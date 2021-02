Die besten Qi-Ladegeräte 2021: 21 Ladepads im Vergleichstest

Smartphone und Co. mit Qi-Ladegeräten kabellos zu laden ist bequem und praktisch. Doch die Auswahl ist enorm. Dabei sind die teuersten nicht unbedingt die besten, wie unser großer Vergleichstest 2021 zeigt.

Nicht nur jede Menge Android-Smartphones, auch aktuelle iPhones, einige Uhren, Kopfhörer und sogar Mäuse (Ratgeber Qi-Gaming-Mäuse) unterstützen mittlerweile den Qi-Standard und laden entsprechend mit Qi-Ladegeräten ihren Akku kabellos wieder voll. Das ist vor allem bequem und praktisch. Schließlich entfällt das nervige Einstöpseln des Kabels. Dafür legt man entsprechende Geräte einfach auf die Qi-Ladestation. Besonders auf dem Nachttisch erspart das viel Herumgefummel. Aber auch zum Beispiel im Büro wollen viele Nutzer diese einfache Lösung nicht mehr missen.

Den aktuellen und von glücklicherweise allen Smartphone-Herstellern unterstützten Standard Qi zur drahtlosen Energieübertragung mittels elektromagnetischer Induktion über kurze Distanzen gibt es bereits seit 2008. Laut dem Wireless Power Consortiums zählen über 200 Unternehmen zu seinen Mitgliedern.

Nachteile

Ein großer Nachteil der Qi-Ladetechnik ist sein geringerer Wirkungsgrad gegenüber kabelgebundenen Lösungen. Dazu lädt Induktion das Smartphone langsamer auf. An solche Turbo-Lader wie die ab 500 Euro erhältlichen Oppo Reno 4 Pro (Testbericht), Oppo Find X2 Pro (Testbericht) und Realme X50 Pro 5G (Testbericht), die ihren Akku mit Spitzen von bis zu 65 Watt laden, wird wohl kein Qi-Lader so schnell herankommen. Qi überträgt zudem lediglich Strom, eine Datenübertragung ist nicht möglich.

Hüllen vergrößern den Abstand zwischen Ladestation und Smartphone und können den Wirkungsgrad mindern. Im schlimmsten Fall verweigert das Smartphone komplett die Energieaufnahme. Nicht nur bei Hüllen, auch bei den beliebten Haltegriffen Popsockets oder bei aufgeklebten Metallplatten zur Befestigung im Auto (Aukey HD-C5 Testbericht) verweigern viele Qi-Ladestationen ihren Dienst.

Kaufkriterien

Zunächst sollte man sich darüber im Klaren sein, ob das Smartphone beim Laden eher stehen oder liegen soll. Die stehenden Varianten haben den Vorteil, dass man während des Ladens Bildschirminhalte sieht. Meist laden diese Qi-Stationen das Smartphone ebenfalls im Landscape-Modus. Das bietet sich etwa zum Schauen von Videos an. Die flach liegenden Varianten sind dafür platzsparender. Es gibt aber liegende Qi-Ladegeräte, die man auf Wunsch aufstellen kann.

Wer mehr als ein Qi-taugliches Gerät hat, der findet Ladesysteme, die mit mehreren Geräten klarkommen. Damit kann man beispielsweise iPhone, Airpods und Apple Watch an einem Dock laden (Ratgeber).

Das Ladelicht der Kingston HyperX Chargeplay Base leuchtet dauerhaft.

Dann gibt es noch Faktoren, die zunächst nicht so offensichtlich sind, aber im Betrieb richtig nerven können. So gibt es zum Beispiel Qi-Ladegeräte, deren Status-LED sehr hell ist und sich beim Laden nicht abschaltet. Das stört lichtempfindliche Naturen, die ihr Smartphone über Nacht neben dem Bett laden. Dazu entpuppen sich einige Qi-Stationen als wahre Staubmagneten. Richtig nervig: Einige wenige fiepen im Betrieb unangenehm. Wenn uns derartiges auffällt, schreiben wir es bei den Geräten jeweils dazu.

