Cyber Wochenende: Die besten Angebote im Deal-Check

Nach der Black-Friday-Woche kommt das Cyber-Monday-Wochenende. Wir checken die Angebote und enttarnen Fake-Schnäppchen.

Amazon und die Benennung seiner Aktionstage muss man nicht verstehen. Wichtiger ist, dass man auch dieses Wochenende bis zum 02. Dezember noch ein paar gute Schnäppchen finden kann. Perfekt also, um die Einkäufe für Weihnachten schon vorher zu erledigen.

Apple

Wenn Apple auf einem Deal steht, dann muss man schon genau hinsehen. Meist sind es eher Lockangebote als echte Schnäppchen. So etwa beim Macbook Air von 2017, das Otto für 879 Euro anbietet. Das ist an sich nicht schlecht für das Macbook Air mit13,3 Zoll Display, 128 GByte SSD, zweimal USB-A und Magsafe, im Preisvergleich ist es allerdings schon für 828 Euro zu bekommen.



Bei Amazon setzt man dagegen voll auf Zubehör. Die Apple Magic Mouse 2 kostet heute in silber 65 Euro, die graue Variante kostet 74 Euro. Das sind keine schlechten Angebote und Amazon ist damit heute auch der günstigste Anbieter. Doch ein Blick auf die anderen Anbieter zeigt, dass die Ersparnisse nicht so groß sind, wie Amazon verspricht. Weiter geht es mit dem Apple Magic Keyboards samt Ziffernblock. Es kostet heute bei Amazon knapp 110 Euro. Das ist tatsächlich so günstig wie noch nie, wer es schon immer haben wollte, kann zugreifen.

Noch mehr Deals rund um Apple haben die Kollegen der mac & i in ihrem Schnäppchen-Check zusammengestellt. Wer dagegen Software für seinen Mac sucht, sollte diesen Artikel anklicken.





Raspberry Pi

Der Rasbperry Pi Zero W geht für 10,35 Euro über die virtuelle Ladentheke. Das ist ein sehr guter Preis für den kleinen Bastelrechner mit WLAN. Der nächste Händler nimmt knapp 20 Euro, RasPi-Fans können also zuschlagen.

Mobilfunkvertrag mit 10 GByte Daten

Congstar haut zum Cyber Weekend einen sehr attraktiven Vertrag raus. Für 20 Euro im Monat bietet Congstar eine All-Net-Flat mit stolzen 10 GByte Datenvolumen im D1-Netz inklusive LTE 50. Der Vertrag ist auf Wunsch monatlich kündbar. Mehr Informationen gibt es hier.

TV

Von Sony gibt es heute einen interessanten 4K-UHD-TV in vier verschiedenen Größen. Dabei konkurrieren viele andere Anbieter mit Amazon um den günstigsten Preis, ein Vergleich lohnt also. Konkret geht es um die Sony KD-XG7005-Serie. Die 43-Zoll-Variante Sony KD-43XG7005 kostet heute bei Amazon 369 Euro, diesen Preis schaffen auch andere Anbieter. Der etwas größere Sony KD-49XG7005 liegt bei 419 Euro bei Amazon. Das ist tatsächlich der günstigste Preis, der nächste Händler nimmt 449 Euro. Der 55-Zöller Sony KD-55XG7005 dagegen wird fast schon umlagert von Deals. Er kostet heute 499 Euro bei Amazon und anderen Händlern. Wer das größte Modell möchte, den Sony KD-65XG7005, der sollte bei Amazon kaufen. Dort kostet er 659 Euro, andere Anbieter möchten mindestens 699 Euro. Wer dagegen einen kleineren TV mit Full-HD möchte, der sollte sich den Sony KDL-32WD757 bei Amazon ansehen. Dort kostet der 32-Zöller heute 277 Euro, der bislang günstigste Preis für das Gerät.



