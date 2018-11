Kaufberatung UHD-TVs: 4K-Fernseher für jeden Gelbeutel

Bild: CC0/Pixabay

4K-TVs fallen im Preis wie nie zuvor, vernünftige Geräte sind unter 400 Euro zu haben. Wir zeigen, was beim Kauf wirklich wichtig ist und welche Technologien unbedingt an Bord sein sollten.

Fernseher, die Inhalte in UHD-Auflösung darstellen, sind günstig wie nie. Nachdem die Technik inzwischen ausgereift ist, versuchen sich die Hersteller durch Marketing und hippe Abkürzungen voneinander zu unterscheiden. Diese Kaufberatung soll die Unterschiede erklären, relevante Eckdaten aufzeigen und bei der Auswahl des nächsten Fernsehers helfen.

4K oder UHD?

Der eigentlich richtige Begriff ist UHD (Ultra High Definition). Dieser beschreibt den neuen Standard, der auf Full-HD folgt. UHD liefert 3840 × 2160 Bildpunkte, das Vierfache von Full-HD; und Inhalte werden im Seitenverhältnis 16:9 angezeigt. 4K kommt aus der digitalen Kinobranche, es steht dort für eine Auflösung von 4096 × 2160 Pixel und ein Seitenverhältnis von 17:9. Weil 4K aber so schön griffig klingt, wurde und wird es im TV-Umfeld als Synonym für UHD genutzt. Weitere Informationen haben die Kollegen der c't in der FAQ: 4K oder UHD zusammengetragen.

Display-Größe und Sitzabstand

Vor dem Kauf sollte man sich die grundsätzliche Display-Größe überlegen. Diese ist nicht nur vom Budget beeinflusst, sondern auch davon, wie viel Platz zwischen TV und Zuschauer vorhanden ist.

Es gibt keine feste Definition für den Sitzabstand. Als Orientierung kann man sagen, dass der Abstand zum 4K-TV-Gerät 1,25 m × die Bildschirmdiagonale betragen sollte. Damit sitzt man bei einem UHD-Fernseher näher dran als bei einem Full-HD-Gerät (dort gilt als Faustformel Display-Diagonale × 1,5 m). Wer sich ein Gerät mit 1,40 m (circa 55 Zoll) Bildschirm aussucht, sollte um die 1,75 m davon entfernt sitzen.

Allerdings kommt es im Test darauf an, welche Inhalte man auf dem TV ansieht. Native UHD-Filme sehen großartig aus, selbst wenn man nahe davor sitzt. Wer Inhalte in Full-HD oder schlechter ansieht, der sollte ein wenig zurückrutschen. Sonst entsteht schnell ein Pixelbrei, der wenig ansehnlich wirkt. Der Autor sitzt bei einem 55-Zoll-TV knapp 1,80 m vom Bild entfernt. Das passt sowohl für Inhalte in Full-HD wie auch für UHD gut.

Ein weiterer Punkt ist der Aufstellort des TV: Wer eine Schrankwand oder ähnliches hat, der ist durch deren Breite begrenzt. Wichtig hier: Die meisten TVs sind schmaler als ihre Diagonale. Ein TV mit 1,40 m Diagonale ist normalerweise um die 1,20 m breit.

Aufpassen sollten Freunde von Funktionen wie Ambilight. Dabei leuchten an den Seiten des TVs LEDs in den Farben, die jeweils auf dem Display präsent sind. Ob diese Funktion das Bild wirklich wie versprochen "vergrößert" ist umstritten, in jedem Fall ist es ein netter Effekt. Phillips-Fernseher bringen diese Funktion nativ mit, alternativ gibt es Bastellösungen für den Rasbperry Pi (c’t-Workshop) oder die App Hue Sync für die smarte Leuchten von Phillips. Egal welche Lösung man nutzt, sie braucht seitlich und über dem TV Platz, um die Wand richtig ausleuchten zu können.

