Fotozelte und Mini-Studios für perfekte Aufnahmen

Bei perfekten Produktbildern und Nahaufnahmen helfen Fotozelte oder Mini-Studios. Wir zeigen, was die Zelte zum Budgetpreis können und wofür sie geeignet sind.

Wer regelmäßig Produktfotos und Nahaufnahmen für seine seinen Social-Media-Account, die eigene Homepage oder sein privates Fotoalbum macht, der hat es trotz guter Kamera nicht immer leicht. Störende Schatten, fehlende Kontraste oder wilde Lichtspiegelungen treten nur all zu leicht auf und zerstören die Wirkung eines Fotos. Doch was braucht man wirklich, um gute Fotos hinzubekommen? Wir klären, was man sich von den günstigen Mini-Studios erwarten kann, wo die Unterschiede zu einem Profi-Setup liegen und wann sich der Kauf lohnt.

Weiche Schatten und ausreichend helle Beleuchtung sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild.

Grundwissen

Das wichtigste für gelungene Fotos ist natürlich die Kamera. Diese muss noch nicht einmal sehr teuer sein. Inzwischen reichen Smartphones mit guter Kamera (Bestenliste) locker aus. Entscheidend für gute Produktfotos sind die Schärfe, die Lichtempfindlichkeit und die Einstellungen. Sollen die Fotos kräftig und knackig scharf werden, muss ein niedriger ISO-Wert bis maximal 400 gewählt werden. Anderenfalls kommt es zu Bildrauschen und Schleierbildung. Die Naheinstellgrenze sollte ausreichend niedrig sein, um nahe genug an das Fotomotiv heranzukommen. Zwar gibt es zahlreiche Aufstecklinsen für Smartphones, von diesen sollte man aber besser die Finger lassen, wenn es um hohe Bildqualität geht. Die günstigen Linsen sorgen für eine sehr hohe Randunschärfe und sind somit weniger geeignet als der digitale Zoom eines Bildbearbeitungsprogramms.

Damit die Fotos hell genug ausgeleuchtet sind und Kontraste erkennbar bleiben, muss genügend Licht beim Fotoshooting vorhanden sein. Für den Privatgebrauch müssen es keine synchronisierten Blitzsysteme sein – hier tun es normale Leuchten und Strahler. Letztlich funktionieren zwar alle Arten von Lampen, allerdings gibt es Unterschiede.

Sogenannte Tageslichtlampen erzeugen eine dem Tageslicht sehr ähnliche Lichtfarbe und sorgen so für eine natürliche Ausleuchtung und Farbtemperatur. Wer mit einer extrem gelb- oder blaustichigen Lampe arbeitet, muss die Temperatur mithilfe der Bildbearbeitung ändern oder die Parameter vor der Aufnahme entsprechend in der Kamera einstellen. Um das Licht vernünftig dorthin zu bekommen, wo es benötigt wird, sind frei verstellbare Strahler am besten geeignet. Damit das Licht keine harten und somit deutlich sichtbare Schatten auftreten, muss das Licht durch eine sogenannte Softbox abgemildert sein. Das diffuse Licht ist zwar weniger exakt dosierbar, dies ist für den Privatgebrauch aber zu vernachlässigen.

Softboxen verhindern harte Schatten. Bei manchen Motiven ist der Schattenwurf aber durchaus interessant.

Der Hintergrund bei Produktaufnahmen muss möglichst ruhig und gleichmäßig sein. Selbst unscharfe Hintergründe mit zu vielen Details lenken nur unnötig vom eigentlichen Motiv ab. Sollen Fotos im Nachhinein ausgeschnitten oder in andere Aufnahmen hineinmontiert werden, ist ein gleichmäßiger Hintergrund noch wichtiger. Die Arbeitsersparnis gegenüber Bildern mit bunten Hintergründen ist enorm groß.

Profis nutzen für solche Fotos sogenannte Hohlkehlen aus Papier, Stoff oder Kunststoff. Sie ermöglichen auf dem Endresultat einen nicht sichtbaren Übergang zwischen Boden und Hintergrund.

Um gerade auf Nahaufnahmen störende Spiegelungen und Reflexionen in den Griff zu bekommen, sind Fotostudios häufig mit schwarzen Decken und Wänden ausstaffiert. Für kleine Motive lohnt sich so ein Aufwand meist nicht. Um das Problem in den Griff zu bekommen, müssen störende Lichtquellen und Objekte trotzdem abgehängt oder verdeckt werden. Je nach Motiv und Umgebung kann dies recht aufwendig sein.

Zwei sehr unterschiedliche Ergebnisse. Einmal mit ungenügender Beleuchtung und störenden Spiegelungen und einmal so wie gewünscht.

Fotozelte

Mini-Studios, Licht- oder Fotozelte sind die günstigste Möglichkeit, um mit wenig Aufwand an ordentliche Produkt- und Makrofotos zu kommen. Die angebotenen Sets bestehen aus einer zusammenklappbaren Box und einer oder mehreren Lampen. Einige Versionen haben zudem auswechselbare Hintergrundpappen in unterschiedlichen Farben beigepackt. Zwar gibt es Lampen und Boxen auch häufig einzeln, wirklich günstig sind aber die Set-Varianten.

