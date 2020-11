Black Friday Woche: Jeden Tag die besten Angebote

Die Black Friday Week bei Amazon & Co. lockt mit unzähligen Top-Deals: TVs, Smartphones, SSDs und Staubsaugroboter sind ordentlich reduziert. Wir machen den Schnäppchen-Check.

TechStage prüft die besten Angebote zur Black Friday Woche. Wir suchen nach den absoluten Tiefstpreisen und suchen die Deals mit der meisten Ersparnis in unserem Preisvergleich.



TVs

Der große 86-Zoll-Fernseher LG86UN85006LA (Testbericht) knackt mit einem Preis von 1496 Euro erstmals die 1500-Euro-Marke. Uns gefällt im Test das sehr gute Bild und die Dolby-Atmos-Unterstützung.

Ebenfalls von LG kommt der 65 Zoll große OLED-TV LG OLED65BX9LB. Er bietet mit 120 Hertz, Freesync, GSync und einem perfekten Schwarzwert so ziemlich alles, was man von einem Fernseher erwartet. Dabei kostet er erstmals 1556 Euro. Zuvor fiel er maximal auf 1669 Euro. Wer auf 10 Zoll verzichten kann, bekommt den LG OLED55BX9LB mit 55 Zoll bei Mediamarkt für 974 Euro. Ebenfalls ein sehr gutes Angebot, sonst kostet er etwa 200 Euro mehr.

Wer einen richtig günstigen 55-Zöller von einem Markenhersteller sucht, der sollte sich den Samsung GU55TU7079 genauer anschauen. Er kostet zur Black Friday Week bei Saturn nur 388 Euro. Sonst kostet er meist mindestens 450 Euro.



Der Samsung GU43TU6979 mit 43-Zoll-LCD-Panel, HDR10, HDR10+ und Tizen-Betriebssystem ist aktuell für 319 Euro bei einer ganzen Reihe an Anbietern erhältlich. Das Gerät war bisher aber nie günstiger zu bekommen.

Den Samsung GU65TU6979 mit großem 65-Zoll-LCD-Display gibt es für 599 Euro. Auf HDMI 2.1 muss man hier zwar verzichten, HDR10 und HDR10+ sind aber auch hier an Bord.

Die maximale Ersparnis gibt es beim 55-Zoll-OLED-TV LG 55EU961H mit Dolby Vision und HDR10. Das WebOS-Gerät geht heute für 999 Euro über die virtuelle Ladentheke bei Ebay. Das nächstbeste Angebot liegt bei 1728 Euro und somit lassen sich hier rechnerisch unfassbare 729 Euro sparen. Der Rabatt liegt bei satten 42 Prozent.

Bei Amazon gibt es heute Fernseher des Herstellers Hisense bis zu 80 Euro günstiger. Den 50-Zöller Hisense 50AE7000F bekommt man für 299 statt 333 Euro – so günstig war er bisher nur einmal. Und für 480 Euro gibt es den Hisense H65BE7000 das zweite Mal zum Tiefstpreis. Sonst kostet der TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale rund 550 bis 600 Euro. 70 Zoll bietet der Hisense 70AE7000F für 670 statt 749 Euro; so günstig war der Fernseher noch nie. Wer einen noch größeren Fernseher sucht, findet eine Übersicht in unserem Beitrag Große TVs: Ab 70 Zoll unter 700 Euro.

Tarife

In unserem Beitrag: Die besten DSL-Tarife im November 2020 haben wir bereits sehr gute Angebote für diesen Monat rausgesucht. Nun gibt es noch einen weiteren Schnapper von 1&1 zur Black Friday Woche: DSL 50 (max. 50 MBit/s) gibt es die ersten zehn Monate komplett kostenfrei. Danach liegt der Tarif bei 34 Euro monatlich und bei einer Gesamtlaufzeit von 24 Monaten. Wer noch keinen Router hat, kann sich ab 5 Euro im Monat einen dazubuchen; etwa den 1&1 Homeserver. Der Anschlusspreis entfällt.



Mobilcom-Debitel bietet zur Black Friday Woche zwei interessante Angebote. Der Tarif Green LTE im Telekom-Netz bietet 18 GByte (max. 21,6 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat für 17 Euro im Monat. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 20 statt 40 Euro, die Laufzeit beträgt 24 Monate. Für 15 Euro gibt es den Tarif zu gleichen Konditionen auch im Vodafone-Netz.

Smartphones

Das Sony Xperia 5 II hat in unserem Testbericht die Bestnote 1 erhalten. Vor allem die Akkulaufzeit von bis zu zwei Tage überzeugt. Zur Black Friday Woche gibt es das Smartphone erstmals zum Tiefstpreis von 699 statt 899 Euro – das ist ein stolzer Rabatt. Das Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 II (Testbericht) gibt es ebenfalls zum neuen Tiefstpreis. Hier zahlen Käufer 899 statt 984 Euro.

