Geschenk-Tipps: Nerdige Adventskalender 2020

Bauteile statt Schokolade: Adventskalender für Nerds und Nachwuchs-Geeks laden zum Forschen und Tüfteln ein. Wir haben hinter die Türchen geschaut und stellen einige Adventskalender vor.

Adventskalender sollen Kindern und Junggebliebenen die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen. Klassischerweise ist der Kalender mit Süßkram gefüllt, vermehrt aber auch mit Spielzeug, Parfüm, Bier und was den Käufern sonst noch so jeden Tag Freude bereitet. Auch Technikbegeisterte sollen auf ihre Kosten kommen. Dafür gibt es Adventskalender mit täglichen Experimenten aus den MINT-Bereichen. Bei einigen Kalendern fügen sich die Komponenten am Ende zu einem großen Ganzen zusammen, andere setzten auf abgeschlossene, sehr abwechslungsreiche Experimente, wieder andere ergänzen die Werkzeugausstattung. Wir haben hinter die Türchen geschaut und zeigen ein Auswahl nerdiger Adventskalender.

Werkzeug-Adventskalender

Eine ordentliche Werkzeugausstattung ist für jeden wichtig, der ab und an oder auch regelmäßig Dinge repariert, aufbaut, verändert und so weiter. Kurz gesagt: Werkzeug ist im Haushalt essenziell. Hier zeigen wir Die besten Werkzeuge für die Nerd-Werkstatt. Dass Werkzeug aber auch jede Menge Freude bereiten kann, wissen vor allem die Werkzeughersteller und bieten jede Menge Werkzeug-Adventskalender an.

Wir haben uns exemplarisch den Wera Werkzeug-Adventskalender 2020 ganz genau angeschaut. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich eine Aufbewahrungsbox aus einem festen Stoff, der dank eines Klettstreifens mit Klebefläche an beliebigen glatten Oberflächen befestigt werden kann. Die Box bietet Platz für den gesamten Inhalt des Adventskalenders. Herzstücke sind der Stubby Magazinhalter für die sechs im Kalender verteilten Bits, darunter Schlitz-, Kreuzschlitz- und Torx-Bits. Außerdem gibt es eine Zyklop-Mini-Ratsche inklusive einer Verlängerung und insgesamt 13 passende Aufsätze. Im letzten Türchen versteckt sich ein Flaschenöffner für Kronkorken mit klassischem Werkzeuggriff. Prost!

Der Wera Werkzeug-Adventskalender ist richtig groß.

Die Qualität der Werkzeugteile ist hoch. Sie halten magnetisch in ihrer Fassung. Allerdings passen die Kunststoffhalterungen in der Aufbewahrungsbox nicht perfekt, weswegen sie in ihr häufiger wild umherfliegen, statt geordnet an ihrem Platz zu bleiben. Insgesamt gefällt uns der Wera Werkzeug-Adventskalender 2020, er ergänzt die Ausstattung von Hobby-Handwerkern vor allem dank der Zyklop-Mini-Ratsche mit Aufsätzen sinnvoll.

Alternativ können Käufer auch zum Wera Werkzeug-Adventskalender 2019, zum Hazet Santa Tools 2020, zum Gedore Red Werkzeug Adventskalender 2020 oder zum KS Tools Werkzeug Adventskalender 2020 greifen.

Wer sich für das Thema interessiert, dem könnte unser Beitrag Akku-Werkzeuge im Vergleich: Leistung, Kompatibilität & Co. weiterhelfen.

Conrad Elektronik-Adventskalender

Im Conrad Elektronik-Adventskalender stecken einzelne Bauteile wie LEDs, Widerstände, Kondensatoren, Taster und Feldeffekttransistoren (FET), welche hier das zentrale Thema darstellen. Zusätzlich wird eine 9-V-Batterie benötigt. Auch ein Seitenschneider und eine Abisolierzange sind hilfreich.

Das optisch nicht besonders schöne, beiliegende Schwarz-Weiß-Heft widmet jedem Türchen eine Seite und erklärt dort gut verständlich einzelne Komponenten und ihre Wechselwirkungen zueinander anhand im Schwierigkeitsgrad steigender Experimente. Jeden Tag gibt es einen Schaltplan, der dank beiliegender Steckplatine ohne Löten nachgebaut werden kann.

Dabei kann man die Schaltpläne unter anderem vom stufenlosen Dimmer, Lichtsensor oder Tongenerator 1:1 nachbauen und die Erfolgserlebnisse genießen. Das Heft erläutert auch ein wenig die technischen Hintergründe. Zu knapp, um sie als Laie komplett zu verstehen, allerdings umfangreich genug, um bei Interesse online die fehlenden Informationen zusammenzutragen.

Diese Schaltung zeigt einen berührungsempfindlichen Dimmer.

