Saturn-Prospekt im Schnäppchen-Check

Noch bis Weihnachten hat Saturn in seinem Prospekt viele Angebote. Wir zeigen im Schnäppchen-Check, welcher Deal sich wirklich lohnt.



Saturn verlängert den Es-weihnachtet-sehr-Prospekt bis um 8 Uhr des 23.12.2019. Dort finden sich diesmal eine breite Auswahl interessanter Kategorien. Darunter Fernseher, Notebooks, Smartphones, weiße Ware, Smart Home, Wearables, Audio und einiges mehr. Wir haben uns die spannendsten Angebote angeschaut und den reduzierten Saturn-Preis mit den günstigsten Online-Preisen anderer Händler verglichen. Für viele Geräte bietet Saturn tatsächlich den aktuell günstigsten Preis, manchmal sogar den absoluten Tiefstpreis. Das ist aber nicht immer so, in einigen Fällen zahlen Käufer bei Saturn drauf. Wir machen den Schnäppchen-Check.

E-Scooter

Zugegeben, aktuell ist nicht überall das ideale Wetter zum E-Scooter-Fahren. Trotzdem hat Saturn genau jetzt ein richtig gutes Angebot in petto. So kostet der Iconbit IK-1969K 399 satt zuvor 480 Euro. Dabei scheint der E-Roller baugleich zum guten Trekstor EG3178 (Testbericht) zu sein. Hier gefällt uns im Test besonders die durchdachte Handhabung, die guten Bremsen und das sichere Fahrgefühl. Schon im Test empfanden wir den Preis von gut 500 Euro als angemessen. Das Angebot von knapp 400 Euro macht den Roller nun umso empfehlenswerter. Wer sich dafür interessiert, sollte auf unserer Themenseite E-Scooter vorbeischauen.

Dyson & Xiaomi

Im Fernsehen hebt Saturn ein paar Produkte aus dem Prospekt hervor, darunter auch der akkubetriebene Handstaubsauger Dyson V11 Absolute. Das aktuelle Top-Modell der Briten kostet bei Saturn 549 Euro. Allerdings bieten im Preisvergleich einige andere Händler den teuren Staubsauger für etwas weniger an. Utopia-Shop will zum Beispiel nur 530 Euro. Doch es geht noch deutlich günstiger. Der Preisverlauf zeigt, dass er zum Black Friday sogar für unter 450 Euro den Besitzer wechselte. Wer solche Angebote nicht verpassen will, kann zum Beispiel einen Preisalarm setzen. Wie das funktioniert, zeigt die Bildergalerie.

Bild 1 von 7 Kein Schnäppchen verpassen: So richten Sie den Preisalarm ein (7 Bilder) Der TechStage-Preisvergleich ist einfach aufgebaut: Oben ist das Bild des Produkts samt der technischen Daten, darunter sind die Preise der verschiedenen Anbieter, sortiert nach Preis exklusive Versand. Für das Beispiel nutzen wir eine 1 TByte SSD, die Schritte sind aber für alle Produkte im Preisvergleich identisch. Hier zum Preisvergleich durchklicken

Zum Tiefstpreis kommt der Dyson Cyclone V10 Absolute. Er kostet 399 Euro und war nie günstiger. Noch vor einem halben Jahr kostete er meist über 500 Euro. Wer sich für akkubetriebene Handstaubsauger interessiert, sollte sich auch die guten und deutlich günstigeren Alternativen zum Beispiel von Xiaomi anschauen. So gefällt uns besonders der sehr gute Xiaomi Jimmy JV53 Plus (Testbericht) für 199 Euro.

Fernseher

Saturn reduziert im Prospekt den Preis von sechs Fernsehern. Die zwei Angebote von LG und Sony sind gut, die vier weiteren von Samsung nicht.

LG & Sony

So lohnt sich der Kauf des LG 50UM74507LA. Der 50-Zöller mit UHD-Auflösung kostet bei Saturn 399 Euro. Das TV-Gerät war noch nie so günstig, es kostete die letzten Wochen stets mindestens 480 Euro. Der Sony KD-55XG9505 ist 55 Zoll groß und löst ebenfalls mit UHD auf. Sony baut seinen X1 Bildprozessor ein, der uns bereits im Sony KD-65AG9 (Testbericht) überzeugte. Der Fernseher kostet 999 Euro. Das ist sein aktuell günstigster Preis. Nur während des Black Fridays war er für einen Tag für 929 Euro erhältlich.

Samsung

Die Samsung-Angebote sind durch die Bank weg Fake-Schnäppchen, die man bei anderen Händlern günstiger bekommt. Beim 65-Zöller liegen die Bestpreise zwar gleichauf. Wenn man hier jedoch den Preisverlauf betrachtet, sieht man, dass der Fernseher in den letzten Wochen bereits deutlich günstiger war.

