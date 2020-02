Die besten Werkzeuge für die Nerd-Werkstatt

Wer an elektronischen Geräten oder Selbstbauprojekten schraubt, braucht das richtige Equipment. Wir zeigen, welche cleveren Werkzeuge in die Werkstatt gehören.

Bei den Tests von 3D-Druckern, FPV-Drohnen oder DIY-Retrokonsolen greifen wir regelmäßig auf eine mittlerweile umfangreiche Sammlung an Werkzeugen zurück. In diesem Artikel erklären wir, welche Tools häufig zum Einsatz kommen.



Arbeitsplatzunterlage

Auf jeden Arbeitsplatz gehört eine vernünftige Unterlage. Ohne sieht die Tischplatte schnell alt und verschlissen aus. Dies sieht unschön aus und macht präzises Arbeiten nicht einfacher. Die klassische Schneidematte der Vergangenheit haben wir dabei durch eine praktische Silikonunterlage ersetzt.

Die hitzebeständige Unterlage schont die Tischplatte und sorgt für Ordnung.

Die Baby-blaue Matte ist hitzebeständig bis zu 500 Grad Celsius und verfügt über verschiedene Fächer, Ablagemöglichkeiten und magnetische Bithalter. Durch die Vertiefungen und Ablagefächer geht bei Reparaturen und Selbstbauten keine Schraube mehr verloren. Der Preis für die Matten bewegt sich zwischen 15 und 35 Euro. Aus unserer Sicht eine äußerst lohnenswerte Investition.

Lötkolben

Egal ob für Selbstbauprojekte oder Reparaturen, ein Lötkolben gehört in jede Nerd-Werkstatt. Die Auswahl an Geräten und die Preisunterschiede sind allerdings riesig und verwirren. Das Angebot reicht von billigen USB-Lötkolben, über mobile Modelle mit und ohne eigene Stromversorgung, bis hin zur voll ausgestatteten Lötstation. Welche Variante benötigt wird, hängt dabei vor allem vom Budget und von den durchzuführenden Arbeiten ab.

Für Arbeiten mit dünnen Kabeln reichen erfahrungsgemäß günstige Lötkolben. Wer mit dickeren Kabelquerschnitten arbeitet, braucht allerdings mehr Power. In so einem Fall kommen die Einstiegsgeräte schnell an Ihre Grenzen. Da sind Lötstationen und Markengeräte von Weller oder Ersa deutlich besser geeignet. Wer nur gelegentlich damit arbeitet, kann zu einem günstigen Noname-Modell für etwa 40 Euro greifen. Erfahrungsgemäß brauchen diese zwar etwas länger zum Aufwärmen, aber das Arbeiten, selbst mit dickeren Kabeln, klappt. Bei häufiger Nutzung raten wir zum Kauf eines Markengerätes ab etwa 120 Euro.

Welche Art Lötkolben am besten geeignet ist, hängt von den geplanten Arbeiten ab.

Wer auch unterwegs kleine Reparaturen an Kabeln durchführen will, beispielsweise auf dem Modellflugplatz, braucht einen mobilen Lötkolben. Diese gibt es sowohl mit externer Stromversorgung, beispielsweise durch einen Modellbauakku, als auch mit integrierter Stromzelle. Modelle wie der TS100 haben sich in der Praxis bewährt und eignen sich auch für dickere Kabel (die entsprechende Lötspitze vorausgesetzt). Für dünne Kabel tun es batteriebetriebene Modelle wie der batteriebetriebene Lötkolben vom Hersteller Weller.

Von Lötkolben mit USB-Stromversorgung raten wir erfahrungsgemäß ab. Diese sind viel zu schwach und erreichen keine ausreichende Temperatur. Wer noch mehr zum Thema löten lernen möchte, dem empfehlen wir den heise+-Artikel "Löten lernen: Anleitung für Einsteiger" der Kollegen vom Make-Magazin.

Dritte Hand

Nicht nur für filigrane Lötarbeiten ist die Investition in eine sogenannte Dritte Hand sinnvoll. Diese Klemmvorrichtungen fixieren Kabel und Werkstück für den Bastler. Das klassische Metallmodell mit zwei Haltearmen und Lupe kostet nur etwa 5 Euro. Noch deutlich praktischer sind die etwas teureren Modelle mit mehr flexiblen Armen und integriertem LED-Licht. Die Varianten mit Klemmvorrichtung für die Tischplatte sind erfahrungsgemäß etwas stabiler, aber dafür weniger flexibel, als die frei platzierbaren Varianten.

Bei Lötarbeiten ist die dritte Hand ein günstiges und effektives Hilfsmittel.

Zum Fixieren eines Werkstücks bieten sich alternativ auch ein kleiner Modellbau-Werkstock an. Diese sind weniger flexibel, eignen sich aber prima, um beispielsweise eine Platine zu halten.

Schraubendreher

Klassische Schraubendreher sind letztlich in jedem Haushalt vorhanden. Doch für die Arbeit an elektronischen Geräte sind solche Standardwerkzeuge nicht zu gebrauchen. Klassische Modelle sind für Schrauben in Smartphone, Multicopter und Co. deutlich zu groß oder mit dem falschen Schraubkopf ausgestattet. Geeignete Sets mit einer großen Auswahl an Mini-Bits sind bereits für wenig Geld erhältlich. Aus eigener Erfahrung raten wir vom Kauf echter Billigheimer ab. Die Bits sind zwar grundsätzlich geeignet, allerdings sind sie nicht belastbar. Oft reicht bereits eine festsitzende Schraube und der Schraubkopf wird rund und unbrauchbar.

