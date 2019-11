Black-Friday-Woche Tag 4: Die Angebote im Deal-Check

Zur Black-Friday-Woche reduziert Amazon tausende Produkte. Wir filtern nach den wirklich guten Schnäppchen. Heute lohnen sich unter anderem TVs und Smartphones.



Der Black Friday am 29. November steht kurz bevor und vor allem Amazon reduziert in der Zeit bis dahin unzählige Artikel. Amazon nennt es die Black Friday Woche. Aber nicht nur Amazon, auch andere Händler zeigen jetzt zur heißesten Schnäppchen-Zeit des Jahres unzählige Deals. Wir stellen uns der Schnäppchen-Flut und vergleichen den aktuellen Angebotspreis mit dem jeweils günstigsten Preis anderer Händler. Dabei beachten wir auch den Preisverlauf der letzten Monate. So zeigen sich die wirklich besten Schnäppchen, die wir jeden Tag aktualisiert hier zeigen.

Amazon-Dienste

Wie in den vergangenen Jahren gibt es tolle Einstiegsangebote in die amazoneigenen Dienste. Bei dem Kauf eines Echo Dot legt Amazon vier Monate Amazon Music Unlimited obendrauf. Aber auch wer keinen Echo Dot kauft kann Amazon Music Unlimited aktuell vier Monate lang ausprobieren und zahlt für diesen Zeitraum nur 99 Cent pro Monat. Auch danach ist dieses Angebot jederzeit kündbar.

Freunde von Hörbüchern, die sich jetzt für das Audible-Flexi-Abo entscheiden, bekommen die Hörbuch-Flatrate für die ersten sechs Monate zum halben Preis: Statt 10 Euro werden 5 Euro pro Monat fällig. Achtung, nach dem ersten halben Jahr steigen die Gebühren auf den Normalpreis, allerdings ist eine Kündigung jederzeit möglich.

Amazon-Schnäppchen unter 25 Euro

Über 340 Seiten ist der Angebotskatalog zur Black-Friday-Woche lang. Wer da tiefer einsteigt, der braucht Zeit und eine hohe Toleranz für unnützen Unfug. Dann aber finden sich doch einige coole Produkte. Die meisten davon sind eher die Kategorie Nett zu haben als Unbedingt notwendig. Da wäre etwa der Ultraschallreiniger von Grundig. Diese Geräte eigenen sich vor allem zur Reinigung von Schmuck oder ähnlichem. Das Grundig-Gerät kostet bei Amazon 25 Euro. Das ist kein schlechter Preis, allerdings ist das Produkt immer wieder Teil von Preisaktionen. Das gilt auch für die Micro-SD-Karte Sandisk Ultra mit 128 GByte Speicher. Die ist zwar immer wieder günstig zu bekommen, wer aber heute eine billige Speicherkarte sucht, zahlt bei Amazon mit knapp 15 Euro den billigsten Preis. Ähnliches gilt für das 3-Monatsguthaben des XboxGame Pass Ultimate für 19,49 Euro. Damit kann man je über 100 Spiele auf Xbox Live und Windows 10 spielen und bekommt Xbox Live Gold dazu.



Taucht man tiefer ein, werden die Namen schon etwas unbekannter. Am ehesten sticht der Zubehörhersteller Anker hervor. Wer Bluetooth-Kopfhörer sucht, der hat die Wahl zwischen den Anker Soundcore Spirit Sportkopfhörer für knapp 19 Euro oder den Anker Soundbuds Slim für rund 21 Euro. Wer etwas mutiger ist und zu einem unbekannten Hersteller greifen möchte, wasserdichteTrue Wireless Kopfhörer gibt es gerade für 15 Euro statt 18 Euro. Dass billig nicht unbedingt schlecht sein muss zeigen wir in unserem Vergleich: Bluetooth-Kopfhörer unter 30 Euro.



Richtig groß sind die Angebote unter dem Schlagwort Zubehör. Aukey etwa verkauft eine Powerbank mit 20 000 mAh zur Black Friday Woche für 19,99 Euro. Normalerweise werden rund 9 Euro mehr fällig. Ebenfalls von Aukey gibt es 3fach USB-Ladegerät für 12 Euro. Praktisch für alle, denen die Steckdosen nicht für alle Gadgets reichen.



