Cyberport, Lidl & Co.: Die besten Deals zu Ostern 2020

Fire-TV-Stick für 20 Euro und Nintendo Switch Lite für 179 Euro – die Oster-Deals 2020 gehen in Tag 2. Wir haben die besten Angebote herausgesucht.

An Tag 2 der Oster-Deals haben wir uns die Angebote von Cyberport und Lidl angesehen. Einige Deals von Media Markt, Notebooksbilliger und Saturn sind ebenfalls noch gültig. Wir zeigen, welche Angebote sich lohnen und was man lieber nicht kaufen sollte.

Lidl

Der Discounter hat heute die Nintendo Switch Lite (Testbericht) im Angebot. Die Version in Türkis, Gelb oder Schwarz wechselt den Eigentümer für 179 Euro – ein neuer Tiefstpreis. Bisher gab es die Konsole nur wenige Male für 180 Euro. Kein neuer Rekordpreis also, aber dennoch attraktiv. Wer ausschließlich ohne Fernseher zocken will, hat bei der Switch Lite eine gute Alternative. Ansonsten gibt es die klassische Switch (Testbericht) für aktuell rund 330 Euro.

Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite im Größenvergleich.

Noch erhältlich ist zudem das neue Animal Crossing: New Horizons. Das Game kostet bei Lidl 48 Euro und ist damit aktuell der günstigste Preis. Einmal gab es das Spiel aber schon für 45 Euro zu haben.

Cyberport

Die Honor Magic Watch 2 ist in weiten Bereichen baugleich zur sehr guten, aber etwas teureren Huawei Watch GT 2 (Testbericht). Nun reduziert Cyberport die ohnehin schon recht günstige Smartwatch weiter im Preis. Wer sie bei dem Händler in den Warenkorb legt, bekommt sie für 159 Euro, günstiger kann man sie derzeit nirgendwo anders kaufen.

Wer sich die volle Quarantäne-Wellness-Dröhnung geben will, kann zum Beispiel die Philips PR3110/00 Infrarotlampe für 32 Euro statt 34 Euro und die Medisana MM 825 Massagematte für 46 statt 47 Euro kaufen. Kein Monsterrabatt, aber immerhin.

Noch ein Fußbad gefällig? Dann könnte das Beurer FB 50 Fußbad das richtige sein. Es kostet bei Cyberport 77 Euro. Andere Händler verkaufen es bereits für 68 Euro. Auch smarte Waagen sollten lieber woanders gekauft werden. So kostet die Xiaomi Mi Body Fat 33 Euro, woanders dagegen nur 28 Euro. Die elektronische Körperanalysewaage Medisana BS 450 Connect kostet mit 53 Euro bei Cyberport mehr als bei anderen Händlern, die teilweise nur 47 Euro verlangen. Wer sich für das Thema interessiert, sollte sich unseren Ratgeber: Smarte Personenwaagen ab 20 Euro zu Gemüte führen.

Media Markt

Media Markt hat bis zum 14. April 2020 die Aktion Unglaubliche Oster-Angebote ausgerufen. Hier findet man täglich neue Deals. Wir haben uns die Kategorien Smartphone & Wearable, TV & Audio sowie Gaming & Freizeit angesehen.

Wer eine Smartwatch sucht, findet bei Media Markt drei Modelle. Die Samsung Galaxy Watch (Testbericht) mit 42 mm Größe gibt es ohne LTE für knapp 200 Euro und damit wieder zum bisherigen Tiefstpreis aus November 2019. 215 Euro will der Händler für die Huawei Watch GT 2 (Testbericht) 46 mm haben. Hier sind diverse andere Shops aber günstiger und verlangen nur 205 Euro.

Die Fitness-Uhr Garmin Venu (Testbericht) bekommt man für 315 Euro. Der Preis ist aktuell der Günstigste, aber die Uhr gab es auch schon für 300 und sogar 280 Euro im Angebot.