Ein sehr wichtiges Kriterium ist die Geschwindigkeit, mit der das Induktionsfeld das Smartphone lädt. Dafür geben die Hersteller meist die maximalen Watt ihrer Qi-Ladegeräte an. Das reicht von 5 bis 20 Watt. Aber Achtung: Unser Test zeigt, dass dies häufig nur Augenwischerei ist und nicht unbedingt auf die tatsächliche Ladegeschwindigkeit Auswirkungen hat.

Jeder, der sich für eine Qi-Ladestation entscheidet, muss sich darüber im Klaren sein, dass der Wirkungsgrad schlechter als bei einer Kabelverbindung ist. Dennoch setzen die Qi-Ladegeräte im Standby-Modus unterschiedlich viel Leistung um.

Zu guter Letzt ist der Preis der Qi-Ladestation ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Hier zeigt unser Test, dass teuer nicht unbedingt besser heißt. So ist einer der schnellsten und flexibelsten Qi-Lader einer der günstigsten. Im Gegenzug landet das teuerste Qi-Ladegerät auf einem unteren Platz.

Testaufbau

Das wichtigste Kriterium eines Qi-Ladegeräts ist zunächst, wie schnell es ein Smartphone tatsächlich auflädt. Dafür legen wir je ein 2800-mAh-Google-Pixel-4 (Testbericht), ein 5000-mAh-Samsung-S20-Ultra (Testbericht) und ein 2942-mAh-iPhone-XR 30 Minuten lang auf die Qi-Ladestationen. Seit 2021 nutzen wir für die Tests statt des iPhone XR ein iPhone 12 mini, welches maximal 12 Watt unterstützt. Die Akkustandanzeige liegt dabei stets zwischen 30 und 70 Prozent.

Eine Ladezeit von 30 Minuten kann nicht 1:1 auf die Gesamtladezeit eines Smartphones umgerechnet werden. Hier spielen viele weitere Faktoren mit ein. Dennoch gibt sie einen brauchbaren Anhaltspunkt über die Leistungsfähigkeit der Qi-Lader. Wichtig ist unter anderem die Marke des Telefons. So gibt es zum Beispiel eine speziell auf das Huawei P40 zugeschnittene Qi-Ladestation, die es mit 40 Watt laden soll.

Zusätzlich messen wir die Leistungsaufnahme in Watt sowohl im Standby als auch während des Ladens. Die genauen Werte finden sich in der Tabelle.

Im Test hat sich gezeigt, dass es für eine schnelle Energieübertragung wichtig ist, das Smartphone perfekt auf der Qi-Ladestation zu positionieren. Bereits eine Abweichung von wenigen Millimetern kann die Ladegeschwindigkeit negativ beeinflussen. Das relativiert sich etwas bei Qi-Ladern mit mehreren Spulen.