USB-C ist ein praktischer Anschluss. So praktisch, dass Hersteller wie Apple gleich mal auf alle anderen Buchsen verzichten. Das nervt, schließlich braucht man Adapter. Wir haben zwei günstige Varianten gefunden, die einen Großteil aller Anschlüsse zurückbringen. Der ICZI USB Hub liefert einen HDMI-Anschluss, zwei klassische USB-Buchsen und bringt einen Leser für Micro-SD- und SD-Karten mit. Er kostet 14 Euro, rund 2,50 Euro weniger als sonst. Wer dagegen einen Adapter von USB-C auf VGA benötigt (etwa für den alten Beamer im Konferenzraum), der bekommt für knapp 20 Euro einen entsprechenden Adapter von cenme, der zudem noch einen HDMI-Port mitbringt und die Ladefunktion per USB-C unterstützt.



Bei Adaptern kann es auch noch exotischer werden. Da gibt es etwa HDMI-Splitter. Einmal in der 24-Euro-Variante von TESmart, die zwei HDMI-In- und vierHDMI-Out-Ports liefert. Sie kostet normalerweise knapp das doppelte. Billiger ist der zweifach-Splitter von Techole. Der verwandelt für knapp 16 Euro einen HDMI-Inputin zwei HDMI-Outputs. Einen ganz anderen Weg geht der Cinch-auf-HDMI-Adapter. Der macht für 11 Euro alte Konsolen wie den Super Nintendo, der schon ewig im Keller liegt, fit für den neuen Flachbild-TV.

TV

Amazon hat heute unter anderem UHD-Fernseher des koreanischen Herstellers LG deutlich reduziert. Bereits das erste Angebot entpuppt sich als echtes Schnäppchen: Der 49 Zoll große LG 49UM71007LB kostet 369 Euro – und ist damit 14 Prozent billiger als der nächste Händler. Und auch, wenn das Gerät schon mal zu einem ähnlichen Kurs zu haben war, niedriger war der Preis noch nie. Eine Klasse drüber liegt der ebenfalls 49 Zoll große LG 49SM82007LA mit Nanocell-Panel. Er kostet 499 Euro – und ist damit bei Amazon 11 Prozent günstiger als der nächste Händler.

Größeres Panel gefällig? Der 65 Zoll 4K-TV LG 65UM7100PLA kommt heute auf 689 Euro. Das ist allerdings kein Mega-Schnapper; andere Händler verlangen im Preisvergleich sogar noch ein paar Euro weniger. Der 75-Zoller 75UM7110PLB hingegen kostet mit 969 Euro heute bei Amazon 130 Euro weniger als beim nächsten Händler, was einer Ersparnis von 12 Prozent entspricht. Um das OLED-Modell LG 82UM7600PLB sollten Schnäppchenjäger aber einen Bogen machen: Der Preis ist mit 1869 Euro nicht konkurrenzfähig, der Preisvergleich listet günstigere Angebote – und in den nächsten Tagen kommt bestimmt noch ein OLED-Schnäppchen vorbei.

Bei den Fernsehern überzeugt vor allem ein 43-Zöller mit ordentlich Rabatt. Der Sony KDL-43WF665 kostet bei Galaxus 325 Euro und ist sonst erst ab 397 Euro zu erhalten. Ebenfalls gut im Preis ist der Sony KD-43XG8096. Dieser war noch nie so günstig, er kostet heute 448 statt 549 Euro.

1080p liefert der 22-Zöller Dyon Live 22 Pro für 80 Euro, damit ist er knapp 10 Prozent billiger als bei anderen Anbietern. Wer ein günstiges Zweitgerät sucht und mit einer niedrigen Auflösung leben kann, der sollte sich den Xiaomi Mi Smart TV 4A mit 31,5 Zoll ansehen. Er kostet bei Amazon 150 Euro, andere Händler wollen mindestens 177 Euro. Allerdings hat der TV mit 1366 × 768 Pixeln eine etwas schiefe Auflösung. Die Panasonic-TVs kann man getrost links liegen lassen, die gibt es aktuell zu den gleichen Preisen bei anderen Händlern.

Smartphones

So langsam trudeln richtig gute Smartphone-Deals rein. Zum Beispiel verkauft Amazon das Sony Xperia XZ2 Compact (Testbericht) für akuell 199 Euro, üblicherweise fallen für das Smartphone um die 340 Euro an. Ein geradezu unglaublich hohe Preisreduktion, die im Smartphone-Sektor in der Höher eher selten ist. Die Compact-Reihe von Sony ist bekannt dafür, in sehr kompakte Maße die volle Dröhnung Technik zu quetschen.

