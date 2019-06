Die besten Schnäppchen zum Cyberport White Weekend

Cyberport vergünstigt zum White Weekend über 300 Produkte. Wir haben uns jedes einzelne angeschaut und zeigen die besten Deals und Schnäppchen zum Wochenende.

Cyberport reduziert zum White Weekend vom Freitag, 14. Juni 2019 bis Montag, 17. Juni 2019 23:59 Uhr über 300 Produkte. Wir haben uns jedes Einzelne angeschaut, den Aktionspreis mit dem jeweils günstigsten Preis anderer Händler verglichen und dabei auch die allgemeine Preisentwicklung des Produktes beachtet. So kristallisieren sich die wirklich besten Deals zum White Weekend heraus, die wir hier in unterschiedlichen Kategorien zusammenfassen. Dabei zeigt sich, dass sich neben einigen Fake-Schnäppchen und Nullnummerns ein paar wirkliche Kracher verstecken.

Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den tatsächlich günstigsten Preis anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. In einigen Fällen ist das Cyberport-Angebot dort noch nicht oder nicht mehr gelistet. Dafür verlinken wir zusätzlich aus dem Text heraus zu Cyberport. Auch kann es sein, dass andere Händler mit dem Cyberport-Preis mitziehen, um möglichst weit oben zu erscheinen. Die im Preisvergleich angezeigten Preise werden regelmäßig angepasst. So kann es zu Unterschieden zwischen Text und Preisvergleich kommen. Auch gelten die Cyberport-Angebote nur, so lange der Vorrat reicht.

Apple

Cyberport reduziert zum Freitag ganze 30 Apple-Produkte. Nachdem wir alle durch den Geizhals-Preisvergleich gejagt haben, blieb nicht viel brauchbares übrig. Tatsächlich zahlen Käufer bei der Mehrzahl dieser Apple-Angebote drauf, sind sie doch bei anderen Händlern günstiger. Tatsächlich gibt es nur einen iMac und zwei iPads, bei denen sich der Rabatt lohnt.

So kostet der *Apple iMax Retina 4K (Mitte 2017) 21,5 Zoll mit Core i5, 8 GByte RAM und 1 TByte HDD 1129 statt 1195 Euro (minus 5,8 Prozent). Laut der Preisverlaufskurve war der iMac bisher nur einmal für ein paar Tage derart reduziert zu haben.

Einen sehr guten Angebotspreis bietet Cyberport beim *Apple iPad Pro 10,5 Zoll 2017 WiFi & Celluar mit 512 GByte. Es kostet 799 statt sonst 899 Euro (minus 11,2 Prozent). Auch beim *Apple iPad Pro 12,9 Zoll 2017 WiFi mit 256 GByte Speicher in der Farbe Grau lohnt sich der Rabatt. Es kostet 899 statt 949 Euro (minus 5,3 Prozent).

Nicht von Apple, dafür aber in Apple-Optik und – im Gegensatz zu den Apple-Produkten – mit einem sehr ordentlichen Rabatt, ist der *Satechi USB-X Pro Hub mit USB-C-, 3x USB-A-, LAN- und HDMI-Port. Er kostet 64,90 statt 89 Euro (minus 27,1 Prozent).

Fernseher

Cyberport hat zum White Weekend insgesamt fünf Fernseher reduziert, von denen sich – Überraschung! – vier als echte Schnäppchen herausstellen. Am meisten sparen Käufer des 49 Zoll großen 4K-Fernsehers *Sony Bravia KD-49XF8588. Er kostet 649 statt bei anderen Händlern mindestens 999 Euro (minus 35 Prozent). Aber auch der Rabatt des 65 Zoll großen OLED-TVs mit 4K-Auflösung *Grundig 65 GOS 9798 FINE ARTS OLED kann sich sehen lassen. Er kostet 1249 statt 1825 Euro (minus 31,6 Prozent).