Gleich vier Smartphones des Herstellers Samsung sind signifikant reduziert. Den höchsten prozentualen Rabatt und eine Ersparnis von 51 Euro gibt es beim Kauf des Einsteiger-Smartphones Samsung Galaxy M11 mit 32 GByte. Die blaue Version ist heute für budgetfreundliche 99 Euro im Angebot. Der Rabatt gegenüber dem nächstbesten Preis in Höhe von 150 Euro beträgt satte 34 Prozent.

Lediglich 15 Prozent Rabatt, aber immerhin eine Ersparnis von 62 Euro, gibt es heute beim Samsung Galaxy S10 Lite in prism white. Die Variante mit 128 GByte Speicher wechselt aktuell für 347 Euro den Besitzer. Andere Händler verlangen mindestens 409 Euro.

Ordentliche 20 Prozent Rabatt gibt es beim Kauf des SamsungGalaxy S10+ (Testbericht) und des Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Testbericht). Das schwarze S10+ mit 1 TByte Speicher ist heute für 555 Euro erhältlich. Eine Ersparnis von guten 142 Euro gegenüber den günstigsten Wettbewerbspreisen. Beim Galaxy Note 20 Ultra 5G mit 512 GByte in mystic bronze für 1004 Euro statt der sonst fälligen 1264 Euro beträgt die Ersparnis satte 260 Euro.

Und für 400 statt 412 Euro bekommt das Xiaomi Mi 10T (Testbericht) mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicher einen neuen Nutzer. Es bietet 6,67 Zoll Displaydiagonale, 2400 × 1080 Pixel Auflösung und eine Vierfach-Hauptkamera mit insgesamt 64 Megapixel.

Bei Conrad und Expert gibt es das CAT S61 (Testbericht) günstiger. Beide Händler bieten das Outdoor-Smartphone mit Wärmebildkamera für 499 Euro an, damit fällt das CAT S61 erstmals unter 500 Euro. Im Test gefielen die gute Leistung, die lange Laufzeit und die zahlreichen Funktionen, die Caterpillar in sein Smartphone gepackt hat.

Das Moto G8 Power (Testbericht) aus 2020 schafft über 14 Stunden mit einer Akkuladung – so etwas hat man selten. Auch die restliche Hardware überzeugt überwiegend und so hat das Smartphone die Note 2 in unserem Test erhalten. Zur Black Friday Woche gibt es das G8 Power nun erstmals für 150 Euro; also mit einer Ersparnis von 12 Prozent zum nächsten Angebot.

Das Moto G Pro mit integriertem Stylus, 128 GByte Speicher und 4 GByte RAM kostet 200 statt 209 Euro. Diesen Tiefstpreis gab es seit November 2020 schon zweimal.



Zum Tiefstpreis kommt auch das Xiaomi Note 10 Lite (Testbericht). Es erhält unsere Testnote 1. Beeindruckt hat uns die hervorragende Akkulaufzeit, die super Hauptkamera und das insgesamt tolle Technik-Gesamtpaket. Nun kostet es erstmals 249 Euro. Das Apple iPhone 11 mit 64 GByte Speicher kostet bei Saturn, Mediamarkt und Amazon 699 Euro. Damit halten die Händler den aktuellen Bestpreis.

Kaltschaummatratze Emma One

Amazon reduziert zur Black Friday Woche Emma Kaltschaummatratzen verschiedener Größen. Stiftung Warentest hat die Matratze im Matratzentest 10/2019 mit der Note 1,7 bewertet. Sie ging damit als Testsieger aus dem Vergleich. Sie unterteilt in sieben auf den Körper angepasste Zonen und soll sich für unterschiedliche Schlaftypen wie Seitenschläfer, Bauchschläfer und Rückenschläfer eignen. Wenn Käufer nach bis zu 100 Tagen nicht zufrieden sind, holt Emma die Matratze ab und erstattet den Kaufpreis.

Nachfolgend die Preise der jeweiligen Größen mit Link zu Amazon. Einzelne Anbieter, etwa Möbelhäuser wie Segmüller, liefern die Matratzen teilweise noch günstiger aus, allerdings mit längerer Lieferzeit.

Adventskalender

Amazon verkauft auf seiner Aktionsseite Adventskalender zwischen 7 und 33 Euro. Es handelt sich hauptsächlich um Ausführungen mit Schokolade, vereinzelt findet man aber auch Kalender mit Tee und sogar einen mit sogenannten Superfoods (Flohsamen, Kokosmehl, Chiasamen, etc.). Der M&M's Adventskalender 2020 kommt in 3D-Optik als Aufsteller zum Käufer. Amazon verlangt für das Modell mit 24 unterschiedlichen M&M's-Sorten 13 Euro; andere Händler liegen bei 15 oder 20 Euro.