Vergleichstabelle Qi-Ladegeräte 02/21 Samsung S20 Ultra Google Pixel 4 iPhone XR / 12 mini Herstellerangabe Ruhezustand in Watt 30 min in % Watt (Ø) 30 min in % Watt (Ø) 30 min in % Watt (Ø) max. Watt Watt Netzteil Anzahl Geräte (Qi) Postion Smartphone Ladeport Preis (03/20) Pitaka Air Omni 6-in-1 1,2 19 13,4 40 16,2 19 (XR) 11,2 10 64,5 3 liegend Hohlbuchse 170 Nomad Base Station 0,5 17 11,7 38 13 15 (XR) 7,8 18 48 3 liegend Hohlbuchse 100 Spigen Steadiboost Flex 0,6 16 12,1 41 16,5 13 (XR) 7,4 15 18 1 liegend/stehend USB-C 35 Varta Fast Wireless Charger 0,3 20 14,8 17 6,1 10 (XR) 6,5 10 ✖ 1 liegend/stehend Micro-USB 15 Aukey Aircore 2-in-1 0,6 16 12,1 41 16,5 29 (12m) 13 10 ✖ 2 stehend USB-C 26 Aukey 3-in-1 Charging Station 0,6 16 12,1 41 16,5 28 (12m) 12,4 10 ✖ 2 stehend USB-C 29 Samsung Wireless Charger Stand 0,8 16 12,2 19 6,3 18 (XR) 11,1 9 15 1 stehend USB-C 35 Belkin Boostup Wireless Charging Stand 0,2 12 7,3 19 6,3 9 (XR) 6,2 5 ✖ 1 stehend Micro-USB 26 Huawei Wireless Charger Supercharge 0,4 10 6,5 18 6,1 10 (XR) 6,7 15 40 1 liegend USB-C 34 Google Pixel Stand 0,3 9 7 39 15,5 8 (XR) 6,3 10 15 1 stehend USB-C 65 Belkin Boostcharge Truefreedom Pro 1,6 16 12,2 21 7,3 28 (12m) 12,7 10 30 2 liegend Hohlbuchse 130 Samsung Wireless Charger Duo 0,6 16 12,2 19 6,3 13 (XR) 7,3 12 24,2 2 liegend/stehend USB-C 90 Greencell Airjuice 0,2 13 7,7 20 6,9 9 (XR) 6,6 15 ✖ 1 liegend USB-C 25 Nokia DT-900 0,2 12 7,5 19 6,5 8 (XR) 6,1 k.a. 9 1 liegend Hohlbuchse 25 Xiaomi 20W Wireless Charger 0,3 9 7 17 6,2 9 (XR) 6,3 20 27 1 liegend USB-C 20 XLayer Wireless Charger Desktop 0,3 13 8,2 21 7,3 11 (XR) 8,4 10 ✖ 1 liegend Micro-USB 23 PNY Dual Wireless 0,5 12 7,3 17 6,1 27 (12m) 10,8 10 30 2 liegend Hohlbuchse 50 Celluarline Wireless Fast Charger Dual 0,3 19 13,3 19 6,6 8 (XR) 6 10 27 2 liegend Hohlbuchse 65 Kingston HyperX Chargeplay Base 0,7 15 11,3 17 6,1 14 (XR) 7,7 10 24 2 liegend USB-C 65 Belkin Boostup Wireless Charging Dock 0,7 15 11,1 17 6,3 12 (XR) 7,1 7,5 45 3 stehend Hohlbuchse 120 Lotta Power Wireless Charging Pad 0,3 11 7,8 20 6,9 10 (XR) 6,5 15 ✖ 1 liegend USB-C 20

Pitaka 6-in-1 Air Omni

Die Pitaka 6-in-1 Air Omni will die ultimative Qi-Ladestation für alle Apple-Anhänger sein, könnte aber auch unter den Android-Nutzer viele Fans finden. Sie bietet ein liegendes Ladepad mit drei Spulen, ein kleines Ladepad etwa für Qi-Kopfhörer, ein hochklappbares Lade-Pad für die Apple Watch und einen Stand mit Lightning-Anschluss für ältere iPads. Der Lightning-Ladeanschluss kann sehr clever über einen Knopf zu einem USB-C-Port für aktuelle iPads und die meisten modernen Android-Geräte gewechselt werden. Außerdem kommt die Pitaka 6-in-1 Air Omni mit einem USB-A- und einem USB-C-Port, um weitere Geräte per Kabel zu laden.

Das mitgelieferte 64-Watt-Netzteil sorgt auch beim Laden mehreren Geräte gleichzeitig für ausreichend Power. Auf seiner rechten Seite versteckt sich eine kleine, beleuchtete Schublade, etwa für Schmuck. An der Pitaka-Qi-Ladestation stört nachts kein Licht, auch Geräusche konnten wir nicht feststellen.

Wie die Tabelle oben zeigt, ist die Pitaka 6-in-1 Air Omni die einzige Qi-Ladestation im Test, welche alle drei Smartphones überdurchschnittlich schnell lädt. Diese Exzellenz lässt sich Pitaka teuer bezahlen. Ganze 170 Euro kostet sie auf Amazon (Kauflink). Dafür erhalten Käufer eine der besten und universell einsetzbarsten Ladestationen am Markt, die uns auch bezüglich ihrer hervorragenden Verarbeitung beeindruckt hat.

