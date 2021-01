Die besten Rabatte: Xiaomi Mi 10 Lite, Ambilight-TVs und HD-Webcam

Jeden Tag sucht die TechStage-Redaktion die besten Deals, Schnäppchen, Rabatte und Preisnachlässe. Heute gibt es beispielsweise gute Angebote für das Xiaomi Mi 10 Lite, Ambilight-TVs und eine HD-Webcam.



Die Redakteure von TechStage gehen jeden Tag durchs Web, um die besten Angebote für unsere Leser zu finden. Dabei geht es um echte Rabatte und gute Schnäppchen, nicht um die Werbeaufdrucke der Anbieter. Denn Deals gibt es im Web viele, die meisten sind unbrauchbar und automatisiert zusammengestellt. Nicht bei TechStage! Wir finden die wirklich besten Angebote für Technik & Co. im Web. Dabei sehen wir nicht nur auf den aktuellen Preis, sondern haben den Preisverlauf und die Versandkosten im Blick – nur die besten Angebote und Tiefstpreise landen in unserem täglich aktualisierten Schnäppchen-Artikel. Garantiert handverlesen.

Wer keinen Deal verpassen will, kann sich zudem für unseren Schnäppchen-Newsletter anmelden – das Formular dafür findet sich am Ende des Beitrags. Den senden wir immer dann, wenn es besonders gute Angebote gibt.

Hinweis: Es kann sein, dass Deals ausverkauft sind. Wir aktualisieren den Artikel an jedem Werktag.

Top-Deals am 13.01.: Smartphone, Ambilight-TV, Multifunktionsdrucker

Am heutigen Mittwoch gibt es Angebote aus ganz unterschiedlichen Kategorien. Den Anfang macht das Smartphone Xiaomi Mi 10 Lite (Testbericht) mit 64 GByte in Grau, welches in unserem Test mit der Bewertung sehr gut abgeschnitten hat. Besonders gefallen hat uns die hervorragende Akkulaufzeit, die sehr gute Hauptkamera und das insgesamt gute Gesamtpaket. Aktuell ist das Gerät für 179 Euro erhältlich. Der nächstbeste Preis liegt bei 269 Euro. Der Rabatt beträgt somit satte 35 Prozent.



Weiter geht es mit Technik für den Distanzunterricht und das Home-Office. Die USB-Webcam Logitech B525 HD ist beispielsweise auf faire 50 Euro reduziert. Bei anderen Händlern kostet die Kamera mit CMOS-Sensor und einer Auflösung von 1280 × 720 Pixeln (30 fps) mindestens 81 Euro. Wer beim heutigen Deal zuschlägt, spart 31 Euro, was einem Rabatt von 38 Prozent entspricht.

Wer für seine Online-Meetings noch einen passenden Kopfhörer sucht, sollte sich das Over-Ear-Modell Sennheiser HD 458 BT für knapp 90 Euro ansehen. In der Regel kostet der Kopfhörer des Hifi-Spezialisten mindestens 149 Euro. Der Rabatt dieses Angebots liegt somit bei satten und lohnenswerten 39 Prozent.

Der Multifunktionsdrucker HP OfficeJet Pro 9010 e-All-in-One für 145 Euro ist bei Amazon ebenfalls lohnenswert rabattiert. Heute Morgen um 7 Uhr lag der nächstbeste Preis bei mindestens 209 Euro, was einem Rabatt von 31 Prozent entspricht. Inzwischen ist ein weiterer Händler nachgezogen und bietet den Drucker für 154 Euro an. Mehr Informationen zu Multifunktionsdruckern geben wir im Ratgeber Drucker: Das richtige Multifunktionsgerät finden.



Sehr interessant sind heute auch die Preise von zwei Philips Ambilight-TVs. Die technische Ausstattung mit HDMI 2.0, HDR 10+ und Android-TV und der Rabatt von 27 Prozent ist bei beiden Geräten zu größten Teilen identisch. Kurios ist aber die Preisgestaltung der Modelle Philips 43PUS8555 und 50PUS850. Während der kleine 43-Zoll-Fernseher für 549 statt sonst für 763 Euro erhältlich ist, kostet das größere 50-Zoll-Modell sogar 14 Euro weniger. Der 50PUS850 wechselt aktuell für 535 Euro den Besitzer. Das nächstbeste Angebot liegt bei mindestens 749 Euro. Noch mehr günstige TVs zeigen wir im Artikel Die günstigsten UHD-TVs aus allen Kategorien

Die Samsung Galaxy Watch R810 mit 4BGyte Speicher, 1,2“-Display, GPS und Pulsmessung ist heute zu einem neuen Tiefstpreis erhältlich. Die Variante in schwarz gibt es für 141 Euro. Nüchtern gesehen sind das allerdings gerade einmal 3 Euro weniger als bei anderen Händlern. Das Modell in rose-gold für 144 Euro ist um immerhin 11 Prozent rabattiert. Der Wettbewerb verlang mindestens 162 Euro.

