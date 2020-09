Deals des Tages: Black Week bei NBB & Xbox-Vorbestellung

Jeden Tag sucht die TechStage-Redaktion die wirklich besten Deals und Angebote aus dem Web. Heute zeigen wir, was die Black Week von Notebooksbilliger bietet und wo man die Playstation 5 sowie Xbox Series S & X bekommt.

Playstation 5 und Xbox Series S/X

Während Sony-Fans weiter auf einen Termin zur Vorbestellung der Playstation 5 (500 Euro) warten, grast Microsoft den Markt mit verfügbaren Series S (300 Euro) und Series X (500 Euro) den Markt ab. Vor allem die Series S mit geringerer Grafikleistung und ohne Laufwerk ist noch vielfach vorbestellbar. Im Folgenden zeigen wir vertrauenswürdige Shops, die die Konsolen gelistet haben:

Xbox Series S

Xbox Series X

Playstation 5 – Digital Edition

Playstation 5

Weitere Shops bietet die Übersicht:

Black Week bei ab Mittwoch, den 23.09.2020

Notebooksbilliger (NBB) hat nach gut drei Monaten wieder die Black Week ausgerufen. Bis zum 28.09.2020 wirbt der Shop mit bis zu 40 Prozent Rabatt. Hier geht es direkt zu allen Angeboten der Black Week. Wir haben uns die besten Deals angesehen: Gerade einmal 38 Euro kostet beispielsweise die Lenovo Smart Clock. Es handelt sich um einen Google Sprachassistenten mit 4-Zoll-Bildschirm und Lautsprecher. Damit kann man nicht nur Timer für die Küche stellen, sondern beispielsweise auch Filme schauen oder Musik auf Sprachbefehl aktivieren. Andere Händler wollen mindestens 73 Euro für das Modell – das sind saftige 48 Rabatt bei NBB.

Noch nie so günstig ist auch die Grafikkarte PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Devil. 239 statt 264 Euro will NBB dafür. Die Karte schafft 1130 MHz, mit Boost bis zu 1750 MHz. Zwei Lüfter sorgen für die Kühlung und als Anschlüsse stehen einmal HDMI 2.0b und dreimal Displayport 1.4 zur Verfügung. Der Chip dieser Grafikkarte liefert gute Leistung, wie wir in unserem Vergleichstest zu Grafikkarten zeigen.

Günstiger als Huawei selbst ist NBB beim Huawei Matebook D15 (Testbericht): Für 599 statt 649 Euro wechselt das Notebook den Eigentümer. In unserem Testbericht gab es die Note 2 für das Gerät mit 8 GByte RAM, 256 GByte Speicher und 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale.

Und für 505 statt 535 Euro verlässt das Arbeits-Notebook HP 17-ca1147ng das Versandlager. Es bietet einen großen Bildschirm mit 17,3 Zoll Diagonale, 8 GByte RAM und 512 GByte Speicher.

219 statt 245 Euro kostet das Honor 9X Pro (Testbericht) heute – so günstig war das Mittelklasse-Smartphone noch nie. Es bietet ein großes Display mit 6,59 Zoll, eine Pop-Up-Kamera, 6 GByte RAM und 256 GByte Speicher. Leider hat das Smartphone aber keine Google-Dienste an Bord.

Top-Schnäppchen am Dienstag, den 22.09.2020

Vorbesteller aufgepasst: Die Xbox Series S gibt es bei Amazon gerade wieder. Wer sie jetzt für 300 Euro kauft, erhält sie bis zum 10. November 2020 geliefert. Die Series X ist bereits vergriffen.

Wer einen günstigen Fernseher mit 4K und Hintergrundbeleuchtung sucht, bekommt heute ein richtiges Schnäppchen: Der 50-Zöller Philips 50PUS7805 mit Ambilight kostet 389 statt 529 Euro beim ungarischen Händler Extreme Digital. Der Versand ist kostenfrei.

Das HTC Desire 20 Pro ist ein Smartphone der oberen Mittelklasse aus 2020. Es bietet ein 6,5 Zoll großes Display, einen Snapdragon-665-Prozessor sowie 128 GByte Speicher und 6 GByte RAM. Händler X-Com verlangt jetzt nur noch 236 Euro dafür – so günstig war es noch nie. Bei anderen Shops zahlt man mindestens 447 Euro.

Die SSD Intel D3-S4610 mit 480 GByte Speicher hat einen neuen Tiefstpreis: Sie kostet inklusive Versand 106 Euro. Vergangene Woche lag sie noch bei mindestens 127 Euro.

Top-Schnäppchen am Montag, den 21.09.2020

Für 415 statt 445 Euro verkauft Banggood mit Gutschein-Code BGGRFS94 den mobilen Full-HD-Beamer Fengmi Smart DMD. Der Xiaomi-Beamer bietet als Highlights Autofokus und einen integrierten Harman-Kardon-Lautsprecher.

Für die verschiedenen Varianten des heimlichen Gopro-Killers Insta360 One R (Testbericht) gibt es neue Tiefstpreise. Für eine bessere Übersicht haben wir die neuen Preise der Action-Cam als Stichpunkte aufgeführt:



Cyberport hat die smarte Steckdose Eve Energy mit Strommesssensor wieder reduziert. Sie ist erneut zum Tiefstpreis von 29 Euro erhältlich. Auch Media Markt und Amazon bieten das Produkt zum gleichen Preis an. Andere Händler verlangen mindestens 42 Euro dafür.

Fitness-Smartwatch Garmin Fenix 6 (Testbericht) hat einen neuen Tiefstpreis. Bei Amazon kostet sie 429 statt 441 Euro. Die Uhr für Android und iOS bietet Pulsmessung, GPS, Bezahlfunktion und eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Bild 1 von 6 Garmin Fenix 6s im Test (6 Bilder)

Ebenfalls 14 Tage Akkulaufzeit bietet die Honor Watch Magic 2 (Testbericht). Die Smartwatch hat in unserem Testbericht die Note 1 erhalten, kostet im Vergleich zur Garmin Fenix 6 aber nur 127 Euro, die Variante mit Lederarmband 132 Euro. Das sind neue Tiefstpreise für die Modelle, andere Händler verlangen mindestens 131 bis 145 Euro für die Uhren.

Wer eine neue Festplatte für seinen NAS sucht, sollte sich heute die WD Red Plus mit 12 TByte Speicher ansehen. Die Platte hat einen neuen Tiefstpreis und kostet 295 statt 301 Euro.

Für 22 statt 28 Euro wechselt die Qi-Ladestation Anker Powerwave den Eigentümer. Im Beitrag: Die besten Qi-Ladestationen 2020 zeigen wir zudem, worauf es beim kabellosen Laden ankommt.

Wer ein günstigeres Kino-Erlebnis sucht, sollte sich einen Beamer bei Banggood ansehen. Für 62 Euro mit Guschein-Code BGGRBW5 gibt es den kleinen HD-Beamer Blitzwolf BW-VP5 mit 3500 Lumen. Andere Händler wollen mindestens 80 Euro dafür.

Fazit

Welche Produkte wirklich günstig sind, zeigt unser Preisvergleich. Wer kein Angebot der kommenden Tage verpassen will, merkt sich am besten die URL dieses Beitrags oder abonniert unseren Newsletter.

