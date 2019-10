Die aktuellen Saturn-Angebote im Schnäppchen-Check

Egal ob TV, Smartphone oder SSD: Im aktuellen Prospekt von Saturn dreht sich alles um Samsung. Wir haben die besten Angebote im Check und verraten, wo man wirklich spart.

Der neue Saturn-Prospekt ist da. In ihm zeigt Saturn jede Menge Angebote, überwiegend von Samsung. Mit dabei sind Fernseher in jeder Größe, Mittelklasse-Smartphones sowie eine 500-GByte-SSD. Doch wie so häufig zeigt sich auch dieses Mal, dass nicht jedes Saturn-Angebot auch wirklich das günstigste am Markt ist. Wir haben uns die interessantesten Produkte angeschaut und zeigen, was sich wirklich lohnt und welche man lieber bei der Konkurrenz kaufen sollte.

Fernseher

Im aktuellen Prospekt reduziert Saturn gleich neun Fernseher im Preis. Hier ist der 32-Zöller Samsung UE32N5375 mit Full-HD-Auflösung für 299 Euro der günstigste. Tatsächlich ist das Angebot gut, der TV war bisher nur einmal günstiger zu haben. Wer statt bei Saturn lieber bei Amazon kauft, kann das tun. Auch Amazon bietet ihn aktuell für 299 Euro an.

32 Zoll ist viel zu klein? Wie wäre es dann mit dem 75-Zoll-TV Samsung UE75RU7099? Der 4K-Riese kostet sowohl bei Saturn als auch bei Amazon 999 Euro. Zwar war er zeitweise schon einmal für den Preis zu haben, trotzdem handelt es sich hier um ein gutes Angebot. Üblicherweise kostet er um die 1200 Euro.

Richtig teuer wirds beim 65-Zöller Samsung GQ65Q950R. Er kostet 3949 Euro, was dem aktuellen Tiefstpreis entspricht. Dafür gibt es aber auch eine fette 8K-Auflösung (für die es derzeit allerdings an Inhalten fehlt). Allerdings war er erst vor wenige Wochen mit etwa 3500 Euro für viel weniger zu haben. Wer sich für das Gerät interessiert, sollte auf ein besseres Angebot warten.

Alle weiteren Fernseher im Prospekt sind Fake-Schnäppchen. Wie der Preisvergleich zeigt, sollte man sie lieber bei der günstigeren Konkurrenz kaufen.

43 Zoll Samsung UE43RU7179UXZG Saturn: 379 Euro; Preisvergleich: 349 Euro

Saturn: 379 Euro; Preisvergleich: 349 Euro 55 Zoll Samsung UE55RU7179 Saturn: 529 Euro; Preisvergleich: 442 Euro



Saturn: 529 Euro; Preisvergleich: 442 Euro 55 Zoll Samsung GQ55Q70RGTXZG Saturn: 1099 Euro; Preisvergleich: 909 Euro

Saturn: 1099 Euro; Preisvergleich: 909 Euro 55 Zoll Samsung GQ55Q90RGTXZG Saturn: 1949 Euro; Preisvergleich: 1699 Euro

Saturn: 1949 Euro; Preisvergleich: 1699 Euro 65 Zoll Samsung UE65RU7179UXZG Saturn: 788 Euro; Preisvergleich: 697 Euro

Saturn: 788 Euro; Preisvergleich: 697 Euro 65 Zoll Samsung GQ65Q80RGTXZG Saturn: 1699 Euro; Preisvergleich: 1598 Euro

Smartphones

Saturn hat die beiden Mittelklasse Smartphones Samsung Galaxy A40 und Samsung Galaxy A50 in verschiedenen Farben im Angebot. Für das A40 will Saturn 199 Euro. Der Preis geht in Ordnung, allerdings bieten andere Händler das Smartphone zu einem vergleichbaren Preis an. Teilweise war das A40 auch schon für 179 Euro im Angebot.

Das Samsung Galaxy A50 (Testbericht) punktet bei uns mit seinem sehr guten Display, der bei Tageslicht ordentlichen Kamera und dem starken Akku. Saturn will für das Smartphone 279 Euro, andere Händler unterbieten diesen Preis leicht. Die Preisverlaufskurve verrät jedoch, dass das A50 in den letzten Wochen und Monaten schon für teilweise deutlich weniger den Besitzer wechselte. Wer den Kauf des A50 als Schnäppchen bezeichnen möchte, sollte nicht mehr als 250 Euro ausgeben. Wir empfehlen dafür auf Geizhals einen Preisalarm einzurichten.

Ja, das A40 und das A50 sind sehr beliebt und im Grunde keine schlechten Smartphones. Trotzdem: Wer etwa 250 Euro ausgeben will, bekommt besseres. Wir empfehlen einen Blick auf das Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Testbericht). Für 250 Euro bietet das Smartphone 64 GByte Speicher, 6 GByte RAM, 4500-mAh-Akku eine richtig gute Hauptkamera und viel Leistung. Für 30 Euro mehr verdoppelt Xiaomi den Speicher auf 128 GByte.

239 Euro kostet das Motorola Moto G7 Plus (Testbericht). Das 64-GByte-Smartphone, das bei uns die Note "Sehr Gut" bekommt, fällt vor allem mit seiner guten Verarbeitung, der starken Dual-Kamera, den Stereo-Lautsprechern und sehr schnellem Laden positiv auf. Lediglich der Prozessor dürfte gerne etwas schneller sein.

Wer ein paar Euro mehr investiert, bekommt für 270 Euro das gute Android-One-Smartphone Motorola One Vision (Testbericht). Aber Achtung, das Handy war auch schon für 250 Euro zu haben. Aktuell 280 Euro kostet das Xiaomi Mi 9 SE (Testbericht). Das sehr gute Smartphone gehört zu den besten, die man derzeit für unter 300 Euro kaufen kann. Alle die sich nicht sicher sind, welches Xiaomi-Smartphone für sie am besten geeignet ist, denen empfehlen wir unsere Kaufberatung: Xiaomi Mi 9 vs Mi 9T vs Mi 9T Pro vs Mi 9 SE.

SSD

Die Samsung Portable SSD T5 mit einer Kapazität von 500 GByte kostet bei Saturn in den Farben gold, rot und blau 89 Euro. Das klingt zunächst nach einem guten Angebot, denn Saturn ist tatsächlich aktuell der Händler mit dem besten Preis für die SSD. Allerdings verrät der Preisverlauf, dass sie im letzten halben Jahr immer unter 90 Euro kostete, teilweise wechselte sie schon für 80 oder gar 70 Euro den Besitzer.

Günstiger ist da die SanDisk Extreme Portable SSD 500 GByte, die für 80 Euro eine vergleichbare Leistung und ebenfalls einen USB-C-Anschluss bietet. Ebenfalls sehr flott aber mit USB-3.0-Anschluss kommt die Seagate Expansion SSD 500 GByte für ebenfalls 80 Euro. Wer auf das letzte Quäntchen Speed verzichten kann, sollte sich die mit 66 Euro deutlich günstigeren Adata SD600Q 480 GByte und PNY Elite USB 3.0 Silver 480 GByte genauer anschauen.

Fazit

Auch für diesen Saturn-Prospekt gilt, vor dem Kauf immer erst zu vergleichen. Zwar sind einige gute Angebote dabei, aber viele Produkte sind bei der Konkurrenz günstiger.