Um eine preisliche Einstufung zu liefern, listen wir TV-Geräte mit 40, 50, 55, 60 und 82 Zoll sowie mit Ambilight auf. Bei der Auswahl orientieren wir uns an der Beliebtheit der Geräte auf dem mehrheitlich zu Heise Medien gehörenden Preisvergleich Geizhals.

Samsung UE40NU7199 LG Electronics 50UK6300 Philips 55POS9002 Philips 50PUS6162 Sony KD-65XF9005 Samsung UE82NU8009 Diagonale 40"/102cm 50"/127cm 55"/140cm 50"/127cm 65"/165cm 82"/208cm Auflösung 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 Panel LCD, LED (Edge-lit, Dimming) LCD, LED (Direct-lit) OLED LCD, LED (Edge-lit, Dimming) LCD, LED (Direct-lit, Local Dimming) LCD, LED (Edge-lit, Dimming) HDR ja, HDR10, HDR10+, HLG ja, HDR10, HLG ja, HDR10, HLG ja ja, Dolby Vision, HDR10, HLG ja, HDR10, HDR10+, HLG Bildwiederholfrequenz 1300Hz (interpoliert) 50Hz (nativ) 100Hz (nativ), 3800Hz (interpoliert) 50Hz (nativ), 700Hz (interpoliert) – 2500Hz (interpoliert) 3D nein nein nein nein nein nein Tuner 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) 2x DVB-C/-T/-T2/-S/-S2 HEVC (H.265) 2x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) Video-Anschlüsse 3x HDMI, Komponenten (YPbPr), Composite Video 3x HDMI, 1x SCART, Komponenten (YPbPr), Composite Video 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2, MHL), Komponenten (YPbPr) 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1x HDMI 1.4b, 1x SCART, Komponenten (YPbPr) 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Composite Video 4x HDMI Audio-Anschlüsse Digital Audio Out (1x optisch) Digital Audio Out (1x optisch) Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer (3.5mm) Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer (3.5mm) Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer (3.5mm) Digital Audio Out (1x optisch) Weitere Anschlüsse 2x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.4 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 3x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 2x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.4 Wireless WLAN WLAN, Bluetooth, Miracast WLAN 802.11a/b/g/n/ac Dualband WLAN, Miracast WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Miracast WLAN, Bluetooth Prozessor Quad-Core Quad-Core Quad-Core Quad-Core – Quad-Core Wiedergabe HEVC – HEVC, AVI, MKV HEVC, MKV, AVI HEVC, AVI, MKV HEVC Audio-Decoder Dolby Digital Plus Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS DTS – Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Dolby Digital Plus Audio-Gesamtleistung 20W (2x 10W) 20W (2x 10W) 30W (2x 15W) 20W (2x 10W) 20W (2x 10W) 40W (2x 10W, 1x 20W) Energieeffizienzklasse A A B A+ A A Jahresverbrauch 87kWh 123kWh 219kWh 90kWh 225kWh 295kWh Leistungsaufnahme 63W (typisch), 0.5W (Standby) 89W (typisch), 0.5W (Standby) 150W (typisch) 61W (typisch), 0.3W (Standby) 0.5W (Standby) 213W (typisch), 0.5W (Standby) Farbe schwarz schwarz silber schwarz schwarz silber VESA 200x200 200x200 300x300 200x200 300x300 400x400 Besonderheiten Webbrowser, Webservices, HbbTV, DLNA-Client, Sprachsteuerung, Sprachassistent (Samsungs Bixby), Unicable Webbrowser, Webservices, HbbTV, DLNA-Client, USB-Recorder, Sprachsteuerung Webbrowser, Webservices, HbbTV, USB-Recorder, Ultra HD Premium Webbrowser, Webservices, HbbTV, USB-Recorder Webbrowser, Webservices, USB-Recorder, Sprachsteuerung Webbrowser, Webservices, HbbTV, DLNA-Client, USB-Recorder, Sprachassistent (Samsung Bixby), Sprachsteuerung Abmessungen mit Standfuß 91.4x60.4x21cm 113.3x72.3x23.1cm 123x76.9x22.8cm 112.8x71.6x26.3cm 144.7x89.8x29.7cm 183x114.5x38.7cm Abmessungen ohne Standfuß 91.4x53.2x5.9cm 113.3x66.3x8.8cm 123x71.5x4.8cm 112.8x65.3x8.3cm 144.7x82.9x6.9cm 183x105.4x6.1cm Gewicht mit Standfuß 8.80kg 10.80kg 17.21kg 15.40kg 25.50kg 45.70kg Gewicht ohne Standfuß 8.60kg 10.60kg 16.81kg 12.80kg 24.50kg 44.50kg Herstellergarantie zwei Jahre zwei Jahre in AT/DE/PL, ein Jahr in UK – – zwei Jahre zwei Jahre Betriebssystem – WebOS 4.0 Android TV 7.0 (via Update) – Android TV – Helligkeit – – 136cd/m² 350cd/m² – – Mehr Daten Weniger Daten