Im Bereich TV & Audio finden sich heute ein Samsung Fernseher UE65RU7099UXZG mit 65 Zoll. Für 599 Euro wechselt das TV den Eigentümer, es gab es aber auch schon für 560 Euro.

Die Nintendo 2DS XL mit dem Game Fossil Fighters Frontier kostet 99 Euro. Somit spart man sich auf die Einzelpreise rund 10 Euro.

Notebooksbilliger

Die Oster-Deals von Notebooksbilliger sind abgelaufen. Ein Deal ist aber noch online: Wer einen externen Monitor sucht, findet einen Gaming-Monitor von Samsung mit 32 Zoll Display-Diagonale und 144 Hertz. Für 180 Euro wechselt der Bildschirm den Besitzer, ein neuer Tiefstpreis. Bisher gab es das Modell C32JG51FDU nur einmal für 195 Euro.

Saturn

Heute verkauft Saturn den Fire TV Stick für 20 und den Fire TV Stick 4K (Testbericht) für 30 Euro. Beides sind hervorragende Angebote, die beiden Streaming-Lösungen waren nur zum Black Friday 2019 wenige Tage lang derart günstig zu haben. Gerade der 4K-Stick mit 4K, HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos und der Sprachfernbedienung bietet ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Saturn reduziert auch den Fire TV Cube (Testbericht) im Preis. Er kostet 120 Euro. Wie der Preisverlauf zeigt, ist das jedoch kein Knüllerangebot. Faktisch konnte man ihn bisher immer zu dem Preis erwerben. Wer beim Kauf der Mischung aus Echo-Gerät und Fire TV wirklich sparen will, setzt etwa auf Geizhals einen Preisalarm auf 90 Euro. Der Fire TV Cube war bereits mehrfach derart reduziert.

Bis zum 5. April 2020 läuft bei Saturn zudem die Aktion Zeit für die Liebsten. Hier gibt es Brettspiele, Lernspielzeug und diverse Games sowie Zubehör für Konsolen. Das Problem: Saturn verlangt deutlich zu hohe Preise für die Spiele. Für den Kosmos Roboter Master will der Händler 89 Euro, man findet ihn bei anderen Händlern aber schon für 59 Euro. Für Super Mario Party für die Switch will Saturn 60 Euro, andere Shops bieten das Game für 50 Euro an. Immerhin: Den mechanischen Coding-Roboter Kodi von Kosmos gibt es zum bisherigen Tiefstpreis. Hier will Saturn 32 Euro, sonst zahlt man knapp 40 Euro.

Streaming

Nachdem Disney+ sein Angebot für das Jahresabo für 60 statt 70 Euro eingestellt hat, gibt es nur noch eine kostenfreie Probewoche. Die verlängert sich dann automatisch in ein Monatsabo für 7 Euro, sollte man nicht rechtzeitig kündigen.

Dafür gibt es Freenet Video wieder für 3 Monate für 1 Euro. Zudem bekommt man einen Amazon-Gutschein mit 5 Euro. Der Dienst umfasst rund 1000 Filme und Serien, neu dazugekommen sind Joker, Avengers: Endgame und Maleficent – allerdings gegen Aufpreis.

Wer TV-Streaming bevorzugt, findet bei Waipu.tv einen guten Deal. Neukunden zahlen im ersten Jahr 6,70 pro Monat statt 10 Euro.

Das Angebot von Maxdome wird langsam aber sicher durch Joyn Plus ersetzt. Der Dienst bietet eine große Film-Bibliothek mit aktuellen Blockbustern, kompletten Serien und Originals gegenüber der kostenlosen Joyn-Version. Dazu gibt es rund 60 TV-Sender in HD-Qualität. Den Plus-Dienst gibt es aktuell für drei Monate kostenfrei. Danach verlangt Joyn 7 Euro pro Monat – monatlich kündbar.

Fazit

Wer heute etwas zum Zocken oder einen Streaming-Stick sucht, der wird fündig. Die Nintendo Switch Lite und den Amazon Fire TV Stick 4K gibt es zum Schnäppchenpreis.

