Diese Smartphones haben noch eine Klinkenbuchse

Tschüß, Klinke, hallo USB-C? Von wegen! Auch 2019 muss man nicht auf die praktische Kopfhörerbuchse verzichten. Wir zeigen die beliebtesten Smartphones mit Klinkenanschluss.

Ein Aufschrei hallte durch die Tech-Welt, als Apple Ende 2016 beim iPhone 7 den 3,5-mm-Audio-Anschluss strich. Weg mit dem analogen Ballast aus den 60er-Jahren, her mit einer durchgehend digitalen Lösung.

Viele vermuteten, dass Apple hier eine weitere Möglichkeit sah, die Kasse klingeln zu lassen. Schließlich brauchen iPhone-Käufer nun einen Adapter, um weiterhin ihre lieb gewonnen, analogen Kopfhörer zu nutzen. Obwohl jedem iPhone ohne Klinke einer beiliegt, verkauft er sich wie geschnitten Brot. Noch lukrativer ist es für Apple, wenn ihre Fans gleich zu den Bluetooth-Kopfhörern Airpods (Testbericht) oder den Earpods mit Lightning Anschluss (ab etwa 22 Euro) greifen.

Wie so häufig folgte die Android-Liga dem Beispiel Apples. Doch der befürchtete Untergang der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse ist auch heute noch nicht Realität. Im Update des Artikels werfen wir einen Blick auf Modelle, die 2019 bislang auf den Markt gekommen sind. Das heißt nicht, dass die 2018-Geräte nicht mehr gut sind, im Gegenteil. Entsprechend lassen wir diese im jeweiligen Abschnitt im unteren Bereich. Auffällig: Für jeden Geldbeutel stehen attraktive Modelle bereit.

Eine weitere gute Nachricht: Alle, die neben der Klinke noch ordentliche Bluetooth-Kopfhörer möchten, müssen nicht mehr tief in die Tasche greifen. Bereits für unter 20 Euro bekommt man vernünftige Kopfhörer, wie unser Artikel „Bluetooth-Kopfhörer für unter 30 Euro im Vergleichstest“ zeigt.

Smartphones mit Android Go

Im Einsteigersegment sollte man auf ein Smartphone mit Android Go setzen. Das Betriebssystem ist entschlackt und besonders auf Geräte mit schmaler Hardware zugeschnitten. Gerade für günstige Geräte ist das eine gute Wahl. Das Doogee X10S etwa ist bereits ab knapp 50 Euro zu bekommen. Etwas teurer ist das Xiaomi Redmi Go. Das kommt mit 8 GByte Speicherplatz, keine schlechte Wahl. Andere Redmi-Geräte haben im Test bei uns gut abgeschnitten (Übersicht).

Das dritte Gerät in dieser Kategorie kommt von ZTE. Das Blade L8 verfügt über Android 9.0 Go, ist also erfreulich aktuell. Ebenfalls mit Android 9.0 Go kommen die Nokia 1 Plus Smartphones. Die haben deutlich mehr Power als das getestet Nokia 1 (Testbericht), das uns mit seiner Leistung nicht überzeugen konnte. Entsprechend raten wir Interessierten, lieber zur Plus-Variante zu greifen.

Bis 250 Euro - Einsteiger-Smartphones mit Klinke

Wer ein volwertiges Android haben möchte, muss ein wenig mehr Geld investieren: Ab knapp 130 Euro bekommt man ein Xiaomi Redmi 7. Es hat nicht nur 16 GByte Speicherplatz, sondern auch einen IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1520 × 720 Pixeln. Von der Huawei-Tochter Honor kommt das 8A als Konkurrent zum Redmi 7. Die Auflösung ist die gleiche, allerdings hat die CPU des Honor-Smartphones etwas mehr Power.