Deutlich ausgefallener ist der DDR-Adventskalender mit Süßigkeiten der ehemaligen Republik. Dafür verlangt Amazon 32 Euro. Für 28 Euro folgt ein Kalender mit Jelly Beans. Im Beitrag Geschenktipps: Nerdige Adventskalender 2020 zeigen wir weitere Ausführungen – auch ohne Schokolade.

Smart Speaker

Die neuen Amazon Echo Smart Speaker (TechStage-Überblick) sind rund geworden. Der Amazon Echo Dot 2020 (Testbericht) gefällt uns gut, der etwas größere Amazon Echo 4 2020 (Testbericht) aufgrund des guten Klangs und Zigbee sogar noch etwas besser. Nun reduziert Amazon die neuen Modelle bereits wenige Wochen nach Marktstart zum ersten Mal – und zwar kräftig. So kostet der kleine Echo Dot 4 nun 29 Euro statt regulär 58 Euro.

Noch billiger wird es beim fast gleichwertigen und optisch etwas dezenteren Vorgänger Amazon Echo Dot 3 2018 (Testbericht). Der kostet knapp 20 Euro statt sonst 49 Euro. Der große Bruder Echo 4 kostet zur Black Friday Week 29 Euro statt sonst 97 Euro.

Außerdem reduziert:

Gaming

Gears 5 für 10 Euro oder Forza Horizon 4 23 Euro – Xbox-Nutzer dürfen sich über gute Deals freuen. Bei Amazon ist Tiefstpreisalarm bei den Spielen für die alte Konsolengeneration. Alle Deals gibt es hier. Burnout Paradise Remastered kostet gerade einmal 5 Euro. Wer bei Star Wars Squadrons zum Tiefstpreis von 24 Euro noch einmal richtig durchstarten will, findet in unserem Beitrag: Das beste Zubehör für Star Wars Squadrons viele passenden Produkte.

Die kabelgebundene Razer Deathadder V2 bietet sieben Tasten. Zur Black Friday Woche hat sie einen neuen Tiefstpreis von 42 statt 60 Euro. Noch günstiger ist die Gaming-Maus Sharkoon Skiller SGM1 mit variablen Gewichten für 24 Euro. Andere Händler verlangen mindestens 33 Euro. Das sind zwar nur 9 Euro Unterschied, trotzdem beträgt der Rabatt ordentliche 27 Prozent.

Und für 55 statt 72 Euro gibt es das Headset Roccat Khan Pro in der Farbe Weiß; so günstig war es noch nie. Es hat eine Gesamtkabellänge von rund 2,5 Metern. Das nerdige Razer Kraken Kitty Edition Gaming-Headset mit Katzenohren war in den letzten Wochen schon mehrmals reduziert. Der heutige Angebotspreis beträgt 110 Euro. Im Vergleich zum nächstbesten Preis in Höhe von 139 Euro ergibt das eine Ersparnis von 29 Euro, bzw einen Rabatt in Höhe von immerhin 20 Prozent. Ähnlich spektakulär sieht das Gaming-Headset Razer Kraken Tournament Edition in neon grün aus. Dieses ist heute um gut ein Viertel rabattiert und wechselt für 58 Euro statt sonst 78 Euro den Besitzer. Eine Ersparnis von immerhin 20 Euro. Das Razer Nari ist mit 19 Prozent ebenfalls fair rabattiert. Das kabelloses Gaming-Headset mit 14 Stunden Akkulaufzeit gibt es heute für rund 100 Euro. Die Ersparnis zu den Wettbewerbspreisen beträgt somit mindestens 24 Euro.



Ebenfalls spannend für Gamer: Der Retro-Arcade-Automat von Capcom für 97 Euro mit einem Rabatt von über 40 Prozent. Die Konsole mit vorinstallierten Retro-Games verfügt über klassische Arcade-Sticks und Buttons für zwei Spieler und einen HDMI-Port zum Anschluss an Fernseher oder Monitor. Andere Händler verlangen mindestens 166 Euro und somit liegt die Ersparnis bei 69 Euro.



Weitere Zubehör-Deals von Amazon bieten keine Tiefstpreise. Verschiedene Mäuse von Microsoft oder Matten von Asus und Roccat gab es auch schon einmal günstiger.

KFZ

Die elektronische und für den Straßenverkehr zugelassene Parkscheibe Needit Park Lite gibt es erstmals für knapp unter 18 Euro. In unserem ausführlichenRatgeber zu elektronischen Parkscheiben zeigen wir, warum diese eigentlich inzwischen Standard in den meisten Autos sein sollten. Eine Alternative zur Needit Lite ist die elektronische Parkscheibe Achilles Parkwächter. Sie ist mit knapp 27 Euro etwas teuer, aber auch sie ist heute so günstig wie noch nie zu bekommen.