Nomad Base Station

Die Nomad Base Station fällt sofort dank ihrer hervorragenden Verarbeitung auf. Sie besteht zum großen Teil aus Metall, ihre Auflagefläche aus einem hochwertigen Kunstleder. Schmutz und Staub bleiben daran nicht hängen. Sie ist darauf ausgelegt, zwei Geräte liegend zu laden, etwa ein iPhone und die Apple Airpods. Außerdem hat die Base Station auf der Rückseite einen USB-C- sowie einen USB-A-Port für das Laden weiterer Geräte. Im Test lädt es das Pixel 4 und das S20 Ultra schnell. Beim iPhone XR setzt es sich an die Spitze, wenn auch knapp.

Spigen Steadiboost Flex

Das Spigen Steadyboost Flex (Amazon-Kauflink) ist eines der günstigeren Qi-Ladegeräte und dennoch im Test mit allen drei Smartphones eines der schnellsten. Es wirkt angemessen verarbeitet und kommt inklusive eines 18-Watt-Netzteils. Ein Vorteil liegt darin, dass der Nutzer es liegend und stehend verwenden kann. Dafür ist sein Leistungsumsatz im Standby für ein Single-Charge-Gerät mit 0,6 Watt vergleichsweise hoch.

Varta Fast Wireless Charger

Der Varta Fast Wireless Charger zeigt bezüglich seiner Leistung sowohl beim Pixel 4 als auch beim iPhone XR einen durchschnittlichen Wert. Beim Laden des S20 Ultra überrascht es dagegen mit einer besonders hohen Leistung. Dabei ist es mit Abstand das günstigste unserer Testreihe und erhält deswegen unsere Kaufempfehlung. Es lässt sich flexibel entweder liegend, hochkant oder quer stehend aufstellen. Der Standfuß besteht aus Metall und hält für den Transport magnetisch an der Rückseite des Qi-Laders. Der Metallfuß gibt auch einen brauchbaren Flaschenöffner ab.

Aukey Aircore Series 2-in-1

Das Qi-Ladegerät Aukey Aircore Series 2-in-1 ist einer der günstigen Qi-Lader, die gleichzeitig zwei Geräte mit Energie versorgen können. Dabei ist die in mattem Schwarz oder Weiß gehaltene Ladestation modular aufgebaut. So steckt die Haltevorrichtung für das Smartphone in einem Basisteil, verbunden über USB-C. Das bedeutet, dass der Qi-Lader über USB-C auch ohne Basisteil funktioniert. So kann man die stehende Ladestation zu einer liegenden umbauen. Ein Netzteil liegt der Station nicht bei, wir empfehlen ein hochwertiges mit USB-PD für etwa 20 Euro zu nehmen.

Im Ladetest überrascht das Aukey Aircore Series 2-in-1 mit durchgängig hohem Ladestrom. Das iPhone 12 Mini lädt es gar mit rekordverdächtigen 13 Watt. Allerdings passt die Positionierung der Ladespule des iPhone 12 mini nicht zur Qi-Ladestation, davor warnt auch Aukey und gibt an, nicht kompatibel zu sein.

Aukey Aircore Series 3-in-1

Das Qi-Ladegerät Aukey Aircore Series 3-in-1 ist in großen Teilen zum Aukey Aircore Series 2-in-1 baugleich. Die Hauptladestation für das Smartphone ist gar identisch. Daher glänzt es mit gleich hohem Ladestrom. Auch ist es ebenso modular und ebenso unpassend für das iPhone 12 mini.

Im Grunde ist sie nur eine 2-in-1-Ladestation. Allerdings kommt sie mit einer Vorrichtung, in die ein existierendes Apple-Qi-Ladegerät integriert werden kann. Das ist mit USB-A-Port und Magnetabdeckung auf der Unterseite sehr schön gelöst. Dank dieses Tricks schafft es die Ladestation, derart günstig zu bleiben.

Samsung Wireless Charger Stand

Der Samsung Wireless Charger Stand ist ein mit etwa 35 Euro vergleichsweise günstiges Qi-Ladegerät, welches besonders Samsung-Smartphones schnell aufladen soll. Das macht es auch, wie unser Test zeigt. Die wirkliche Überraschung ist aber, dass es unser iPhone XR so schnell auflädt, wie sonst nur das um ein vielfaches teurere Pitaka Air Omni. Da sich auch die Verarbeitung auf einem hohen Niveau befindet, erhält der Samsung Wireless Charger Stand unsere volle Kaufempfehlung, ironischerweise besonders für iPhone-XR-Nutzer.

