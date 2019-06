Kaufberatung: E-Book-Reader für den Urlaub

Kindle, Tolino oder Pocketbook? E-Book-Reader sind klein, leicht und lassen sich auch am Strand noch sehr gut ablesen. Sie sind perfekt für den Urlaub – aber welcher E-Reader ist das Richtige?

Sie sind leicht, kompakt, bieten eine lange Akku-Laufzeit und Platz für mehr Bücher, als man innerhalb eines normalen Urlaubs lesen kann: Diese Punkte gelten für so gut wie alle aktuellen E-Book-Reader. Aber es gibt auch Merkmale, die einige E-Book-Reader-Modelle besser für den Einsatz im Urlaub qualifizieren als anderen. Welche das sind und worauf man ganz allgemein beim Einsatz eine E-Readers im Urlaub achten sollte, zeigt diese Kaufberatung. Dazu empfehlen wir auch unseren Vergleichstest E-Reader: Tolino vs Paperwhite vs Pocketbook.

E-Books laden

Wer auf Nummer sicher gehen will, lädt bereits vor Reiseantritt alle Bücher, die er im Urlaub lesen will, auf den E-Book-Reader. So umgeht er das Problem, sich mit seinem E-Reader am Urlaubsort in ein WLAN einloggen zu müssen – neben Kapazitäts- und Reichweitenproblemen bei Hotel-WLANs unterscheidet sich die Netzwerk-Technik meist stark von privaten WLANs; nicht immer klappt der Login. Zur Not kann der Urlauber aber auch mit seinem Smartphone einen WLAN-Hotspot öffnen. Das kann je nach Roaming-Tarif zu zusätzlichen Gebühren führen, auch wenn E-Books üblicherweise kleine Dateien sind.

Alternativ bieten die Amazon-Kindle-Geräte eine 3G-Option, mit der ortsunabhängig E-Books ihren Weg auf den Reader finden. Außer einen einmaligen Aufpreis beim Kauf kommen keine weiteren Kosten auf den Käufer zu. Voraussetzung: Am Urlaubsort gibt es eine stabile Mobilfunkverbindung. Aktuell gibt es zwei Modelle mit integriertem Mobilfunkmodul. Der Amazon Kindle Oasis kostet mit 32 GByte Speicher regulär 260 Euro, gegen einen Aufpreis von 60 Euro gibt’s 3G dazu. Der Amazon Kindle Paperwhite (Testbericht) kostet mit 32 GByte und ohne Werbung 170 Euro, für ebenfalls 60 Euro mehr integriert Amazon ein 4G-Modul.

Wasserdichtigkeit

Wenn der E-Book-Reader am Strand genutzt wird, sollte er nicht nur gegen Schmutz und Sand, sondern auch gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein. Mittlerweile ist eine IP-zertifizierte Staub- und Wasserdichtigkeit bereits bei E-Readern um die 100 Euro zu finden. Der aktuell günstigste wasserdichte E-Book-Reader ist der Tolino Vision 2 für 95 Euro, direkt gefolgt vom Amazon Kindle Paperwhite (Testbericht) für 110 Euro und dem Tolino Vision 3 HD für 123 Euro. Der günstigste E-Reader mit Wasserschutz außerhalb von Amazon und Tolino ist der Pocketbook Touch HD 3 (Testbericht) für 145 Euro.

Trotz IP-Zertifizierung sollte man diese Geräte nicht mit ins Wasser nehmen. Denn die Wasserdichtigkeit wurde unter Laborbedingungen mit destilliertem Wasser getestet. Gegen salziges Meerwasser sind sie genauso wenig gefeit wie gegen chloriges Poolwasser oder seifiges Badewannenwasser. Ein kurzes Untertauchen sollte jedoch nach anschließender Reinigung mit sauberem Wasser kein Problem darstellen.