Philips ist bei seinen Fernsehern bekannt für die stimmungsvolle Ambilight-Hintergrundbeleuchtung, die sich farblich dynamisch dem Fernsehbild anpasst. Cyberport hat gleich zwei TVs mit Ambilight im Angebot. Der 49-Zoll-4K-TV *Philips 49PUS6482 kostet 444 statt 602 Euro (minus 26 Prozent) und der 55-Zoll-4K-TV *Philips 55PUS6482 kostet 649 statt 773 Euro (minus 16 Prozent). Wer ohnehin schon Hue-Beleuchtung zu Hause hat, kann mit Philips Hue Sync Ambilight relativ einfach nachrüsten.

Smartphone/Tablet

Die Smartphone- und Tablet-Angebote zum White Weekend sind überschaubar – ein Knüller ist dennoch dabei. So kostet das Nokia 3.1 2018 (Testbericht) (*zum Angebot) 89,90 statt 115 Euro (minus 21,8 Prozent). Uns gefiel im Test des Einsteiger-Smartphones vor allem die von Nokia geleistete Update- und Upgrade-Gewährleistung des Android-One-Betriebssystems. Zu diesem Thema empfehlen wir unseren Beitrag Android-One-Smartphones: Diese Handys sind verfügbar. Auch zwei Sony-Smartphones sind etwa 5 Prozent günstiger als bei anderen Händlern. So kostet das *Sony Xperia XZs in der Farbe Silber 189 statt 199 Euro und das Sony Xperia XZ2 Premium (Testbericht) (*zum Angebot) in der Farbe Chrome Black 419 statt 442 Euro.

Das einzige Tablet, das sich lohnt, ist das *Lenovo Tab P10 mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicher in denFarben Schwarz und *Weiß. Es kostet 222 statt 279 (minus 20,4 Prozent) beziehungsweise 244 Euro (minus 9 Prozent).

NAS

Zwei NAS, in jeweils zwei Ausführungen, bieten zum White Weekend die größten Rabatte. Das *2-Bay-NAS QNAP TS-251B-2G kostet 229 statt 266 Euro (minus 13,9 Prozent) und das *4-Bay NAS QNAP TS-453Be-2G kostet 379 statt bei anderen Händlern mindestens 440 Euro (minus 13,9 Prozent). Deutlich reduziert sind auch die NAS von Western Digital. Für das *2-Bay WD My Cloud EX2 Ultra NAS System mit 8 TByte (2x 4 TByte) will Cyberport 259 statt 285 Euro (minus 9,1 Prozent) und für das *2-Bay WD My Cloud EX2 Ultra NAS System mit 20 TByte (2x 10 TByte) 469 statt 638 Euro (minus 10,8 Prozent).

Speicher

Da ein NAS allein auch nicht glücklich macht, hat Cyberport jede Menge Festplatten reduziert. Das beste Angebot stellen dabei die Seagate 2er Sets dar. Hier kostet das *Seagate 2er Set Ironwolf NAS HDD ST4000VN008 mit je 4 TByte 199 statt 235 Euro (minus 15,3 Prozent), das *Seagate 2er Set Ironwolf NAS HDD ST8000VN0022 mit je 8 TByte 420 statt 460 Euro (minus 8,7 Prozent) und das *Seagate 2er Set Ironwolf NAS HDD ST10000VN0004 mit je 10 TByte 569 statt 628 Euro (minus 9,4 Prozent).

Wer abseits von NAS schnelle SSDs sucht, könnte mit der 2,5 Zoll großen *WD Blue 3D NAND SATA SSD mit 500 GByte glücklich werden. Sie bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 560 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von 530 MB/s und kostet 49,90 statt 58 Euro (minus 14 Prozent). Die *Samsung SSD 860 QVO Series bietet mit 2 TByte die vierfache Kapazität. Sie liest mit maximal 550 MB/s, schreibt mit 520 MB/s und kostet 195 statt 219 Euro (minus 11 Prozent).