Belkin Boostup Wireless Charging Stand

Der Belkin Boostup Wireless Charging Stand lädt das Smartphone im Hochkant- oder Querformat und besteht zum großen Teil aus einem matten Kunststoff. Es steht stabil auf einem großen Fuß und hält das Smartphone dank einer Gummierung zuverlässig in Position. Der Belkin Boostup Wireless Charging Stand ist vergleichsweise günstig und bietet eine durchschnittliche Leistung. Ihm liegt kein Netzteil bei.

Huawei Wireless Charger Supercharge

Der Huawei Wireless Charger Supercharge ist mit einem Durchmesser von 8,5 cm zwar klein, aber mit 1,4 cm recht hoch. Es kommt mit einer weißen, gummierten Oberfläche, die das Smartphone vor dem Verrutschen schützt, aber gleichzeitig Fussel anzieht, die sich nur schwer wieder lösen. Das mitgelieferte Netzteil ist mit 40 Watt eines der stärksten im Vergleichstest. Das Qi-Ladegerät selbst soll 15 Watt liefern. Zumindest beim Pixel 4, S20 Ultra und beim iPhone XR kommt von der Power nur ähnlich viel an wie bei den meisten anderen Qi-Ladern mit nummerisch weniger Watt. Bei einem kurzen Test am Huawei P40 zeigt sich jedoch, dass es an Geräten der eigen Marke deutlich schneller ist.

Google Pixel Stand

Der Google Pixel Stand ist bemerkenswert hochwertig verarbeitet. Beinahe seine gesamte Oberfläche besteht aus einem matten, leicht gummierten Kunststoff, der sich hervorragend anfühlt. Wenig überraschend lädt es das Pixel 4 besonders schnell, bei Samsung und Apple erreicht es nur durchschnittliche Ladegeschwindigkeiten. Das Pixel erkennt dabei den Qi-Lader aus dem eigenen Haus und bietet Zusatzfunktionen wie das langsame Wecken über Licht an. Uns gefällt der Google Pixel Stand, gerade für Pixel-Nutzer. Aber sein hoher Preis von 65 Euro könnte viele abschrecken.

Belkin Boostcharge Truefreedom Pro

Der Belkin Boostcharge Truefreedom Pro ist mit etwa 120 Euro einer der teuersten Qi-Charger im Vergleichstest. Dabei wirkt er auch sofort nach dem Auspacken dank des hohen Gewichts und des Metallrahmens sehr wertig. Er kommt zusammen mit einem 30-Watt-Netzteil. Laut Belkin gibt es auf ihm zwei Ladebereiche, die je 10 Watt übertragen können. Tatsächlich hat Belkin die Ladespulen sinnvoll positioniert. Als Nutzer muss man sich keine Gedanken darüber machen, wie das Telefon darauf liegt, es lädt so gut wie immer. Belkin schreibt, dass die Ladestation nicht mit dem iPhone 12 mini kompatibel ist. Das können wir im Test nicht bestätigen, auch das iPhone 12 mini lädt anstandslos und sehr schnell.

Samsung Wireless Charger Duo

Der Samsung Wireless Charger Duo ist eine aufgebohrte Variante des oben vorgestellten Samsung Wireless Charger Stand. Dabei erweitert er die stehende Qi-Ladefläche um eine weitere liegende. Sein Preis ist mit 90 Euro vergleichsweise hoch. Das Samsung S20 Ultra lädt es auf beiden Qi-Flächen sehr schnell, das Google Pixel 4 und das iPhone XR dagegen langsam. Gerade letzteres überrascht uns, ist doch der deutlich günstigere Samsung Wireless Charger Stand einer der ganz wenigen Qi-Charger, der auch das iPhone richtig schnell lädt. Noch dazu ist er deutlich günstiger als der Samsung Wireless Charger Duo.