Schutzhülle

Ein E-Book-Reader muss einiges aushalten. Zum einen will er überall hin mitgenommen werden. Dafür wird er in Koffer gequetscht, fliegt im Rucksack umher oder muss im Extremfall in der Gesäßtasche der Jeans die Kräfte zwischen Stuhl und Hintern ertragen. Damit das empfindliche Display nicht zerkratzt oder bricht, sollte es geschützt werden. In den meisten Fällen hilft eine Klapphülle, die im geschlossenen Zustand sowohl Display als auch Rückseite und Rahmen einfassen. Dabei gibt es Hüllen für fast alle digitalen Lesegeräte ab etwa 10 Euro. Wer beim Urlaubsantritt merkt, dass er keine Hülle hat, kann den E-Reader auch schlicht in einen Waschlappen stecken. Das schützt zwar kaum vor Brüchen, aber zumindest vor hässlichen Kratzern.

Sicherheit

Leider ist auch und gerade im Urlaub Diebstahl ein großes Thema. Wir drücken jedem Urlauber die Daumen, dass er um die unschöne Erfahrung herumkommt. Um im Fall der Fälle den Schaden so gering wie möglich zu halten, sollte man deswegen vielleicht nicht unbedingt den teuren Amazon Oasis in Vollausstattung für 320 Euro nehmen, sondern eher auf günstige E-Book-Reader setzen. So kostet der Tolino Page ab 55 Euro, der Pocketbook Basic 3 und der Amazon Kindle ab etwa 70 Euro.

Wer dem potenziellen Dieb das Leben schwer machen möchte, richtet sich äquivalent zum Smartphone einen Passwort-, beziehungsweise Zahlencodeschutz ein. Das geht in leichten Variationen bei allen Readern mit aktueller Firmware der drei großen Marken Kindle, Tolino und Pocketbook.

Display

Das E-Ink-Display ist die große Stärke der E-Book-Reader. Denn es lässt sich zum einen auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut lesen. Zum anderen benötigt es nur beim Wechseln der Anzeige Energie, was zu einer sehr langen Akkulaufzeit führt.

Bei der Wahl des Geräts mit meist 6 Zoll großem Display empfehlen wir auf eine Auflösung von mindestens 1448 × 1072 Pixeln zu setzen, wie sie die meisten Mittelklasse-E-Reader bieten. Beim an sich guten und mit 70 Euro vor allem günstigen Amazon Kindle 2019 (Testbericht) franzt die Schrift aufgrund der geringen Auflösung von 800 × 600 Pixeln aus. Wir empfinden das als störend. Allerdings gibt es viele Nutzer, die das anders sehen. Wir empfehlen, vor dem Kauf in einen Elektronikmarkt zu gehen und die Unterschiede selbst zu bewerten.

Als sehr wichtig stufen wir eine Hintergrundbeleuchtung ein. Mit ihr wird das Lesen abends auf der Terrasse oder dem Balkon der Urlaubsunterkunft nicht nur deutlich komfortabler, als wenn zusätzlich ein Licht angeschaltet werden muss, es zieht auch weniger Insekten an. Mittlerweile bieten einige E-Book-Reader verschiedene Farbtemperaturen der Beleuchtung an – kühlblaues Licht soll dabei helfen, sich zu konzentrieren, warmweißes Licht soll entspannen.

Der gerade erwähnte Amazon Kindle 2019 (Testbericht) für 70 Euro ist der günstigste E-Reader mit Hintergrundbeleuchtung. Der Tolino Shine 2 HD und der Pocketbook Basic Lux 2 sind mit je etwa 85 Euro nicht viel teurer.

Hörbücher

Mittlerweile unterstützen einige E-Book-Reader auch Hörbücher. Hier gilt zu beachten, dass Hörbücher zum einen ordentlich Speicher brauchen, zum anderen die E-Reader in der Regel keinen eigenen Lautsprecher besitzen und via Bluetooth entsprechende Boxen Kopfhörer ansteuern. Hierzu empfehlen wir unsere Beiträge Bluetooth-Kopfhörer für unter 30 Euro im Vergleichstest und die Kaufberatung ANC-Kopfhörer: Wie viel muss man investieren?

Wieder ist der Amazon Kindle 2019 (Testbericht) für 70 Euro der günstigste E-Book-Reader mit diesem Feature. Auch der zweitgünstigste E-Reader mit Bluetooth kommt mit dem Kindle Paperwhite aus dem Hause Amazon und kostet bereits mindestens 120 Euro. Der Pocketbook Touch HD 3 (Testbericht) kostet knapp 150 Euro.

