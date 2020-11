Die besten Audio-Deals für Kopfhörer und Lautsprecher

Rund um den Black Friday gibt es viele gute Deals für Kopfhörer, Lautsprecher und Soundbars. TechStage zeigt die besten Audio-Schnäppchen.

In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf Audio-Deals, also auf alle Produkte, die einen Lautsprecher haben. Dazu gehören die klassischen Kopfhörer ebenso wie True-Wireless-Kopfhörer (also Bluetooth-Kopfhörer ohne Kabel). Für Zocker checken wir die besten Preise für Gaming-Headsets und für Sportler finden wir die besten Deals für Kopfhörer, die auch etwas Schweiß und Wasser abkönnen.

Der zweite Teil des Artikels dreht sich um Smart Speaker, Bluetooth Lautsprecher und Soundbars. Im ersten Aufschlag ziehen wir Sonos-Lautsprecher besonders heraus, einfach, weil es aktuell viele gute Deals dazu gibt.

Noch mehr Deals und Schnäppchen zeigen wir in unserem täglich aktualisierten Hauptartikel zur Black Friday Week und im Schnäppchen-Ratgeber zu 4K-TVs.

Die besten Audio-Deals 2020

In den Highlights zeigen wir die Produkte, die entweder besonders günstig sind, einen großen Preisverfall zur Black Friday Week haben oder einfach sonst nur sehr schwer günstiger zu bekommen sind.

Unser erster Tipp ist der Anker Soundcore Life Q30 (Testbericht). Der Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth bringt eine aktive Geräuschunterdrückung und einen überraschend ausgewogenen, wenn auch etwas basslastigen Klang mit. Aber für 60 Euro statt 80 Euro macht man nichts verkehrt.

Den größten Preisverfall hat der Bowers & Wilkins PX7 Carbon. Der Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, Bluetooth, aptX (HD) und AAC fällt von 399 Euro auf 250 Euro – wer zuschlägt, spart 37 Prozent. Ebenfalls für Audiophile ist der Beyerdynamic Lagoon ANC Traveller interessant. Auch er unterdrückt Außengeräusche aktiv, setzt auf Bluetooth und beherrscht den AAC-Codec. Er ist erstmals für 198 Euro zu bekommen, bei anderen Händlern zahlt man mindestens 259 Euro.

Das günstigste Gaming-Headset ist eindeutig das Logitech Gaming Headset für 28 Euro statt 43 Euro. Das kabelgebundene Headset war nie so günstig. Wer lieber kabellos zockt, der sollte sich das Corsair HS70 Pro Wireless Carbon holen, es kostet während der Black Friday Week erstmals 75 Euro, die nächstbesten Händler wollen 85 Euro.

Beim Thema True Wireless haben wir zwei Tipps: Die Samsung Galaxy Buds+ (Testbericht) kosten 67 Euro, so günstig waren sie nie. Noch billiger sind die Anker Soundcore Life P2, die zum Tiefstpreis von 35 Euro über den Ladentisch gehen.

Wer dagegen einen neuen Lautsprecher sucht, sollte sich die Frage stellen: Sonos oder Bluetooth? Denn der Sonos One SL erreicht mit 139 Euro einen neuen Tiefstpreis. Günstiger ist nur der Ikea Symfonisk (Preisvergleich). Wer nur einen fetten Bluetooth-Lautsprecher sucht, dem raten wir zum Ultimate Ears UE Wonderboom 2 Radical Red. Wer heute kauft, der zahlt 40 Euro statt 54 Euro. Für einen Smart Speaker lohnt der Blick auf die Lenovo Smart Clock (Testbericht). Sie kombiniert den Google Assistant mit einem Bildschirm und geht heute zum Tiefstpreis von 34 Euro über die virtuelle Ladentheke.

Top-Deals für Over-Ear-Kopfhörer

Die Black Friday Week lockt mit unglaublich guten Angeboten für Over-Ear-Kopfhörer. Alle setzen auf Bluetooth statt Kabel, fast alle Geräte verfügen zudem über aktive Geräuschunterdrückung. Wer auf High-Res-Audio verzichten kann, der sollte zum Anker Soundcore Life Q30 (Testbericht) greifen. Für knapp 60 Euro liefert der Kopfhörer ausgewogenen Klang, gutes ANC und eine lange Laufzeit.

Ebenfalls ein guter Deal ist der JBL Live 650BTNC (Testbericht) für 67 Euro, rund 26 Prozent billiger. Im Test war der Bass allerdings etwas zu dominant. Für 99 Euro statt 130 Euro bekommt man heute den Sennheiser HD 450 BT, der neben ANC noch aptX und AAC bietet.