Greencell Airjuice

Der Greencell Airjuice ist einer der unauffälligsten Qi-Charger in unserem Test. Er ist klein, dank viel Metall recht schwer, schwarz und vor allem extrem flach. Unauffällig ist auch die Ladeleistung, die bei allen drei Modellen im unteren Bereich liegt. An seiner Vorderseite leuchtet beim Laden eine kleine grüne LED. Das könnte einige Käufer, die den Qi-Lader beim Schlafen auf dem Nachttisch stehen haben, stören.

Nokia DT-900

Das Nokia DT-900 ist verhältnismäßig klein. Es ist neongelb und liegt flach auf dem Tisch. In seiner Mitte umrandet ein schmaler Gummiring das Nokia-Logo. Sein Netzteil hat lediglich eine Leistung von 9 Watt, bezüglich seiner Leistungsübertragung findet es sich dennoch im Mittelfeld wieder. Es gehört zu den ältesten im Testfeld und ist mittlerweile deutlich im Preis gefallen.

Xiaomi 20W Wireless Charger

Der Xiaomi 20W Wireless Charger (Amazon-Kauflink) ähnelt optisch dem Huawei-Qi-Ladegerät, ist aber mit einem Durchmesser von 10 cm und einer Höhe von 2 cm größer. Laut Xiaomi hat es eine Leistung von 20 Watt; ein 27-Watt-Netzteil liegt bei. Im Test lädt es das Pixel 4, S20 Ultra und das iPhone XR dennoch nicht wesentlich schneller als zum Beispiel das Nokia DT-900, dessen Netzteil nur 9 Watt liefert. Um einer Überhitzung entgegenzuwirken, baut Xiaomi in seinen Charger einen aktiven Lüfter ein. Dies kann vor allem beim Laden neben dem Bett über Nacht nerven.

XLayer Wireless Charger Desktop

Der XLayer Wireless Charger Desktop sieht schick aus: Seine Front schützt ein grauer Stoff, er ist angenehm flach und die Füsschen auf seiner Rückseite bestehen aus einem Metall. Empfehlen können wir es dennoch nicht jedem. Dabei ist seine Laddeleistung bei den drei Test-Smartphones sogar leicht überdurchschnittlich. Wir bemängeln aber besonders, dass der XLayer Wireless Charger Desktop unangenehm vor sich hinfiept, lädt es gerade kein Smartphone. Außerdem stört uns das hell beleuchtete XLayer-Logo auf der Front. Beides disqualifiziert den XLayer Wireless Charger Desktop für die Nutzung neben dem Bett.

PNY Dual Charger

Der PNY Dual Charger ist einer der schickesten im Vergleichstest. Er ist leicht, dünn und ihn überzieht ein grauer Stoff. Die Ladeflächen markiert je ein Kreuz aus Gummifingerchen, die gleichzeitig dafür sorgen, dass das zu ladende Smartphone nicht abrutscht. Ihm lieg ein 30-Watt-Netzteil bei. Laut PNY überträgt jedes Ladefläche bis zu 10 Watt. Im Test spielt es vor allem in Verbindung mit einem iPhone 12 mini seine Stärken aus, hier schafft es gar einen Ladestrom von knapp 11 Watt.

Celluarline Wireless Fast Charger Dual

Der Celluarline Wireless Fast Charger Dual ist mit einer Höhe von nur 0,7 cm eines der flachsten Qi-Ladegeräte. Es steht auf einer Metallplatte, seine Oberseite besteht aus einem schwarzen, matten Kunststoff, auf den zwei Ladepads schützt eine runde Gummimatte das Smartphone davor, abzurutschen. Leider ist die Gummierung ein wahrer Staubmagnet und sieht nach kürzester Zeit schmutzig aus. Beim kabellosen Laden des Pixel 4 und des iPhone XR gehört es zu den langsameren Vertretern. Beim Samsung S20 Ultra dagegen gibt es richtig Gas.

Kingston HyperX Chargeplay Base

Die Kingston HyperX Chargeplay Base adressiert mit ihrer leicht verspielten, geschwungenen Form Gamer. Das zeigt sich auch an der lang gezogenen LED, die beim Laden von Geräten dauerhaft leuchtet. Das mag beim Zocken vor dem Monitor nett aussehen, disqualifiziert sie jedoch als Qi-Ladestation neben dem Bett. Sie kann neben einem Smartphone ein weiteres Qi-Gerät laden. Im Test lädt es das Pixel 4 eher langsam, das iPhone XR recht schnell und das Samsung S20 Ultra richtig schnell auf.