Ökosystem

Wer einen Kindle-E-Reader kauft, entscheidet sich gleichzeitig für Amazon und gegen alle anderen Buchhändler. Dabei bietet Amazon ein fantastisch funktionierendes Ökosystem mit einer sehr großen Buchauswahl. Gerade im Bereich der Indie-Bücher sucht die Vielfalt ihresgleichen. Preislich macht das ohnehin keinen Unterschied, da auch E-Books der Buchpreisbindung unterliegen und bei allen Händlern gleich viel kosten.

Die Mitnahme der gekauften E-Books zu einem alternativen E-Reader ist jedoch mit Aufwand verbunden. Die Dateien müssen aus der Kindle-Bibliothek heruntergeladen und mit dem kostenlosen Programm Calibre in ein freies Format konvertiert werden, bevor sie für andere E-Reader lesbar sind. Achtung: Nur bei kopierschutzfreien E-Books ist das legal.

Bei den E-Book-Readern von Tolino und Pocketbook sind in der Regel Shops vorinstalliert, diese lassen sich jedoch ohne großen Aufwand wechseln. Synchronisierte Smartphone- und Tablet-Apps haben sie alle drei.

Amazon bietet jedoch Flatrate-Angebote, die sich für Vielleser lohnen können. Für knapp 10 Euro pro Monat gibt es monatlich ein frei wählbares Hörbuch und unzählige Podcasts. Ebenfalls 10 Euro pro Monat will Amazon für Kindle Unlimited. Hier stehen über 1,5 Millionen Bücher bereit, von denen die allermeisten jedoch Indie-Bücher sind. Romane großer Verlage sind nur wenige dabei.

Auf der Gegenseite unterstützen die E-Reader von Pocketbook und Tolino das Onleihe-Angebot der deutschen Bibliotheken. Hier sind viele bekannte Werke vertreten. Wer sie ausleihen will, muss jedoch häufig mit Wartezeiten rechnen.

Preis

Fazit

Allen, die gerne lesen und nicht emotional an Papier und Druckerschwärze hängen, sei im Urlaub die Nutzung eines E-Book-Readers wärmstens ans Herz gelegt. Auf die digitalen Lesegeräte passen mehr Bücher als im Urlaub konsumierbar sind und dennoch wiegen sie weniger als ein Lustiges Taschenbuch.

Dabei empfehlen wir für den Urlaub auf ein Mittelklassemodell zu setzen. Es sollte nicht zu teuer sein, damit es im Falle eines Diebstahls oder Schadens nicht sehr schmerzt. Gleichzeitig sollte es je nach Nutzungstyp einige wichtige Funktionen unterstützen: Wer es an Strand und Pool nutzt, braucht eine Wasserdichtigkeit. Wer auch mal im Dämmerlicht lesen will, braucht eine Hintergrundbeleuchtung. Wer nicht an Amazon gebunden sein will, sollte Kindles meiden.

Im Amazon-Ökossystem empfehlen wir den Kindle Paperwhite (Testbericht) für 110 Euro. Der Amazon Kindle 2019 (Testbericht) ist zwar mit 70 Euro deutlich günstiger und bietet viel, hat jedoch ein gering auflösendes Display und ist nicht wasserdicht. Der Kindle Oasis ist ein fantastischer E-Reader. Mit 230 bis 320 Euro aber deutlich zu teuer für den Urlaub.

Gute E-Reader gibt es auch außerhalb von Amazon. Hier muss man in der Regel aber ein paar Euro drauflegen. So bietet der Tolino Vision 4 HD für gut 125 Euro ein sehr ordentliche Gesamtpaket. Ähnlich gut ist der Pocketbook Touch HD 3 (Testbericht) für knapp 150 Euro. Unser Budget-Tipp ist der Tolino Vision 2. Für aktuell unter 95 Euro bietet er neben einem hintergrundbeleuchteten Display außerdem Wasserdichtigkeit.