Ein richtig gutes Schnäppchen ist die mobile Starthilfe Voltcraft Quick Start System 800A. Dabei handelt es sich im Grund um eine fette Powerbank mit Starthilfekabel. Damit lässt sich notfalls die leere Autobatterie wieder anschieben. Über zwei USBU-A-Ports kann man zudem Smartphone und Co aufladen. Und eine LED-Taschenlampe ist auch noch integriert. Die Voltcraft Quick Star kostet heute bei Conrad 49,99 Euro, die nächsten Händler nehmen über 80 Euro. Alternativen und weitere Produkte dazu zeigen wir im Artikel Die beliebtesten Winter-Gadgetsfür das Auto.



B-Ware

Wer sich vor Waren-Rückläufern und gebrauchten Produkten mit Garantie nicht scheut, kann bei den Warehouse-Deals mit 30% auf den reduzierten Preis in Kategorien wie Elektronik und Foto oder Baumarkt richtig gute Schnäppchen machen. Amazon nutzt diese Woche, um die Lager zu leeren. Aber auch hier finden sich falsche Freunde – besser ist ein kurzer Check im Preisvergleich vorm Kauf.

Staubsauger

Soll es ein neuer Akkusauger sein, dann ist der Tineco A11 Master 2 bei Amazon für 271 Euro sicher ein gutes Produkt. Aber Vorsicht: Bei anderen Händlern ist das Modell mit 254 Euro noch günstiger. Unser Beitrag: Drei Akkusauger ab 75 Euro zeigt zudem: Gute Leistung muss nicht mehr als 100 Euro kosten. Bereits für 75 Euro gibt es ein vernünftiges Modell, den Deerma VC25 für 72 Euro mit Gutschein-Code BGCZGERVC25.

Sportbekleidung und Zubehör

Das kompakte Reisehandtuch Vaude Packers Towl (40 × 40 cm) kostet heute 6 Euro; andere Händler verlangen bis zu 8 Euro. Die Umhängetasche Vaude SortYour Box gibt es für 7 statt 10 Euro. Sie bietet Platz für Smartphone, Geldbeutel & Co. und kann auch als Lenkertasche am Fahrrad genutzt werden.

Und bei Regen hält der wasserfeste Packsack Drybag (4 Liter Fassungsvermögen) Kleidung und Wertgegenstände trocken. Heute gibt es das Modell für 12 statt 13 Euro.

Sportkleidung wie Hemden, T-Shirts und Pullover für Frauen, Männer und Kinder gibt es ab 14 Euro. Viele Produkte sind aber nur in ausgewählten Größen zum Tiefstpreis erhältlich; wer also nicht gerade Kleidergröße XS oder XXL hat, geht bei der Schnäppchenjagd eher leer aus. Ausnahmen gibt es aber dennoch. So bekommt man etwa den Regenmantel Vaude Valdipino auch in S, M oder L für 22 statt 40 Euro oder das Herrenhemd Antwerpen von Schöffel für 23 statt 26 Euro. Alle Deals zu Sportbekleidung- und Zubehör gibt es auf der folgenden Aktionsseite.

Apple

Amazon reduziert einige Apple-Produkte, darunter auch die Apple Watch Series 5 in verschiedenen Ausführungen. Das günstigste Modell ist die Watch 5 mit 40-mm-Edelstahlgehäuse in Schwarz und Mobilfunkanbindung für 539 Euro. Der Preis ist top, so günstig war dieses Modell noch nie zu haben.

Außerdem gibt es den Apple Pencil der ersten Generation für 85 und der zweiten Generation für 109 Euro. Der Preis für den Stift aus 2015 ist nicht schlecht, allerdings war er auch schon günstiger zu haben. Das Modell aus dem Jahr 2018 ist nicht wirklich billig.

Das Magic Trackpad 2 hat mit 110 Euro einen guten Preis, jedenfalls wenn man die Zeitspanne seit Beginn der Corona-Phase – und damit der Home-Office-Zeit – ansieht. Davor war das der Normalpreis mit kurzfristigen Angeboten ab etwa 100 Euro.

Ebenfalls interessant sind die Preise von verschieden Ausführungen des Apple Smart Keyboards für iPads. Die Ausführung für iPad 8. Generation und iPad Air 4. Generation ist mit 159 Euro so günstig wie nie. Andere Ausführungen von Keyboard und Watch finden sich auf der Apple-Übersichtsseite bei Amazon.

Bei eBay gibt es das Apple Macbook Air (2020 / 13 Zoll) mit i5-Prozessor, 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher für 950 statt 1008 Euro. Zusätzlich gibt es reduzierte B-Ware wie das iPhone 11 Pro (256 GByte) für 809 statt 1039 Euro. Alle B-Waren in der Übersicht gibt es auf der Aktionsseite von Ebay.

Health

Die Körperwaage Withings Body+ gibt es etwa zum Tiefstpreis von 70 statt 86 Euro. Gravis unterbietet das Angebot für die graue Version sogar noch mit 65 Euro. Die aktuellere Withings Body Cardio gibt es für 98 statt 105 Euro – in Hinblick auf die generelle Funktionsweise können beide Modelle aber das Gleiche.