Edge-Lit, Direct-Lit, Oled, QLED

Ist die Größe klar, geht es zur nächsten Auswahl: Wie soll das Bild beleuchtet werden? Mit Ausnahme der Oled-Geräte setzen UHD-Fernseher auf LCD-Panels, deren einzelne Pixel entweder seitlich (Edge-Lit) oder direkt dahinter (Direct-Lit) von LEDs angestrahlt werden. Ein LED-TV nutzt dabei automatisch ein LCD-Panel. Auch wenn es theoretisch noch LCD-Fernseher mit Kaltkathodenröhren statt LEDs gibt, so sind leuchten nahezu alle aktuellen TVs inzwischen mit LEDs.

Bei TVs mit Edge-Lit sind die einzelnen LEDs seitlich am Rahmen angebracht und strahlen von außen nach innen. Die Vorteile: Die Geräte sind schmal und vergleichsweise günstig. Allerdings treten möglicherweise Fehler im Bild auf, wenn die Beleuchtung ungleichmäßig ist. Dann sind im Bild helle Flecken (Clouding) oder bei schnellen Kamerafahrten dunkle oder helle Streifen (Banding) zu sehen. Für solche Fehler ist eine schlechte Behandlung beim Transport ausreichend. Um einen neuen TV auf Fehler zu checken, sollte man ihn bei kompletter Dunkelheit mit einem schwarzen Bild bespielen, etwa von einem Laptop. Treten hier allzu große Fehler auf, sollte man den TV umtauschen.

Die Alternative zu Edge-Lit ist Direct-Lit. Dabei setzen die Hersteller hinter das LCD ein Panel mit LEDs, die direkt nach vorne strahlen. Das verringert die Probleme mit Clouding oder Banding deutlich. Ein weiterer Vorteil ist, dass Direct-Lit-Geräte sehr viel genauer steuern, wo sie das Bild abdunkeln. Das sorgt für bessere Schwarzwerte und ordentliches HDR (siehe nächsten Abschnitt). Die Geräte sind dafür tiefer und teurer. Ein gutes Beispiel dafür ist der Vergleich der beiden UHD-Fernseher Samsung GQ55Q7FN und Samsung GQ55Q9FN (Geizhals-Vergleich). Mit Ausnahme der Beleuchtung sind die Geräte identisch. Die Direct-Lit-Variante kostet aber 590 Euro mehr und hat einen höheren durchschnittlichen Stromverbrauch (196 kWh bei Edge-Lit, 215 kWh bei Direct-Lit).

Oled und Quantum-LED

Die Königsklasse bei TVs ist Oled. Bekannt von Smartphones hält diese Technik langsam Einzug in die breite Masse bei TV-Geräten. Der große Vorteil von Oled ist der echte Schwarzwert, an den kommen weder Edge-Lit noch Direct-Lit heran. Die einzelnen Pixel leuchten hier selbst, was zu einem absolut beeindruckenden Bild führt.

