Black Friday Week 2020: Die besten TV-Schnäppchen

Während der Black Friday Week gibt es unglaublich viele gute Angebote für TVs. Wir suchen die besten Deals heraus und geben einen Überblick, auf was man achten sollte.

Letztes Update: 25.11.2020

4K-taugliche Fernseher sollten inzwischen Standard sein, wer jetzt neu kauft, der sollte auf keinen Fall mehr zu weniger Auflösung greifen. Darüber hinaus hat man eine breite Auswahl an Produkten, die auf verschiedenste Techniken setzen. Im Detail besprechen wir das in der Kaufberatung UHD-TVs und dem Ratgeber zu TVs ab 70 Zoll.

Hier geht es direkt zu den täglichen TV-Highlights.

In diesem Beitrag fokussieren wir uns auf TV-Deals während der Black Friday Week, des Black Fridays und zum Cyber Monday. Wir aktualisieren den Beitrag jeden morgen und checken, ob die Angebote noch passen und ob neue hinzugekommen sind. Es kann allerdings sein, dass einzelne Deals im Laufe des Tages ausverkauft sind.

Wer noch mehr Schnäppchen und andere Produkte sucht, dem empfehlen wir unseren Artikel Black Friday Week: Jeden Tag die besten Angebote, den wir ebenfalls täglich aktualisieren.

Die wichtigsten Entscheidungskriterien in Kürze:

Größe : Die Bildschirmdiagonale (in Zoll angegeben) zeigt, wie groß die Bildfläche ist, von einer oberen Ecke zur diagonal gegenüberliegenden unteren Ecke. Das TV selbst kann dabei noch größer sein, das Gehäuse braucht ein paar cm Platz. Die Größe beeinflusst für zwei Dinge wichtig: Den Sitzabstand und den Platz im Regal. Als Faustregel gilt: Um den idealen Sitzabstand zum 4K-Fernseher zu ermitteln, sollte man die Bildschirmdiagonale mal 1 bis 1,5 rechnen.

: Die Bildschirmdiagonale (in Zoll angegeben) zeigt, wie groß die Bildfläche ist, von einer oberen Ecke zur diagonal gegenüberliegenden unteren Ecke. Das TV selbst kann dabei noch größer sein, das Gehäuse braucht ein paar cm Platz. Die Größe beeinflusst für zwei Dinge wichtig: Den Sitzabstand und den Platz im Regal. Als Faustregel gilt: Um den idealen Sitzabstand zum 4K-Fernseher zu ermitteln, sollte man die Bildschirmdiagonale mal 1 bis 1,5 rechnen. Display-Technik : Hier gibt es zwei große Unterschiede, LCD und OLED. Letzteres besticht durch ein echtes Schwarz und seinen satten Kontrast der Farben, ist aber deutlich teurer. LCDs unterteilen sich wieder in eigene Techniken. Samsung etwa hat Quantum Dot im Programm, bei LG heißt die High-End-Technik Nano Cell. Alle Techniken sind für den normalen TV-Alltag gut. Wichtiger ist dagegen, ob das Gerät auf Edge-Lit oder Direct-Lit setzt. Bei Edge-Lit-Geräten sitzen die für das Bild notwendigen hellen LEDs seitlich im Rahmen. Das erlaubt dünne Geräte, allerdings kann es sein, dass das Bild seitlich heller ist als in der Mitte. Bei Direct-Lit-TVs sitzen die LEDs hinter den Pixeln und leuchten nach vorne weg. Das ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung, macht das TV aber insgesamt dicker. Wenn Platz ist, würden wir eher zu Direct-Lit raten. Übrigens, noch ein Punkt zu OLED: Hier besteht die Gefahr, dass sich Inhalte ins Bild einbrennen, wenn sie zu lange am gleichen Ort sind (etwa Sender-Logos oder Laufbänder bei Nachrichten). Gerade beim Dauerbetrieb des Fernsehers muss man hier aufpassen. Die Kollegen der c’t erklären im Artikel Ungeliebte Schattenbilder, was man gegen Einbrennen bei OLEDs unternehmen kann.