Alternativen gibt es immer noch. Etwa den LG 50UM7500PLA. Diesen Direct-Lit LCD gibt es heute für 399 Euro bei Otto bzw Neckermann. 100 Euro mehr, also 499 kostet der Samsung UE55RU7379. Dabei handelt es sich um einen Curved-LED-Fernseher mit gekrümmten Display und 138 cm/55 Zoll Bildschirmdiagonale. Noch etwas größer und auch von Sony gibt es einen 75-Zoll TV, der erstmals 1110 Euro kostet. Der Android TV setzt auf den X1 Ultimate Bildprozessor, der bereits beim Test des Sony OLED KD-65AG9 (Testbericht) sehr beeindruckende Ergebnisse lieferte.

1080p liefert der 22-Zöller Dyon Live 22 Pro für 80 Euro, damit ist er knapp 10 Prozent billiger als bei anderen Anbietern. Wer ein günstiges Zweitgerät sucht und mit einer niedrigen Auflösung leben kann, der sollte sich den Xiaomi Mi Smart TV 4A mit 31,5 Zoll ansehen. Er kostet bei Amazon 150 Euro, andere Händler wollen mindestens 177 Euro. Allerdings hat der TV mit 1366 × 768 Pixeln eine etwas schiefe Auflösung.

Bose NC 700 und andere Bose-Produkte

Nanu, eine ganze Reihe von Bose-Angeboten, die keine Fake-Schnäppchen sind? Sowas ist selten, aber es gibt es heute bei Amazon – zumindest teilweise. Die Highlights sind die exzellenten Bose NC 700 (Testbericht), Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Die schnitten in unserem Test mit Sehr Gut ab und bei Amazon sowie Cyberport kosten sie heute erstmals unter 300 Euro. Für 285 Euro bekommt man exzellente ANC-Kopfhörer. Wer auf ANC verzichten kann, für den gibt es ein weiteres Schnäppchen. Die Bluetooth-Kopfhörer Bose Soundsport On-Ear kosten heute bei Amazon 99 Euro, so günstig waren die Kopfhörer noch nie. Andere Händler ziehen ebenfalls nach.

Finger weg sagen wir dagegen von den drei angebotenen Soundsport In-Ear. Denn die kosten nicht nur 50 Euro (und waren zu diesem Preis schon öfter zu bekommen), sondern kommen alle mit Klinke. Das verwundert vor allem den für die Apple-Geräte beworbenen Kopfhörern, schließlich gibt es beim iPhone schon lange keine Klinke mehr. Ja, das Macbook hat noch einen Anschluss, insgesamt raten wir vom Kauf ab.

Sehr gut dagegen ist die Soundbar Bose Solo 5. Sie gibt es heute für 139 Euro bei Amazon und anderen Händlern. Wer seinem TV etwas mehr Klang verpassen will kann zuschlagen, das Gerät gab es noch nie billiger.



Sonos und Sony

Der smarte Multiroom-Lautsprecher Sonos One wechselt aktuell für sehr günstige 145 Euro den Besitzer. Das ist sein bislang niedrigster Preis.

Bei Amazon gibt es den Sony SRS-XB41 in den Farben schwarz, weiß und rot. Alle drei Modelle sind auf 129 Euro heruntergesetzt und bringen eine Ersparnis von 7 bis 11 Prozent Rabatt – je nach Farbvariation. Ein wahnsinniger Schnapper sind die Angebote von Sony allerdings nicht. Alle Modelle lagen auch schon einmal in diesem Jahr zwischen 100 und 114 Euro.

Audible und Amazon Music

Freunde von Hörbüchern, die sich das Audible-Flexi-Abo holen, bekommen die Hörbuch-Flatrate für die ersten sechs Monate zum halben Preis: Statt 10 Euro werden 5 Euro pro Monat fällig. Achtung, nach dem ersten halben Jahr steigen die Gebühren auf den Normalpreis, allerdings ist eine Kündigung jederzeit möglich.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es tolle Einstiegsangebote in die amazoneigenen Dienste. Aktuell kann man Amazon Music Unlimited vier Monate lang ausprobieren und zahlt für diesen Zeitraum nur 99 Cent. Auch danach ist dieses Angebot jederzeit kündbar.