55 Zoll Samsung GQ55Q60RGTXZG Saturn: 777 Euro; Geizhals: 762 Euro

Saturn: 777 Euro; Geizhals: 762 Euro 65 Zoll Samsung GQ65Q70RGTXZG Saturn: 1399 Euro; Geizhals: 1399 Euro

Saturn: 1399 Euro; Geizhals: 1399 Euro 55 Zoll Samsung GQ55Q90RGTXZG Saturn: 1977 Euro; Geizhals: 1892 Euro

Saturn: 1977 Euro; Geizhals: 1892 Euro 75 Zoll Samsung GQ75Q950RGT Saturn: 4999 Euro; Geizhals: 4969 Euro

Smartphones

Einsteiger

Saturn hat in seinem aktuellen Prospekt sechs Smartphones von Einsteiger bis High-End. Bei den Einsteigern soll das Samsung Galaxy A20e mit 5,8 Zoll Display, 13 Megapixel Hauptkamera, 32 GByte Speicher sowie 3 GByte RAM Käufer locken. Preislich liegt das Modell bei Saturn bei 153 Euro, im Web spart man allerdings noch einmal 7 Euro, wenn man bei einem anderen Händler zuschlägt.

Allgemein finden sich im Preisvergleich zurzeit deutlich reduzierte Smartphones. So gibt es aktuell beispielsweise zwei Modelle zum bisherigen Tiefstpreis. Das Xiaomi Redmi Note 8 in blau mit 6,3 Zoll Display, 48 Megapixel Hauptkamera, 4 GByte RAM und 128 GByte internem Speicher liegt bei 160 statt 200 Euro. Das Honor 10 Lite mit 6,2 Zoll Display, 13 Megapixel Hauptkamera, 64 GByte internen Speicher und 3 GByte RAM für 136 statt 156 Euro.

Mittelklasse

Bei den Mittelklasse-Smartphones kann Saturn bei einem von insgesamt drei Angeboten Punkten – dem Google Pixel 3a (Vergleich mit Pixel 4). Das 5,6 Zoll große Smartphone mit 12 Megapixel Hauptkamera, 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM gibt es aktuell für 335 Euro – der Preis wurde bisher nur einmal zum Black Friday unterboten.

Ebenfalls spannend sind die Mittelklassegeräte Samsung Galaxy A70 und Huawei P30 Lite (Testbericht), allerdings nicht bei Saturn. Das Galaxy A70 liegt bei Saturn bei 349 Euro, im Preisvergleich gibt es das Smartphone bereits für 335 Euro. Für das 6,7-Zoll große Gerät mit 32 Megapixel Hauptkamera, 128 GByte Speicher und 6 GByte RAM ist das ein guter Preis, auch wenn es schonmal für unter 300 Euro zu haben war.

Das Huawei P30 Lite ist bei Saturn mit 259 Euro statt 245 Euro ebenfalls etwas teurer als im Preisvergleich. Für sein Geld bekommt man bei Huawei 6,2 Zoll, 48 Megapixel Hauptkamera, 128 GByte internen Speicher sowie ebenfalls 4 GByte RAM.

Oberklasse

In der Oberklasse findet sich das iPhone XS. Das zwei Jahre alte Smartphone bietet Saturn in den Farben grau und gold 699 Euro an. Eigentlich ein guter Preis, wenn da nicht Euronics wäre. Die bieten das iPhone zu seinem bisherigen Tiefstpreis an, es kostet dort 666 Euro. Das Smartphone bietet ein 5,8 Zoll Display, eine 12 Megapixel Rückkamera, 64 GByte Speicher sowie 4 GByte RAM. Wer das iPhone XS mit 256 GByte Speicher mag, bekommt es aktuell für 819 Euro, günstiger war es bisher nie.

Audio

Saturn bietet im Prospekt die sehr guten Bose 700 (Testbericht) für 299 Euro an. Im Test überzeugten sie uns vor allem mit ihrem guten Sound, der starken und variablen Geräuschunterdrückung und der hochwertigen Verarbeitung sowie dem bequemen Sitz. Der Preisvergleich zeigt jedoch, dass die Kopfhörer in den letzten Tagen und Wochen regelmäßig günstiger den Besitzer wechselten, Interessenten sollten also lieber woanders zuschlagen.

Auch die Sennheiser PXC 550 (Testbericht) in der 2019er Version reduziert Saturn im Prospekt. Wir testeten den Vorgänger, der in vielen Punkten mit der aktuellen Revision vergleichbar ist. Im Test gefiel der gute Klang und die durchdachte Bedienung. Das Noice Cancelling hätte aber gerne etwas kräftiger ausfallen dürfen. Saturn will für den PXC 550 II 339 Euro. Auch hier sollten sich Interessenten bei anderen Händlern umschauen. Der Preisvergleich zeigt, dass ihn Amazon für 317 Euro verkauft. Ein sehr guter Preis, unter 315 Euro war er noch nie zu haben.

Einen richtig guten Preis ruft Saturn für die JBL Endurance Peak auf. Die In-Ears kommen komplett ohne Kabel, verbinden sich via Bluetooth mit dem Smartphone und sollen sich besonders für Sportler eignen. Sie kosten üblicherweise mindestens 100 Euro, aktuell 79 – günstiger waren sie noch nie.

Fazit

Wie immer gilt bei Aktionen von Saturn, den vermeintlichen Super-Preis mit den tatsächlichen Preisen anderer Händler zu vergleichen. Wir empfehlen dafür Geizhals. Oft wundert man sich, wie viel günstiger andere Händler doch sind.

