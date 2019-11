Deal-Check: Media Markt & Saturn mit Samsung-Angeboten

Media Markt und Saturn reduzieren den Preis von Samsung-Smartphones und -Wearables um 16 Prozent. Wir zeigen, welche Schnäppchen sich lohnen und wo man lieber woanders kaufen sollte.

Noch bis zum 18.11.2019 um 8 Uhr reduzieren Media Markt und Saturn in eigentlich getrennten, im Grunde aber identischen Aktionen alle Samsung Galaxy Smartphones, Tablets, Wearables und Zubehör ihres Portfolios um effektiv 16 Prozent. Den Abzug gibt es automatisch, nachdem ein Aktionsprodukt im Warenkorb liegt. Wer in einem Ebay-Shop von Media Markt oder Saturn kauft, bekommt den reduzierten Preis direkt angezeigt.

Wir haben uns alle reduzierten Produkte genau angeschaut und ihren Preis abzüglich der 16 Prozent mit dem jeweils günstigsten Online-Preis verglichen. Eine Auswahl der interessantesten Smartphones und Wearables sowie Zubehör zeigen wir hier. Überraschenderweise gibt es jede Menge wirklich gute Angebote neben Fake-Schnäppchen. Wir helfen beim Sortieren.

Smartphones

Samsung-Galaxy-A-Reihe

Die Samsung-Galaxy-A-Reihe umfasst ein breites Spektrum von Einsteiger-Smartphones bis zur Mittelklasse. Ihr günstigster Vertreter ist das Samsung Galaxy A20. Es kostet reduziert bei Media Markt und Saturn 129 Euro, andere Händler wollen für das Smartphone mit 32 GByte Speicher und 3 GByte RAM mindestens 142 Euro. Das Samsung Galaxy A30s bietet schon 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM. Es kostet reduziert 209 Euro. Wieder ein richtig guter Preis, andere Händler wollen für das gleiche Smartphone mindestens 234 Euro.

Das Samsung Galaxy A40 ist insgesamt etwas kleiner, bietet aber neben vielen kleineren Verbesserungen vor allem ein besseres Display mit einer höheren Auflösung. Media Markt und Saturn reduzieren es auf 181 Euro, bei anderen Händlern zahlen Käufer mindestens 200 Euro. Das Samsung Galaxy A50 (Testbericht) bietet das deutlich größere AMOLED-Display, einen fetten 4000-mAh-Akku, eine 25-Megapixel-Hauptkamera und 128 GByte Speicher. Es kostet bis zum 18.11.2019 244 statt bei anderen mindestens 279 Euro. Das Samsung Galaxy A70 stockt den Akku auf 4500 mAh und die Hauptkamera auf 32 Megapixel auf. An RAM gibt es nun 6 GByte. Es kostet reduziert 302 Euro, bei anderen Händlern mindestens 314 Euro.

Das Samsung Galaxy A80 (Testbericht) ist ein echter Hingucker. Denn über einen Schiebemechanismus klappt die Rückkamera um 180 Grad nach vorne, sodass sie zur Selfiekamera wird. Im Test bemängelten wir vor allem ihren zu hohen Preis. Wirklich günstig ist das A80 auch heute nicht. Media Markt und Saturn bieten es für 478 Euro an. Wer bei der Konkurrenz kauft, bekommt es bereits ab 429 Euro. Ein echtes Fake-Schnäppchen. Das Samsung Galaxy A90 5G bildet die Speerspitze der Galaxy-A-Reihe. Das wirklich Besondere an dem Smartphone ist jedoch seine Unterstützung für das Netz der Zukunft: 5G. Es kostet aktuell 617 Euro, bei anderen mindestens 703 Euro. Ein richtig guter Deal!

Samsung-Oberklasse

Das Samsung Galaxy S10 schafft es Platz 9 unserer Top-10 der besten Smartphones 2019. Es ist pfeilschnell, hat eine fantastische Kamera und ein richtig gutes Display. Es kostet aktuell 579 Euro und erreicht damit seinen vorläufigen Tiefstpreis. Günstiger war es noch nie. Bei anderen Händlern zahlt man dafür mindestens 639 Euro. Ebenfalls ein richtig gutes Angebot ist sein kleiner Bruder, das Samsung Galaxy S10e (Testbericht). Es kostet 478 statt 520 Euro und war nie günstiger.