Sandisk

Zum Black Friday hat Amazon die Preise für diverse Sandisk-Produkte spürbar gesenkt. Die 64 GByte große Micro-SD-Karte aus der Extreme-Serie kostet samt SD-Adapter schlappe 10 Euro. So billig war der Speicher nie, bei der Konkurrenz kostet er mindestens das Doppelte. Auch der Preis der etwas langsameren Ultra 256 GByte ist mit 33 Euro gut, die Ersparnis beträgt hier allerings „nur“ etwa zehn Prozent. Die große Schwester mit 512 GByte kostet 87 Euro – guter Preis, aber nur mit einem Vorteil von 3 Euro.

AVM

Wer auf der Suche nach Netzwerkkomponenten ist, kann den vergünstigten AVM-Angeboten zwischen 14 und 20 Prozent sparen. Das ist ordentlich, sind Fritzbox und Co. doch eher selten stark rabattiert. Die Fritzbox 7590 (Testbericht) schnitt bei uns sehr gut ab. Wer sie auf Amazon für 162 Euro kauft, spart 27 Euro oder 14 Prozent gegenüber dem nächstbesten Angebot in Höhe von 189 Euro.

Die smarte Innensteckdose Fritz Dect 200 kostet auf Amazon nur 32 Euro. Im Vergleich sind das gute 20 Prozent beziehungsweise 8 Euro Rabatt gegenüber anderen Händlern.

Amazon Echo

Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, sich einen Amazon Echo zu kaufen. Denn Amazon reduziert seinen Preis aktuell massiv und viele weitere Händler ziehen nach. Neu im Bunde der Schnäppchen ist der Echo Show der zweiten Generation. Das Modell reduziert Amazon diese Woche von 230 auf 180 Euro. Der super-neue und etwas kleinere Echo Show 8 kommt zudem für 90 statt 130 Euro zu seinem neuen Besitzer. Der Echo der dritten Generation nun für 65 statt 100 Euro.

Der Amazon Echo Dot (Testbericht) kostet nur 22 Euro, üblicherweise müssen Käufer für ihn sonst gut 30 Euro auf den Tisch legen. Noch günstiger ist der Amazon Echo Input (Testbericht) und der Amazon Echo Flex für je 20 Euro. Besonders der neue Echo Flex könnte sich für viele Nutzer als interessant erweisen. Er steckt ohne Kabel direkt in der Steckdose und besitzt einen USB-A-Port zum Laden von Smartphones oder um Erweiterungen wie ein Nachtlicht oder einen Bewegungsmelder anzuschließen.

Den Echo Dot mit Uhr (Testbericht) reduziert Amazon auf 35 Euro. Bisher fiel sein Preis noch nie unter 55 Euro. Ebenfalls günstig wie nie ist der Amazon Echo Show 5 (Vergleichstest). Er kostet aktuell 60 Euro, bisher wollten Amazon und Co. für das Smart-Display meist über 80 Euro.

Ring

Ring reduziert seine Sicherheitssysteme. Aktuell bietet der Hersteller sein smartes Flutlicht Ring Floodlight Cam (Testbericht) für Außen mit WLAN-Kamera für 200 statt 220 Euro in den Farben schwarz und weiß an.

Das Floodlight arbeitet mit Alexa und kann Videoaufnahmen in Echtzeit via Sprachbefehl starten. Zudem können Besucher gesehen und gehört werden. Als Besitzer kann man das Device per Smartphone, Tablet oder PC steuern. Die HD-Auflösung sorgt dabei für gute Aufnahmen, zudem kann man mit der Infrarot-Nachtsicht auch Eindringlinge oder ungeliebte Nachbarn frühzeitig erkennen. Das Beste: Wenn ein Unbekannter das Grundstück betreten sollte, verscheucht man ihn mit Flutlicht und Sirene.

