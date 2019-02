Fire TV Stick, Speicher, iPhone – aktuelle Angebote im Check

Der Streaming-Stick Amazon Fire TV Stick 4K ist heute im Angebot. Aber auch Apples iPhone, Notebooks und PC-Komponenten sind ordentlich reduziert. Die Schnäppchen im Check.



Fire TV Stick (4K)

Noch bis zum 26. Februar 2018 reduziert Amazon den Preis des *Amazon Fire TV Stick von 39,99 auf 24,99 Euro (minus 38 Prozent) und den Preis des *Amazon Fire TV Stick 4K von 59,99 auf 34,99 Euro (minus 42 Prozent). Damit erreichen beide Streaming-Sticks ihren bisherigen Tiefstpreis. Wer ein 4K-fähiges Anzeigegerät besitzt, kann bedenkenlos zum Amazon Fire TV Stick 4K greifen, welcher bei uns im Test sehr gut abschnitt. Für alle anderen genügt der Amazon Fire TV Stick auch ohne 4K-Option.

Nachdem Amazon den Preis gesenkt hat, zogen auch andere Händler wie Saturn, Notebooksbilliger, Comtech und Ebay nach. Achtung, der Preisvergleich zeigt eine ältere Version des Full-HD-Sticks an, direkt zum Produkt auf Amazon *gehts hier entlang.

Komponenten

Amazon hat den zu Macbooks kompatiblen Speicherriegel *Transcend JetDrive 720 SATA III mit einer Kapazität von 960 GByte und einer Geschwindigkeit von 6 GBit/s im Angebot. Im Lieferumfang befindet sich auch gleich das passende Werkzeug für den Einbau in Macbooks. Er kostet 359,89 statt 430 Euro (minus 16 Prozent) beim nächsten Händler. Ebenfalls von Transcend kommt die *externe SSD mit 512 GByte für 182,99 statt 203 Euro (minus 10 Prozent).

Mediamarkt verschickt für 19 statt sonst 21 Euro versandkostenfrei die 120 GByte SSD *Kingston A400 im 2,5-Zoll-Format. Für die *Sandisk Extreme Pro mit einer Kapazität von 500 GByte will Mediamarkt 99 statt sonst 115 Euro.

iPhone

Erst vor wenigen Tagen stellten wir in unserem Beitrag Kaufberatung Display-Zwerge: Android-Smartphones bis 4 Zoll fest, dass Smartphones mit 4-Zoll-Display selten gut ausgestattet sind. Das iPhone SE bildet hier eine löbliche Ausnahme: tolles Display, tolle Kamera, tolle Performance. Wer also mit iOS leben kann oder möchte, findet heute mit dem iPhone SE in der Variante rosegold mit 128 GByte Speicher für 333 statt sonst um die 400 Euro ein gutes Angebot. Laut Preisverlauf war das preisstabile iPhone SE bisher nur einmal derart günstig zu haben. Zum Angebot gehts hier entlang.

Ebenfalls deutlich reduziert ist das *iPhone 7 mit 32 GByte Speicher in verschiedenen Farben. Es kostet auf Ebay 239,90 statt normalerweise mindestens 400 Euro. Laut dem Preisvergleich war das Gerät bisher nicht mal annähernd so günstig, erreicht also seinen bisherigen Tiefstpreis. *Zum Angebot geht hier entlang.

AVM

Die Fritzbox 7590 kostet heute 199 statt sonst etwa 215 Euro. Zunächst hatte Mediamarkt den Preis reduziert, kurz darauf zogen weiter Händler wie *zum Beispiel Amazon nach. Der Preisnachlass ist zwar nicht groß. Allerdings sind AVM-Produkte nicht oft reduziert. Auch zeigt der Preisverlauf, dass der Router bisher nur selten 199 Euro kostete und noch nie günstiger war.

Drucker

Der Farblaser C2325dw von Lexmark schafft 23 Seiten pro Minute und druckt mit 1200 × 1200 dpi. Er versteht WLAN und das Papierfach fasst 250 Seiten. Auf Notebooksbilliger kostet er 79 statt vorher 149 Euro. Der Drucker ist erst seit November 2018 auf dem Markt und war nisher nie günstiger. Andere Händler bieten ihn nicht an.