Notebooks

Cyberport hat zum White Weekend über 130 Notebooks reduziert. Hier fällt auf, dass sich die Notebooks aus der Huawei-Matebook- und Dell-XPS-Reihe nicht lohnen. Trotzdem sind einige Angebote richtig gut. So kostet das 14-Zoll-Notebook *HP Pavilion x360 14-cd0103ng mit i3-8130U-Prozessor, 8 GByte RAM, 1 TByte HDD, 256 GByte SSD und Windows 10 469 statt 695 Euro (minus 32,5 Prozent). Das 13-Zoll-Notebook *Lenovo IdeaPad 720s-13IKB 81BV0056GE in Gold kommt mit einem i7-8550U-Prozessor, 8 GByte RAM, 256 GByte SSD und Windows 10. Es kostet 799 statt 1139 Euro (minus 29,9 Prozent). Ebenfalls um stolze 29,9 Prozent ist das 15 Zoll große *Lenovo IdeaPad 330S-15IKB 81F500X9GE mit i3-7020U-Prozessor, 8 GByte RAM, 256 GByte SSD und Windows 10 reduziert. Es kostet 399 statt 569 Euro.

Das Gaming-Notebook mit 17-Zoll-Display *Acer Predator Helios 300 hat einen i7-8750H-Prozessor, 8 GByte RAM, 1 TByte HDD und eine GTX-1060-Grafikkarte. Es kostet 899 statt 1149 Euro (minus 21,8 Prozent). Sein Nachteil: Hier ist kein Betriebssystem installiert. Auch zwei Dell-Notebooks sind dieses Wochenwende günstiger als sonst. Das 17-Zoll-Notebook *Dell Inspiron 17 3780 mit i5-8265U-Prozessor, 8 GByte RAM, 1 TByte HDD, 256 GByte SSD und Windows 10 kostet 599 statt 740 Euro (minus 19,1 Prozent). Das ebenfalls 17 Zoll große *Dell G7 17 7790 mit i5-8300H-Prozessor, 7 GByte RAM, 1 TByte HDD, 256 GByte SSD und Windows 10 bietet zusätzlich eine RTX 2060, was es auch zum Gaming qualifiziert. Es kostet 1111 statt 1379 Euro (minus 19,4 Prozent).

Hier weitere lohnende Notebooks und ein Tower:

Monitor

Der 24,5-Full-HD-Monitor *Asus VG258Q bietet eine maximale Helligkeit von 400 cd/m², ein Kontrastverhältnis von 1000/1 und schnelle Reaktionszeiten von 1 ms. Er kostet 219 statt 274 Euro (minus 20,1 Prozent). Der *HP 24o-1y ist mit 24 Zoll vergleichbar groß, allerdings mit 92,90 statt 116 Euro (minus 19,9 Prozent) deutlich günstiger. Dafür bietet der Full-HD-Monitor mit TN-Panel eine maximale Helligkeit von 250 cd/m².

Der Curved-Monitor *MSI Optix MAG271CVAPI ist 27 Zoll groß, löst mit Full-HD auf, hat ein VA-Panel und leuchtet mit maximal 300 cd/m². Er kostet 249 statt 299 Euro (minus 16,7 Prozent). Eine ganze Ecke größer ist der 43-Zoll-Monitor *LG Flatron 43UD79-B. Er hat eine 4K-Auflösung, eine maximale Helligkeit von 350 cd/m² und ein IPS-Panel. Cyberport verlangt zum White Weekend 469 Euro. Bei anderen Händlern kostet der Monitor mindestens 537 Euro, was einer Ersparnis von 12,7 Prozent entspricht.

Auch ein Monitor von Samsung ist ordentlich reduziert. Der 27 Zoll große *Samsung C27F396FHU hat ein VA-Panel, löst mit Full-HD auf und bietet eine maximale Helligkeit von 250 cd/m. Mit seiner eher schlechten Reaktionszeit von 4 ms ist er weniger zum Zocken und mehr für Büroarbeit geeignet. Er kostet 139 statt 159 Euro (minus 12,6 Prozent).

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Deswegen empfehlen wir immer, die vermeintlichen Schnäppchen-Preise in Preisvergleichsportalen wie Geizhals gegenzuchecken. Nur so geht man auf Nummer Sicher und entlarvt auch gerne mal ein Fake-Schnäppchen.

