Musikfreunde freuen sich über neues Guthaben für den Steaming-Dienst Spotify. Die Gutscheine gibt es mit einem Betrag von 10, 30 und 60 Euro. Das komplette 12-Monats-Abo schlägt mit 99 Euro statt normalerweise 120 Euro zu Buche.

Zocker werden sich ebenfalls über Gutscheine freuen. Passende Gutscheinkarten gibt es letztlich für alle populären Spieleplattformen. Für Playstation-Zocker gibt es sowohl Guthaben für den Playstation-Store als auch Abonnements für die Playstation-Plus-Mitgliedschaft. Die Wertchecks gibt es ab 10 Euro. Ähnlich sieht es für Nintendo-Switch-Nutzer aus. Auch hier sind getrennte Gutscheine für die Online-Mitgliedschaft und für den E-Shop erhältlich. Wer Nintendo-Guthaben verschenkt zahlt zwischen 8 und 50 Euro. Für Fans der Microsoft-Konsole gibt es ebenfalls passende Xbox-Gutscheine. Die Höhe des verschenkten Guthabens liegt zwischen 15 und 100 Euro. Für PC-Spieler gibt es beispielsweise Guthabenkarten für Steam.

Mode und Accessoires gibt es für die Gutscheine der Modekette H&M. Die Geschenkkarten sind für 15, 25, 50, 100 und 150 Euro erhältlich.

Fazit

Wer sich jetzt beeilt und heute oder morgen bestellt, hat eine realistische Chance seine Geschenke noch vor Weihnachten zu erhalten. Im Ratgeber Last-Minute-Weihnachtsgeschenke bis 50 € finden sich noch einige interessante Angebote. Wer sich unsicher ist, sollte im Zweifel lieber zu einem der Gutschein greifen. Hier ist für Jeden etwas Passendes dabei.