Der Bose SoundLink Around-Ear Wireless II in Schwarz geht heute für 111 statt 143 Euro über die Ladentheke. Allerdings besitzt er keine aktive Geräuschunterdrückung. Die hat dafür der Sony h.ear on 3 Wireless NC, der heute 149 Euro kostet. Wer mit dem Sony-Kopfhörer liebäugelt, dem würden wir raten, 50 Euro mehr zu investieren. Für 199 Euro bekommt man heute nämlich den Sony WH-1000XM3 (Testbericht) in Schwarz und Silber. Der war lang unser Favorit der kabellosen ANC-Kopfhörer, bis er vom Nachfolger abgelöst wurde.

Abseits von Sony gibt es heute für 198 Euro den Beyerdynamic Lagoon ANC Traveller. Der Kopfhörer des Sound-Spezialisten kostet normalerweise mindestens 259 Euro, Interessenten können also zuschlagen.

Der teuerste Kopfhörer ist zugleich der mit dem größten Preisverfall. Der Bowers & Wilkins PX7 carbon kostet heute erstmals 250 Euro, andere Anbieter wollen fast 400 Euro!

Die besten True-Wireless-Schnäppchen

True-Wireless-Kopfhörer (TWS) sind genau das: komplett kabellos. Die zwei Ohrstöpsel werden separat ins Ohr gesteckt, sie verbinden sich untereinander und zur Musikquelle per Bluetooth. Der günstigste Einstieg in diese Welt sind heute die Anker Soundcore Life P2. Sie kosten 35 Euro statt 44 Euro.

Wer knapp 70 Euro ausgeben möchte, der hat heute die Auswahl zwischen drei guten Marken: Die Samsung Galaxy Buds+ (Testbericht) kosten heute 67 statt 79 Euro. Alternativ gibt es die Sony WF-XB700 in Schwarz für 66 statt 70 Euro. Wir aber würden zu den Jabra Elite 65T (Testbericht) raten, sie überzeugten im Test mit tollem Klang und guter Laufzeit. Auch sie kosten heute 67 Euro, ein neuer Tiefstpreis.

Wer dagegen eine Alternative zu den Airpods von Apple sucht, der sollte sich heute die Huawei FreeBuds Pro (Testbericht) ansehen. Sie kosten heute in Silber und Schwarz 129 Euro, das ist zehn Euro weniger als sonst. Im Test gefiel der gute Sound und die ANC-Funktion, die bei True-Wireless-Geräten sonst eher mau ist.

Die besten Deals für Sportkopfhörer

Sportler haben besonderer Anforderungen an Kopfhörer. Sie sollten gut sitzen, man sollte darunter nicht schwitzen und die Geräte sollten sich nach dem Sport abspülen lassen. Vier Kopfhörer-Schnäppchen erfüllen heute diese Vorgaben.

Zwei Modelle kommen von JBL. Am günstigsten steigt man heute mit den JBL Free X ein. Sie kosten 44 Euro, sonst werden mindestens 49 Euro fällig. Wer allerdings besonders aktiv ist und etwa viel herumspringt, dem raten wir zu den JBL Reflect Flow (Testbericht). Im Test gefiel nicht nur, dass die Kopfhörer bombenfest in den Ohren halten. Auch kapseln sie gut von der Umgebung ab und liefern einen fetten Sound. Sie kosten heute 77 Euro, sonst zahlt man knapp 23 Prozent mehr.

Einen kleinen Rabatt gibt es heute auf die Bose SoundSport Free. Sie kosten 111 Euro, so wenig wie noch nie. Das gilt auch für die AfterShokz Aeropex Cosmic Black, die heute für 125 Euro statt 129 Euro über den Ladentisch gehen. Die Besonderheit: Die AfterShokz-Geräte übertragen Klänge über eine Vibration an der Schläfe, die Ohren bleiben also frei. Wer mehr wissen möchte, wir haben die Vorgänger Aftershokz Trekz Air bereits getestet.

Die günstigsten Gaming-Headsets

Gamer brauchen gute Headsets, keine Frage. Dass diese nicht teuer sein müssen, zeigt da kabelgebundene Logitech Gaming Headset, das es heute für 28 Euro gibt. Die nächsten Anbieter wollen mindestens 43 Euro, man spart also ordentlich. Ohne Kabel geht es aber auch günstiger. Das Corsair HS70 Pro Wireless im Carbon-Look geht heute für 75 Euro über den Ladentisch. Sonst werden mindestens 85 Euro fällig.