Wer auf eine lange Akkulaufzeit setzt, der sollte zum Motorola Moto G7 Play (Testbericht) greifen. Es schnitt mit „gut“ ab, vor allem das handliche Design und die gute Verarbeitung konnten punkten. Den noch größeren Akku (5000 mAh) gibt es mit dem Motorola Moto G7 Power (Testbericht), das zudem eine ordentliche Kamera an Bord hat.

Viel Smartphone für wenig Geld bekommen Käufer beim Honor 9 Lite (Testbericht). Es hat ein gutes Display, einen starken Akku, zwei Kameras vorne und hinten, ein schickes Glasgehäuse sowie aktuelles Android. Eine Kaufempfehlung erhält auch das Motorola Moto G6 (Testbericht). Hier überzeugen vor allem Verarbeitung, Display und Akkulaufzeit. Die Kamera könnte dagegen gerne etwas flotter sein.

Mit dem Huawei P Smart (Testbericht) machen Smartphone-Einsteiger, dank stimmigem Gesamtpaket bestehend aus Akku, Kamera, Display sowie aktueller Software alles richtig. Weniger überzeugend präsentiert sich das Gigaset GS185 (Testbericht). Es offenbart Performance-Probleme und bietet nur 16 GByte internen Speicher, hat dafür eine sehr lange Akkulaufzeit.

Das Samsung Galaxy A6 Testbericht) ist eines der wenigen Smartphone seines Preissegments, welches mit einem Oled-Display ausgestattet ist. Außerdem gefällt die hohe Verarbeitungsqualität und die ordentliche Kamera. Das Nokia 6 (Testbericht) ist in den meisten Punkten eher durchschnittlich, kommt jedoch mit einer Besonderheit: Es setzt auf Android One als Betriebssystem. Damit einhergehend verspricht Nokia, dieses Modell zwei Jahre lang mit Updates zu versorgen.

Lesetipp: Smartphone bis 300€: altes Top-Modell oder neue Mittelklasse?

250 bis 400 Euro - Mittelklasse-Smartphones mit Klinke

Ab etwa 270 Euro beginnt die Mittelklasse. Diese besitzt eine fast schon riesige Auswahl an sehr guten Geräten, die früher locker im oberen Testfeld mitgespielt hätten. Das Motorola Moto G7 Plus etwa, der große Bruder der bereits genannten Motorolas. Hier gibt es auch Geräte mit interessanten Features, etwa den Blackberry Key2 LE (Testbericht). Der erinnert an die Hochzeiten von Blackberry und ist eins der wenigen Smartphones mit Tastatur. Sony liefert mit dem Xperia 10 (Testbericht) ein Smartphone mit der tollen 21:9-Auflösung, eine seltene, aber interessante Wahl.

Das Huawei P20 Lite (Testbericht) gehört zu den angesagtesten Smartphones. Das liegt vor allem an den schmalen Displayrändern, der Notch und der mehrschichtigen Glasrückseite. Dadurch entsteht eine Optik, die sonst nur Geräte jenseits der 600-Euro-Grenze bieten. Die durchschnittliche Kamera ist einer der wenigen Kritikpunkte am Huawei P20 Lite.

Wer sich von seiner massigen Optik nicht abschrecken lässt, bekommt mit dem Sony Xperia XA2 (Testbericht) ein solide verarbeitetes Mittelklasse-Smartphone mit guter Kamera, überdurchschnittlicher Performance – und einer Klinkenbuchse. Weniger gefällt die viele Bloatware.

Das Nokia 7 Plus (Testbericht) kommt ähnlich wie sein günstiger kleiner Bruder Nokia 6 (Testbericht) mit dem Betriebssystem Android One und dem damit einhergehendem Versprechen, zwei Jahre lange frische Updates zu bekommen. Im Gegensatz zum Nokia 6 bietet das Nokia 7 Plus jedoch eine deutlich bessere Kamera.