Die auf einer Seite offenen Boxen haben im Budgetpreissegment eine Kantenlänge zwischen 25 und 80 Zentimetern. Sie sind somit ausreichend groß für Fotos von kleinen Gegenständen wie beispielsweise Smartphones, Schmuck, Spielzeugen oder 3D-Druckobjekten. Wer größere Objekte fotografieren will, braucht ein XXL-Fotozelt. Da diese deutlich teurer sind, sollte man sich überlegen, ob man nicht besser in eine Budget-Studioausrüstung mit Fototisch und zusätzlicher Beleuchtung investiert. Mehr dazu am Ende des Artikels.

Die weißen Wände aus weißem oder milchig transparentem Kunststoff, Papier oder Stoff reflektieren das einfallende Licht und sorgen so für eine gleichmäßige Ausleuchtung, auch bei niedriger Lichtleistung. Boxen aus halbtransparentem Material übernehmen zusätzlich die Aufgabe einer Softbox und sorgen für einen diffusen Lichtverlauf und einen dementsprechend weichen Schattenwurf.

Bei korrekter Platzierung des Motivs ist auf dem fertigen Bild lediglich die Spiegelung der Box zu erkennen. Wer keinerlei Spiegelungen möchte, kann den Deckel mit einer schwarzen Pappe ausstatten. Die gleichmäßige, vollflächig weiße Spiegelung sieht allerdings oft gut aus und so ist dies eigentlich nicht nötig.

Bild 1 von 5 Produktbilder mit dem Smartphone (5 Bilder) (Bild: Schnellschuss aus der Hand: außer der Spiegelung im Display ist nicht viel zu erkennen.)

Einige sehr günstige Fotozelte verzichten komplett auf eine Hohlkehle. Um hier keinen Übergang zwischen Boden und Hintergrund zu erkennen, ist eine Überbelichtung oder die Nachbearbeitung per Bildbearbeitungssoftware nötig. Vernünftige Lichtzelte sollten allerdings erst gar keinen 90-Grad-Winkel zwischen Hintergrund aufweisen. Dies klappt entweder durch die abgerundete Form der Box oder durch den Einsatz einer einfarbigen Hintergrundpappe oder -folie.

Die bunten Hintergründe sorgen häufig für einen ungewollten Farbstich auf den Produkten. Einfacher ist deshalb die Arbeit mit einer weißen Hohlkehle,

In Sachen Beleuchtung gehen die Hersteller der Mini-Studios ganz unterschiedliche Wege. Manche Zelte haben lediglich eine fest im Deckel integrierte Lichtleiste. Zwar macht das hell, allerdings sind nervige Reflexionen vorprogrammiert. Außerdem ist es mit nur einer fest installierten Leuchte unmöglich, vernünftige Akzente zu setzen. Besser sind Sets mit mindestens zwei oder drei Lampen. Wer lediglich eine Lichtquelle nutzt, bekommt Probleme mit ungleichmäßigen Schatten. Für echte Makroaufnahmen könnten einige der Budgetleuchten zu schwach sein – hier lohnt sich zusätzlich die Anschaffung einer Ringleuchte. Selbst günstige USB-Varianten haben verstellbare Lichtfarben und unterschiedliche Helligkeitseinstellungen.

Beim Material gehen die Meinungen auseinander. Halbtransparenter Stoff ist definitiv praktisch und gleichzeitig ein guter Diffusor, allerdings ist er nur wenig strapazierbar und anfällig für Verschmutzungen. Erfahrungsgemäß langlebiger sind ausreichend dicke Kunststoffzelte. Diese lassen im Gegenzug allerdings deutlich weniger Licht hindurch und sind somit nur mit ausreichender Beleuchtung sinnvoll einsetzbar.

Alternativen

Neben den Minifotozelten eignen sich auch Fototische für Produktaufnahmen und Makrofotos. Aus eigener Erfahrung sind diese Tische mit integrierter Hohlkehle deutlich flexibler als die kleinen Lichtzelte.

Da sie allerdings keine Seitenwände haben, ist eine vernünftige Beleuchtungsanlage mit Diffusoren oder Softboxen zwingend erforderlich. Durch das Fehlen eines Deckels müssen störende Lichtquellen abgedunkelt werden.

Solche Lösungen sind allerdings deutlich teurer und brauchen viel Platz. Wer keinen Hobbykeller zur Verfügung hat, sollte sich deshalb besser für ein Mini-Studio zum Zusammenfalten entscheiden.

Fazit

Für ordentliche Produktfotos und Makroaufnahmen braucht man eine einstellbare Kamera und eine ausreichend helle Beleuchtung.

Egal wie hochwertig das eigentliche Fotoequipment ausfällt, den letzten Schliff bekommen Produkt- und Makrofotos immer durch ein Bildbearbeitungsprogramm. Fehlerhafte Lichttemperaturen oder zu dunkle Bildbereiche lassen sich bequem im Nachhinein korrigieren. Grundsätzlich gilt aber: Je besser das Ausgangsmaterial ist, desto schöner fällt das Endergebnis aus.

Für den Privatgebrauch sind auch günstige Lichtzelte eine echte Bereicherung. Fotos mit einem professionellen Look sehen nicht nur besser aus, sie sorgen auf Ebay und Co. auch für eine höhere Verkaufschance.

