Kaufberatung: iPhone XS Max Hüllen & Display-Schutz

Bis zu 1649 Euro! Das iPhone XS Max gehört zu den teuersten, aber auch zu den zerbrechlichsten Smartphones. Wir zeigen eine Übersicht sinnvoller Hüllen und Display-Folien.

Stolze 1649 Euro wechseln beim Kauf eines iPhone XS Max mit 512 GByte Speicher den Besitzer. Dafür hat das Smartphone-Flaggschiff alles an Bord, was Apple 2018 zu bieten hat: Ein riesiges 6,5-Zoll-OLED-Display mit 2688 × 1242 Pixel Auflösung und etwas zu breiter Notch, dafür aber kaum Kinn; eine 12-Megapixel-Kamera für 4K Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde; Apples hauseigener A12 Bionic Prozessor, gefertigt im stromsparenden 7-nm-Verfahren. Mehr Infos zu den Neuerungen haben unsere Kollegen von Mac & i im Artikel iPhone XS und XS Max: Die 10 wichtigsten Testergebnisse zusammengetragen.

DIe neuen iPhones sehen solange toll aus, bis sie einmal ohne Hülle auf harten Boden fallen.

Das iPhone XS Max ist der größere Bruder des iPhone XS und gleicht ihm außer bei Display- und Akkugröße wie ein Ei dem anderen. Damit sind beide Apple-Smartphones direkte Nachfolger des optisch ebenfalls sehr ähnlichen iPhone X, welches zu den schönsten Smartphones aus dem Jahr 2017 gehört.

Besonders gefällt das beinahe randlose Display. Doch es hat einen eklatanten Nachteil: Sowohl das iPhone X, als auch das iPhones XS und das iPhone XS Max zählen zu den zerbrechlichsten iPhones aller Zeiten. Es ist leider davon auszugehen, dass Display und Rückseite bei unsanften Kontakt mit dem harten Boden der Tatsachen schnell brechen.

Hier hilft nur eins: Hülle und Display-Schutz. Diese Marktübersicht zeigt Hüllen und Panzerglasfolien von 2 bis 120 Euro, damit das iPhone XS Max auch ganz bestimmt mindestens bis zur nächsten Vertragsverlängerung durchhält. Unter den jeweiligen Absätzen zeigt der Preisvergleich den jeweils günstigsten Preis und führt direkt zum Händler.

Apple Originalhüllen

Apples Originalhüllen haben den Vorteil, dass ihr Design perfekt zum iPhone XS Max passt – inklusive dem Apple-Logo auf der Rückseite. Auch lassen sich die Knöpfe weiter sehr gut bedienen. Dafür müssen Kunden, ähnlich wie beim Kauf des iPhone XS Max, tief in die Tasche greifen.

Das iPhone XS Max Silikon Case kommt in neun verschiedenen Farben. Darunter neben vielen Pastelltönen mit der Farbe Red auch ein richtig sattes Ferrari-Rot. Wer sich für diese Variante entscheidet, unterstützt gleichzeitig den weltweiten Kampf gegen AIDS. In allen Silikon Cases sorgt ein Futter aus Mikrofaser dafür, dass das teure Gerät nicht zerkratzt. Zum kabellosen Laden muss man das Case nicht abnehmen. Im Apple Store kosten die Hüllen unabhängig von ihrer Farbe 45 Euro.

Das iPhone XS Max Leder Case kostet im Apple-Store 55 Euro, im Preisvergleich ist sie etwas günstiger. Es gibt sie in acht verschiedenen Farben, viele davon unterscheiden sich von den Farben der iPhone XS Max Silikon Cases. Schön, dass Apple auch hier die Red-Variante anbietet. Apple verspricht bei dem Leder Case eine weiche Oberfläche aus europäischem Leder, die nach einer gewissen Zeit eine natürliche Patina entwickelt. Die seitlichen Tasten sind aus Aluminium, die Innenseite kommt mit einem weichen Mikrofaserfutter. Die Hülle eignet sich zum kabellosen Laden.

Die Klapphülle iPhone XS Max Leder Folio kostet im Apple Store stolze 149 Euro. Die Farbauswahl ist im Vergleich zu den anderen Apple-Hüllen mit nur fünf Varianten deutlich eingeschränkt, die Farbe Red mit Anti-AIDS-Support ist jedoch nach wie vor dabei. Auch hier verspricht Apple europäisches Leder und eine genaue Passform. Die Knöpfe sind aus Aluminium gefertigt und das iPhone erwacht mit dem Öffnen der Klappe aus dem Ruhezustand, beziehungsweise geht beim Schließen in selbigen. Wieder schützt ein Mikrofaserfutter vor Kratzern. In der Innenseite der Klappe ist ein Fach für Karten, Geldscheine oder Notizen.

Günstige Alternativen

Aber es gibt auch günstige Alternativen für alle, die nach dem Kauf des teuren iPhone XS Max pleite sind und dennoch ihr bestes Apple-Stück schützen wollen. Die iPhone XS Max TPulling Silikonhülle kostet auf Amazon günstige 0,58 Euro plus 2,99 Euro Versand. Dafür bietet sie auf der Rückseite ein transparentes Silikon, welches die Originalfarbe des iPhone XS Max durchscheinen lässt. Käufer können aus fünf verschiedene Farben für die metallisch wirkenden Applikationen an den Rändern der Hülle wählen. Eine leichte Erhöhung um das Objektiv schützt die empfindliche Kameraeinheit.