Wer neben gutem Klang auch auffallen möchte, das Razer Kraken erreicht in der Kitty Edition Quartz einen neuen Tiefstpreis von 110 Euro. Und für 126 statt 146 Euro bekommt man heute das Teufel Cage Headset.

Die besten Sonos-Deals

Sonos ist für viele immer noch das Synonym für Multi-Room-Audio. Und wenn es inzwischen auch Konkurrenz gibt (Ratgeber Multi-Room), Sonos-Produkte sind einfach zu bedienen und klingen gut. Kein Wunder also, dass man bei Deals aufhorchen sollte, vor allem, wenn man die eigene Sammlung erweitern will.

Vom Ikea Symfonisk (Preisvergleich) abgesehen ist der Sonos One SL in Schwarz heute für 139 Euro die günstigste Option für einen weiteren Lautsprecher. Das Gerät hat einen neuen Tiefstpreis, mit knapp 6 Euro zum nächsten Händler ist die Ersparnis aber gering.

23 Euro spart man beim Sonos One Gen 2. In Schwarz oder Weiß kostet er heute 154 Euro, andere Anbieter wollen 178 Euro. Und mit 295 Euro erreicht der Sonos Move (Testbericht) einen neuen Tiefstpreis. Der Lautsprecher verfügt über einen Akku und lässt sich einfach mitnehmen. Neben Sonos kann man ihn auch per Bluetooth ansteuern.

Die besten Angebote für Smart Speaker

Smart Speaker geben nicht nur Musik wieder, sie lauschen auch auf die Befehle des Besitzers. Am bekanntesten dürften hier die Echo-Geräte mit Amazon Alexa sein. Zur Black Week gibt es den Echo der vierten Generation (Testbericht) zum aktuellen Tiefstpreis von 68 Euro.

Genau die Hälfte zahlt man für die Lenovo Smart Clock (Testbericht). Sie setzt auf den Google Assistant statt Alexa und besitzt zudem ein Display. Das hat der Echo nicht.

Top-Angebote für Bluetooth-Lautsprecher

Wer einfach nur Sound wiedergeben möchte, am besten über einen Lautsprecher mit eigenem Akku, der sollte sich heute den Ultimate Ears UE Wonderboom 2 in der Farbe radical red ansehen. Für knapp 40 Euro (Ersparnis 26 Prozent) bekommt man einen guten, kleinen und mobilen Lautsprecher mit speziellem Outdoor-Modus.

Größer und etwas schwerer ist da der JBL Xtreme 2 Midnight Black. Der geht heute für knapp 139 Euro über den Ladentisch.

Bluetooth-Lautsprecher können aber noch mehr, als andere Leute am Badesee zu beschallen. Das zeigt der Harman Kardon Aura Studio 3. Der ist für einen festen Aufbau und Netzbetrieb vorgesehen. Dafür liefert er guten Klang und optisch ansprechende Lichteffekte. Er kostet heute 209 Euro statt 282 Euro.

Die besten Soundbar-Schnäppchen

Aktuelle TVs klingen meist flach, es fehlt einfach am Sound, den ein Röhrenfernseher mit seinem tiefen Aufbau produziert hat. Abhilfe schaffen Soundbars. Die Einrichtung ist dank ARC simpel: Man steckt die Soundbar per HDMI an und anschließend nutzt sie der TV automatisch.

Die Dolby-Digital-Soundbar Samsung HW-T450 kostet inklusive eines kabellos verbundenen Subwoofers heute 125 Euro, ein neuer Tiefstpreis für das Produkt. Andere Händler wollen mindestens 139 Euro.

Mit einem Preis um 193 Euro fällt die Yamaha YAS-109 auf einen neuen Niedrigpreis. Sie kommt ohne externen Subwoofer und unterstützt Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS sowie DTS Virtual:X sowie Bluetooth.

Wer nicht nur 5.1, sondern gleich 7.1.2-Surround möchte, der sollte sich heute die Samsung HW-Q900T mit aktivem kabellosem Subwoofer ansehen. Sie beherrscht Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD sowie DTS:X und kann diese Formate dank HDMI 2.1 unkomprimiert wiedergeben. Sie kostet heute 684 Euro, andere Händler wollen knapp 700 Euro.

Fazit

Ordentlicher Klang muss nicht teuer sein. Das gilt vor allem für Kopfhörer, hier kann man gerade zur Black Friday Week ordentlich sparen. Noch mehr Deals und Schnäppchen zeigen wir in unserem täglich aktualisierten Hauptartikel zur Black Friday Week und im Schnäppchen-Ratgeber zu 4K-TVs.