: Hier gibt es zwei große Unterschiede, LCD und OLED. Letzteres besticht durch ein echtes Schwarz und seinen satten Kontrast der Farben, ist aber deutlich teurer. LCDs unterteilen sich wieder in eigene Techniken. Samsung etwa hat Quantum Dot im Programm, bei LG heißt die High-End-Technik Nano Cell. Alle Techniken sind für den normalen TV-Alltag gut. Wichtiger ist dagegen, ob das Gerät auf Edge-Lit oder Direct-Lit setzt. Bei Edge-Lit-Geräten sitzen die für das Bild notwendigen hellen LEDs seitlich im Rahmen. Das erlaubt dünne Geräte, allerdings kann es sein, dass das Bild seitlich heller ist als in der Mitte. Bei Direct-Lit-TVs sitzen die LEDs hinter den Pixeln und leuchten nach vorne weg. Das ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung, macht das TV aber insgesamt dicker. Wenn Platz ist, würden wir eher zu Direct-Lit raten. Übrigens, noch ein Punkt zu OLED: Hier besteht die Gefahr, dass sich Inhalte ins Bild einbrennen, wenn sie zu lange am gleichen Ort sind (etwa Sender-Logos oder Laufbänder bei Nachrichten). Gerade beim Dauerbetrieb des Fernsehers muss man hier aufpassen. Die Kollegen der c’t erklären im Artikel Ungeliebte Schattenbilder, was man gegen Einbrennen bei OLEDs unternehmen kann. Betriebssystem : Es gibt überraschend viele Betriebssysteme. Am weitesten verbreitet ist Android TV, wo möglich sollte man zu diesem greifen. Es wird gut gepflegt und man hat die hohe Wahrscheinlichkeit, dass man mittel- bis langfristig eine breite Unterstützung an Streaming-Apps hat. Samsung verwendet größtenteils sein eigenes Betriebssystem, Tizen. Aktuelle Geräte sollten alle aktuellen Streaming-Dienste unterstützen, allerdings kann es sein, dass gerade ältere Produkte keine OS-Updates mehr erhalten und das Smart-TV zu einem dummen Anzeigegerät wird. Ähnlich sieht es bei LG und seinem WebOS aus. Die aktuelle Version hat eine breite App-Unterstützung, ältere Geräte gehen aber teilweise leer aus. Ein Negativbeispiel ist Medion, dessen Betriebssystem ist für die meisten Streaming-Dienste unbrauchbar und unterstützt gerade mal ein paar wenige Anbieter. Man kann das Problem umgehen, indem man einen Streaming-Stick nutzt, etwa von Amazon, Xiaomi, Google oder Nvidia. Diese sind deutlich besser unterstützt und bringen meist alle relevanten Apps mit, unterstützen aber keine Fernsehfunktionen (also lineares Fernsehen). Mehr dazu zeigen wir im Artikel Streaming Sticks

: Es gibt überraschend viele Betriebssysteme. Am weitesten verbreitet ist Android TV, wo möglich sollte man zu diesem greifen. Es wird gut gepflegt und man hat die hohe Wahrscheinlichkeit, dass man mittel- bis langfristig eine breite Unterstützung an Streaming-Apps hat. Samsung verwendet größtenteils sein eigenes Betriebssystem, Tizen. Aktuelle Geräte sollten alle aktuellen Streaming-Dienste unterstützen, allerdings kann es sein, dass gerade ältere Produkte keine OS-Updates mehr erhalten und das Smart-TV zu einem dummen Anzeigegerät wird. Ähnlich sieht es bei LG und seinem WebOS aus. Die aktuelle Version hat eine breite App-Unterstützung, ältere Geräte gehen aber teilweise leer aus. Ein Negativbeispiel ist Medion, dessen Betriebssystem ist für die meisten Streaming-Dienste unbrauchbar und unterstützt gerade mal ein paar wenige Anbieter. Man kann das Problem umgehen, indem man einen Streaming-Stick nutzt, etwa von Amazon, Xiaomi, Google oder Nvidia. Diese sind deutlich besser unterstützt und bringen meist alle relevanten Apps mit, unterstützen aber keine Fernsehfunktionen (also lineares Fernsehen). Mehr dazu zeigen wir im Artikel Streaming Sticks Next Gen-Tauglichkeit: Mit der Xbox Series X (Testbericht) und der Playstation 5 (Ratgeber) hält HDMI 2.1 in die Wohnzimmer Einzug. Grob bedeutet HDMI 2.1 zwei Dinge: Eine höhere Bildrate bei 4K und 8K sowie mehr Bandbreite für unkomprimierte Audiosignale. Diese neue Funktionen brauchen vor allem alle, die eine Next-Gen-Konsole oder ein unkomprimierte Audio-Formate wie Dolby Atmos nutzen wollen. Der Standard ist relativ neu, weswegen es nur wenige Schnäppchen mit der Technik gibt. Mehr dazu im Artikel Das perfekte TV für Playstation 5 und Xbox Series X.