Nochmal deutlich günstiger ist die transparente TPU-Hülle des Amazon-Verkäufers XSM. Sie kostet lediglich 0,01 Euro plus 1,99 Euro Versand und besteht komplett aus weichem, transparentem Silikon, welches für einen zusätzlichen Schutz wenige Millimeter über die Kamera und das Display hervor steht.

Etwas teurer, ab im Vergleich zu den Original-Hüllen immer noch zum Schnäppchenpreis, gibt es die Hülle Spigen Liquid Crystal. Optisch ähnelt sie der sehr günstigen TPU-Hülle, besteht sie doch ebenfalls vollständig aus transparentem Silikon. Auf Wunsch kann sie jedoch auch mit silbernen oder rosegoldenen Glitzersteinchen bestellt werden. Sie soll besonders dünn sein und perfekt passen.

Ebenfalls von Spigen ist die Thin Fit Hülle in der Farbe grau. Sie soll nochmal etwas weniger auftragen und dennoch zuverlässig die Kanten sowie die empfindliche Rückseite schützen. Ähnlich verhält es sich beim Artwizz NoCase. Hier können Käufer außerdem zwischen einer transparenten, einer blauen und einer dunkelroten Variante wählen

Das FYY Leder Flip Case ist die über 100 Euro günstigere Alternative zur mächtig überteuerten Apple Leder Folio. Amazon bietet sie in 20 verschiedenen Farbvarianten an. Der Deckel schließt magnetisch und in das Innere passen mindestens vier Plastikkarten oder Visitenkarten und einige Geldscheine.

Spezialhüllen

Die Supcase iPhone XS Max Outdoor-Hülle schützt das empfindliche Smartphone sicher vor Stürzen. Dafür bietet es nicht nur eine speziell verstärkte Schale, sondern kommt gleich mit integrierter Bildschirmabdeckung. Die Anschlüsse verstecken sich hinter Abdeckungen, welche das ohnehin schon IP68-zertifizierte iPhone nochmal zusätzlich vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. An seiner Rückseite kann man einen beiliegenden Gürtelclip befestigen.

Auch die Hülle Spigen Rugged Armor soll das iPhone XS Max besonders zuverlässig schützen. Dafür wurde die Silikonhülle im Karbon-Look an den Kanten verstärkt und der Rand erhöht, damit das Display des iPhones auf einem flachen Untergrund liegend nicht zerkratzt.

Das Artwizz Card Case ist im Grunde eine klassische Silikon-Hülle. Allerdings verbaut Artwizz auf ihrem Rücken ein Fach für Visiten- oder EC-Karten. Auch die Moshi-Capto-Hülle kommt mit einem Extra. Auf der Rückseite der hochwertigen Schutzhülle kann ein Clip als Ständer verwendet werden.

Die Klapphülle Hama Booklet Guard Case besteht zu großen Teilen aus Kunstleder. Sie besitzt ein Einsteckfach für Karten und im Deckel versteckt sich ein Magnet, damit sich dieser bei einem Sturz nicht versehentlich öffnet und das Display beschädigt wird.

Displayschutz

Hüllen bedecken meist nur die Ränder und die Rückseite des Smartphones. Trotzdem sollte man unbedingt auch das Display schützen, dessen Austausch kann bei einem Schaden richtig teuer werden. Grundsätzlich unterscheidet der Displayschutz zwischen flexiblen Folien, Liquid-Lösungen und starrem Panzerglas. Flexible Folien verhindern leichte Kratzer auf dem Glas des Displays, jedoch keine Brüche. Flüssig aufgetragene Schichten wie das aus der TV-Show Höhle der Löwen bekannte Protectpax bewahren das Gerät dagegen laut mehreren Tests weder vor Kratzern, noch vor Brüchen. Den besten Schutz vor Kratzern und auch vor Brüchen bieten direkt auf das Display geklebte, starre Panzerglasscheiben.

Fazit

Gerade beim teuren iPhone XS Max gilt: Hülle und Panzerglas für das Display sind Pflicht. Dabei muss es nicht zwingend die 149 Euro teure Leder Folio von Apple sein. Auch deutlich günstigere Varianten erfüllen meist ihren Zweck.

Uns ist vor allem die transparente TPA-Hülle für 2 Euro inklusive Versand aufgefallen. Zum einen, weil sie extrem günstig ist, zum anderen, weil sie trotz des billigen Preises nicht billig wirkt. Aber auch die Subcase Outdoor-Hülle wird ihre Käufer finden. Denn mit ihr ist auch der ungeschickteste iPhone-XS-Max-Nutzer auf der sicheren Seite; sie sollte auch wirklich harte Stürze nur sanft an das Gerät weitergegeben und es entsprechend schützen. Panzerglasfolien sind ohnehin Pflicht. Da sie relativ schnell kaputt gehen können, bieten sich Bundles mit mehreren pro Packung an.