Für gelegentliche Einsätze tun es einfache Schraubendreher. Bequemer ist die Nutzung von Modellen mit elektrischem Antrieb.

Gute Erfahrungen haben wir mit einem elektronischen Schraubendreher für etwa 50 Euro gesammelt. Die Abmessungen der von verschiedenen Herstellern angebotenen Geräte sind nicht viel größer als die eines Füllfederhalters. Wer viele Schrauben lösen und festziehen muss, bekommt hier eine echte Arbeitserleichterung an die Hand. Da die maximale Kraft der elektronischen Variante beschränkt ist, sollte so ein Gerät als Ergänzung zum klassischen Schraubendreher dienen.

Multimeter

Wer an elektronischen Geräten bastelt, benötigt zur Kontrolle der anliegenden Spannung einen Spannungsprüfer oder besser ein Multimeter. Dieses bietet mehr Funktionen und kostet nicht viel mehr. Ein Multimeter sollte Spannung (V) von Wechsel- und Gleichstrom anzeigen und Strommessungen (A) ermöglichen. Eine Widerstandsmessung (Ohm) und ein integrierter Durchgangsprüfer mit Piepser sind ebenfalls sinnvolle Funktionen. Solche Multimeter gibt es ab etwa 15 Euro. Aus der Erfahrung heraus würden wir allerdings etwas mehr investieren und ein Gerät von beispielsweise Voltcraft kaufen. Neben einem umfangreicheren Zubehör ist hier auch meist eine deutschsprachige Anleitung im Lieferumfang enthalten.

Ein Multimeter ist Pflicht und nicht unbedingt teuer.

Endoskopkamera

Um schwer zugängliche Stellen zu überprüfen, hilft ein kleines Spiegelchen oder besser gleich eine Endoskopkamera. Einfache Modelle für die Nutzung mit Tablet oder Smartphone gibt es ab circa 15 Euro. Unser privat genutztes kabelloses Modell mit WLAN verfügt über einen zusätzlichen Greifer- oder Magnetaufsatz, der beispielsweise hilft eine heruntergefallene Schraube aus engen Zwischenräumen zu fischen. Die Endoskopkameras gibt es alternativ mit eigenem Monitor. Diese sind allerdings deutlich teurer.

Heißluftgebläse

Nach dem Verlöten von Kabeln werden diese mit ordentlich Schrumpfschlauch verpackt. Bei seltener Anwendung eignet sich hier auch ein einfaches Feuerzeug. Bei häufiger Nutzung lohnt sich die Investition in ein Heißluftgerät. Die Gebläse erreichen deutlich höhere Temperaturen als ein einfacher Haar-Fön und sind noch nicht einmal teuer. Für den Privatgebrauch reichen einfache Einsteigergeräte locker aus. Wer plant meterweise Kabel mit Schrumpfschlauch zu überziehen, sollte allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen.

Mikroskop

Bei sehr filigranen Arbeiten und dem Identifizieren einer Bauteilbezeichnung helfen elektronische Mikroskope weiter. Diese gibt es entweder mit Monitor, als Aufsteckvariante für Smartphones oder mit USB-Anschluss für Laptop, Tablet & Co. Aus eigener Erfahrung raten wir zu einem Modell mit ausreichend hoher Auflösung, integrierter Beleuchtung und einem Standfuß.

Mikroskop und Endoskop sind praktisch, aber nur im Bedarfsfall wirklich notwendig.

Wem eine geringere Vergrößerung ausreicht, der kann alternativ zu einer Arbeitsplatzlupe mit integriertem LED-Licht greifen. Die häufig mit einem Ringlicht ausgestatteten Lupen sind auch nicht wesentlich teurer als eine einfache Arbeitsleuchte.

Sonstiges

Zur Entfernung von Kabelresten und Dreck eignet sich Druckluft. Bei seltener Nutzung tut es eine Dose Druckluftspray. Bei häufigem Gebrauch raten wir zum Kauf eines günstigen Kompressors für den Hobbybereich. Neben den bereits genannten Dingen gehören auch ein Set Kabelzangen, eine Abisolierzange, Pinzetten, Schrumpfschläuche und Kabelbinder in die Werkstatt. Ein Labornetzteil ist bei Selbstbauprojekten ebenfalls eine sehr praktische Anschaffung.





Fazit

Um DIY-Projekte und Reparaturen vernünftig umsetzen, wird einiges an Ausstattung benötigt. Für Privatanwender muss es allerdings nicht immer das teuerste Equipment sein. Profi-Multimeter sind beispielsweise um ein Vielfaches teurer als günstige Einstiegsgeräte.

Für den Bastelkeller sind die Einstiegsgeräte locker ausreichend. Aus der eigen Erfahrung heraus nutzen wir zwar Geräte aus dem günstigen Segment, nie aber die billigsten verfügbaren Varianten. Insbesondere beim Werkzeug ist die Haltbarkeit der Billigheimer deutlich schlechter als die von mittelpreisigen Modellen.