Speicher

WD, Samsung, Seagate und Transcend bieten auf Amazon einige externe SSDs, NAS und interne SSDs mit Rabatten an. Für Gamer gibt es beispielsweise die SN750 mit 500 GByte, 1 TByte oder 2 TByte. Los geht es bei rund 70 Euro für die kleinste Ausführung mit 500 GByte, das ist ihr bisheriger Tiefstpreis. Die 1-TByte-Variante kostet 159 Euro. Die 2-TByte-Variante gibt es bei Amazon zum bisherigen Tiefstpreis von 360 statt 430 Euro.

Für reguläre Anwender gibt es zwei Modelle der Blue-Serie im Angebot. Die Blue SN500 mit 250 GByte liegt bei 45 statt 50 Euro und die Blue SN500 mit 500 GByte (Testbericht) bei 66 Euro. Weiter geht es mit externen Festplatten mit viel Speicher. Von Transcend gibt es etwa eine 1-TByte-Variante mit Thunderbold auf USB 3.1 für Mac-User für 234 statt 267 Euro.

Filme und Serien

Standen zu Beginn der Black Firday Woche Serien im Fokus, sind es nun Filme – zum Beispiel, besonders erfreulich, im Rahmen einer 3-für-2-Aktion bei Disney: Drei Filme in den Warenkorb packen, den günstigsten gibt's umsonst. Die Auswahl ist erfreulich groß, von Klassikern wie das Dschungelbuch auf DVD für 8 oder auf Blu-ray für 10, Arielle auf DVD für 7 Euro oder auf Blu-ray für 10 bis hin zu aktuelleren Titeln wie Eiskönigin (DVD für 8 Euro, Blu-ray für 10) oder Zoomania (DVD 8 Euro, Blu-ray 11,50 Euro).

Außerdem im Angebot: Der 10-Blu-rays für 50-Euro-Klassiker, also 5 Euro pro Film. Wie viel man hier spart, hängt vom eigenen Geschmack und dem dann zusammengestellten Warenkorb ab: Günstige Filme wie Das geheime Fenster kosten ohnehin nur 5 Euro, zu den teureren gehören Blood Diamond für 7,50 Euro oder 300 für 9 Euro. Das Angebot umfasst hunderte von Filmen – wer sich selbst etwas gönnen möchte oder schon Weihnachtsgeschenke auf Halde legen will, findet sicher etwas.

Munchkin und andere Pegasus-Spiele

Die kommenden Feiertage sind perfekt, um Brett- und Kartenspiele mit der Familie und Freunden zu zocken. Amazon hat heute eine ganze Reihe von Pegasus-Spielen im Angebot. Dazu gehört etwa der Cards-Against-Humanity-Klon Bam für 13 Euro sowie Bam Extrahart für 10 Euro. Wer dagegen lieber in größerer Runde auf Verräterjagd geht, kann im Spiel Werwölfe für knapp 6 Euro das gleichnamige Fabelwesen suchen, das unter den anwesenden Dorfbewohnern ordentlich mordet.

Ein Highlight sind die Grundsets der Munchkin-Reihe. Das Grundset 1+2 des Kultspiels gibt es heute bei Amazon für etwa 11 Euro, die Erweiterung Munchkin 3 +4 kostet 13 Euro und die Erweiterung Munchkin 5+6 gibt es ebenfalls für knapp 13 Euro. Dazu gibt es die eigenständige Erweiterung Munchkin Grimme Märchen für 7 Euro. Wer also noch für Weihnachts- oder Silvesterfeier aufstocken will, sollte heute zugreifen.