Das Samsung Galaxy A8 fiel bei seinem Erscheinen vor allem durch seine hohe UVP von 499 Euro auf. Sein Preis ist mittlerweile stark gesunken, was das Gerät nun umso empfehlenswerter macht. Denn das Samsung Galaxy A8 ist hochwertig verarbeitet, bietet ein tolles Oled-Display, eine gute Kamera und sogar Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP67.

Das Honor 10 (Testbericht) bietet High-End-Hardware zum Mittelklassepreis. Mit angesagter Notch am Display, toller Kamera, langer Akkulaufzeit, guter Performance und einer hochwertigen Verarbeitung braucht es sich nicht vor teureren Konkurrenten verstecken. Lediglich die künstlich aufgeblasene Software nervt.

Das BQ Aquaris X2 Pro ist auf dem Markt vergleichsweise unbekannt. Das könnte sich jedoch bald ändern. Es basiert auf Android One – inklusive zweijährigem Update-Versprechen – und bietet eine sehr gute Kamera. Kritik gab es an der zu kurzen Akkulaufzeit.

ab 500 Euro – High-End-Smartphones mit Klinke

Wer mehr als 500 Euro ausgeben und ein Smartphone mit Klinkenstecker haben möchte, der hat drei Hersteller zur Auswahl, die 2019 bislang ein neues Modell herausgebracht haben: Honor, Huawei, LG und Samsung. Das Honor View 20 ist der günstigste Start in dem Bereich. Foto-Freunden raten wir aber, etwas mehr Geld zu investieren und das Huawei P30 zu kaufen.

Die Konkurrenz von Samsung lässt sich ebenfalls nicht lumpen. Das Galaxy S10+ (Testbericht) konnte uns im Test ebenfalls durch sein ausgezeichnetes Kamerasystem überzeugen. Bleibt LG mit seinem V40 Thinq. Der Vorgänger LG V30 (Testbericht) kam spät, konnte uns aber dennoch überzeugen. Entsprechend sollten interessierte auch dem V40 eine Chance geben.

Das Oneplus 6 (Testbericht) ist erstaunlich preisstabil, aber dennoch noch immer jeden Cent wert. Das Display ist riesig, die Ränder schmal, eine Notch bringt zusätzlichen Platz für das Display. Die Performance spielt ganz oben mit und auch die Kamera gehört zu den besseren. Die Kritikpunkte: kein Wireless-Charging, keine Wasserdichtigkeit und keine Speichererweiterung.

Die Modelle Samsung Galaxy S9 (Testbericht) und Samsung Galaxy S9 Plus (Testbericht) sind auch viele Monate nach ihren Erscheinen noch immer top. Sie bieten absolut alles, was man von einem High-End-Smartphone erwartet – auch die Klinkenbuchse.

Gefühlt erfindet sich LG mit jeder Handygeneration neu. Nicht so beim LG G7 ThinQ (Testbericht), welches sich weniger als erwartet von seinem Vorgänger LG G6 (Testbericht) unterscheidet. Macht nichts, für dem mittlerweile günstigen Preis ist das LG G7 ThinQ eine Kaufempfehlung.

Es gibt sie noch: die Blackberry-Fans, die auf physische Tastaturen schwören. Tatsächlich könnte für diese Zielgruppe das Blackberry Key2 das Handy der Wahl sein. Schließlich hat Blackberry bei seinem 2018er-Modell besonders viel Wert auf eine gute Tastatur gelegt – und diese auch hervorragend umgesetzt.

Fazit

Auch 2019 gibt es zum Glück immer noch Hersteller, die die Klinkenbuchse nicht wegstreichen. Interessant ist, dass dies für alle Preiskategorien gilt. Man ist also weder auf die günstigen Geräte beschränkt, noch muss man wirklich tief in die Tasche greifen.

Interessant, dass sich auch gut zwei Jahre nachdem Apple bei seinem ersten Gerät die Klinke strich, viele Hersteller gegen den von Apple initiierten Trend stellen und weiterhin auf Klinke setzen. Die Frage ist nur: wie lange noch?

