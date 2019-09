Kaufberatung: Apple-Watch-Klone ab 30 Euro

Apple-Watch-Klone sind günstig, sehen schick aus und können viel, wie die auf der IFA 2019 vorgestellte Smartwatch Amazfit GTS der Xiaomi-Tochter Huami beweist. Wir werfen einen Blick auf die Geräte.



Die Apple Watch gilt als beste Smartwatch. Das verdankt sie ihrer gefälligen Optik, der hochwertigen Verarbeitung und vor allem dem hohen Funktionsumfang. Ihr Problem: Sie kosten in der aktuellen Version mindestens 400 Euro und arbeitet nur mit iOS-Geräten zusammen.

Doch es gibt Alternativen. Allen voran macht Huami dem Apple-Konzern im Wearable-Bereich gehörig Konkurrenz. Die Xiaomi-Tochter ist erst etwa fünf Jahre alt und verkaufte 2018 bereits die meisten Wearables weltweit. Das verdankt sie auch ihrer Xiaomi-Mi-Band-Reihe. Bei uns im Test überzeugten das Xiaomi Mi Band 3 (Testbericht) und das Xiaomi Mi Band 4 (Testbericht) vor allem mit ihrer starken Hardware und dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim 3er bemängelten wir noch die schlechte Lokalisierung, das 4er macht dagegen alles richtig und erhält folgerichtig mit der Note Sehr Gut unsere klare Kaufempfehlung.

Amazfit GTS

Nun zeigt Huami auf der IFA 2019 einen Apple-Watch-Klon, der es in sich hat. Die Amazfit GTS ähnelt optisch stark dem Apple-Vorbild, bietet eine sehr gute Verarbeitung mit Metall-Rahmen, eine Wasserdichtigkeit bis 50m und ein sehr schönes, helles und farbenfrohes 1,65-Zoll-OLED-Touch-Display mit einer Auflösung von starken 442×348 Pixel, welches auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Dabei schafft es die Amazfit GTS sogar, das Gewicht sowie die Maße der Apple Watch zu unter- und die Akkulaufzeit zu überbieten. Huami gibt hier zehn Tage an. Im ersten Hands-On verlor die Amazfit GTS bei ununterbrochener Nutzung, Pulsmessung alle zehn Minuten und ohne GPS nach 45 Stunden nur 15 Prozent Akkukapazität. Das übertrifft die angegebene Akkulaufzeit knapp.

Bezüglich ihres Funktionsumfangs muss man im Vergleich zu einer Apple Watch Abstriche in Kauf nehmen. Trotzdem verrichtet die Amazfit GTS sowohl als Fitness- und Schlaf-Tracker als auch als Smartwatch einen sehr guten Dienst. Sie unterstützt zwölf Aktivitäten, unter anderem Gehen, Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, Klettern und Skifahren. Dabei zeichnet sie auch GPS-Daten auf und zeigt die zurückgelegte Strecke in der übersichtlichen App an. Der Sportler sieht seinen aktuellen Puls jederzeit auf dem Display der Amazfit GTS. Eingehende Nachrichten zeigt das Display zuverlässig an, der Vibrationsalarm ist stark. Bilder sind jedoch außen vor und auch zum Beantworten muss das Smartphone herhalten.

Die Amazfit GTS soll Ende September für 130 Euro auf den deutschen Markt kommen. Schon nach dem kurzen Antesten können wir sagen, dass dies ein sehr fairer Preis ist. Was die Smartwatch alles kann und was nicht, wird in den nächsten Wochen ein ausführlicher Test zeigen.

Amazfit Bip

Die Amazfit Bip ist der Vorgänger der GTS. Auch sie ähnelt optisch der Apple Watch, ist mit aktuell 55 Euro aber sogar nur halb so teuer wie dir Amazfit GTS. Dafür löst ihr Farbdisplay mit 127×127 Pixel deutlich geringer auf, das Gerät ist mit 1,28 Zoll auch viel kleiner und damit die Displayränder dicker. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Wasserdicht ist die Bip dennoch und auch GPS ist mit an Bord. Was die Akkulaufzeit betrifft, überflügelt die Amazfit Bip die meisten Konkurrenzmodelle um Längen. So soll der kleine 190 mAh-Akku die Uhr 45 Tage lang am Laufen halten. Ein Wert, den viele Tester bestätigen. Auch sie bietet viele Fitness- und einige Smartwatch-Funktionen. Viele Nutzer bemängeln ihre teilweise schlechte Lokalisierung. Allerdings ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar, hier können sicher viele Käufer über den ein oder anderen Mangel hinwegsehen.

Alternativen

Preislich vergleichbar ist die Zagdog Smartwatch, ebenfalls im Apple-Watch-Design und ebenfalls mit GPS. Sie bietet ein 1,54 Zoll großen TFT-Farbdisplay, ist wasserdicht nach IP68 und trackt Schritte, Herzfrequenz, Entfernungen und den Schlafrhythmus. Auch sie zeigt eingehende Nachrichten an und vibriert, wenn ein Anruf eingeht. Die Akkulaufzeit soll etwa zehn Tage betragen.

Mit etwa 70 Euro ist die HolyHigh etwas teurer. Sie bietet ein farbiges Touchdisplay, GPS, Herzfrequenzmessung und Voreinstellungen für 17 verschiedene Aktivitäten. Auch sie stellt eingehende Nachrichten im Volltext dar. Ihre Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 7 Tagen an. Ist GPS dauerhaft eingeschaltet, verringert sie sich auf etwa acht Stunden.

Richtig günstig wird es mit der Jpantech Smartwatch für knapp 30 Euro. Bei ihr scheint man alles daran gesetzt zu haben, möglichst viele Designelemente der Apple Watch zu kopieren. Sie verbindet sich über Bluetooth mit dem Smartphone, zählt Schritte, setzt Erinnerungen, zeigt eingehende Nachrichten an, überwacht den Schlaf und steuert sowohl Musik als auch Kamera. Sogar eine eigene 0,3-Megapixel-Kamera ist mit an Bord. Qualität braucht man bei dem Preis freilich nicht erwarten.





Fazit

Die Amazfit GTS ist eine der sehr attraktive Smartwatch. Dass sie sich bezüglich ihres Designs aber auch bezüglich der Watchfaces schamlos an der Apple Watch bedient, dürfte wohl nur die wenigsten Käufer stören. Denn eine derart hohe Verarbeitungsqualität in Verbindung mit einem wunderschönen Display, vielen Funktionen und langer Akkulaufzeit dürften wohl nur die wenigsten Smartwatches für 130 Euro bieten.

Wer noch weniger ausgeben will, sollte sich die Amazfit Bip für unter 60 Euro anschauen. Auch sie sieht auf den ersten Blick wie eine Apple Watch aus, bietet jedoch mit 45 Tagen eine fast schon unerreicht lange Akkulaufzeit.