Kopfhörer

Der beste Deal ist der Sennheiser Momentum Free, ein Blueooth-In-Ear-Kopfhörer. Amazon verkauft ihn heute für knapp 80 Euro, sonst werden mindestens 118 Euro fällig. Auch Kopfhörer von Bang & Olufsen gibt's heute billiger. Die Beoplay H9i Natural mit Active Noise Cancellation kosten 259 Euro, bei electronic4you sogar nur 249 Euro so günstig waren sie noch nie – in der letzten Zeit kosteten sie meist um die 300 Euro.

Bei Sony sind Over-Ear-Modelle reduziert. Besonders attraktive Rabatte liefern hier vor allem Varianten in unterschiedlichen Farben. So gibt es etwa den Sony MDR-XB950N1 mit Bluetooth, Noise Cancelling, 35 Stunden Akku, NFC und Alexa für 89 statt 145 Euro. Den Sony WH-XB900N mit Bluetooth, Noise Cancelling, 30 Stunden Akku, Alexa- und Google Assistant-Anbindung gibt es in schwarz und blau für 149 Euro. Gerade bei der blauen Variante kann gespart werden, die liegt bei anderen Händlern noch bei 179 Euro, wohingegen das Modell in Schwarz schon für 158 Euro zu haben ist.

Fire TV

Den Fire TV Stick für 20 Euro? Das gabs bisher nur einmal ganz kurz. Üblicherweise zahlen Kunden für den beliebten Streaming Stick um die 35 Euro. Im Prinzip kann der Fire TV Stick so ziemlich alles, was man will –außer 4K. Wer ein entsprechend hochauflösendes Gerät zu Hause hat, sollte eher zum Fire TV Stick 4K (Testbericht) greifen. Er kostet mit 30 Euro so wenig wie fast noch nie. Normalerweise wollen Händler für ihn knapp 50 Euro.

Auch der sehr gute Fire TV Cube (Testbericht) ist im Preis reduziert und erreicht mit 90 Euro auf Amazon seinen bisherigen Tiefstpreis.

Kindle

Nach wie vor gehört die Kindle-Reihe zu den beliebtesten E-Book-Reader am Markt. Kein Wunder, bieten sie doch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Jedoch bindet man sich an das Ökosystem von Amazon. Das hat aber auch Vorteile. Zum Beispiel haben Kunden von Kindle Unlimited Zugriff auf über eine Million E-Books und viele Hörbücher. Üblicherweise kostet ein Monat knapp 10 Euro. Noch bis zum 10.12.2019 schenkt Amazon Neukunden die ersten drei Monate komplett. Eine wirklich gute Möglichkeit den Dienst auszuprobieren.

Aktuell reduziert Amazon den sehr guten Kindle Paperwhite (Testbericht) auf 80 Euro. Sonst kostet er meist über 100 Euro. Besonders gut gefällt uns am Kindle Paperwhite sein hochauflösendes Display, die Wasserdichtigkeit und Audible-Unterstützung. Richtig Premium ist der Amazon Kindle Oasis 2019 (Testbericht). Es gibt wohl kaum einen besser ausgestatteten E-Book-Reader am Markt. Aktuell will Amazon 180 Euro für den Oasis. Er ist noch recht neu, fiel bisher jedoch nie unter 225 Euro.

Der Amazon Kindle 2019 (Testbericht) ist ein E-Book-Reader für Einsteiger. In seiner aktuellen Version bringt er eine Hintergrundbeleuchtung mit. Lediglich sein Display könnte gerne etwas höher auflösen. Dafür ist er momentan mit 55 Euro sehr günstig. Bisher fiel sein Preis nur sehr selten unter 70 Euro. Wer will, kann auch zu Kids-Edition greifen. Was das bringt, zeigen wir in unserem Ratgeber: E-Book-Reader für Kinder. Der Kindle Kids Edition (2019) kostet derzeit 75 Euro, bisher wollte Amazon für das sehr neue Gerät immer mindestens 110 Euro.