Hinter den ersten Türchen liegt ein Widerstand und eine grüne LED. Zusammen mit der 9-V-Batterie leuchtet die LED am Ende des Experiments. Hinter der zweiten Tür ist ein Batterieclip, hinter der dritten Tür die Steckplatine und etwas Draht. Am vierten Tag kommt ein Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET) J113 dazu. Die folgenden Tage erweitern immer mehr Bauteile und passende Schaltpläne die Experimente, die eine gründliche Einarbeitung in die Schaltungstechnik mit JFETs bieten. Mit dem 24ten Experiment steckt man sich ein blitzend und blinkendes Weihnachtslicht zusammen.

Der Conrad Elektronik-Adventskalender bietet einige Stunden Tüftelspaß. Wer allerdings so gar keine Ahnung von Schaltkreisen hat, könnte sich schnell überfordert fühlen. Wer jedoch seinen interessierten Kindern oder Enkeln Elektrotechnik näher bringen will und mit ihnen zusammen jeden Tag einen Schaltplan steckt, wird mit dem Kalender große Freude haben. Aber auch Erwachsene, die zum Beispiel ihre Elektrotechnikausbildung Revue passieren lassen wollen, werden mit ihm glücklich. Schließlich ist er später durchaus anspruchsvoll. Wer mag, kann auch Conrad Adventskalender aus den vergangenen Jahren kaufen. Günstiger sind diese jedoch nicht.

Geolino Adventskalender

Wir haben uns den Franzis Geolino Adventskalender 2019 genauer angeschaut. Er kann über den Preisvergleich nach wie vor gekauft werden. Alternativ gibt es auch einen Franzis Geolino Adventskalender 2020. Dieser verfolgt das gleiche Konzept und ist sogar ein paar Euro günstiger.

Geolino Adventskalender richten sich an Kinder ab 8 Jahren. Das zeigt sich schon an der schicken und bunten Aufmachung. Die 24 Türchen kommen in Form von farbigen Pappgeschenkboxen. Der Hersteller versucht, auf Plastik in der Verpackung zu verzichten. Das sehr schöne beiliegende Heft widmet jedem Tag eine Doppelseite. Dabei hängen die täglichen Experimente nicht miteinander zusammen, sind also eigenständig. Ihr Schwierigkeitsgrad ist eher niedrig, sie kommen aus den Bereichen Physik, Chemie und Biologie.

Im Geolino Adventskalender 2019 befindet sich hinter dem ersten Türchen ein Tütchen mit Maisstärke. Angemischt mit Wasser ergibt das einen Oobleck, eine nichtnewtonsche Flüssigkeit. Im Gegensatz zu Wasser, einer newtonschen Flüssigkeit, die unabhängig von der Geschwindigkeit des Eintauchens immer gleich flüssig ist, verfügt der Oobleck über eine veränderliche Viskosität. Taucht man den Finger langsam ein, verhält er sich wie eine normale Flüssigkeit. Schlägt man dagegen schnell etwa mit der Faust darauf, verhält sich der Oobleck wie ein fester Stoff, man taucht nicht ein.

In der Box für den zweiten Tag steckt eine Prismabrille, die weißes Licht in ihre Spektralfarben zerlegt. Box Nummer drei zeigt verschiedenen optische Täuschungen, Box Nummer vier beschreibt ein Experiment, welches unter anderem zwei mit einem Schlauch verbundene Gefäße zeigt, in denen die Flüssigkeit stets gleich hoch steht.

Das Heft beschreibt die Experimente leicht verständlich. Dazu gibt es viele passende Bilder, die den Aufbau veranschaulichen, Kästchen mit weiterführenden Informationen und je eine Angabe, wie lange das Experiment dauert und was man dafür zusätzlich braucht. Das sind beispielsweise eine Taschenlampe, eine Flasche oder ein Blatt Papier – alles Dinge, die man meist ohnehin im Haushalt hat.

Zusätzlich hat Franzis dieses Jahr einen Experimentier-Adventskalender mit der Maus und einen Geolino Technik-&-Elektronik-Adventskalender im Portfolio.

Auch wenn Kinder ab 8 Jahren durchaus mit dem Kalender alleine zurechtkommen, sollten Eltern oder Großeltern die Kleinen bei ihren Experimenten unterstützen. Insgesamt können wir den Geolino Adventskalender wegen der einfachen und sehr abwechslungsreichen Experimente und seiner tollen Aufmachung allen MINT-interessierten Kindern empfehlen. Erwachsene werden die meisten Experimente kennen.