So kostet das Nokia 7.2 (Testbericht) aktuell auf Amazon 275 statt 320 Euro. Das ist ein hervorragender Preis, das Smartphone war noch nie auch nur anhähernd so günstig. Im Test gefiel uns besonders die gute Verarbeitung und die tolle Austattung. Auch wenn die Kameras insgesamt sehr gut sind, fällt die Qualität der Weitwinkellinse etwas ab.

Auch das Nokia 4.2 (Testbericht) packt Amazon in seine Black-Friday-Woche-Angebote. Dort kostet es aktuell 139 Euro. Bei genauerem Hinsehen enpuppt sich das jedoch als Scheinschnäppchen. Denn auch andere Händler bieten es für den Preis an. In der Farbe pink kostet es bei einem Amazon-Händler aktuell nur 126 Euro. Zeitweise waren beide Geräte schon für unter 120 Euro zu haben.

Bei zwei Motorola-Geräte lohnt sich der Kauf schon jetzt so richtig. Zum einen reduziert Amazon den Preis des Motorola One Zoom in grau. Das Smartphone ist erst seit gut zwei Monaten auf dem Markt. Es kostete zu Beginn über 400 Euro, nun kann man es für 350 schießen. Dafür bietet es eine sehr gute Akkulaufzeit, ein schickes Design und ein OLED-Display. Auch die Kameras überzeugen, wenn sie ausreichend Licht haben.

Nur 190 Euro statt sonst über 220 Euro kostet das Motorola One Action (Testbericht) in blau und weiß. Es war bisher nie günstiger. Im Test gefiel uns besonders die hochwertige Verarbeitung und das gute Technikpaket. Nicht so toll ist dagegen die Kamera.

Amazon Echo

Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, sich einen Amazon Echo zu kaufen. Denn Amazon reduziert seinen Preis aktuell massiv und viele weitere Händler ziehen nach. Neu im Bunde der Schnäppchen ist der Echo Show der zweiten Generation. Das Modell reduziert Amazon diese Woche von 230 auf 180 Euro. Der super-neue und etwas kleinere Echo Show 8 kommt zudem für 90 statt 130 Euro zu seinem neuen Besitzer. Der Echo der dritten Generation nun für 65 statt 100 Euro.

Der Amazon Echo Dot (Testbericht) kostet nur 22 Euro, üblicherweise müssen Käufer für ihn sonst gut 30 Euro auf den Tisch legen. Noch günstiger ist der Amazon Echo Input (Testbericht) und der Amazon Echo Flex für je 20 Euro. Besonders der neue Echo Flex könnte sich für viele Nutzer als interessant erweisen. Er steckt ohne Kabel direkt in der Steckdose und besitzt einen USB-A-Port zum Laden von Smartphones oder um Erweiterungen wie ein Nachtlicht oder einen Bewegungsmelder anzuschließen.

Den Echo Dot mit Uhr (Testbericht) reduziert Amazon auf 35 Euro. Bisher fiel sein Preis noch nie unter 55 Euro. Ebenfalls günstig wie nie ist der Amazon Echo Show 5 (Vergleichstest). Er kostet aktuell 60 Euro, bisher wollten Amazon und Co. für das Smart-Display meist über 80 Euro.

Fire TV

Den Fire TV Stick für 20 Euro? Das gabs bisher nur einmal ganz kurz. Üblicherweise zahlen Kunden für den beliebten Streaming Stick um die 35 Euro. Im Prinzip kann der Fire TV Stick so ziemlich alles, was man will –außer 4K. Wer ein entsprechend hochauflösendes Gerät zu Hause hat, sollte eher zum Fire TV Stick 4K (Testbericht) greifen. Er kostet mit 30 Euro so wenig wie fast noch nie. Normalerweise wollen Händler für ihn knapp 50 Euro.

Auch der sehr gute Fire TV Cube (Testbericht) ist im Preis reduziert und erreicht mit 90 Euro auf Amazon seinen bisherigen Tiefstpreis.