Der Nachteil: Oled-TVs sind noch immer teuer. Das liegt auch daran, dass es vergleichsweise wenige Hersteller gibt, die solche Panels fertigen. Ein weiteres Problem ist das Thema einbrennen. Standbilder oder auch Logos von TV-Shows an der immer gleichen Stelle können für hässliche Bildfehler sorgen. Unsere Kollegen der c’t zeigen das ziemlich eindrucksvoll im Artikel „Schatten im Bild”.

Eine Alternative zu Oled sind Fernseher mit Quantenpunkten – Samsung nutzt dafür den Marketingbegriff QLED. Stark vereinfacht erklärt nutzen diese TVs blau leuchtende LEDs. In Kombination mit speziellen Nanopartikeln im LCD des TVs werden dadurch besonders kräftige Farben möglich. Weitere Details zur Funktionsweise von QLED erklärt die c't-Display-Expertin Ulrike Kuhlmann in den Artikeln „Leuchtpünktchen – Quantenpunkte kontra Oleds” und „Farbenspiele”.

Die aktuelle Gerätegeneration schlägt sich wacker. In der c’t 14/2018 wurde der bereits oben erwähnte Samsung GQ55Q9FN getestet (c't-Testbericht). Verglichen mit Oled-TVs konnte das QLED-Gerät mit einer immensen Leuchtdichte und satten Farben punkten. Allerdings bietet es einen weniger großen Blickwinkel als Oled-Geräte, von der Seite gesehen wirkt das Bild wie mit einem Graustich versehen.

Preislich haben sich sämtliche Geräte enorm zum Nutzen des Kunden entwickelt. Der getestete Samsung GQ55Q9FN wurde im Juni 2018 noch mit um die 3000 Euro gehandelt, inzwischen ist er für die Hälfte zu bekommen.

Um ein Gefühl für den Preis zu bekommen, zeigen wir in dieser Liste zu jeder der Panel-Technologien ein Gerät mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Die Daten stammen aus der Beliebtheit der Abrufe im Geizhals-Preisvergleich.

Samsung UE55NU7179 Sony KD-55XF9005 LG Electronics OLED 55B8LLA Samsung GQ55Q9FN Diagonale 55"/140cm 55"/140cm 55"/140cm 55"/140cm Auflösung 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 Panel LCD, LED (Edge-lit, Dimming) LCD, LED (Direct-lit, Local Dimming) OLED LCD, LED (Direct-lit, Full Array Local Dimming), Quantum dot HDR ja, HDR10, HDR10+, HLG ja, Dolby Vision, HDR10, HLG ja, Dolby Vision, HDR10, HLG ja, HDR10, HDR10+, HLG Bildwiederholfrequenz 1300Hz (interpoliert) – – 3700Hz (interpoliert) 3D nein nein nein nein Tuner 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) 2x DVB-C/-T/-T2/-S/-S2 HEVC (H.265) 2x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) 2x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) Video-Anschlüsse 3x HDMI, Komponenten (YPbPr), Composite Video 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Composite Video 4x HDMI 4x HDMI Audio-Anschlüsse Digital Audio Out (1x optisch) Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer (3.5mm) Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer (3.5mm) Digital Audio Out (1x optisch) Weitere Anschlüsse 2x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.4 3x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 3x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.4 3x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.3 Wireless WLAN WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Miracast WLAN, Bluetooth WLAN, Bluetooth Prozessor Quad-Core – Quad-Core Quad-Core Wiedergabe HEVC, MKV, AVI HEVC, AVI, MKV – HEVC Audio-Decoder Dolby Digital Plus Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Dolby Digital Plus Audio-Gesamtleistung 20W (2x 10W) 20W (2x 10W) 40W (2x 10W, 1x 20W) 60W (2x 20W, 1x 20W) Energieeffizienzklasse A B A B Jahresverbrauch 146kWh 201kWh 153kWh 215kWh Leistungsaufnahme 105W (typisch), 0.5W (Standby) 0.5W (Standby) 110W (typisch), 0.5W (Standby) 155W (typisch), 0.5W (Standby) Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz VESA 400x400 300x300 300x200 200x200 Besonderheiten Webbrowser, Webservices, HbbTV, DLNA-Client, Unicable Webbrowser, Webservices, USB-Recorder, Sprachsteuerung Webbrowser, Webservices, USB-Recorder, Sprachsteuerung Webservices, Webbrowser, HbbTV, DLNA-Client, USB-Recorder, Sprachsteuerung, Unicable, Ultra HD Premium, Sprachassistent (Samsung Bixby) Abmessungen mit Standfuß 123.9x79.3x26.1cm 122.8x77.1x26.8cm 122.8x75.2x22cm 123.1x78.9x28.4cm Abmessungen ohne Standfuß 123.9x71.4x5.9cm 122.8x70.6x6.9cm 122.8x70.7x4.7cm 123.1x70.7x3.9cm Gewicht mit Standfuß 17.70kg 19.10kg 17.80kg 21.00kg Gewicht ohne Standfuß 17.30kg 18.20kg 16.30kg 17.50kg Herstellergarantie zwei Jahre zwei Jahre zwei Jahre in AT/DE/PL, ein Jahr in UK zwei Jahre Betriebssystem – Android TV WebOS 4.0 – Mehr Daten Weniger Daten