Das Samsung Galaxy S10 5G ist im Grunde ein normales S10 mit 256 GByte Speicher und – wie der Name unschwer erraten lässt – 5G als zusätzlichen High-Speed-Verbindungsstandard. Es kostet reduziert 924 Euro. Eigentlich ein guter Preis aktuell wollen andere Händler dafür mindestens 947 Euro. Ein Blick in die Preisverlaufskurve verrät jedoch, dass es das Smartphone in der Vergangenheit schon für unter 850 Euro gab. Wer das 5G-Smartphone will und etwas Zeit mitbringt, sollte also auf ein besseres Angebot warten.

Nochmal etwas besser als das normale S10 ist das Samsung Galaxy S10+. Es kostet bei Media Markt und Saturn nach Abzug der 16 Prozent nur 654 statt bei anderen mindestens 861 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 200 Euro. Wenig verwunderlich war das S10+ bisher nie günstiger. Wer sich für das Gerät interessiert, sollte jetzt zuschlagen.

Das Samsung Galaxy Note 10+ (Testbericht) ist so ziemlich das beste Smartphone, was man derzeit kaufen kann. Samsung legte viel Wert darauf, hier in allen Bereichen die besten verfügbaren Komponenten einzubauen. Folgerichtig landet es in unserer Top-10 der besten Smartphones 2019 auf Rang 1. Exzellenz hat jedoch ihren Preis. So kostet das Samsung Galaxy Note 10+ rabattiert 873 Euro. Wer sich für das Gerät interessiert, sollte lieber bei der Konkurrenz kaufen. Denn dort kostet es ab 862 Euro.

Das Samsung Galaxy Note 10 nutzt so gut wie in allen Bereichen die gleichen Komponenten, ist jedoch dank eines schmaleren Formfaktors etwas handlicher. Das spiegelt sich auch im günstigeren Preis wider. So kostet das Note 10 bei Media Markt und Saturn 755 Euro. Wieder sollten Interessenten bei der Konkurrenz kaufen. Dort will man aktuell nur 695 Euro, was seinem bisherigen Tiefstpreis entspricht.

Richtig sparen kann beim Kauf des noch immer sehr guten Vorgängers. Das Samsung Galaxy Note 9 kostet mit 128 GByte Speicher und 6 GByte RAM 587 statt bei anderen Händlern mindestens 670 Euro. Hier lohnt der Kauf über Media Markt und Saturn.

Hier gehts zu Media Markt und Saturn, sollte das Smartphone nicht im Preisvergleich sein.



Fitness-Tracker und Smartwatches

Neben den Smartphones und Tablets gibt es bei intelligenten Uhren und Fitness-Trackern einen ordentlichen Rabatt. Teilweise schaffen es Saturn und Media Markt sogar, die Preise in bisher nie dagewesene Tiefen zu drücken. Zumindest, wenn man sich in der verwirrenden Vielfalt von Samsung-Uhren zurechtfindet. Daher das größte Schnäppchen zuerst: Der Fitness-Tracker Samsung Gear Fit 2 Pro schnitt im Testbericht mit „Gut“ ab und ist vor allem für Schwimmer gedacht. Media Markt nimmt mit Rabatt 105 Euro. Das ist besonders für die Farbvariante Rot/Schwarz ein satter Rabatt – der nächste Händler möchte knapp 180 Euro! Beim komplett schwarzen Tracker spart man immer noch um die 22 Euro, kein schlechter Schnitt. Beide Tracker sind zwar immer wieder im Sale, gerade die rot-schwarze Variante ist aber selten um die 100 Euro zu bekommen. Die beiden anderen Tracker, der Samsung Galaxy Fit und der Galaxy Fit e sind zwar ebenfalls reduziert, der Galaxy Fit ist aber bei anderen Händlern günstiger. Wer wirklich einen simplen Tracker möchte, der kann sich den Fit e für knapp 25 Euro holen. Oder man investiert 3 Euro mehr und bekommt das sehr gute Mi Band 4 (Testbericht)!

