Black Friday Woche: Die besten Deals und Angebote

Heute startet die Black Friday Woche mit den ersten Top-Deals. Amazon-Produkte wie Echo und Fire TV gibt es ab 20 Euro. Wir machen den Schnäppchen-Check.

Am 29. November ist Black Friday. Bis dahin reduziert vor allem Amazon in der Black Friday Woche jeden Tag tausende Produkte im Preis. Aber nicht nur Amazon, auch andere Händler zeigen jetzt zur heißesten Schnäppchen-Zeit des Jahres unzählige Deals. Wir stellen uns der Deal-Flut und vergleichen den aktuellen Angebotspreis mit dem jeweils günstigsten Preis anderer Händler. Dabei beachten wir auch den Preisverlauf der letzten Monate. So zeigen sich die wirklich besten Schnäppchen, die wir jeden Tag regelmäßig aktualisiert hier zeigen.

Amazon Echo

Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, sich einen Amazon Echo zu kaufen. Denn Amazon reduziert seinen Preis aktuell massiv und viele weitere Händler ziehen nach. So kostet der Amazon Echo Dot (Testbericht) nur 22 Euro, üblicherweise müssen Käufer für ihn sonst gut 30 Euro auf den Tisch legen. Noch günstiger ist der Amazon Echo Input (Testbericht) und der Amazon Echo Flex für je 20 Euro. Besonders der neue Echo Flex könnte sich für viele Nutzer als interessant erweisen. Er steckt ohne Kabel direkt in der Steckdose und besitzt einen USB-A-Port zum Laden von Smartphones oder um Erweiterungen wie ein Nachtlicht oder einen Bewegungsmelder anzuschließen.

Den Echo Dot mit Uhr (Testbericht) reduziert Amazon auf 35 Euro. Bisher fiel sein Preis noch nie unter 55 Euro. Ebenfalls günstig wie nie ist der Amazon Echo Show 5 (Vergleichstest). Er kostet aktuell 60 Euro, bisher wollten Amazon und Co. für das Smart-Display meist über 80 Euro.

Übrigens: Wer bei dem Kauf eines Echo Dot legt Amazon vier Monate Amazon Music Unlimited obendrauf. Aber auch wer keinen Echo Dot kauf kann Amazon Music Unlimited aktuell vier Monate lang ausprobieren und zahlt für diesen Zeitraum nur 99 Cent. Auch danach ist dieses Angebot jederzeit kündbar. Eine gute und vor allem günstige Möglichkeit, den Dienst zu testen.

Fire TV

Den Fire TV Stick für 20 Euro? Das gabs bisher nur einmal ganz kurz. Üblicherweise zahlen Kunden für den beliebten Streaming Stick um die 35 Euro. Im Prinzip kann der Fire TV Stick so ziemlich alles, was man will –außer 4K. Wer ein entsprechend hochauflösendes Gerät zu Hause hat, sollte eher zum Fire TV Stick 4K (Testbericht) greifen. Er kostet mit 30 Euro so wenig wie fast noch nie. Normalerweise wollen Händler für ihn knapp 50 Euro. Schade finden wir, dass Amazon nicht den hervorragenden Fire TV Cube (Testbericht) im Preis reduziert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Schließlich geht die Black Friday Woche noch mindestens bis zum 29.11.2019.

Kindle

Nach wie vor gehört die Kindle-Reihe zu den beliebtesten E-Book-Reader am Markt. Kein Wunder, bieten sie doch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr Nachteil: Wer sich für ein Kindle entscheidet, bindet sich an das Ökosystem von Amazon. Das hat aber auch Vorteile. Zum Beispiel haben Kunden von Kindle Unlimited Zugriff auf über eine Million E-Books und viele Hörbücher. Üblicherweise kostet ein Monat knapp 10 Euro. Noch bis zum 10.12.2019 schenkt Amazon Neukunden die ersten drei Monate komplett. Eine wirklich gute Möglichkeit den Dienst auszuprobieren.

Aktuell reduziert Amazon den sehr guten Kindle Paperwhite (Testbericht) auf 80 Euro. Sonst kostet er meist über 100 Euro. Besonders gut gefällt uns am Kindle Paperwhite sein hochauflösendes Display, die Wasserdichtigkeit und Audible-Unterstützung. Richtig Premium ist der Amazon Kindle Oasis 2019 (Testbericht). Es gibt wohl kaum einen besser ausgestatteten E-Book-Reader am Markt. Aktuell will Amazon 180 Euro für den Oasis. Er ist noch recht neu, fiel bisher jedoch nie unter 225 Euro.

Der Amazon Kindle 2019 (Testbericht) ist ein E-Book-Reader für Einsteiger. In seiner aktuellen Version bringt er eine Hintergrundbeleuchtung mit. Lediglich sein Display könnte gerne etwas höher auflösen. Dafür ist er momentan mit 55 Euro sehr günstig. Bisher fiel sein Preis nur sehr selten unter 70 Euro. Wer will, kann auch zu Kids-Edition greifen. Was das bringt, zeigen wir in unserem Ratgeber: E-Book-Reader für Kinder. Der Kindle Kids Edition (2019) kostet derzeit 80 Euro, bisher wollte Amazon für das sehr neue Gerät immer mindestens 110 Euro.

Fazit

Schon am ersten Tag beweisen Amazon und Co mit beeindruckenden Deals, dass die Zeit um den Black Friday die wichtigste Schnäppchen-Zeit des Jahres ist. Doch die wahren Kracher heben sich die meisten Händler für den tatsächlichen Black Friday auf. Wir bleiben dran und zeigen tagesaktuell die besten Deals und Angebote.