Kein absoluter Bestpreis, aber grundsätzlich interessant, ist das Amazon-Angebot für die Micro-SD-Speicherkarte SanDisk Extreme R100/W60 microSDHC (UHS-I U3, A1, Class 10) mit 32 GByte. Diese geht heute für 5 statt sonst 8 Euro über den virtuellen Ladentisch. Das sind zwar nur 3 Euro, der Rabatt liegt trotzdem bei über 36 Prozent.

Der Online-Händler Banggood hat uns außerdem noch einige spannende, aber limitierte, Gutschein-Codes zur Verfügung gestellt. Den Anfang macht ein Multifunktions-Tower für Fitnessübungen. Das in schwarz und weiß erhältliche Equipment fürs hauseigene Fitness-Studio gibt es mit dem Code 242ce0 für 128 Euro. Passend dazu gibt es noch ein paar True-Wireless-Kopfhörer im Angebot. Die Xiaomi Air 2 Pro mit ANC und einer Akkulaufzeit von sieben Stunden kosten in der Regel 118 Euro. Dank des Codes: BGAIR2PROA gibt es das Modell für knapp 84 Euro. Für den leckeren Frucht-Shake nach dem Training, hat Banggood den Multifunktionsmixer Blitzwolf BW-CB1 mit satten 1500 W reduziert. Wer das Gerät aus dem Lager in Tschechien bestellt, zahlt mit dedm Code BGBWWKDDZB 90 Euro.

Der letzte Code gilt für eine Drohne - die FIMI X8 SE 2020. Das passt zwar nicht ins Thema und die Jahreszeit, der Preis ist trotzdem hoch interessant. Der klappbare Multicopter mit 4K-Kamera und GPS kostet laut Preisvergleich mindestens 563 Euro. Bei Bestellung über das tschechische Lager von Banggood, zahlt man dank den Code BGX8SETF nur 307 Euro.

Top-Deals am 12.01.: Smartphones, Webcam und WiFi-6-Router

Heute gibt es drei Smartphones im Angebot: Direkt bei Samsung gibt es das Samsung Galaxy S20 FE (Vergleich) versandkostenfrei für 568 statt 619 Euro wie beim nächst günstigsten Händler, das Samsung Galaxy A71 (Testbericht) kostet 299 statt 327 Euro bei hitseller.de und das Realme 7 Pro (Testbericht) kostet heute 279 statt 299 Euro bei Galaxus und Amazon. Das sind Ersparnisse von immerhin 15, zehn und sieben Prozent.

Den schnellen USB-3-Stick Sandisk SDCZ880-128G-G46 mit stolzen 128 GByte SSD-Speicher gibt es bei Ebay, Saturn, Media Markt und Amazon heute für 25 Euro. Das spart über 30 Prozent, der nächst günstige Anbieter verlangt fast 38 Euro dafür. 20 Prozent Ersparnis sind bei der 1080p-Webcam Aukey PC-LM1E drin, die Anbieter Hardwarecamp24 heute im Angebot hat. Aber Achtung: Je nach Zahlungsart kommt hier noch einmal ordentlich was obendrauf!

Das ist beim WiFi-6-Router Xiaomi Mi AIoT AX3600, AX3000, der bei Amazon zu bekommen ist, anders. Er kostet heute knapp 90 Euro, der Versand ist für Prime-Mitglieder schnell und kostenfrei. Die Ersparnis liegt bei immer noch sehr guten 18 Prozent. Noch besser ist die beim Ubiquiti UniFi 6 Long-Range (U6-LR), der aber bereits gestern im Angebot war. Am Preis hat sich nichts geändert: Knapp 176 statt sonst 230 Euro verlangt omg.de für das Gerät.

Im Lockdown sind Kontakte eingeschränkt. Stattdessen kann man es sich besser bei einem Video-Abend gemütlich vor dem Fernseher machen. Den passenden Fernseher Sony KD-55XH9299 hat Expert gerade für 799 statt 949 Euro im Angebot.



Anschauungsmaterial gibt es bei Ebay - aber Achtung: Bis zum Schluss lesen! Fans der Krimiserie Castle (und solche, die es werden wollen) können sich jetzt alle acht Staffeln der Erfolgsserie mit Nathan Fillion und Stana Katic zum absoluten Bestpreis zulegen und dabei über 60 Prozent sparen. Der nächste Anbieter will dafür fast 75 Euro haben. Erhältlich ist das Angebot bei Ebay, allerdings gibt es eventuell einen Fallstrick: Auch wenn im Angebot selbst immer von der kompletten Serie mit acht Staffeln die Rede ist, steht in der Überschrift nur Season Eins und Zwei. Ein Versuch ist es wert, im Netz getätigte (Fehl)Käufe können ohnehin innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden. Wenn es sich wirklich um die ganze Serie handelt, ist das Angebot ein absolutes Schnäppchen!

