Coole Horror-Gadgets noch rechtzeitig zu Halloween

Gruslige Schatten im Fenster, Skelette im Vorgarten und leuchtende Horror-Masken. TechStage stellt coole Halloween-Gadgets vor und zeigt, welche Produkte noch rechtzeitig ankommen.

Für Halloween gibt es unzählige Kostüme und Dekorationen. Wer bisher noch nicht alles für den Abend zusammen hat, muss sich beeilen, damit die Ware noch vor dem 31. Oktober ankommt. Wir zeigen eine Auswahl an Produkten, die noch kurzfristig lieferbar sind.

Projektoren

Da sich Halloween insbesondere dieses Jahr hauptsächlich an der Haustüre abspielen wird, sind weit sichtbare Dekorationselemente wichtig. Wie wäre es beispielsweise mit einer grusligen Szene am Fenster, welche nur als Silhouette sichtbar ist? Geeignete Videoclip-Projektoren gibt es ab 12 Euro. Die Geräte haben eine Handvoll kurzer Videoclips abgespeichert, welche sie an eine transparente Leinwand werfen und so für Halloween und auch Weihnachtsstimmung sorgen. Durch die Ende Oktober vorherrschende Dunkelheit zur Abendstunde sind die billigen Geräte ausreichend hell. Hauptkritikpunkt vieler Käufer ist die kurze Haltbarkeit des Projektors im Retro-Design.

Da die Händler allerdings häufig aus dem Ausland verschicken, fallen die meisten Halloween-Projektoren im Preisvergleich für 2020 flach. Hier empfehlen wir den Kauf bei einem europäischen Shop. Der Aufpreis bei Amazon-Geräten beträgt circa 15 Euro - allerdings kommen auch hier fast alle Lieferungen zu spät.

Eine kurzfristig lieferbare und technisch ausgereiftere Alternative für den Effekt sind günstige LED-Beamer. Diese sind zwar etwas teurer, sie können aber auch eigene Inhalte abspielen, die dann von Innen an ein dünnes Bettlaken vor dem Fenster projiziert werden. Solch ein günstiger Beamer hat im Test für den Artikel Überraschend guter HD-Beamer für 60 Euro mit durchaus ansehnlichen Ergebnissen überzeugt.

Anbei ein beispielhafter Videoclip, welchen man für solch einen Zweck als Dauerschleife nutzen könnte.

Anbei die günstigsten Beamer im Preisvergleich. Wer das Gerät nicht nur als Halloween-Gag benutzen möchte, sollte allerdings etwas mehr investieren und auf eine native HD-Auflösung achten. Auch bei Amazon gibt es jede Menge Beamer unter 100 Euro, die noch rechtzeitig vor Halloween lieferbar sind.

Einfache Bild-Projektionslampen, welche Bilder von Halloween-Kürbissen und Skeletten an die Hauswand werfen, sind ab etwa 20 Euro erhältlich. Auch diese Projektoren sind nicht nur für Halloween geeignet und so sind im Lieferumfang auch Dias für Weihnachten oder Silvester enthalten. Im Gegensatz zu den oben genannten Videoprojektoren sind diese Geräte auch kurzfristig noch lieferbar.

Dekoration

Was sich vor jeder Haus- oder Wohnungstüre gut macht, sind Skelette, Zombies, Hexen, Grabsteine oder Spinnweben. Weitere Horror-Dekorationselemente sind blutverschmierte Handabdrücke zum Aufkleben oder abgetrennte Körperteile. Für Gruselstimmung in Garten und Hausflur sorgen flackernde LED-Fackeln.

Doch Vorsicht selbst beim Kauf auf Amazon – viele besonders günstige Angebote kommen aus China und deshalb nicht rechtzeitig. Hier heißt es genau hinsehen oder beispielsweise selbst basteln. So gibt es beispielsweise auch für 3D-Drucker reichlich an kostenlosen Halloween-Druckvorlagen.

Anbei einige gruseligsten Dinge, die noch kurzfristig lieferbar sind:

Die Auswahl an grusligem Halloween-Zubehör ist riesig.

Maskerade

Für ein wirklich gruseliges Outfit reichen ein paar Vampirzähne nicht aus. Wer heute noch mit einem Horrorkostüm beeindrucken will, hat findet eine riesige Auswahl. Optisch äußerst wirkungsvoll sind beispielsweise Silikonmasken im Horrorclown-Design oder mit dem Aussehen eines halb verrottenden Zombies. Die Kosten für solche Masken liegen bei etwa 15 bis 20 Euro. Doch wer sehr günstig kauft, wird höchstwahrscheinlich bis nach Halloween auf die Lieferung warten müssen. Um die Masken kurzfristig zu bekommen, sollte man mit Kosten von etwa 30 bis 40 Euro rechnen. Egal wo gekauft wird: Vor dem Tragen sollten die Teile unbedingt ein bis zwei Tage durchgelüftet werden. Wer empfindliche Haut oder Probleme mit der Atmung hat, sollte besser auf die Vollgesichtsmasken verzichten.