Belkin Boostup Wireless Charging Dock

Der Belkin Boostup Wireless Charging Dock gehört zu den teuersten Qi-Ladestationen im Vergleichstest. Es ist auf Apple-Nutzer zugeschnitten, kann es doch neben einem Smartphone ein weiteres Qi-Gerät wie die Apple Airpods und zusätzlich eine Apple Watch laden. Sein Netzteil ist dafür mit 45 Watt ausreichend groß dimensioniert. Im Test lädt es das iPhone XR und das S20 Ultra leicht überdurchschnittlich schnell auf.

Lotta Power Wireless Charging Pad

Das Lotta Power Wireless Charging Pad richtet sich an Käuferinnen. Das zeigt sich vor allem an der Farbauswahl von Rosa, Grau und Gold. Nettes Detail: Auch das Ladekabel ist in der jeweiligen Farbe gehalten. Seine Oberfläche bezieht ein Stoff. Das Lotta Power Wireless Charging Pad ist recht klein und flach. Seine Unterseite ist gummiert, damit es nicht auf Oberflächen rutscht. Die Ladeleistung zeigt sich im Test als unterdurchschnittlich. Leider fiept das Qi-Pad im Betrieb leicht. Dafür ist sein Preis von etwa 19 Euro akzeptabel.

Fazit

Das mit 170 Euro teuerste Qi-Ladegerät Pitaka 6-in-1 Omni Air (Amazon Kauflink) landet im Vergleichstest auf den ersten Platz. Das liegt an seiner perfekten Verarbeitung, der hohen Flexibilität und den sehr hohen Ladegeschwindigkeiten.

Trotzdem steht der Preis eines Qi-Ladegeräts nicht unbedingt im direkten Zusammenhang mit dessen Leistungsübertragung. So lädt etwa der Spigen Steadiboost Flex das Pixel 4 besonders schnell, ist aber preislich im unteren Segment zu finden. Besonders überraschend ist, wie schnell der Varta Fast Wireless Charger das S20 Ultra auflädt, obwohl es der günstigste Qi-Lader des Vergleichstests ist. Auf der anderen Seite ist der Belkin Boostup Wireless Charging Dock einer der teuersten, fällt aber beim Laden nicht mit besonders hohen Geschwindigkeiten auf.

Auf die Watt-Angabe der Hersteller sollte man nicht allzu viel geben. So ist auf dem Papier der Xiaomi 20W Wireless Charger der stärkste im Testfeld, kann aber das Google Pixel 4 (Testbericht), das Samsung S20 Ultra (Testbericht) und das iPhone XR nicht schneller laden als der Belkin Boostup Wireless Charging Stand mit 5 Watt. Das kann jedoch bei anderen Smartphones anders aussehen.

Üblicherweise müssen sich Käufer vorab entscheiden, ob der Qi-Lader das Smartphone liegend oder stehen laden soll. Nicht so beim Spigen Steadiboost Flex und dem Varta Fast Wireless Charge, die beide Postionen beherrschen.

Wer gleich mehrere Qi-Geräte drahtlos laden möchten, muss bei den Multi-Chargern deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bei diesen Geräten ist dann der Stromumsatz im Standby höher als bei den Single-Chargern.

Bezüglich der Optik und Verarbeitung sticht die Nomad Base Station besonders positiv hervor. Wenn das Qi-Ladegerät nachts neben dem Bett laden soll, stört eine dauerhaft leuchtende LED wie beim Kingston HyperX Chargeplay Base. Auch erweisen sich viele Qi-Charger wie der Huawei Wireless Charger Supercharge und der Celluarline Wireless Fast Charger Dual als wahre Staubmagnete.

Wer sein Smartphone im Auto kabellos laden möchte, sollte sich unseren Vergleichstest Wireless Charger fürs Auto anschauen. Hier stellen wir Ladedocks für iPhone, Apple Watch und Airpods vor.

Affiliate-Information Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Permalink: https://techstage.de/-4691028