Software

Die Multimedia-Software Audials One 2019 nimmt online alles auf – egal ob es sich um Musik oder Videos handelt. Dazu zählen beispielsweise Filme und Serien aus Mediatheken oder Online-Videotheken ebenso wie Clips aus Online-Videoportalen – immer in höchster Qualität und in jedem gewünschten Dateiformat. Heute gibt es das jährliche Gold-Abonnement für 29,90 Euro statt sonst 59,90 Euro. Auch im Netz gibt es das Tool nicht unter 45,94 Euro.

Wer auf die Dienste des Anti-Malware-Anbieters Kaspersky vertraut, bekommt heute das Upgrade für 5 Geräte auf die aktuelle Version 2020 über 17% billiger. Die Sicherheitssuite für PC, Mac und Android-Geräte schützt nicht nur vor Malware, sondern auch vor Webcam-Hacks, Finanzbetrug beim Online-Banking oder Identitätsdiebstahl und vielem mehr. Heute ist das Upgrade für 22,39 Euro statt sonst 27 Euro erhältlich.

Um die Hälfte reduziert ist auch die Jahreslizenz des sehr beliebten CCleanerProfessional, mit dem sich der heimische PC optimieren und beschleunigen lässt. Zudem aktualisiert die Software auch Apps und Programme, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren. Heute kostet es nur 12,49 Euro statt sonst 24,95 Euro.

Auch der Hersteller Corel hat zahlreiche Produkte im Preis gesenkt, darunter auch den bekannten RAW-Konverter und Fotoeditor AfterShot Pro 3. Das Profi-Tool mit Stapelverarbeitung und Schönheitsfehler-Korrektur gibt's heute für nur 54 Euro inklusive zwei Gratis-Zugaben im Wert von 80 Euro. Im Netz bezahlt man mindestens 66 Euro. Mit diesem Angebot kann man demnach knapp 18 Prozent sparen.

Der beliebte Blu-ray- und DVD-Player WinDVD Pro 12 ist heute für 42 Euro zu haben. Obendrauf gibt's WinZip 23 Standard im Wert von knapp 30 Euro gratis dazu. Normal kostet die Wiedergabe-Software allein 70 Euro. Heute ist sie somit 40 Prozent günstiger.

Ein Schnäppchen könnt ihr auch im CyberLink-Store machen. So gibt es beispielsweise die Jahreslizenz der Videobearbeitung Director Suite 365 dort aktuell für 89,99 Euro. Im Netz bezahlt ihr sonst mindestens 105,43 Euro. Ihr spart also knapp 15 Prozent.

VPN

Besonders günstig gibt es gerade VPN-Clients zum sicheren und anonymen Surfen. Die Anbieter überbieten sich hier teilweise mit den Rabatten zum Black Friday. Die größten Rabatte gibt es bei PureVPN, NordVPN und CyberGhost VPN. Bei PureVPN gibt es die Lizenz für 5 Jahre zum Preis von 71 Euro. Würde man sich das Tool monatlich holen, müsste man 576 Euro berappen. Man spart also knapp 88Prozent und hat fünf Jahre lang einen VPN-Schutz.

NordVPN bietet sein 3-Jahres-Paket mit 73Prozent Rabatt an, spendiert noch einmal drei Monate (114,33 Euro statt sonst 424,10 Euro) und legt ab heute auch noch die NordLocker-Dateiverschlüsselung für 39 Monate im Wert von knapp 284 Euro gratis obendrauf. Auch das bereits lange auf dem Markt existierende CyberGhost VPN bietet eine Lizenz für drei Jahre an, die auf bis zu 7 Geräten installiert werden kann. Diese kostet aktuell 88 Euro statt sonst 431,64 Euro, wenn man die Lizenz monatlich kaufen würde. Das entspricht einer Ersparnis von knapp 80 Prozent.

Fazit

Die Schnäppchen-Woche rund um den Black Friday ist voll mit guten Angeboten. Mindestens genausoviele vermeintliche "Deals" entpuppen sich bei genauerem Hinsehen aber als Quatsch. Es lohnt sich mehr also sonst, genau hinzusehen und zu vergleichen.