Richtige Preisbrecher sind die Angebote rund um die Smartwatch-Serie Galaxy Watch Active2. Keins der Geräte haben wir bisher billiger im Preisvergleich gesehen, wer so eine Uhr gerne hätte, kann also bedenkenlos zuschlagen. Die größten Ersparnisse gibt es bei der Galaxy Watch Active2 R820 mit einer Breite von 44 mm, hier spart man rund 11 Prozent zum nächsten Anbieter. Die Samsung Galaxy Watch Active2 R830, 40 mm breit, ist mit rund 9 Prozent Ersparnis ebenfalls ein solides Schnäppchen.

Etwas aufpassen sollte man bei den normalen Galaxy Watches. Die sind zwar auch deutlich reduziert, allerdings tauchen sie immer mal wieder in Aktionen auf. Die LTE-Variante Galaxy Watch LTE R810 mit 46 mm Breite kostet während der Aktion 276,47 Euro und ist damit knapp 21 Euro billiger als aktuell bei anderen Anbietern. Der Preisverlauf zeigt aber, dass sie immer wieder unter 275 Euro zu bekommen ist. Ähnlich sieht es mit den anderen Galaxy Watches aus, die sind aktuell schon die günstigsten Deals – waren aber meist schonmal billiger.

Hier gehts zu Media Markt und Saturn, sollte das Wearable nicht im Preisvergleich sein.

Zubehör

Unter dem Zubehör-Reiter findet sich ein buntes Sammelsurium verschiedener Samsung-Produkte. Der Großteil sind Hüllen für die verschiedensten Smartphones. Wir haben Stichprobenartig die LED-Cover herausgezogen und ein gemischtes Schnäppchen-Bild bekommen: Einige wenige sind günstiger, die meisten Hüllen aber bekommt man bei anderen Anbietern aber billiger. Wer sich für Cases für das Samsung Note 10 und Note 10+ interessiert, dem empfehlen wir die Artikel „Hüllen und Display-Schutz für das Samsung Galaxy Note 10(+)“.

Die Speicherkarten geben ebenfalls ein sehr gemischtes Bild ab. Sowohl bei der Micro-SD-Karte Samsung Evo Plus wie auch bei der SD-Karte Samsung Pro Endurance gibt es fast immer andere Anbieter, die den Preis (minimal) unterbieten. Ausnahme: Die Evo Plus mit 512 GByte ist bei Media Markt um knapp 10 Euro billiger als bei der Konkurrenz.

Bleiben die Samsung Galaxy Buds. Die True-Wireless-Kopfhörer(Themenseite) schnitten im Test mit „Gut“ ab. Sie kosten bei Media Markt knapp 110 Euro. Damit sind sie aktuell rund 8 Euro billiger als bei anderen Anbietern, allerdings sind sie immer mal wieder für diesen Preis oder günstiger zu bekommen. Wer wissen möchte, ob es sich überhaupt lohnt, so viel Geld für True-Wireless-Geräte auszugeben, dem empfehlen wir unseren Ratgeber „True-Wireless-Kopfhörer:Wie viel muss man investieren?“ oder unseren Vergleichstest zu True Wireless.

Hier gehts zu Media Markt und Saturn, sollte das Zubehör nicht im Preisvergleich sein.

Fazit

Normalerweise sind wir skeptisch, wenn Samsung auf Schnäppchen trifft. Diesmal allerdings haben sowohl Media Markt wie auch Saturn überraschend vernünftige Angebote, die das Prädikat Schnäppchen wirklich verdient haben. Dennoch lohnt es sich immer wieder, die Preise auch zu vergleichen. Bei einigen Produkten schleicht sich so doch immer wieder ein Scheinangebot ein. Dennoch, das haben wir schon schlechter gesehen. Chapeau, das hatten wir am Anfang der Aktion gar nicht erwartet.