Spielzeug

Ravensburger und Brio legen nach. Heute gibt es einige Schnäppchen. Unser persönliches Highlight ist das 3D-Puzzle vom Nachtbus aus Harry Potter. Den Lila Doppeldecker gibt es heute für rund 19 Euro und ist damit zum nächsten Preis von 22 Euro noch nie so günstig gewesen.

Einen richtig guten Preis bietet auch das Brettspiel Scotland Yard mit rund 17 Prozent Rabatt zum nächsten Anbieter. Damit liegt ihr bei rund 20 statt 24 Euro.

Wer eher puzzlen möchte, der kann sich den Porsche 911 R als 3D-Puzzle schnappen – der liegt aktuell bei rund 17 Euro und hat damit ein Allzeittief zum nächsten Preis von rund 20 Euro.

Kopfhörer

Zwei kabellose Kopfhörer von Sennheiser hat Amazon heute im Angebot. Und diese Schnäppchen haben es in sich, denn beide Geräte waren noch nie so günstig zu bekommen. Der beste Deal ist der Sennheiser Momentum Free, ein Blueooth-In-Ear-Kopfhörer. Amazon verkauft ihn heute für knapp 80 Euro, sonst werden mindestens 135 Euro fällig! Wer dagegen Over-Ear-Kopfhörer bevorzugt, den kabellosen SennheiserHD 4.50 Special Edition mit aktiver Geräuschunterdrückung (Themenseite) gibt es für 95 Euro, im Web kostet er sonst 129 Euro.

Auch Kopfhörer von Bang & Olufsen gibt's heute billiger. Die Beoplay H9i Natural mit Active Noise Cancellation kosten 259 Euro, bei electronic4you sogar nur 249 Euro so günstig waren sie noch nie – in der letzten Zeit kosteten sie meist um die 300 Euro. Die Tru-Wireless-Kopfhörer Beoplay E8 (Testbericht) kosten 130 Euro. Das ist allerdings kein gutes Angebot: Erstens wird Amazon hier auch von anderen Händlern unterboten, zweitens gab es die Kopfhörer auch schon für 99 Euro.

Apple Watch Series 4

Normalerweise sind Apple-Deals Lockangebote. Normalerweise. Denn bei der Black Friday Week gibt es einige Modelle der Apple Watch Series 4 zu den derzeit absolut besten Preisen. Hier gibt es die Apple Watch Series 4 Aluminium 40mm gold mitSportarmband sandrosa, die Apple Watch Series 4 Aluminium 40mm grau mitSportarmband schwarz und die Apple Watch Series 4 Aluminium 40mm gold mitSport Loop sandrosa für jeweils 329 Euro. Je nach Variante spart man zwischen knapp 30 Euro und bis zu 50 Euro.

Filme und Serien

Standen zu Beginn der Black Firday Woche Serien im Fokus, sind es nun Filme – zum Beispiel, besonders erfreulich, im Rahmen einer 3-für-2-Aktion bei Disney: Drei Filme in den Warenkorb packen, den günstigsten gibt's umsonst. Die Auswahl ist erfreulich groß, von Klassikern wie das Dschungelbuch auf DVD für 8 oder auf Blu-ray für 10, Arielle auf DVD für 7 Euro oder auf Blu-ray für 10 bis hin zu aktuelleren Titeln wie Eiskönigin (DVD für 8 Euro, Blu-ray für 10) oder Zoomania (DVD 8 Euro, Blu-ray 11,50 Euro).

Außerdem im Angebot: Der 10-Blu-rays für 50-Euro-Klassiker, also 5 Euro pro Film. Wie viel man hier spart, hängt vom eigenen Geschmack und dem dann zusammengestellten Warenkorb ab: Günstige Filme wie Das geheime Fenster kosten ohnehin nur 5 Euro, zu den teureren gehören Blood Diamond für 7,50 Euro oder 300 für 9 Euro. Das Angebot umfasst hunderte von Filmen – wer sich selbst etwas gönnen möchte oder schon Weihnachtsgeschenke auf Halde legen will, findet sicher etwas.

Speicher

Speicher ist im Preis reduziert. So kostet die M2-SSD Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB bei Amazon 175 Euro. Edigital unterbietet diesen Preis sogar nochmal etwas und verkauft den Speicherriegel für 165 Euro. Bisher mussten Käufer in der Regel gut 200 Euro dafür auf den Tisch legen.

