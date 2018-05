High-End-Smartphone bei Lidl: Lohnt sich der Kauf des HTC U11?

Aktuell gibt es beim Discounter Lidl das schwarze HTC U11 zum Angebotspreis von 459 Euro. Wir checken, ob es sich bei dem Deal um ein echtes Schnäppchen handelt.

HTC U11

Das HTC U11 (Testbericht) hat uns im Test sehr gut gefallen. Das Oberklasse-Smartphone punktet mit starker Hardware, gelungenem Design und einer erstklassigen Kamera. Das glänzende Gehäuse ist aus mehrschichtigem Glas gefertigt. Das abgerundete 5,5-Zoll-Display ist durch Gorilla-Glas geschützt. Die Anzeige mit einer Auflösung von 2560 × 1440 Pixeln ist hell und die Farben wirken natürlich. Da die Oberfläche verhältnismäßig rutschig ist, empfiehlt sich die Nutzung der beigelegen Kunststoff-Hülle.

Das HTC U11 sieht nicht nur gut aus.

Der verbaute Prozessor Snapdragon 835 ist so leistungsstark, dass das U11 im Antutu-Benchmark rund 175.000 Punkte erreicht. Damit liegt das U11 trotz des geringen Arbeitsspeichers (4 GByte) auf Augenhöhe mit einem Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus. Die verbauten 64 GByte Speicher sind für die meisten Nutzer ausreichend. Wer mehr Platz benötigt, erweitert den Speicher einfach mit einer MicroSD-Speicherkarte.

Der eingesetzte Akku hält einen Tag lang durch. Das ist ausreichend, aber mehr auch nicht. Zum Laden kommt eine zeitgemäße USB-C-Schnittstelle zum Einsatz. Drahtloses Laden ist nicht möglich. Auch ein 3,5-Millimeter-Klinke-Ausgang für herkömmliche Kopfhörer ist nicht vorhanden. Ein Adapter auf USB-C gehört aber zum Lieferumfang.

Der Fingerabdrucksensor ist im Homebutton integriert.

Die 12-Megapixel-Auflösung der Hauptkamera, das lichtstarke Objektiv mit einer Blende von f/1,75 und der optische Bildstabilisator ermöglichen auch bei schlechter Beleuchtung eine sehr gute Bildqualität. Das Scharfstellen funktioniert im Test rasend schnell. Die Selfie-Kamera hat eine Blende von f/2.0 und eine Auflösung von 16 Megapixeln. Die Ergebnisse sind auch hier überdurchschnittlich gut.

Eine Besonderheit der HTC-U-Serie ist das berührungsempfindliche Gehäuse. Wer fest zupackt und Druck auf die Seiten des Smartphones ausübt, kann so per Software definierte Aktionen auslösen. Im Test funktionierte dieses praktische Extra problemlos und zuverlässig. Neben der Edge-Sense-Technologie erleichtern auch der Google-Sprach-Assistent und der verbaute Fingerabdruckscanner die Bedienung.

Die beiliegenden Kopfhörer machen einen sehr guten Job. Sie bieten aktive Geräuschunterdrückung und einer sehr guten Klangqualität und passen sie sich per Schall-Impuls-Messung an das Ohr des Trägers an.

Seit Anfang des Jahres rollt HTC das Update auf Android 8.0 aus. Ein Update auf Oreo, Android 8.1, soll folgen.

Technische Daten OS Android 8.0 (via Update) Display 5.5", 2560x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, SLCD, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5 Kamera hinten 12.0MP, f/1.7, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps Kamera vorne 16.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac (DLNA, Miracast), Bluetooth 5.0, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) CPU 4x 2.45GHz Kryo 280 + 4x 1.90GHz Kryo 280 (Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, 64bit) GPU Adreno 540 RAM 4GB Speicher 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (dediziert, bis 2TB) Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou Netze GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B32/B38/B39/B40/B41) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A Bandbreite (Download/Upload) 1000Mbps/75Mbps (LTE) Akku 3000mAh, fest verbaut Standby-Zeit 336h Gesprächszeit 24.5h SAR-Wert 0.45W/kg (Kopf), 0.6W/kg (Körper) Gehäuseform Barren Gehäusematerial Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Abmessungen 153.9x75.9x7.9mm Gewicht 169g SIM-Formfaktor Nano-SIM Besonderheiten IP67-zertifiziert, Qualcomm Quick Charge 3.0, druckempfindlicher Rahmen Mehr Daten Weniger Daten

Alternativen

In dieser Preisklasse finden sich nur wenige Modelle mit einer vergleichbar guten Gesamtperformance. Wer beim Design abstriche machen kann, sollte sich beispielsweise das Mittelklasse-Smartphone Nokia 7 Plus (Testbericht) ansehen. Auch dieses Smartphone ist hervorragend verarbeitet und hat eine sehr gute Kamera an Bord. Die Akkulaufzeit ist besser als beim HTC U11. Dafür ist das Gerät insgesamt etwas langsamer und deutlich größer und schwerer.

Fazit

Das HTC U11 ist ein sehr gutes Smartphone und der Preis von 459 Euro absolut angemessen. Wer bei Lidl kauft bekommt noch eine Prepaid-Karte im Wert von 10 Euro als kostenlose Zugabe.

Wie der Preisvergleich zeigt, ist trotzdem keine Eile geboten: Der Deal beim Discounter ist kein einmaliges Schnäppchen. Der Versandhändler Alternate verlangt für das schwarze U11 nochmal 10 Euro weniger – dafür gibt es keine Prepaid-Karte dazu.

Das Glas-Gehäuse ist berührungsempfindlich und sehr gut verarbeitet.

Wer sich das HTC-Schmuckstück in einer anderen Farbe kaufen möchte, sollte ebenfalls den Preisvergleich bemühen. Denn auch hier sind die Konkurrenz-Angebote ähnlich teuer oder gar günstiger als bei Lidl.