HDR, HDR-10, Dolby Vision, HGL

Nicht nur die Auflösung ist wichtig. Wer jetzt einen UHD-TV kauft, sollte auf das Thema High Dynamic Range (HDR) achten. Dieser Modus bietet einen enorm hohen Kontrast und lässt die Bilder deutlich besser aussehen. Dazu braucht es aber einen Zuspieler oder Inhalte, die HDR-tauglich sind. Zudem werfen die Hersteller hier mit Marketing-Begriffen nur so um sich. Die wichtigsten Begriffen in diesem Bereich sind:

HDR : High Dynamic Range. Die grundsätzliche Technik, um kompatible Inhalte im Hochkontrastmodus darzustellen. Wer einen neuen TV kauft, sollte auf die Funktion achten.

: High Dynamic Range. Die grundsätzliche Technik, um kompatible Inhalte im Hochkontrastmodus darzustellen. Wer einen neuen TV kauft, sollte auf die Funktion achten. HDR-10 : High Dynamic Range, 10 Bits. Eine Weiterentwicklung von HDR, die mehr Helligkeitsstufen bietet. Setzt auf HDR auf und ist entsprechend zu dieser Technik kompatibel.

: High Dynamic Range, 10 Bits. Eine Weiterentwicklung von HDR, die mehr Helligkeitsstufen bietet. Setzt auf HDR auf und ist entsprechend zu dieser Technik kompatibel. Dolby Vision : Ein Markenbegriff für HDR mit 12 Bits. Entsprechend sind noch mehr Helligkeitsstufen möglich als bei HDR und HDR-10. Auch diese Technologie ist abwärtskompatibel.

: Ein Markenbegriff für HDR mit 12 Bits. Entsprechend sind noch mehr Helligkeitsstufen möglich als bei HDR und HDR-10. Auch diese Technologie ist abwärtskompatibel. HLG: Hybrid Log-Gamma. Diese Technik unterscheidet sich vom normalen HDR. Entwickelt von der BBC und dem japanischen Sender NHK soll es Fernsehsignale HDR-tauglich machen. Der Vorteil: Es reicht, ein Signal auszusenden. Ist das Empfangsgerät nicht HLG-kompatibel, wird das normale Bild angezeigt. HLG wird sich auch für Live-Übertragungen eignen, ist aber jetzt noch in den Kinderschuhen. Derzeit unterstützt es kein deutscher Sender, wer einen neuen TV sucht, kann die Funktion aber gleich mitnehmen.