Gaming-Laptops & Desktops

Die ganze Woche reduziert Amazon Gaming-Zubehör, aber auch Gaming-Notebooks und -Desktops lohnen sich. So kostet das Gaming-Notebook *Asus TUF Gaming FX705GM 90NR0122-M02960 mit mattem 17,3-Zoll-Full-HD-Display, Core i7-8750H, 16 GByte RAM, 256 GByte SSD, 1 TByte HDD, Nvidia Geforce GTX 1060 6 GByte und Windows 10 Home 1199 statt 1340 Euro (minus 10 Prozent). Das relativ neue Notebook war nie günstiger. Im Preisvergleich wird Amazon nicht angezeigt, zum Angebot *gehts hier entlang.

Deutlich schlechter ausgestattet aber auch günstiger ist der *HP Pavilion Gaming 15-cx0203ng mit 15,6-Full-HD-Display, Core i5-8300H, 1 TByte HDD, 8 GByte RAM, Nvidia GeForce GTX 1050 2 GByte und Windows 10 Home 64. Es kostet 699 statt 780 Euro (minus 10 Prozent).

Notebooksbilliger hat den Acer Predator Helios 300 Gaming Notebook mit 15,6-Zoll-Full-HD-Display, Core i7-8750H, GTX 1060 6 GByte, 8 GByte RAM, 1256 GByte Speicher und Win 10 für 1179 statt 1227 Euro im Angebot.

Lieber gleich was Großes? Dann könnte es der Desktop-Rechner *Acer Predator Orion 3000 sein. Der Desktop PC bietet einen Core i7-8700, 16 GByte RAM, 2 TByte HDD, 256 GByte SSD, NVIDIA GeForce RTX 2070 und Win 10 Home. Er kostet 1799 statt 1916 Euro (minus 6 Prozent). Eine Nummer kleiner präsentiert sich der *Acer Predator Orion 3000 mit Core i7-8700, 16 GByte RAM, 1 TByte HDD, 128 GByte SSD und NVIDIA GeForce GTX 1060. Er kostet 1349 statt 1453 Euro (minus 7 Prozent).

Eher ein Multimedia- statt ein Gaming Notebook ist das Asus ZenBook. Es fällt vor allem durch die sehr schmalen Ränder des 14 Zoll großen Full-HD-Displays auf. Es bietet einen Core i5-8265U mit 8 GByte RAM, 256 GByte SSD und Windows 10. Notebooksbilliger will für das Gerät 899 statt 960 Euro beim nächstgünstigen Händler.

Für Gamer lohnt sich auch ein Blick auf die *Wow-Angebote von Ebay. Dort reduziert Ebay viele *Gaming-Geräte um 10 Prozent.

BT-Box

Die Marshall Acton II kostet auf Notebooksbilliger 179 statt sonst eher um die 200 Euro. Laut dem Preisverlauf war die Bluetooth-Box nur im November 2018 ein paar Tage lang wenige Euro günstiger zu haben. Die schwarze Variante kostet mit 200 Euro aktuell etwas mehr.

USB-C-Hub

Wer ein aktuelles Macbook besitzt, hat auch einen Hub. Falls nicht, hat heute Notebooksbilliger den HooToo USB-C Hub mit 3 × USB-3.0-Anschlüssen, 4K HDMI, SD-Kartenleser, USB-C-Ladeanschluss in der Farbe silber für 36 Euro im Angebot. Sonst kostet der Hub 47 Euro.Selbstverständlich profitieren auch Besitzer anderer Notebooks mit USB-C-Port von einem gut ausgestattenten Hub.

Fazit

Die Streaming-Sticks Fire TV Stick und Fire TV Stick lohnen sich heute besonders. Aber auch das iPhone SE mit stolzen 128 GByte und das iPhone 7 mit 32 GByte sind sehr günstig und sicher für einige interessant – wenn man bei iPhone SE mit der Farbe rosegold leben kann.