Top-Deals am 11.01.: Smartphones, Sportuhr, Fernseher, Webcams

Der Lockdown bleibt, samt Homeoffice und Video-Calls. Warum also nicht in eine bessere Webcam investieren? Selbst günstige Kameras sind oft deutlich besser als die integrierten Lösungen von Notebooks, wie unser Vergleichstest Webcams zeigt. Der günstigste Deal ist heute die Midland W199 Webcam, die es für knapp 30 Euro gibt. So günstig war sie noch nie, der nächstbeste Händler nimmt 33 Euro. Ebenfalls um die 30 Euro kostet die Aukey PC-LM1E 1080p, allerdings kommen hier noch Versandkosten hinzu. Es lohnt sich, die verschiedenen Anbieter zu vergleichen.

Lust auf ein neues TV? Bei Expert Technomarkt gibt es heute den Sony KD-55XH9299 mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale für 799 Euro, Versand inklusive. Das Direct-Lit-Gerät mit UHD-Auflösung und HDMI 2.1 samt eARC war noch nie so günstig zu bekommen. Wer dagegen einen richtig großen OLED-Fernseher sucht, der sollte sich den LG OLED 77GX9LA mit 77 Zoll bei Electro Giant ansehen. Dort kostet er 4479 Euro, ein neuer Tiefstpreis. Der nächste Händler möchte 5299 Euro. Noch mehr günstige TVs zeigen wir im Ratgeber: Die günstigsten UHD-TVs aus allen Kategorien. Dort laufen ständig aktualisiert die günstigsten Fernseher hinein.

Wer nach Weihnachten etwas Speck loswerden will, der sollte sich die Anschaffung eines Fitness-Trackers oder einer Sportuhr überlegen. Schnäppchenjäger können heute bei Saturn die Huami Amazfit GTS 2 mini unter 90 Euro erwerben. Die größere Huami Amazfit GTS 2 gibt es bei Galaxus für 159 Euro. Beides sind Top-Preise für die Uhren. Wer nur einen einfachen Fitness-Tracker sucht, dem empfehlen wir einen Blick in unseren Vergleichstest von acht Fitness-Trackern.

Zum Abschluss haben wir noch zwei Deals für Samsung-Smartphones. Das Samsung t S10+ Duos (Testbericht) mit 128 GByte Speicher gib es heute für knapp 430 Euro, so günstig war das Telefon noch nie. Etwas teurer, dafür eine Generation aktueller ist das Samsung Galaxy S20 FE, die Variante mit 256 GByte Speicher gibt es heute für 568 Euro beim Samsung-Shop. Im Vergleich: Samsung Galaxy S20 FE, S20, S20+ oder S20 Ultra? zeigen wir, was die FE-Serie von den normalen S20-Smartphones unterscheidet. Via Banggood gibt es das Oneplus 8T zum neuen Tiefspreis. Die Version mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicher kostet mit Gutschein-Code BGOP8T256S 546 statt 693 Euro.

Den größten Rabatt gibt es heute auf den Ubiquiti UniFi 6 Long Range. Der WLAN-Access-Point mit WiFi-6 ist beim Händler OMG heute für 176 Euro plus knapp 5 Euro Versandkosten vorbestellbar. Verschickt wird Ende März 2021. Selbst mit Versand ist das der günstigste Preis für den Access-Point; andere Händler wollen mindestens 205 Euro. Wer seine Ubiquiti-Umgebung ausbauen oder upgraden möchte, der sollte zuschlagen.

Und wer einen neuen 3D-Drucker sucht, sollte sich den Creality 3D Ender 6 ansehen. Das Modell aus 2020 kostet nun 399 Euro mit Code b11b00 inklusive Versand aus europäischem Lager. Andere Händler verlangen 563 Euro und mehr dafür.

Newsletter

Im Schnäppchen-Newsletter informieren wir Abonnenten über wirklich gute Angebote aus dem Technik- und Gadget-Bereich und warnen vor Fake-Schnäppchen. Jetzt registrieren!

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.

Fazit

Man muss nicht immer auf die großen Preisaktionen warten. Jeden Tag gibt es vernünftige Angebote, solange man etwas flexibel ist. Welche Produkte wirklich günstig sind, zeigt unser Preisvergleich. Wer kein Angebot der kommenden Tage verpassen will, merkt sich am besten die URL dieses Beitrags oder abonniert unseren Newsletter.

Affiliate-Information Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Permalink: https://techstage.de/-5019733