Wer HDR nutzen möchte, der sollte sich einen TV mit Direct-Lit-Technologie, QLED oder gleich Oled ansehen. Denn wie Ulrike Kuhlmann im Artikel „Klassenkampf - Smart TVs mit Oled- und LCD-Panel” schreibt, haben Edge-Lit-Produkte Probleme damit, HDR sauber darzustellen.

Preisvergleich

Was also kosten UHD-TVs aktuell? Das günstigste Gerät ist zum Zeitpunkt des Tests der Jay-Tech JTC Nemesis, ein Edge-Lit-UHD-TV mit 1,24 cm Bildschirmdiagonale für 249 Euro. Der günstigste Direct-Lit-TV, ein Telefunken mit 102 cm Diagonale kostet 289,99Euro. Bei Oled muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen. Hier ist der LG Oled 55B8LLA für 1238 Euro das billigste Gerät.



Da sich die Preise gerade um die Schnäppchenwochen in November und zu Weihnachten hin noch deutlich ändern werden, hier eine Reihe von Links, die direkt zum Preisvergleich der jeweiligen Geräteklasse bei unserer Partnerseite Geizhals führen. Wir haben die Ergebnisse nach Zugfriffen sortiert, wer die jeweils günstigsten Geräte sucht, muss dort auf „Bestpreis“ umstellen:



Zuspieler: Woher bekomme ich Inhalte?

Der schönste Fernseher nützt nichts, wenn es keine Inhalte gibt. Noch immer ist UHD bei der TV-Übertragung Mangelware. Selbst Sky sendet nur vereinzelt in der hohen Auflösung. Für Sportfans führt dennoch derzeit nichts an einem Sky-Abo vorbei, nur hier gibt es ausgewählte Spiele der Bundesliga und der Champions League in UHD.

Film-Freunde haben mehr Auswahl. Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video erweitern ihr Portfolio an UHD-Inhalten langsam. Zudem sollte eine ordentliche breitbandige Internetleitung vorhanden sein, Filme mit HDR und UHD-Auflösung sind groß. Die meisten Fernseher bringen Apps für Streaming-Dienste mit, ansonsten kann man immer über Geräte wie den Fire Stick 4K (Testbericht) nachrüsten.

Eine gute Alternative sind UHD-taugliche Blu-Ray-Player oder Konsolen wie die Xbox One X (Testbericht). UHD-Filme bringen derzeit neben der UHD-Blu-Ray den Film meist noch als normale Blu-Ray im Full-HD-Format mit. Im Test haben uns viele UHDs beeindruckt, auch wenn die Macher teilweise beim finalen Abmischen zu sehr auf die Farbtube drücken. Sehr gute Anlaufstellen für die Qualität von UHD-Filmen sind die Webseiten von c’t-Redakteur Nico Jurran (Surround-Sound.info) und c’t-Autor Timo Wolters (Blu-Ray-Rezensionen.net). Weitere Informationen dazu gibt es auch im c’t-Plus-Artikel „Schöne Scheibenwelt”.

Fazit

Mit den richtigen Inhalten sind UHD-Fernseher eine Augenweide. Sie bieten ein scharfes Bild und tolle Farben. Wer einen UHD-TV hat, gewöhnt sich schnell an die hohe Auflösung, selbst bei normalem TV.

Besonders beeindruckend ist der Preisverfall. Gerade bei Geräten mit Oled oder QLED ist das schön zu sehen, innerhalb weniger Monate kosten diese nur noch die Hälfte. Film-Freunde sollten in jedem Fall so ein Gerät holen, die Farben wirken hier einfach intensiver. Aber auch andere Direct-Lit- und Edge-Lit-TVs können beim Bild und dem Preis beeindrucken.

