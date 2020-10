Deals des Tages: Erste Deals zum Amazon Prime Day

Täglich zeigt TechStage die besten Deals aus dem Web. Diese Woche startet mit dem Amazon Prime Day und den Nice Price Days bei Lidl.



Deals des Tages am 12.10.2020

Ab dem morgigen 13.10.2020 startet Amazon seinen Prime Day. Insgesamt 48 Stunden soll das Schnäppchen-Event dauern, bereits heute macht der Händler die Kunden heiß auf gute Angebote. So wird es ab Mitternacht beispielsweise das Sicherheitssystem Ring Alarm (Testbericht) für 194 statt 288 Euro geben – ein satter Rabatt und neuer Tiefstpreis. Das Set ist beispielsweise für Smart Homes mit Amazon Alexa entwickelt und lässt sich neben einem Smartphone auch über das Sprachassistenzsystem Echo Show (Testbericht) steuern. Die Amazon-Tochter Eero hat ebenfalls einen ersten Deal angekündigt; das Dreierset seines WLAN-Mesh-Systems wird 163 statt 279 Euro kosten – so günstig war es noch nie. Im Beitrag: Besseres WLAN geben wir eine Einführung zu Mesh-Systemen.

Zur Teilnahme am Prime Day benötigen Schnäppchenjäger ein Prime-Konto beim Versandhändler. Das Abo ist 30 Tage kostenfrei und liegt im Anschluss bei 69 Euro jährlich. Neben schnellerem Versand von Produkten erhalten Nutzer Zugriff auf die üppig ausgestattete Videoplattform Prime Video, den Streaming-Dienst Prime Music und die Amazon-Cloud mit unbegrenztem Speicherplatz für Fotos.

Amazon hat zusätzlich weitere Dienste reduziert. Prime-Neukunden können den Musik-Streamingdienst Amazon Music Unlimited 4 Monate lang für gut 1 Euro testen. Das spart knapp 23 Euro und entspricht einem Rabatt von 96 Prozent. Die Bücher-Flatrate Kindle Unlimited mit über 1.000.000 kostenlosen E-Books erhalten Prime-Kunden für aktuell 30 Tage gratis.

Neben Amazon möchte auch Lidl am Schnäppchengeschäft mitverdienen. Deshalb hat der Discounter die Nice Price Days ins Leben gerufen. Am heutigen 12.10. stehen Produkte rund um Wohnen im Fokus. Mit Gutschein-Code Nice20 sparen sich Käufer zudem 4,83 Euro, also die Versandkosten. Unter den Technikprodukten ist heute der Fernseher Toshiba 43UA2063DG mit 43 Zoll Bildschirmdiagonale und 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) reduziert. Er kostet 290 statt 299 Euro, der neue Tiefstpreis.

Zwei echte Preiskracher haben Media Markt und Saturn: Der Gaming-Monitor Lenovo Legion Y27gq-20 mit 1 ms Reaktionszeit, 27-Zoll-Display und 2560 × 1440 Pixel Auflösung kostet erstmals 291 statt 438 Euro – das sind gute 147 Euro Rabatt. Den 4K-Fernseher LG 55NANO917NA gibt es zum neuen Tiefstpreis. Für 847 statt 1399 Euro wechselt der Fernseher den Eigentümer.

Fazit

Welche Produkte wirklich günstig sind, zeigt unser Preisvergleich. Wer kein Angebot der kommenden Tage verpassen will, merkt sich am besten die URL dieses Beitrags oder abonniert unseren Newsletter.