Die M2-SSD Transcend MTS430S mit 512 GByte ist für knapp 61 Euro ein guter Deal, hier spart man mindestens 10 Prozent. Allerdings sind nicht alle SSD-Angebote gut, wer sich für die weiteren interessiert, sollte vor dem Kauf einen Blick in den Preisvergleich werfen. Gute Angebote finden sich auch bei den Speicherkarten.

Beim Arbeitsspeicher sind heute diverse Produkte von Crucial reduziert, Beispiel ist das 16-GByte-Kit CT2K102464BD160B für 65 Euro – andere Händler in Deutschland verlangen etwa 10 Euro mehr.

Kindle

Nach wie vor gehört die Kindle-Reihe zu den beliebtesten E-Book-Reader am Markt. Kein Wunder, bieten sie doch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Jedoch bindet man sich an das Ökosystem von Amazon. Das hat aber auch Vorteile. Zum Beispiel haben Kunden von Kindle Unlimited Zugriff auf über eine Million E-Books und viele Hörbücher. Üblicherweise kostet ein Monat knapp 10 Euro. Noch bis zum 10.12.2019 schenkt Amazon Neukunden die ersten drei Monate komplett. Eine wirklich gute Möglichkeit den Dienst auszuprobieren.

Aktuell reduziert Amazon den sehr guten Kindle Paperwhite (Testbericht) auf 80 Euro. Sonst kostet er meist über 100 Euro. Besonders gut gefällt uns am Kindle Paperwhite sein hochauflösendes Display, die Wasserdichtigkeit und Audible-Unterstützung. Richtig Premium ist der Amazon Kindle Oasis 2019 (Testbericht). Es gibt wohl kaum einen besser ausgestatteten E-Book-Reader am Markt. Aktuell will Amazon 180 Euro für den Oasis. Er ist noch recht neu, fiel bisher jedoch nie unter 225 Euro.

Der Amazon Kindle 2019 (Testbericht) ist ein E-Book-Reader für Einsteiger. In seiner aktuellen Version bringt er eine Hintergrundbeleuchtung mit. Lediglich sein Display könnte gerne etwas höher auflösen. Dafür ist er momentan mit 55 Euro sehr günstig. Bisher fiel sein Preis nur sehr selten unter 70 Euro. Wer will, kann auch zu Kids-Edition greifen. Was das bringt, zeigen wir in unserem Ratgeber: E-Book-Reader für Kinder. Der Kindle Kids Edition (2019) kostet derzeit 75 Euro, bisher wollte Amazon für das sehr neue Gerät immer mindestens 110 Euro.

VPN

Besonders günstig gibt es gerade VPN-Clients zum sicheren und anonymen Surfen. Die Anbieter überbieten sich hier teilweise mit den Rabatten zum Black Friday. Die größten Rabatte gibt es bei Pure VPN, Nord VPN und Cyber Ghost VPN. Bei Pure VPN gibt es die Lizenz für drei Jahre zum Preis von 60,84 Euro. Würde man sich das Tool monatlich holen, müsste man 345,60 Euro berappen. Man spart also 82 Prozent und hat drei Jahre lang einen VPN-Schutz. Nord VPN bietet sein Drei-Jahres-Paket mit 73 Prozent Rabatt an und spendiert noch einmal drei Monate gratis obendrauf (114,33 Euro statt sonst 424,10 Euro). Auch das bereits lange auf dem Markt existierende Cyber Ghost VPN bietet eine Lizenz für drei Jahre an. Diese kostet aktuell 88 Euro statt sonst 431,64 Euro, wenn man die Lizenz monatlich kaufen würde. Hier lässt sich also ebenso knapp 80 Prozent sparen.

Schnäppchen-Newsletter

Wir planen einen unregelmäßigen Schnäppchen-Newsletter, in welchem wir die Abonnenten über wirklich gute Angebote aus dem Technik- und Gadget-Bereich informieren und vor Fake-Schnäppchen warnen. Sie können sich jetzt schon registrieren.

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.

Fazit

Amazon und Co beweisen mit beeindruckenden Deals, dass die Zeit um den Black Friday die wichtigste Schnäppchen-Zeit des Jahres ist. Doch die wahren Kracher heben sich die meisten Händler für den tatsächlichen Black Friday auf. Wir bleiben dran und zeigen tagesaktuell die besten Deals und Angebote.

Affiliate-Information Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Permalink: https://techstage.de/-4595648