Den Fitness-Tracker Withings Steel HR in der Optik einer analogen Armbanduhr (36 mm) gibt es für 115 statt 117 Euro. Auch hier führt allerdings Gravis und nicht Amazon. Der Tiefstpreis lag übrigens schon einmal bei 108 Euro. Die teurere Variante, HR Pro, mit 40-mm-Gehäuse kostet 125 statt 130 Euro.

Weiteres Zubehör wie Armbänder, Ladegeräte und Reiseetuis hat Amazon auf dieser Seite zusammengefasst.

Audio

Wer noch auf der Suche nach Markenkopfhörern ist, kann ordentlich sparen. Die größte prozentuelle Ersparnis, satte 42 Prozent, gibt es bei den Bluetooth-Kopfhörern Bowers & Wilkins PI4 mit Nackenbügel und AptX-Codec. Die Akkulaufzeit dieses Headsets beträgt ordentliche 12 Stunden. Der Amazon-Preis von 140 Euro liegt über 100 Euro unter dem der Mitbewerber. Bei anderen Händlern kosten die Kopfhörern mindestens 249 Euro.

Das ähnlich aufgebaute Nackenbügel-Headset Sennheiser Momentum In-Ear ist heute für 90 Euro erhältlich. Die Ersparnis des ebenfalls mit AptX-Codec ausgestatteten Kopfhörers liegt bei 49 Euro oder 35 Prozent.

Der stylische On-Ear Kopfhörer Marshall Monitor ist mir ebenfalls knapp 35 Prozent Ersparnis ebenfalls interessant. Der heutige Preis von 85 Euro unterbietet die Konkurrenz um 45 Euro. Bei anderen Händlern schlägt das Modell mit mindestens 130 Euro zu Buche.

Beim Kauf des Over-Ear Kopfhörers Sennheiser HD 450BT mit ANC und AptX-Codec sind 29 Prozent Ersparnis drin. Wer heute für 99 Euro kauft, spart 40 Euro gegenüber dem nächstbesten Preis in Höhe von 139 Euro.

Der True-Wireless-Kopfhörer Powerbeats Pro Sport ist nicht nur für Sportler interessant. Der heutige Preis von 164 Euro unterbietet die Mitbewerber um 35 Euro. Gegenüber dem nächstbesten Preis von 199 Euro entspricht das einer Ersparnis von immerhin knapp 18 Prozent.

Knapp 12 Prozent Ersparnis gibt es für folgende zwei Modelle. Der Bang & Olufsen BeoPlay H9 der 3. Generation kostet aktuell 350 Euro statt der sonst fälligen 401 Euro.

Sony

Nur knapp 10 Prozent Ersparnis gibt es beim Kauf eines Sony WH-1000XM3. Der gehört allerdings zu den besten ANC-Kopfhörern auf dem Markt und so ist das Angebot trotzdem interessant. Wer heute für 199 Euro zuschlägt, spart immerhin 22 Euro gegenüber anderen Shops.

Den ANC-Kopfhörer Sony WH-H910N gibt es in drei Farben zum bisherigen Tiefstpreis von 157 statt 165 Euro. Er bietet laut Hersteller 35 Stunden Betriebsdauer, Bluetooth 5.0 sowie Touch-Steuerung. Die kabellosen True-Wireless-Kopfhörer Sony WF-XB700 mit 9 Stunden Akkulaufzeit gibt es für 66 statt 69 Euro. Die Ersparnis beträgt zwar nur gut 4 Prozent, so günstig waren die Kopfhörer aber noch nie zu haben.

Mehr Bass und Akkulaufzeit gibt es beim Sony SRS-XB33 für 89 statt 109 Euro; das Angebot ist gut. Insgesamt vier Farben stehen zur Wahl.

Sonos

Mit der Sonos One Gen 2 (Testbericht) in Weiß und Schwarz für 155 Euro unterbietet Saturn alle bisher dagewesenen Angebote der beliebten Multiroom-Lautsprecherbox. Üblicherweise kostet sie mindestens 180 Euro. Hier gehts direkt zu Saturn.

Bose

Die Bose QuietComfort 35 II (Testbericht) kosten in Dunkelblau erstmals 190 Euro. In den Farben Schwarz und Silber waren sie schon häufiger für den Preis verfügbar, sind aktuell aber deutlich teurer.

Die Bose Soundsport Free (Testbericht) bieten einen sehr guten Klang mit einer guten Laufzeit. Wir bemängelten jedoch ihren hohen Preis. Der ist mittlerweile ordentlich gefallen. Amazon bietet sie in drei Farben für 115 Euro an, Otto ist mit 111 Euro noch günstiger. In Blau und Orange wirken sie besonders sportlich. Egal wo man kauft, günstiger waren die Kopfhörer bisher nicht.