Gesichtsmasken aus Kunststoff oder Pappe sind deutlich angenehmer zu Tragen.

Ebenfalls gruslig, aber weit weniger bedenklich für empfindliche Haut, sind mit Leuchtschnüren beleuchtete Gesichts-Masken im Purge-Style. Diese Masken sind auch bei Bangood, Ebay & Co. ab etwa 5 Euro erhältlich. Doch dann dauert die Lieferung deutlich zu lange. Unsere private Horrormaske haben wir für circa 12 Euro bei Amazon bestellt – die Lieferung dauerte zwei Tage. Das Modell plüschiger, blutverschmierter Killerhase ist ab 13 Euro erhältlich, andere Varianten bereits ab 7 Euro. Wer seine leuchtenden Masken oder Kostüme selbst gestalten möchte, bekommt die dafür notwendigen Leuchtschnüre (EL-Wire) in Neonfarben für etwa 7 bis 15 Euro.

Natürlich gibt es auch den Rest vom Outfit bei Kostümshops, Amazon & Co. Hochwertige Kostüme in Theaterqualität sind allerdings teuer. Wer bereit ist, Abstriche bei der Qualität zu machen, bekommt fertige Outfits zum Preis ab etwa 30 Euro. Erfahrungsgemäß sind die Stoffe sehr dünn und die Verarbeitung sehr einfach. In der Regel halten solche Kleidungsstücke nur einige Abende durch, bevor sie beginnen sich auflösen. Auch hier gilt: Genau auf das Lieferdatum schauen und im Zweifel selbst aktiv werden. Die Produktfotos sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen. So werden beispielsweise komplette Maskeraden abgebildet, aber nur ein Teil davon gehört zum Lieferumfang. Das klassische Killerclown Kostüm besteht beispielsweise aus einer Maske, einem Anzug und zusätzlichem Zubehör wie einem Plastikmesser.

Die leuchtende Maske haben wir mit Arbeitsoverall und Kettensäge aus der Spielzeugkiste kombiniert.

Hier noch einige kurzfristig lieferbare Kostüme auf Amazon:

Ein zerschlissenes Zombiekostüm ist allerdings auch im Handumdrehen selbst gebastelt. Zusammen mit Kunstblut wirkt es automatisch gruslig. Alles, was hierzu nötig ist, ist eine Flasche Theater-Blut und ein bisschen kreatives Geschick. Doch hier ist aus eigener Erfahrung Feingefühl gefragt. Jungen Kindern macht diese das Kunstblut Angst – selbst, wenn sie die Sachen selbst dekoriert haben.

Soll es lieber eine klassische Gesichtsbemalung sein, gibt es massenhaft geeigneter Schminksets und beispielsweise Messer, Scheren oder sonstige Gegenstände, die im Kopf zu stecken scheinen. Bei Kindern sollte man darauf achten, dass die Farbe wasserlöslich ist. Als Ergänzung für das Kostüm dienen bei Erwachsenen farbige Kontaktlinsen in rot, schwarz, weiß oder im Reptiliendesign. Diese geben dem Outfit von Vampir, Zombie und Hexenmeister den letzten Schliff.

Sound Ambiente

Bluetooth-Lautsprecher (Ratgeber) oder Multiroom-Systeme (Testsieger) sorgen für eine realistische Soundkulisse an Halloween und können auch den Rest des Jahres sinnvoll genutzt werden. Neben dauerhaften Sounds sind mit smarten Lautsprechern zusammen mit einem Bewegungsmelder gruslige Szenarien denkbar. So könnte beispielsweise ein grusliges Lachen ertönen, sobald jemand am vor der Türe versteckten Bewegungsmelder vorbeiläuft.

Geeignete Geräusch-Sammlungen gibt es haufenweise im Internet. Amazon-Prime-Nutzer finden beispielsweise hier eine passende Playlist. Diese beinhaltet neben mehrminütigen Horrorsoundtracks auch einzelne Effekte wie Türknarren, Schreie, Gewimmer oder Zombie-Geräusche.

Fazit

Die Auswahl an Masken, Kostümen und Dekoration für Halloween ist riesig und die Kosten sind in den letzten Jahren immer weiter gefallen. Die Preise für identische Artikel gehen mitunter aber deutlich auseinander und unterscheiden sich von Händler zu Händler. Wer sich jetzt erst nach geeigneten Produkten umsieht, muss mit Aufschlägen rechnen, um die Lieferung noch rechtzeitig vor Halloween zu bekommen.

Auch bei Ebay und Amazon heißt es genau hinsehen und das Lieferdatum beachten. Auch bei der Produktbeschreibung ist Vorsicht angesagt, denn häufig sind beispielsweise die Produktabbildungen irreführend.

Affiliate-Information Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Permalink: https://techstage.de/-4938065