3D-Druck Adventskalender

Der freundlicherweise von Conrad zur Verfüngung gestellte 3D-Druck-Adventskalender von Franzis will Grundkenntnisse im 3D-Druck, der Elektrotechnik und im Programmieren vermitteln. Dafür bietet er eine Seriennummer zur browserbasierten Software 3D Easy Pro, den Mini-Computer Arduino Nano und eine Steckplatte mit jeder Menge LEDs und Kabeln. Jeden Tag stellt er Aufgaben für das Projekt, welches am 24. Dezember beeindet sein soll. Dabei handelt es sich um ein Haus mit Weihnachtsbaum und Schneemann. Das klingt sehr ehrgeizig und ist in Ansätzen auch gut gelöst, lässt aber insgesamt etwas Liebe zum Detail vermissen.

Äußerlich wirkt der 3D-Druck-Adventskalender sehr unspektakulär.

Das fängt schon damit an, dass dem komplexen Vorhaben kein Handbuch beiliegt. Jeder Schritt muss online eingesehen werden. Das ist sowohl optisch, als auch bezüglich der Nutzererfahrung nicht gut gelöst. Die Software 3D Easy Pro zeigt Einsteigern gut, was mit 3D-Druckern alles möglich ist. Allerdings ist sie doch recht beschränkt und für ihren limitierten Funktionsumfang teilweise zu umständlich. Zudem sollten Käufer des Adventskalenders einen 3D-Drucker zu Hause haben, sonst müssen die Dateien eingeschickt werden, was Zeit braucht und zusätzliche Kosten verursacht.

Wer noch keinen eigenen 3D-Drucker besitzt, dem empfehlen wir unseren Vergleichstest: Elf 3D-Drucker ab 99 Euro. Alle Einzeltests und noch viel mehr sammeln wir auf unserer Themenseite 3D-Drucker.

Jeder der sich für den 3D-Druck Adventskalender entscheidet, sollte viel Zeit mitbringen. Unabhängig von der Druckdauer von einer bis vier Stunden pro Druckobjekt benötigt man für die einzelnen Aufgaben ein bis zwei Stunden pro Tag. Leider finden wir das fertige Projekt etwas uninspiriert und wenig motivierend. Hätte man hier nicht etwas witzigeres nehmen können? Vielleicht einen Rentierkopf mit blinkendem Geweih? Der 3D-Druck-Adventskalender ist sicher nicht für jeden, allerdings könnten ihn einige gerade während des Corona-Lockdowns druchaus reizvoll finden.

Weitere Empfehlungen

Der Franzis Roboter Adventskalender 2020 enthält alle Bauteile die nötig sind, um am 24. Dezember einen Fährtenleseroboter fertig zubauen, der einer schwarzen Linie folgt. Der Kalender ist ab 14 Jahren, Eltern sollten hier jedoch unbedingt helfen, denn es muss gelötet werden.

Im Retro-Radio-Adventskalender 2020 steckt man ohne Löten Bauteile zusammen, um am Ende ein funktionierendes Radio in den Händen zu halten. Auch der Retro-Spiele-Adventskalender soll Nostalgiker ansprechen. Dort steckt man einzelne Komponenten zusammen und kann anschließen jeden Tag einen Retro-Klassiker spielen. Mit dabei sind die Spiele Heißer Draht, Tennis, Hau den Maulwurf und Quiz-Buzzer. Im Franzis Elektronik Retro-Sound Adventskalender 2020 bauen Käufer in 24 Tagen einen eigenen Synthesizer, um Klänge aus den 70ern und 80ern zu spielen. Das ganze funktioniert ohne Löten.

Im Revell Adventskalender RC Crawler bauen Käufer Schritt für Schritt ein ferngesteuertes Auto zusammen, welches dann an Weihnachten um den Weihnachtsbaum fahren soll. Das fertige Auto ist dank Allradantrieb geländefähig, auch eine Fernbedienung liegt der Packung bei. Im Revell Control RC Adventskalender 2020 RC-Heli bauen Käufer nach einem ähnlichen Prinzip gar einen kleinen Helikopter.

Fazit

Adventskalender mit kleinen und großen Experimenten können wir vor allem Familien empfehlen, die ihrem Nachwuchs Elektrotechnik, Physik, Chemie oder Biologie spielerisch näher bringen wollen. Mit dabei sind sehr kindesorientierte Adventskalender wie der Geolino, die in abwechslungsreichen Experimenten Einblicke in verschiedene MINT-Bereiche gewährt. Der Conrad Elektronik-Adventskalender steigt etwas tiefer in die Elektrotechnik ein und ist gegen Ende, wenn man alles verstehen will, durchaus anspruchsvoll. Für Erwachsene mit einem Hang zum Handwerken bieten sich Werkzeugkalender an. Insgesamt bieten die Adventskalender für Nerds und alle die es werden wollen, eine tolle Alternative zu klassischen Adventskalendern mit Süßigkeiten.