Richtig gut haben und die Bose Frame (Testbericht) gefallen. Besonders der klare Sound überzeugt. Allerdings waren sie mit über 200 Euro zu teuer. Mittlerweile ist ihr Preis auf etwa 150 Euro gefallen. Nun verkauft sie Amazon im Bundle mit einem Bose Soundlink Color II (Testbericht), der einzeln schon knapp 100 Euro kostet, für 200 Euro. Hier geht’s zum Bose Frames Alto Bundle und zum Bose Frames Rondo Bundle.





JBL

Ein fantastisches Angebot ist die JBL Xtreme 2 (Testbericht) für 139 Euro. bisher kostete die sehr gute Bluetooth-Box immer mindestens 165 Euro. Auch lohnt sich aktuell die Soundbar Bose Solo 5. Sie kostet 138 Euro. Bisher war sie nur sehr selten zu dem Preis zu haben.

Smartwatch

Smartwatches mit Wear OS sehen schick aus, sind günstig und kommen mitunter von bekannten Herstellern. Großes Manko ist die Akkulaufzeit. Wer mit Wear OS – also Android für Smartwatches – unterwegs ist, der muss nach maximal ein bis zwei Tagen die Uhr wieder an das Ladekabel hängen. Im Beitrag Zehn Smartwatches mit Wear OS bis 200 Euro geben wir einen Überblick, was die Uhren können.

Zum Start der Black Friday Woche gibt es insgesamt vier Smartwatches im Angebot. Aber nur die Fossil Carlyle HR (Ratgeber) bietet mit 159 statt 172 Euro einen Tiefstpreis. Die anderen Uhren sind zwar wieder günstig, haben aber nicht ihren jeweiligen Tiefstpreis unterboten. Wer hier kauft, zahlt mindestens vier Euro drauf.

Services

Bei Audible erhalten Neukunden Zugriff auf den Hörbuchdienst für 5 statt 10 Euro im Monat. Das Angebot gilt wie Kindle Unlimited für ein halbes Jahr ab Buchung. Danach erhöht sich der monatliche Preis. Konkurrent Bookbeat bietet aktuell eine Testphase für vier Wochen an – natürlich kostenfrei. Wer den Dienst danach weiternutzen will, zahlt monatlich 15 Euro. 20 Hörbücher sind pro Monat im Preis inbegriffen.

Den Bücherdienst Kindle Unlimited gibt es für zwei Monate gratis. Auch dieser Deal gilt nur für Neukunden. Über eine Million Bücher und Magazine sind darin enthalten. Anschließend kostet das Angebot 10 Euro im Monat. Für Kunden, die Unlimited bereits hatten, hat Amazon auch einen netten Deal: So gibt es den Service für sechs Monate zum halben Preis – also monatlich 5 statt 10 Euro.

Neukunden von Streaming-Dienst Music Unlimited erhalten beim Kauf eines Echo Dot der dritten oder vierten Generation sechs Monate Amazon Music Unlimited. Anschließend kostet der Service ab 7,99 Euro pro Monat.

Weitere Services in der Kurzübersicht:

Prime Students: Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Kleidung und Schuhe.

Kreditkarte: Amazon-Visa-Karte mit 50 Euro Startgutschrift für Prime-Mitglieder (im ersten Jahr kostenfrei).

Amazon Business: 30 Prozent Rabatt auf Einkaufswagen im Wert von bis zu 200 Euro für Neukunden.

Streaming

2020 zeigt Amazon mit dem Fire TV Stick Lite und dem Fire TV Stick zwei neue Streaming-Lösungen. Die Neueinsteiger lohnen sich vor allen für etwas ältere Fernseher, wie unser Streaming-Boxen-Vergleich: Die beliebtesten TV-Sticks zeigt. Zur Black Friday Week sind alle Ausführungen stark reduziert, teilweise bis zum absoluten Tiefstpreis. Wer sich für Fire TV interessiert und Geld sparen will, sollte jetzt zuschlagen. So kostet der Fire TV Stick Lite 19 statt 29 Euro und der Fire TV Stick 24 statt 39 Euro. Alle Angebote gibt es hier.

Wer mehr als Full-HD will, sollte zum Fire TV Stick 4K (Testbericht) greifen. Der kostet mit 29 statt 58 Euro nicht viel mehr und ist auf jeden Fall zukunftstauglich. Deswegen erhält er hier unsere Kaufempfehlung. Wem das noch nicht reicht, für den reduziert Amazon den Fire TV Cube (Testbericht). Er fungiert außerdem noch als Smart Speaker und kostet 68 statt 117 Euro.

Tablets

Den Anfang mach das mit 145 Euro sehr günstige 10-Zoll-Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1. Es kostete nie weniger und bietet für seinen Preis den Exynos 7904, 2 GByte RAM, 32 GByte Speicher und ein 10 Zoll großes Display mit einer Full-HD+-Auflösung. Mehr zum Thema in unseren Ratgeber Bis 300 Euro: Diese aktuellen Tablets haben Android 10.