Die besten TV-Deals

Die heutigen TV-Highlights führt der LG OLED 55BX9LB an. Er kostet zwar im Preisvergleich 1279 Euro, Mediamarkt hat aber eine Aktion, bei der man das OLED-TV mit HDMI 2.1 und 120 Hz für 974 Euro bekommt. Wer also das perfekte TV für Xbox Series X und Playstation 5 sucht, hier ist der Direktlink auf die Aktion.



Den absolut günstigsten 65-Zoll-Fenseher gibt es heute bei Lidl. Dort wird der Toshiba 65UA3A63DG für 523 Euro verkauft, das ist der günstigste Preis für das 4K-TV mit Android TV als Betriebssystem. Wer einen 75-Zöller sucht, der LG 75UN70706LD kostet heute 799 Euro, ein Tiefstpreis für das Gerät. Der beste Deal für ein richtig großes TV-Gerät geht weiter an den LG 86UN85006LA(Testbericht). Das TV mit HDMI 2.1 und 100 Hz-Display kostet 1496 Euro.

Einen letzten Deal haben wir für alle, bei denen da TV auch optisch etwas hermachen muss. Der 4K-Fernseher Samsung The Frame 4.0 GQ55LS03T kostet heute 956 Euro, so günstig war er noch nie. Die Besonderheit an der Frame-Serie ist, dass sie wie ein Bild aussieht und sich mit entsprechenden Rahmen versehen an die Wand hängen lässt. Mit dabei ist zudem ein Dienst, der den Zugriff auf viele klassische Meisterwerke bietet.



TV-Deals mit 44 Zoll Diagonale

Vier 55-Zöller gibt es heute so günstig wie nie. Der LG 55NANO917NA mit Nano-Cell-Technik kostet heute 798 Euro, der nächste Händler will mindestens 848 Euro. Er bringt bereits HDMI 2.1 mit, besitzt allerdings nur eine Bildwiederholrate von 100 Hz. Dennoch, er kann damit Dolby Atmos und Co unkomprimiert wiedergeben.

Mediamarkt und Saturn liefern einen Abverkauf für Samsung-TVs und machen sich selbst Konkurrenz. Der Samsung GQ55Q82T kostet bei Mediamarkt heute 798 Euro, Saturn will für ihn 1036 Euro. Andere Anbieter haben ihn nicht. Da er aber kein HDMI 2.1 mitbringt, würden wir eher zum LG-TV raten.



Wer einen Fernseher haben möchte, der auch dann gut aussieht, wenn man ihn nicht hernimmt, der sollte sich heute den Samsungs The Frame 4.0 GQ55LS03T ansehen. Der 55-Zöller lässt sich wie ein Bild an die Wand hängen. Ist er aus, kann man auf Wunsch ein Bild oder ein Kunstwerk aus der mitgelieferten App anzeigen lassen.



4K ist für Blindfische? Dann lohnt sich heute ein Blick auf das 8K-TV Samsung GQ55Q950R. Es kostet 1299 Euro, so günstig war das Gerät noch nie. Auch besitzt es HDMI 2.1 und eine Bildrate von 100 Hz. Das TV nutzt die Quantum Dot Technik von Samsung. Wir hatten mit dem Samsung GQ65Q90R (Testbericht) einen der Vorgänger dazu im Test. Dort gefiel die gute Bildqualität. QLED kommt fast an OLED heran, wenn auch nicht ganz. Aber hey, 8K für 1300 Euro!

Die besten TV-Deals bis 65 Zoll

65 Zoll ist der neue Standard, zumindest wenn man sich die täglichen Deals dafür ansieht. Die Anbieter überschwemmen den Markt mit TVs, die mindestens eine Bilddiagonale von 165 cm bieten. Gute Chancen für alle, die beim Fernseher aufrüsten wollen. Den günstigsten 65-Zoll-Fernseher gibt es heute bei Lidl. Dort wird der Toshiba 65UA3A63DG für 523 Euro verkauft, ein absoluter Tiefstpreis für das TV mit Android-Betriebssystem. Platz Zwei geht an den Samsung GU65TU7079 für 545 Euro.



Wer HDMI 2.1 möchte, etwa um unkomprimiertes Audio von einer Next-Gen-Konsole wiederzugeben, der sollte zum Sony KD-65XH9005 greifen. Der kostet heute 899 Euro und ist damit so günstig wie nie. Ebenfalls HDMI 2.1 bietet das LG 65NANO917NA, der für knapp 999 Euro den Besitzer wechselt. Er ist etwas stromsparender als das Sony-TV und hat zusätzlich Dolby Vision IQ.