Bereits ab 94 Euro bietet Lenovo zur Black Friday Woche ein neues Tablet an. Das Tab M10 mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale, 2 GByte RAM und 16 GByte Speicher hat seinen Tiefstpreis das zweite Mal in diesem Jahr erreicht. Andere Händler wollen mindestens 129 Euro; man spart also 27 Prozent aktuell.

Das Lenovo Tab M10 Plus bietet 4 GByte RAM, 64 GByte Speicher und ein Gehäuse aus Aluminium. Nun kostet es 169 statt 253 Euro. Für 10 Euro mehr gibt es das Tablet auch mit dem Stereolautsprecher Smart Dock, der auch gleichzeitig als Standfuß dient.



Fire Tablets sind vor allem für ihre hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Zum Google-Allrounder werden sie durch einen einfachen Trick, den wir hier erklären: Amazon-Tablets mit Google-Apps: Billig zum Top-Tablet? Zur Black-Friday-Woche wird dieses dank ordentlichen Preisnachlässen nochmal etwas besser. Wer sich schon immer mal ein sehr günstiges Tablet gönnen wollte, kann heute zuschlagen. Das Fire 7 kostet 39 statt 54 Euro. Sehr viel günstiger kann man ein Tablet kaum kaufen. Das etwas größere und bessere Fire HD 8 Plus (Testbericht) kostet 54 statt 97 Euro, das 10-Zoll-Tablet Fire HD 10 (Testbericht) 88 statt 146 Euro.

Reduziert sind auch die Kids Editions, die mit extradicker Schutzhülle, einer Zusatzgarantie und auf Kinder zugeschnittener Software punkten. Das Fire 7 Kids Edition kostet 54 statt 97 Euro. Das Fire HD 8 Kids Edition (Testbericht) kostet 78 statt 132 Euro und das Fire HD 10 Kids Edition (Testbericht) können Käufer heute für 132 statt 195 Euro erwerben.

E-Reader

E-Reader sind klein, leicht und laden jedes Buch innerhalb weniger Minuten. E-Book-Reader (Ratgeber) bieten sich deshalb nicht nur im Urlaub, sondern auch während eines Lock-Downs an. Die Kindle-E-Reader von Amazon haben zwar kein Farbdisplay wie der Pocketbook Color (Testbericht), bieten aber wie auch von anderen Amazon-Geräten gewohnt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Warum ist offensichtlich: Amazon will Käufer an ihr Ökosystem binden.

Der gute Kindle 2019 (Testbericht) kostet 54 statt 78 Euro. Der sehr gute Premium-E-Reader Kindle Oasis 2019 (Testbericht) wird für 180 statt 224 Euro an seinen neuen Eigentümer verschickt. E-Book-Reader sind auch etwas für Jüngere. Warum, zeigen wir im Ratgeber: E-Book-Reader für Kinder. Wer sich dafür interessiert, kann beim Kindle Kids Edition für 58 statt 107 Euro zuschlagen. Alle Deals zu Kindle gibt es hier.

Smart Home

Klassische Black-Friday-Schnäppchen sind die smarten Philips-Hue-Lampen. Diverse Bundles starten ab 60 Euro. Wer sein Hue-System nachrüsten will, sollte jetzt bei Amazon vorbeisehen. Alle Deals zeigt die Übersichtsseite von Amazon.



Die kleine Indoor-Überwachungskamera Blink Mini (Testbericht) gibt es wieder zum Tiefstpreis von 27 statt 39 Euro. Die Outdoor-Überwachungskamera Blink 3. Generation wechselt für 76 statt 111 Euro den Eigentümer.

Auf Ring-Produkte gewährt Amazon bis zu 75 Euro Rabatt. Den Ring Alarm (Testbericht) gibt es für 194 statt 199 Euro, die Ring Stick Up Cam Battery (Testbericht) für 67 statt 95 Euro und die Ring Floodlight Cam für 194 statt 269 Euro. Alle Produkte von Ring gibt es hier in der Übersicht bei Amazon.

Amazons WLAN-Mesh-System Eero (Testbericht) hat es ebenfalls in die Black Week geschafft. Ein Extender kostet nun 64 statt 106 Euro, ein neuer Tiefstpreis. Den Dreierpack gibt es für 163 statt 272 Euro, so günstig war er bisher nur einmal.

Die Eufy Videotürklingel (Testbericht) ist wieder reduziert. Sie kostet nun 120 statt 122 Euro. Der bisherige Tiefstpreis lag aber schon einmal bei 110 Euro.

Zwar nicht smart, aber praktisch und günstig ist das Ebay-Angebot zum Akkustaubsauger Dyson V11 Total Clean Extra für 499 statt 594 Euro.