Das letzte Highlight sind zwei 8K-Tvs von Samsung. Das Samsung GQ65Q800T kostet heute 2395 Euro statt 2607 Euro. Und das Samsung GQ65Q950T erreicht einen Tiefstpreis von immer noch 4490 Euro. Wer also viel Bildschirmdiagonale und eine hohe Auflösung sucht, der sollte sich diese Geräte ansehen.

Die besten TV-Angebote ab 75 Zoll

Den LG 75UN70706LD mit 75 Zoll Bilddiagonale gibt es für 799 Euro, so günstig wie noch nie. Interessant ist, dass er Apple Airplay 2 unterstützt. Leider fehlt HDMI 2.1, dennoch ein guter, großer Fernseher.

Eine Alternative ist der Sony KD-75XH8096, der heute 1049 Euro kostet, das ist knapp 19 Prozent günstiger als sonst. Er setzt auf Android TV, kann Airplay 2 und Google Cast. Sprich, sowohl Android- wie Apple-Nutzer können von ihren Smartphones und Tablets einfach Inhalte auf das Gerät streamen.

Neu hinzugekommen heute ist der Samsung GQ75Q70T, der allerdings mit 1479 Euro trotz eines neuen Tiefpreises immer noch teurer ist als TVs von Sony oder LG.

Die besten TV-Deals ab 85 Zoll

In der Königsklasse ab 85 Zoll ist unser Highlight der Fernseher LG 86UN85006LA (Testbericht). Der ist nicht nur riesig, sondern kann auch HDMI 2.1 und 100 Hz. Er kostet erstmals 1496 Euro, andere Anbieter wollen mindestens 1555 Euro.

Mit 1588 Euro ist der Samsung GU85TU8079 heute etwas teurer. Ihm fehlt allerdings HDMI 2.1, wir würden daher eher zum LG raten.

Leider ist das auch der Fall beim Quantum-Dot-Gerät Samsung GQ85Q60T. Der kostet heute mit 1899 so wenig wie nie zuvor, ist aber leider ebenfalls ohne HDMI 2.1.

OLED

Lust auf einen OLED-TV? Wie oben bereits erwähnt würden wir dann zum LG OLED 55BX9LB raten, die 974 Euro, die er bei Mediamarkt (Direktlink) kostet, sind ein sehr guter Deal für das TV mit HDMI 2.1 und 120 Hz.

Wer darauf verzichten kann, der sollte sich den Philips 55OLED754 ansehen. Er ist heute mit 954 Euro der billigste OLED. In der Vergangenheit war das OLED-TV mit Ambilight sogar noch günstiger. Wer auf HDMI 2.1 verzichten kann, der sollte einen Preisalarm setzen.

Kein guter Deal ist dagegen der LG OLED 48CX9LB. Der war in der Vergangenheit deutlich günstiger zu bekommen als für die 1393 Euro, die Mediamarkt heute haben will. Zudem sind 48 Zoll wirklich nicht viel Platz.

Deutlich besser ist da der Deal für den Sony KD-55A89, den Expert heute für 1299 Euro verkauft. Der OLED-Fernseher bringt wie der LG bereits HDMI 2.1 mit. Wer also den Deal zum LG nicht bekommt, der sollte beim Sony-TV mit Android-Betriebssystem zuschlagen.

Da ist der LG OLED 65BX9LB schon deutlich besser. Das 65-Zoll-Gerät war noch nie günstiger als die 1556 Euro, die Saturn heute haben möchte. Er bietet zudem HDMI 2.1 und besitzt 120 Hz, ist also fit für die Gaming-Zukunft.

Fazit

Die Black Friday Week ist noch immer der beste Zeitpunkt, um ein neues TV-Gerät einzukaufen. Spannend sind vor allem die Angebote für große TVs, für OLEDs oder für die 8K-Geräte von Samsung. Letztere sind noch nicht wirklich fit für die breite Masse, aber es ist interessant, den Preisverfall zu sehen.

Wer noch mehr Schnäppchen sucht, dem empfehlen wir unseren großen Artikel zur Black Friday Week 2020 und den Black Friday Deals. Diesen aktualisieren wir ebenfalls täglich, um die wirklich besten Deals zu finden.

Affiliate-Information Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Permalink: https://techstage.de/-4969714