3D-Drucker & mehr aus China

Der Onlineshop Banggood hat bereits seine Aktionsseite zur Black Week veröffentlicht. Dort gibt es etwa True-Wireless-Kopfhörer (TWS) von Elephone für rund 8,50 Euro oder den 3D-Drucker Creality Ender 3 Pro für 153 Euro.

Unter anderem findet sich auch ein echter E-Bike-Schnapper: Das E-Mountainbike Smlro C6 mit 500 Watt kommt laut Hersteller auf 35 km/h und ist damit in Deutschland als Pedelec einzustufen (Ratgeber). Dafür verlangt Banggood gerade einmal 688 statt 1139 Euro für das Gefährt.

Der Banggood-Konkurrent Tomtop haut ebenfalls Schnäppchen inn vergleichbaren Kategorien auf den Markt. Der 3D-Drucker Anet A8 Plus bietet einen Bauraum von 300 × 300 × 350 mm. Tomtop verlangt für das Modell 127 statt 200 Euro. Der Versand findet aus einem deutschen Lager statt, der Drucker ist also in kurzer Zeit beim Kunden. Der präzise Anet ET4 Pro freut sich für 161 statt 530 Euro auf ein neues Zuhause.

Wer eine günstige Taschenkamera mit Gibal sucht, sich das DJI Pocket 2 (Testbericht) aber nicht zulegen will, findet das günstigere Feiyu Pocket im Angebot. Tomtop verlangt dafür aktuell 136 statt 211 Euro.

Ein 3D-Drucker für extrem detailierte 3D-Drucke ist heute auf Amazons Marketplace verfügbar. Der Resin-Drucker Elegoo Mars (Testbericht) geht heute für 152 Euro über den Ladentisch. Andere Händler verlangen für den Drucker mit der Testnote sehr gut mindestens 191 Euro. Der Rabatt beträgt gute 20 Prozent.





Fotodienste

In unserem Beitrag: Fotokalender bestellen und basteln haben wir einen Überblick zu den Anbietern gegeben. Zur Black Week hagelt es nun Rabatte.



Bei Myposter gibt es ab dem 23.11. 20 Prozent auf alle Produkte und ab dem 26.11. 70 Prozent auf Fotoprodukte.

gibt es ab dem 23.11. 20 Prozent auf alle Produkte und ab dem 26.11. 70 Prozent auf Fotoprodukte. Myphotobook.de bietet ab dem 19.11. ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment mit Gutschein-Code BLACK25

bietet ab dem 19.11. ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment mit Gutschein-Code BLACK25 Myfujifilm gewährt 30 Prozent Rabatt auf Fotobücher und Kalender seit dem 18.11. mit Gutschein-Code BUNT30

Software

Mit einem Angebot von Notebooks Billiger ging der Preisverfall bei Adobe Photoshop Elements 2021 vor ein paar Tagen los: Die Software kostet seitdem bei diversen Händlern greade noch gut 38 Euro, bei Galaxus sogar inklusive Versand. So günstig war die abgespeckte Version der Bildbearbeitungssoftware noch nie zu bekommen.

Der VPN-Client CyberGhost ist bis zum 29.11.2020 zum Monatspreis von nur 2 Euro erhältlich. Für 3 Jahre werden einmalig 78 Euro fällig, drei Monate gibt es gratis obendrauf. Damit spart man 83 Prozent gegenüber dem Standardmonatspreis (12 Euro). Alle Tarife enthalten zudem einen kostenlosen Zugriff auf CyberGhost ID Guard, mit dem man überprüft, ob die eigenen E-Mail-Adressen von Datenlecks betroffen sind.

Auch Surfshark hat den Rotstift angesetzt und bietet seine VPN-Software ebenfalls mit einem Rabatt von bis zu 83 Prozent an. Wer sich für die Zweijahreslizenz entscheidet, erhält drei Monate kostenlos dazu und zahlt einmalig rund 51 Euro für 27 Monate. Das entspricht einem Preis von 1,87 € pro Monat statt sonst 10,94 €.

In der Black-Friday-Woche bietet auch der Schweizer Cloud-Anbieter seine pCloud in den Lifetime-Lizenzen mit 75 Prozent Rabatt an. Für 123 Euro erhält man die 500-GByte-Variante, für 245 Euro die 2-TByte-Variante ein Leben lang. Letztere kostet im Normalfall 980 Euro.

Auch der deutsche Anti-Malware-Spezialist Avira bringt ein besonderes Schnäppchen zur Cyber Week an den Start. Die umfangreiche Security-Suite Avira Prime enthält sieben Produkte des Herstellers und ist als Jahreslizenz in dieser Woche zur Hälfte des Preises (50 statt 100 Euro) erhältlich.

Newsletter

Fazit

Auch zur Black Friday Week ist nicht alles Gold, was glänzt. Welche Produkte wirklich günstig sind, zeigt unser Preisvergleich. Wer kein Angebot der kommenden Tage verpassen will, merkt sich am besten die URL dieses Beitrags oder abonniert unseren Newsletter.

